Память — могущественный инструмент, позволяющий нам понимать, судить и знать. Она умножает осознанность, исцеляет некоторые раны, восстанавливает достоинство и побуждает к восстаниям. Какой девиз лучше для автомобильных номерных знаков в Квебеке, чем “Je те souviens" — «Я помню»? Память о холокосте и рабстве необходимо передать следующим поколениям. Говорят, что серьёзное и повторяющееся насилие над детьми может стать причиной множественного расстройства личности; эту болезнь можно исцелить, вернув утраченную память о боли. Стареющие люди боятся болезни Альцгеймера, которая вызывает утрату памяти. Память занимает центральное место в самых серьёзных биохимических исследованиях мозга. Одно и то же слово объединяет поразительное множество тем и концепций.

И когда нечто кажется совершенно естественным и неизбежным, оно пробуждает моё любопытство. Почему так много различных вопросов и идей объединяет память? Один ведущий американский философ, Нельсон Гудман, посвятивший себя в равной мере искусству и науке, называл себя скептиком, аналитиком и конструкционистом. Что ж, я разделяю с ним эти склонности. Я выражаю скептическое удивление: почему так важно структурировать многие из задач современности именно в терминах памяти? Я задаюсь аналитическим вопросом: каковы те доминирующие принципы, что удерживают нас в границах памяти, побуждая нас рассматривать её как путь к решению многих жизненных проблем, от воспитания детей до патриотизма, от старения до тревожности? И мне интересно, какие конструкции лежат в основе таких принципов? Я не ищу банальных истин в духе «есть разные виды памяти». Я очарован тем, что есть одно явление, «память» — у которой так много разных видов.

Я не хочу сейчас вдаваться в пространные рассуждения о памяти и связанных с ней ужасах, таких, как геноцид или насилие над детьми. Скептиков не особо волнуют теории всего. Я хочу исследовать один отдельный случай: мышление в контексте памяти, и множественное расстройство личности прекрасно подходит для этой цели. Эта болезнь, которую двадцать пять лет назад в принципе не наблюдали, теперь распространилась по всей Северной Америке. Даже амнезия была включена в официальные диагностические критерии того, что недавно было переименовано в диссоциативное расстройство личности. Диссоциация личности на фрагменты вызывается (согласно современным теориям) давно позабытым пережитым насилием в детстве. Множественная личность — парадигматическая, хотя и крохотная, концепция памяти.

Мы можем получить некоторое представление о том, каким образом память вступила в игру благодаря тому, что теория множественных личностей, хотя и популярна сейчас, не нова. Одно из её предыдущих воплощений возникло в 1876 году, вместе с целым новым дискурсом памяти. Людей всегда завораживала память. В античной Греции, равно как и в поздние Средние века, искусство памяти было одним из самых почитаемых. Однако, наука о памяти появилась только во второй половине девятнадцатого века. Одно из течений этой науки, разработанное в первую очередь во Франции, было сосредоточено на патологической памяти, и множественные личности — часть этого течения. Я утверждаю, что развитие наук о памяти напрямую связано с современными проблемами и противоречиями в концепции памяти.

Ян Хакинг - Переписывание души - Множественная личность и науки о памяти

М.: Касталия, 2025. — 350 с.

ISBN 978-5-521-24419-5

Ян Хакинг - Переписывание души – Содержание

Предисловие

Глава 1. Оно реально?

Глава 2. На что это похоже?

Глава 3. Движение

Глава 4. Насилие над детьми

Глава 5. Пол

Глава 6. Причина

Глава 7. Измерение

Глава 8. Правда в памяти

Глава 9. Шизофрения

Глава 10. До памяти

Глава И. Раздвоение личности

Глава 12. Самая первая множественная личность

Глава 13. Травма

Глава 14. Науки о памяти

Глава 15. Мемо-политика

Глава 16. Разум и тело

Глава 17. Неопределённость прошлого

Глава 18. Ложное сознание

Библиография