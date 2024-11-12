С течением времени, а особенно активно – в последние несколько столетий развивалась секулярность – светское мировоззрение. Секулярность – это не философия, идеология или движение. Это – общий знаменатель многих идеологий и философий, определяющая черта которых – неверие в святость и отрицание какой‑либо связи между Б‑жественностью и человеческой жизнью.

Движения и идеологии, принципиально отличающиеся друг от друга по содержанию, как коммунизм, нацизм, и, не рядом будь помянут, западный гуманизм, рассматривают себя как секулярные. Секулярный автор, даже если признает существование чего‑то Б‑жественного, отвергает идею Провидения или того, что Б‑г вмешивается в мировую историю или человеческую жизнь.

Цель книги, которую вы читаете, – проанализировать различные секулярные подходы и утверждения и показать их безосновательность. Другими словами, мы намереваемся продемонстрировать, что у секулярности нет никакой логической, научной или философской основы. Короче говоря, книга обнажает несостоятельность секулярного неверия.

Биньямин Файн - Нищета неверия - О мире, открытом Богу и человеку, и о мнимом мире, который развивается сам по себе



ISBN 978 5 93273 339 4



Биньямин Файн - Нищета неверия Мосты культуры, Гешарим; Иерусалим; 2011ISBN 978 5 93273 339 4 Введение 1. Человек – тайна тайн

2. Законы природы – наука 1. Законы природы

2. Духовный мир

3. Единство мира и законы природы

4. «Научный» мир, управляемый лишь законами природы

5. Свобода выбора

6. Свобода выбора и открытость мира воле человека и Б-жественному управлению 3. Познание мира 1. Научное познание

2. Секулярные решения проблем научного познания

3. Характер научных открытий

4. Б-г и человек. Б-жественное откровение

5. Разум, логика и философия

6. Заключение: Место науки в познании мира 4. Сотворение мира и его развитие 1. Сотворение мира, развитие неодушевленного царства

2. Сотворение законов природы – антропический принцип

3. Теория эволюции – наука или метафизика?

4. Дарвинизм – метафизическая, а не научная гипотеза

5. Эволюция и творческая способность

6. Доказательства неспособности эволюционного процесса в замкнутом мире привести к созданию человека

7. Эволюция жизни – процесс, управляемый Б-гом 5. Эпоха человека 1. Историческое развитие

2. Индетерминизм мира, открытого для Б-га и для человеческого желания

3. Человеческая история – Б-жественный план и свобода выбора

4. Секулярный подход к истории 6. Смысл жизни 1. «Под солнцем» – секулярный взгляд на смысл жизни

2. Проблема страданий и зла в мире. Катастрофа

3. Смысл жизни – связь с Б-гом Послесловие: дыры секуляризма

Библиография

Биньямин Файн - Нищета неверия - 1. Человек – тайна тайн

Man sees the things that surround him long before he becomes aware of his own self. Many of us are conscious of the hiddenness of things, but few of us sense the mystery of our own presence. The self cannot be described in the terms of the mind, for our symbols are too poor to render it [1]

(The Wisdom of Heschel, Abraham Joshua Heschel, p. 124 – Авраам Йеѓошуа Хешель. «Мудрость Хешеля». С. 124)

Повседневная рутина и привычка не дают нам глубоко понять реальность, в которой мы живем. Мир полон проявлений Б‑га, но нам трудно их заметить. Современный человек воспитан в представлении, что в мире все материально и естественно и ни для чего сверхъестественного нет места. И главное – мир научен. Каждое явление в мире можно научно описать и объяснить, а если какое‑то явление наука пока что объяснить не в состоянии, это лишь временно – рано или поздно наука найдет объяснение и этому явлению. Мы учим это из истории прогресса науки: в прошлом многое было непонятно, но в конце концов объяснение было найдено. Значит, и дальше все будет так же: то, чего мы не понимаем сегодня, мы поймем завтра благодаря развитию науки. В мире нет и не может быть тайн, и, если сегодня нечто выглядит для нас как тайна, завтра наука объяснит ее, и загадка будет решена.

Этот подход, выросший на почве огромных достижений науки, есть не более чем предрассудок. Утверждение о том, что все в мире, сам мир и его развитие принадлежат исключительно науке, неверно. Ниже мы посвятим обсуждению науки специальные главы, но уже сейчас можно отметить, что наука по самой своей природе может описывать только однотипные и повторяющиеся события. Короче говоря, область науки – «общественное владение». В мире есть порядок, действуют определенные законы, и наука их описывает. Она может точно определить будущее движение небесных тел и, например, предсказать солнечное затмение в XXII веке. Она прекрасно описывает траектории макроскопических объектов – например, баллистических ракет. Она способна описать и свойства мельчайших объектов, и управляющие ими законы – законы микрокосма, квантового мира. Все это создает впечатление всемогущества (omnipotence) и всеведения (omniscience) науки.

