В «Лекциях» Гуссерль впервые четко сформулировал идею феноменологической редукции, а также очертил круг проблем и задач чистой феноменологии, определивших все его последующее мышление. Во время чтения лекций Гуссерль легко и свободно импровизирует. Однако при том, что его мысль разворачивается на высоком теоретическом уровне, языку все же приходится примеряться к особенностям устной речи.

Это находит свое отражение в довольно свободном использовании выражений и понятий из обыденной речи, что, безусловно, создает определенные неудобства как для переводчика, так и для читателя. Трудности, которые пришлось преодолевать переводчику, связаны, прежде всего, со своеобразием гуссерлевского устного языка: небрежные конструкции, сбивающие с толку повторения местоимений, причудливые стилистические обороты, местами тяжеловесный язык. Те или иные переводческие решения были продиктованы стремлением передать «звучание» самого текста, то есть те особенности живого языка Гуссерля, которые подчас заставляли переводчика идти на ряд компромиссов. Однако более серьезными были трудности терминологического характера. При работе над переводом основной задачей было дать возможно более точный перевод по смыслу.

Эдмунд Гуссерль - Идея феноменологии: Пять лекций

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008 г. — 224 с.

ISBN 978-5-93762-055-2

Эдмунд Гуссерль - Идея феноменологии: Пять лекций - Содержание

П. П. Мавринский. Трансцендирование и редуцирование теории познания в лекциях Э. Гуссерля «Идея феноменологии»

Н. А. Артеменко. От переводчика

ИДЕЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Экспозиция и общее членение лекций

A. Феноменологическое рассмотрение

B. Феноменологическое рассмотрение. Вторая ступень

C. Феноменологическое рассмотрение. Третья ступень

Лекция первая

Естественная установка мышления (Denk- haltung) и наука — Философская (рефлексивная) установка мышления — Противоречия познавательной рефлексии в естественной установке — Двоякая задача истинной критики познания — Истинная критика познания как феноменология познания — Новое измерение философии; ее собственный метод в противоположность науке

Лекция вторая

Начало критики познания: под-вопрос-по- ставленность (In-Frage-stellen) любого знания — Получение абсолютно достоверной почвы в связи с декартовским размышлением-сомнением (Zweifelsbetrachtung) — Сфера абсолютных данностей — Повторение и дополнение; опровержение аргумента против возможности критики познания — Загадка естественного познания: трансценденция — Разделение двух понятий — «им- маненция» и «трансценденция» — Первая проблема критики познания: возможность трансцендентного познания — Принцип по- познавательно-теоретической редукции

Лекция третья

Выполнение познавательно-теоретической редукции: исключение всего трансцендентного — Тема исследования: чистые феномены — Вопрос об «объективной значимости» (Gilitigkeit) абсолютных феноменов — Невозможность ограничения сингулярными данностями; феноменологическое познание как сущностное познание — Два значения понятия «Apriori»

Лекция четвертая

Расширение сферы исследования посредством интенциональности — Само-данность всеобщего; философский метод анализа сущности — Критика чувственной теории очевидности; очевидность как само-данность — Отсутствие ограничения сферой реельной имманенции; предмет обсуждения— вся само-данность

Лекция пятая

Конституция сознания времени — Схватывание сущности как очевидной данности эссенции (Essenz); конституция сингулярной сущности и сознания всеобщности — Категориальные данности — Символически помысленное (das Gedachte) как таковое — Область исследования в своем широчайшем объеме: конституция различных модусов предметности в познании; проблема корреляции познания и предметности познания

Приложения

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Примечания

Выдержки из предисловия В. Бимеля ко второму тому «Гуссерлианы»

Словарь основных терминов и понятий

Эдмунд Гуссерль - Идея феноменологии: Пять лекций - Экспозиция и общее членение лекций

Естественному мышлению в жизни и науке нет дела до трудностей, связанных с возможностью познания; философское же мышление определяется тем, какую позицию оно занимает по отношению к проблемам возможности познания.

Затруднения, в которых запутывается рефлексия возможности «настигающего» сами вещи (die Sachen selbst) познания: как может познание удостоверить свое соответствие сущим в себе (an sich) вещам, как оно может «настичь» («treffen») их? Какое дело вещам в себе до наших мыслительных операций (Denkbewegun- gen) и до регулирующих их логических законов? Ведь это законы нашего мышления, психологические законы. — Биологизм, психологические законы как законы приспособления.

Нелепость: прежде всего, размышляя о познании и располагая его вместе с его исполнением (Leistung) в естественной системе (Denk- system) наук, [неизбежно] приходят к привлекательным теориям, которые, тем не менее, всякий раз кончают противоречием или бессмыслицей. — Склонность к открытому скептицизму.

Уже такая попытка некой научной оценки этих проблем может быть названа теорией познания. Во всяком случае, возникает идея некой теории познания как такой науки, которая разрешит имеющиеся здесь трудности, даст нам последнее, ясное, и, стало быть, в себе согласованное понимание (Einsicht) существа познания и возможности его исполнения. — Критика познания в этом смысле является условием возможности некой метафизики.

Метод критики познания — феноменологический, феноменология есть общее учение о сущности (Wesenslehre), в которую входит наука о сущности познания.

Что же это за метод? Как может утвердить себя некая наука о познании, если познание вообще по своему смыслу и своему исполнению поставлено под вопрос? Какой метод может тогда привести к цели?