Хааг - История Египта

Хотя в Египте практически не бывает дождей, а с двух сторон наступает грозная пустыня, берега Нила всегда были неувядающим оазисом жизни. Река примечательна своими разливами, которые наступают как раз в самое жаркое время года. С июля по октябрь воды Нила затапливают берега и затем отступают, оставляя за собой слой плодородного ила. Первые земледельческие культуры появились в Нильской долине, Дельте и Файюмском оазисе около 5450 г. до н. э., и за последующие тысячелетия болота и пойма были превращены в поля, которые засевались осенью, а весной приносили обильный урожай.

Наличие излишков сельскохозяйственного производства способствовало развитию сложноорганизованного общества. Дальше всего этот процесс зашел в Южном, или Верхнем, Египте. Именно отсюда был дан импульс к объединению всего Египта, которое было завершено примерно к 3000 г. до н. э. За два предшествовавших объединению столетия и четыре последующих Египет пережил быстрые изменения, подобных которым страна не видела вплоть до самых последних лет своей истории. За это время население Египта возросло от 750 тысяч до полутора миллионов человек.

Хааг Mайкл - История Египта

пер. с англ.

М.: ACT: Астрель, 2009. XIV, 255,13] с.: ил.

ISBN 978-5-17-048167-5

Хааг Mайкл - История Египта - Содержание

Введение

Список карт

Список иллюстраций

1. От древнейших времен до эпохи Древнего царства Ок. 30 000-2160 гг. до н. э.

2. Взлет и упадок Среднего царства Ок. 2160-1550 гг. до н. э.

3. Новое царство Ок. 1550-1069 гг. дон. э.

4. Третий переходный период и Поздний период Ок. 1069-332 гг. до н. э.

5. Период правления Птолемеев 331-30 гг. до н. э.

6. Римский и христианский периоды 30 г. до н. э. - 640 г. н. э.

7. Арабский период 640-1250 гг.

8. Мамлюки и османы 1250-1798 гг.

9. Первая встреча Египта с Западом 1798-1914 гг.

10. Либеральная эпоха 1914-1952 гг.

11. Египет при Насере 1952-1970 гг.

12. Современный Египет 1971-2003 гг.

Книги

Ссылки

Указатель

Хааг Mайкл - История Египта - Введение

На карте Египет выглядит как большой прямоугольник в северо-восточном углу Африки, к которому примыкает треугольный Синайский полуостров, расположенный в юго-западной части Азии. Через Синай проходит Суэцкий канал — самый короткий путь из Средиземного моря в Красное море и Индийский океан, а сам полуостров является единственным мостом между Африкой и остальной частью Восточного полушария. Таким образом Египет расположен на важнейшем перекрестке международных путей, и, даже если бы он не имел общей границы с Израилем, его географическое положение все равно определяло бы его важнейшую роль в ближневосточной политике. Для истории Египта было характерно особое постоянство и стабильность в обстановке частых конфликтов и перемен. Сказанное выше о положении этой страны в мире справедливо как для I тысячелетия до н. э., так и для III тысячелетия н. э., в котором мы сейчас живем.

На протяжении нескольких тысячелетий своей истории Египет видел подъем и упадок многих держав — Персидской, Греческой, Римской, Арабской, Османской, Британской. Сегодня расположения древней страны на Ниле старательно добивается Америка. С целью заручиться поддержкой Египта в деле установления стабильности в регионе, Соединенные Штаты вкладывают в египетскую экономику почти по миллиарду долларов в год. Это началось с момента подписания Анваром Садатом в 1979 г. мирного договора с Израилем, и с тех пор Египет наряду с Израилем является крупнейшим в мире получателем американской помощи, не говоря уже о дополнительных вложениях со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского Союза и Японии.

Причины столь острой потребности Египта в финансовой помощи коренятся главным образом в неэффективности его бюрократической, контролируемой государством экономической системы, унаследованной от социалистического режима Гамаля Абделя Насера (50-60 ־е гг. XX века) и реформируемой крайне медленно. Египет также страдает от быстрого роста населения, который превышает возможности страны в сфере образования, здравоохранения и обеспечения занятости и истощает природные ресурсы страны, особенно запасы воды.