Однако наука не в состоянии ответить на такие вопросы, как: откуда в мире взялись порядок и всеобщие законы? Как вышло, что законы природы одни и те же и на всем земном шаре, и на самых далеких от нас звездах? Наука не может ответить и на гораздо более простые вопросы, например предсказать поведение кошки. Не существует научного инструментария, который дал бы возможность точно описать движение кошки в следующие секунды, даже если мы обладаем исчерпывающей информацией о состоянии ее самой и ее окружения в данный момент. И это – несмотря на то что траектории небесных тел она описывает совершено точно, и на сотни лет вперед! Вообще, целенаправленное поведение животных, такое, как поиск пищи, вызывает серьезные сомнения в возможности его научного объяснения. Мир, в котором мы живем, слишком богат и разнообразен, чтобы можно было втиснуть его в прокрустово ложе одного лишь научного описания. Ошибочная уверенность в том, что все можно научно описать и объяснить, затрудняет нам понимание чудесных сторон действительности. Однако об этом мы еще будем говорить.

Мир полон чудес, хотя увидеть их нам мешают привычки и предрассудки. Однако мы не будем пытаться проникнуть во все тайны мироздания, а сосредоточимся на человеке. Рутина и привычное восприятие мира не дают нам осознать величайшее чудо нашего мира, чудо, рядом с которым мы находимся каждую минуту. Это чудо, эта удивительная вещь – это человек. Начнем с того, что человек – самое сложное и самое изощренное, что есть в мире. Он более сложен, чем Солнце, чем все звезды и все галактики вместе. Но даже это не дает нам хотя бы приблизительно осознать его сложность, поскольку даже самая маленькая мушка сложнее, чем все галактики. Тела людей очень похожи (генетические коды людей различаются пренебрежимо мало, не более чем на 0,01 %), поэтому тело человека – часть «общественного владения» и как таковая может стать объектом научного исследования. Речь при этом идет только о теле человека, о его органах, состоящих из материи. Все, что люди способны построить, включая самые сложные компьютеры, не идет ни в какое сравнение со сложностью человеческого тела.

Человеческое тело отличается сложностью и тонкостью устройства от тел других высших животных, например высших млекопитающих, лишь количественно; однако у человека есть и еще что‑то, чего больше ни у кого нет. Человек ощущает и осознает свое «я», он осознает свою душу, у него есть самосознание. Чтобы понять, что означают эти слова, нам достаточно вглядеться в самих себя. Всякий может это сделать. С самого раннего детства и до сего дня я ощущаю и переживаю свое «я». Я чувствую свое «я» сразу и без нужды в посредниках. Мне не нужны никакие доказательства, ни логические, ни экспериментальные, чтобы убедиться в существовании своего «я». Существование «я» для меня – первичная реальность, а внешний мир я уже воспринимаю с помощью своего разума, через свое «я».

И это – не философско‑метафизическое утверждение, а жизненный факт. Все, что происходит в мире, каждое событие в моей жизни, жизни моей семьи и друзей, – все это воспринимается моим сознанием, через мое «я», как часть моей внутренней жизни. Когда я начинаю вновь ощущать себя после того, как некоторое время провел лишенным сознания – во сне или под общим наркозом во время операции, – я пробуждаюсь и констатирую, что мое «я» не изменилось. И когда я обдумываю свою жизнь, самые важные ее моменты, я прихожу к выводу, что мое «я» обладает непрерывностью. Я‑ребенок и я‑взрослый – это одно и то же «я». У меня нет сомнений в существовании и непрерывности моего «я».

Как и у всех, у меня есть чувства, разнообразные и тонко различающиеся: любовь, дружеское расположение, зависть, неприязнь; иногда я ощущаю боль; и я в состоянии думать о различных вещах. Всю свою жизнь я занимаюсь наукой, я написал и опубликовал книги в различных областях физики и в течение своей жизни удостоился нескольких интеллектуальных достижений. Почему я все это рассказываю? Потому, что все это – эмоции, мышление, боль, мыслительные достижения и многое другое – не относится к материи, даже к материи моего тела. Это – духовные вещи, проявления духовной реальности, моей души. Так, смотря внутрь себя, я пришел к удивительному выводу, что я состою не только из материи, что во мне есть и дух.

Осознание того, что душа представляет собой духовную реальность, это очень важное понимание. Современный человек, считающий себя образованным и просвещенным, отождествляет реальность вещи с ее материальностью, с ее вещественностью, и, с его точки зрения, духовные реальности субъективны, а значит, не являются реальностями. На самом деле нет никакой возможности представить, описать и объяснить духовные реальности с помощью понятий науки, предназначенных специально для описания вещей, состоящих из материи. Даже если отвлечься от проблемы объяснения духовных явлений, само существование духовной реальности чрезвычайно сложно для понимания. Того, кто отказывается отождествлять реальность с материальностью, люди склонны считать мистиком, однако это – не более чем предрассудок. В прошлом никакое научное объяснение не могло быть принято, если оно было лишено достаточной «наглядности». В пример можно привести закон всемирного тяготения Ньютона, связанный с падающим яблоком. В современной же физике допустимо описывать даже обычную материю чисто символически. С чем это можно сравнить? С еврейской каббалой, которая тоже во множестве использует символы.