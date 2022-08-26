Теодор Хаарбек – Библия говорит

Мы знаем Бога благодаря Его самооткровению. «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). Сотворивший небо и землю тем самым доказал, что является Богом. В раю Бог открывался людям, непосредственно общаясь с ними. Адам и Ева были чисты сердцем и потому могли видеть Бога. Но из-за грехопадения все изменилось. Грех разделил человека с Богом (Ис. 59, 2).

И если бы после грехопадения Бог оставил людей без Своих благословений и откровений, то Богопознание, Богопочитание и всякое общение с Богом скоро исчезло бы с земли. Однако Он предотвратил это, сохранив связь с человеческим родом, несмотря на то, что люди не искали этого. Писание учит нас о всеобщем, или косвенном, откровении Божьем через природную жизнь, в отличие от непосредственного откровения по благодати.

Всеобщее откровение Божье. Есть такие откровения Божьи, которые доступны всему человечеству. Бог издревле свидетельствовал о Себе всем людям через природу, историю и совесть. Не только евреи, но и язычники могли и должны были в творении увидеть Бога и Его вечную силу (Рим. 1, 19—20; Д. Ап. 14, 17). И если из этого вида откровений они не получили никаких познаний, то сами ответственны за это. Из истории видно, что Бог часто весьма близко подходил к языческим вождям и народам, особенно тогда, когда они соприкасались с Израилем.

В высшей степени поучительно пронаблюдать, какое впечатление производили эти встречи на язычников и как они действовали при этом (фараон, Навуходоносор, Кир, Пилат, Феликс, Фест). Помимо этого, Бог так направлял историю народов, что они должны были прийти к познанию: «Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов» (Притч. 14, 34 ср. с Д. Ап. 17, 26—31). Внешнему свидетельству природы и истории соответствует внутреннее свидетельство совести, которое нельзя ни переоценивать, ни недооценивать. Совесть дает человеку не Богопознание, а лишь Богопризнание. Это своего рода строгий судья, который говорит: «Делай доброе и избегай злого!»

Апостол Павел свидетельствует, что есть язычники, которые, не имея закона, по природе законное делают и тем самым показывают, что дело закона у них написано в сердце (Рим. 2, 14—15). Это природное Божественное откровение еще и сегодня имеет большое значение. Кто неверно обходится с дарованным по природе откровением, тот усложняет себе доступ к спасительным дарам благодати. «Начало мудрости — страх Господень» (Пс. ПО, 10). Это закон для всех. Правда, язычники не пришли к личному познанию Бога и к живому общению с Ним. Он оставался для них «неведомым Богом» (Д. Ап. 17, 23), о Котором им должен был кто-то возвестить.

Теодор Хаарбек – Библия говорит

Библейское вероучение

Перевод с немецкого

Издательство «Христианин» 164 с. / 1996 г.

Теодор Хаарбек – Библия говорит – Содержание

I. Библейское учение о Боге

Божье самооткровение

Имена Бога

Триединство Бога

Атрибуты Бога

II. Учение о сотворении мира

Смысл и цель сотворения мира

Божественное правление миром

Ангелы

Человек

III. Учение о падении мира

Падение в невидимом мире

Падение человека

Всеобщее распространение греха и смерти

IV. Учение о намерениях Бога в отношении спасения грешников. Личность Христа и совершенное Им дело

Божий план спасения

Обетование

Закон

Полнота времени

Личность Христа

Дело Христа

Пророческое служение Христа

Священническое служение Христа

Царственное служение Христа

V. Учение об осуществлении плана Божьего в отношении отдельных людей и церкви

Святой Дух

Усвоение спасения верой

Вера

Оправдание

Призвание

Покаяние или изменение образа мыслей

Обращение

Возрождение

Духовное крещение

Освящение

Заключение