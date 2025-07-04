Гусев Дмитрий - Краткая история философии - Нескучная книга

Человек не только существует в мире, но и пытается его понять, познать, объяснить. Он – единственный на земле, кто задает себе разные вопросы и старается на них ответить. Ему все интересно в окружающем мире, и он хочет знать о нем как можно больше. Вопросы, поиски ответов на них, а также человеческие чувства, настроения и желания существуют в разных формах, главными из которых являются наука, религия и философия. Сходство этих трех форм, или трех видов духовной деятельности человека, в том, что все они пытаются постичь, или понять, или объяснить многообразный мир, сущность человека и его взаимодействие с этим миром. А различия между ними в том, что объясняют мир и человека по-разному, используют различные методы и ставят перед собой разные цели.

Наука стремится к большой точности своих знаний, считает необходимым все доказывать и обосновывать, использует экспериментальные методы. Религия говорит о том, что есть сверхъестественный, невидимый и недоступный нам высший мир, существование которого доказать невозможно, но в который можно и нужно верить, потому что все земные события напрямую зависят от него.

Философия не призывает верить в какой-либо высший мир, как религия, но в то же время она не стремится точно ответить на свои вопросы, как наука, потому что философские вопросы намного масштабнее и сложнее, чем научные. Философия пытается выяснить, откуда произошел мир и что он собой представляет, кто такой человек и в чем смысл его жизни. Кроме того, наука изучает только то, что есть, а философия хочет знать, почему это есть, что может быть помимо этого и что должно (с нашей точки зрения) быть.

Слово «философия» – греческое. Оно состоит из двух частей: phileo – люблю и sophia – мудрость. Следовательно, философия – любовь к мудрости, а философ – любитель мудрости. А что такое мудрость? Это, наверное, знание обо всем, а мудрец – человек, который все постиг и все знает. Но ведь все знать невозможно, возразите вы, и будете совершенно правы. Впервые об этом сказал известный греческий мыслитель Пифагор, живший в VI в. до н. э. Он беседовал с одним царем, и тот его спросил: «Ты кто – мудрец?», на что Пифагор ему ответил: «Я не мудрец, я только философ». Эти слова стали знаменитыми, и с них, можно сказать, начинается в истории человечества философия.

Гусев Дмитрий - Краткая история философии - Нескучная книга

«ЭНАС», 2003

Эл. издание

Гусев Дмитрий - Краткая история философии - Нескучная книга - Содержание

Предисловие

Раздел первый. ДРЕВНИЙ МИР

Глава 1. Философские учения Древнего Востока

Глава 2. Досократическая философия

Глава 3. Классическая греческая философия

Глава 4. Эллинистическая философия

Глава 5. Аристотелевская (древняя) научная картина мира

Раздел второй. СРЕДНИЕ ВЕКА

Глава 6. Философия служит религии

Глава 7. Расцвет и упадок схоластики

Раздел третий. ВОЗРОЖДЕНИЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ

Глава 8. Философия Возрождения

Глава 9. Философия Нового времени

Глава 10. Ньютоновская (классическая) научная картина мира

Раздел четвертый. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА

Глава 11. Философия рубежа XIX–XX вв

Глава 12. Эйнштейновская (неклассическая) научная картина мира

Послесловие

Краткий словарь терминов

Годы жизни выдающихся философов и ученых (в хронологическом порядке)