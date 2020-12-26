Желая понять, что такое мораль, мы сразу сталкиваемся со словом «этика». И не только потому, что так называется наука, изучающая мораль. Слово «мораль» в своем непосредственном и первоначальном значении совпадает со словом «этика» и появилось в подражание ему.

Термин "этика" - древнегреческого происхождения. Он берет начало от слова этос (ethos, ήθος), означавшего в далекие времена местопребывание - человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо. В этом значении оно употреблялось еще Гомером. Оно имело также другой смысл, ставший со временем превалирующим – устойчивая природа какого-либо явления, в том числе характер, внутренний нрав живых существ. В данном значении оно широко используется в философии. Эмпедокл говорит об этосе первоэлементов. Гераклит говорит об этосе человека, имея в виду то, что на русский язык переводится словами "образ жизни", "характер": "Характер человека есть его демон". Вместе с новым значением слово "этос" приобретает нормативный оттенок, обозначая такую устойчивую природу явления, которая вместе с тем выступает в качестве образца.

А. А. Гусейнов - Великие пророки и мыслители - нравственные учения от Моисея до наших дней

М. : Вече, 2009. — 495 с. : ил.

А. А. Гусейнов - Великие пророки и мыслители - нравственные учения от Моисея до наших дней - Содержание

1. Предисловие

2. О морали и моралистах

Этимология и история терминов: Этика, мораль, нравственность – человеческая природа и мораль – Парадоксы морали – мораль – это моральные индивиды.

3. Конфуций: этика ритуала

Жизнь – Место этики в учении Конфуция – Жэнь: человеколюбие – Ли: ритуал – Цзюнь-цзы: благородный муж.

4. Будда: победить самого себя

Жизнь – Золотая середина Будды – Четыре благородные истины – По ту сторону добра и зла.

5. Моисей: десять заповедей

Жизнь и миссия Моисея – Законодательство Моисея, его смысл и основные принципы – Десятисловие как нравственный кодекс – Справедливость и милосердие.

6. Иисус Христос: любите врагов ваших

Человек и бог – Благая весть – «Царство Мое не от мира сего» – «Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный» – «Как я возлюбил вас...» – «Любите врагов ваших» – «А Я говорю вам...» – Милосердие и справедливость – «Я победил мир».

7. Мухаммед: нет бога кроме Аллаха

Рождение пророка – Проповедь – Битва за веру – Истинная вера – Божественное предопределение и человеческая свобода – Последний суд, ад и рай – Пять устоев правоверного мусульманина – Своеобразие этики Корана.

8. Сократ: я знаю, что ничего не знаю

Жизнь и смерть Сократа – Единство эвдемонизма и интеллектуализма – Как люди думают, так они живут – Кто не добродетелен, тот и не мудр.

9. Эпикур: живи незаметно

Жизнь – Счастье как безмятежность – Свобода от страданий – Свобода от страхов – Свобода от социума.

10. И. Кант: этика долга.

Жизнь – Ориентация на абсолютное – Нравственный закон – Категорический императив – Автономия воли и царство целей – Свобода воли – Постулаты бессмертия души и существования бога – От учения о долге к учению о добродетелях – Некоторые предубеждения против этики Канта.

11. Ницше

Жизнь – От критики философии к критике морали – Мораль рабов – Переоценка ценностей – Внеморальная мораль сверхчеловека.

12. Л. Н. Толстой: непротивление злу насилием

Второе рождение Толстого – Что скрыто за вопросом о смысле жизни? – Бог, свобода, добро – Пять заповедей христианства – Непротивление как проявление закона любви – Непротивление есть закон – Почему люди держатся за старое?

13. Альберт Швейцер: благоговение перед жизнью

Самобытность Швейцера – Этика – основа культуры – Уроки истории этики – Святость жизни – Этика и мистика – Чистая совесть – изобретение дьявола -

14. А.А.Зиновьев: «Я есть суверенное государство»

15. Мораль и цивилизация

Что общего между великими моралистами? – Противовес цивилизации – Два исторических образа морали.

Приложения

Из «Люнь юя» - Из Дхаммапады – Из Пятикнижия – Из Евангелия от Матфея – Из Корана – О Сократе – Эпикур – И.Кант. О мнимом праве лгать из человеколюбия – Ф.Ницше. Предисловие к «Генеалогии морали» - Л.Н.Толстой. Изречения; Не убий; Царство Божие внутри вас – А.Швейцер. Возникновение учения о благоговении перед жизнью и его значение для нашей культуры – А.Зиновьев. Исповедь отщепенца. Гл. Мое государство; «Зиновьйога»

А. А. Гусейнов - Великие пророки и мыслители - нравственные учения от Моисея до наших дней – Предисловие

Предлагаемая книга является расширенным и дополненным вариантом, по сути дела, вторым изданием книги «Великие моралисты», которая вышла в 1995 году в издательстве «Республика». Хотя эта работа и связана с моим постоянным академическим интересом к истории и теории этики, появилась благодаря одному случайному обстоятельству. В самом начале 90-х годов я получил предложение от одного вновь созданного негосударственного вуза прочитать курс лекций по этике. Я согласился, так как в то время мы, научные работники, находились в крайне стесненных материальных условиях. До этого я имел дело со студентами, для которых этика является специальным предметом, частью их профессиональной подготовки философского факультета. Теперь мне предстояло рассказать об этике тем, кто профессионально был от нее далек. Этика могла заинтересовать их только в общеобразовательном плане и в контексте их собственного нравственного развития. Так родился замысел, воплотившийся в конечном счете в данную книгу.

Замысел состоял в том, чтобы взглянуть на этику как способ жизни, рассмотреть ее в единстве теоретического содержания и нормативных выводов с особым упором на последние. Среди необъятного множества имен и этико-нормативных программ были выбраны те, которые закрепились в культуре, приобрели знаковый характер, которые доказали свою жизненность, став основой различных моделей нравственного поведения.

Такой взгляд требовал также соответствующего метода исследования, который нацелен прежде всего на выявление внутренней логики анализируемого этического учения, как если бы рассуждающий о нем сам являлся его автором. При таком подходе на первом плане оказывается не философская и историческая критика рассматриваемого учения, а стремление и желание опять, самому мысленно прожить его.

Как может убедиться читатель, автор не отдает предпочтения ни одному из рассматриваемых нравственных учений. Он видит свою задачу в том, чтобы участливо рассказать о них. А предпочтения у каждого человека могут быть свои. И должны быть свои. Ведь мораль – дело сугубо внутреннее. Как никто не может за индивида переварить пищу, так и никто не может решить за него, ради чего ему жить.

Москва, 8 июня 2008 г.