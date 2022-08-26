Теодор Хаарбек – Библия говорит

Хаарбек – Библия говорит
Мы знаем Бога благодаря Его самооткровению. «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). Сотворивший небо и землю тем самым доказал, что является Богом. В раю Бог открывался людям, непосредственно общаясь с ними. Адам и Ева были чисты сердцем и потому могли видеть Бога. Но из-за грехопадения все изменилось. Грех разделил человека с Богом (Ис. 59, 2).
И если бы после грехопадения Бог оставил людей без Своих благословений и откровений, то Богопознание, Богопочитание и всякое общение с Богом скоро исчезло бы с земли. Однако Он предотвратил это, сохранив связь с человеческим родом, несмотря на то, что люди не искали этого. Писание учит нас о всеобщем, или косвенном, откровении Божьем через природную жизнь, в отличие от непосредственного откровения по благодати.
Всеобщее откровение Божье. Есть такие откровения Божьи, которые доступны всему человечеству. Бог издревле свидетельствовал о Себе всем людям через природу, историю и совесть. Не только евреи, но и язычники могли и должны были в творении увидеть Бога и Его вечную силу (Рим. 1, 19—20; Д. Ап. 14, 17). И если из этого вида откровений они не получили никаких познаний, то сами ответственны за это. Из истории видно, что Бог часто весьма близко подходил к языческим вождям и народам, особенно тогда, когда они соприкасались с Израилем.
В высшей степени поучительно пронаблюдать, какое впечатление производили эти встречи на язычников и как они действовали при этом (фараон, Навуходоносор, Кир, Пилат, Феликс, Фест). Помимо этого, Бог так направлял историю народов, что они должны были прийти к познанию: «Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов» (Притч. 14, 34 ср. с Д. Ап. 17, 26—31). Внешнему свидетельству природы и истории соответствует внутреннее свидетельство совести, которое нельзя ни переоценивать, ни недооценивать. Совесть дает человеку не Богопознание, а лишь Богопризнание. Это своего рода строгий судья, который говорит: «Делай доброе и избегай злого!»
Апостол Павел свидетельствует, что есть язычники, которые, не имея закона, по природе законное делают и тем самым показывают, что дело закона у них написано в сердце (Рим. 2, 14—15). Это природное Божественное откровение еще и сегодня имеет большое значение. Кто неверно обходится с дарованным по природе откровением, тот усложняет себе доступ к спасительным дарам благодати. «Начало мудрости — страх Господень» (Пс. ПО, 10). Это закон для всех. Правда, язычники не пришли к личному познанию Бога и к живому общению с Ним. Он оставался для них «неведомым Богом» (Д. Ап. 17, 23), о Котором им должен был кто-то возвестить.
Теодор Хаарбек – Библия говорит
Библейское вероучение
Перевод с немецкого
Издательство «Христианин» 164 с. / 1996 г.
Теодор Хаарбек – Библия говорит – Содержание
I. Библейское учение о Боге
- Божье самооткровение
- Имена Бога
- Триединство Бога
- Атрибуты Бога
II. Учение о сотворении мира
- Смысл и цель сотворения мира
- Божественное правление миром
- Ангелы
- Человек
III. Учение о падении мира
- Падение в невидимом мире
- Падение человека
- Всеобщее распространение греха и смерти
IV. Учение о намерениях Бога в отношении спасения грешников. Личность Христа и совершенное Им дело
- Божий план спасения
- Обетование
- Закон
- Полнота времени
- Личность Христа
- Дело Христа
- Пророческое служение Христа
- Священническое служение Христа
- Царственное служение Христа
V. Учение об осуществлении плана Божьего в отношении отдельных людей и церкви
- Святой Дух
- Усвоение спасения верой
- Вера
- Оправдание
- Призвание
- Покаяние или изменение образа мыслей
- Обращение
- Возрождение
- Духовное крещение
- Освящение
Заключение
спасибо