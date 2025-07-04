Гусев Дмитрий - Краткая история философии - Нескучная книга

Гусев - Краткая история философии
Человек не только существует в мире, но и пытается его понять, познать, объяснить. Он – единственный на земле, кто задает себе разные вопросы и старается на них ответить. Ему все интересно в окружающем мире, и он хочет знать о нем как можно больше. Вопросы, поиски ответов на них, а также человеческие чувства, настроения и желания существуют в разных формах, главными из которых являются наука, религия и философия. Сходство этих трех форм, или трех видов духовной деятельности человека, в том, что все они пытаются постичь, или понять, или объяснить многообразный мир, сущность человека и его взаимодействие с этим миром. А различия между ними в том, что объясняют мир и человека по-разному, используют различные методы и ставят перед собой разные цели.
Наука стремится к большой точности своих знаний, считает необходимым все доказывать и обосновывать, использует экспериментальные методы. Религия говорит о том, что есть сверхъестественный, невидимый и недоступный нам высший мир, существование которого доказать невозможно, но в который можно и нужно верить, потому что все земные события напрямую зависят от него.
Философия не призывает верить в какой-либо высший мир, как религия, но в то же время она не стремится точно ответить на свои вопросы, как наука, потому что философские вопросы намного масштабнее и сложнее, чем научные. Философия пытается выяснить, откуда произошел мир и что он собой представляет, кто такой человек и в чем смысл его жизни. Кроме того, наука изучает только то, что есть, а философия хочет знать, почему это есть, что может быть помимо этого и что должно (с нашей точки зрения) быть.
Слово «философия» – греческое. Оно состоит из двух частей: phileo – люблю и sophia – мудрость. Следовательно, философия – любовь к мудрости, а философ – любитель мудрости. А что такое мудрость? Это, наверное, знание обо всем, а мудрец – человек, который все постиг и все знает. Но ведь все знать невозможно, возразите вы, и будете совершенно правы. Впервые об этом сказал известный греческий мыслитель Пифагор, живший в VI в. до н. э. Он беседовал с одним царем, и тот его спросил: «Ты кто – мудрец?», на что Пифагор ему ответил: «Я не мудрец, я только философ». Эти слова стали знаменитыми, и с них, можно сказать, начинается в истории человечества философия.
Гусев Дмитрий - Краткая история философии - Нескучная книга
«ЭНАС», 2003
Эл. издание
Гусев Дмитрий - Краткая история философии - Нескучная книга - Содержание
Предисловие
Раздел первый. ДРЕВНИЙ МИР
- Глава 1. Философские учения Древнего Востока
- Глава 2. Досократическая философия
- Глава 3. Классическая греческая философия
- Глава 4. Эллинистическая философия
- Глава 5. Аристотелевская (древняя) научная картина мира
Раздел второй. СРЕДНИЕ ВЕКА
- Глава 6. Философия служит религии
- Глава 7. Расцвет и упадок схоластики
Раздел третий. ВОЗРОЖДЕНИЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ
- Глава 8. Философия Возрождения
- Глава 9. Философия Нового времени
- Глава 10. Ньютоновская (классическая) научная картина мира
Раздел четвертый. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА
- Глава 11. Философия рубежа XIX–XX вв
- Глава 12. Эйнштейновская (неклассическая) научная картина мира
Послесловие
Краткий словарь терминов
Годы жизни выдающихся философов и ученых (в хронологическом порядке)
Большое спасибо!