Египет, площадь которого в два раза больше территории Франции и в три раза меньше территории Соединенных Штатов, представляет собой по большей части бесплодную пустынную страну, в которой могут жить лишь обитатели немногочисленных оазисов и кочевники-бедуины. Поскольку река Нил является единственным постоянным источником воды в Египте, практически все 70 миллионов жителей страны сосредоточены на трех процентах ее территории, которые образуют долина и дельта Нила. Вся жизнь египтян зависит от Нила: на протяжении истории он был для них и кормильцем, и господином. Египтяне стали вести запись событий своей истории пять тысячелетий тому назад, когда царь Менее увековечил на одном из самых древних в мире памятников письменности объединение Верхнего и Нижнего Египта — то есть Нильской долины, расположенной выше по реке относительно древней египетской столицы — Мемфиса, и Дельты, которая находится ниже по течению.

Сильная централизованная власть объединила ресурсы Египта и высвободила мощный потенциал страны. Эффект был внезапным и поразительным: прошло всего лишь четыреста лет, и фараон Хеопс начал строительство Великой пирамиды, которая до сих пор является самым большим по размерам сооружением на земле. Архитектурные, культурные и политические традиции и каноны, сложившиеся в начале эпохи фараонов, сохранялись в Египте на протяжении трех тысячелетий и даже позднее, в период эллинизма, начавшийся с приходом в страну Александра Македонского, и после включения Египта в состав Римской империи, последовавшего за смертью легендарной Клеопатры. Не будет преувеличением сказать, что в греко-римский период египетская Александрия была культурной столицей всего мира. Здесь же, в Александрии с ее пестрым населением, состоявшим из египтян, иудеев и греков, развилось и превратилось в мировую религию христианство.

Это произошло не в последнюю очередь благодаря тому, что Египет внес огромный вклад в иконографию новой религии: истоки образа Девы Марии с Младенцем, символа Креста и идеи Воскресения можно проследить в древнейших верованиях египтян. Глубокий перелом в египетской истории и традициях повлекло за собой арабское завоевание VII века и распространение ислама. Последователи новой веры, отказавшиеся от изображений живых существ, убежденные в том, что в мире не существует никаких знаний важнее, чем учение Мухаммеда, и преследовавшие коренных жителей страны, коптов, сумели разрушить многое из древнего египетского культурного наследия. Однако Каир, основанный арабами недалеко от развалин Мемфиса, стал одним из величайших городов Средневековья, сокровищницей памятников исламской архитектуры, вокруг которых шумел богатый и пестрый базар, соединявший Восток и Запад. Это был легендарный город, запечатленный в сказках «Тысяча и одной ночи».

Именно из Каира в конце XII века Саладин начал свой поход против крестоносцев в Сирию и Палестину, отсюда же столетие спустя мамлюки выехали навстречу монгольским полчищам, опустошавшим Ближний Восток и Европу, и одержали победу Но власть мамлюков стала ослабевать, когда европейские мореплаватели нашли новый путь в Индию и страны Дальнего Востока — вокруг Африки, в обход каирских рынков, — а вторжение турков в 1517 г. низвело Египет на уровень захолустной провинции Османской империи. Древняя идея о строительстве канала, соединяющего Средиземное море с Красным, была возрождена Наполеоном, захватившим Египет в 1798 г. с целью подорвать британское господство над путями в Индию. Его поход положил начало тесным взаимоотношениям Египта с Западом, которые зачастую были отнюдь не спокойными, поскольку бедная и отсталая провинция была силой поставлена лицом к лицу с современным (хотя и далеким от совершенства) миром науки, промышленности, капитала и светского мировоззрения. На протяжении последних пятидесяти лет независимый Египет прошел путь от конституционной монархии, с помощью которой страной правили крупные землевладельцы, к социализму, воплощенному в полицейском государстве, а теперь в стране развиваются частный сектор и рыночная экономика, а режим завуалированной военной диктатуры все-таки предоставляет гражданам определенную свободу слова.

Хотя в этом, безусловно, заключается определенный прогресс, справедливо и то, что Египет изменился до неузнаваемости по сравнению с тем, чем он был каких-то тридцать лет назад, когда в обществе преобладали светские идеи и ценности. Сегодня исламские фундаменталисты действуют внутри политической системы, настаивая на полном принятии норм традиционного исламского права и ведя активную работу по исламизации египетского общества. Они стремятся возродить «золотой век», который, по их мнению, исламский мир переживал в VII столетии; но в глазах внешнего наблюдателя, и даже многих египтян, они хотят вернуть Египет в эпоху даже более темную, чем Средневековье. Религия во все времена играла эффективную роль в египетском обществе, даже когда скрывала от самих египтян крупные изменения, происходившие в их якобы неизменном мире. При всем своем отрицании светских прогрессивных идей исламизация на деле может оказаться средством, с помощью которого неизбежные и необходимые изменения будут приняты обществом и освящены законом.