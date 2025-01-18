Хакинг - Переписывание души
Память — могущественный инструмент, позволяющий нам понимать, судить и знать. Она умножает осознанность, исцеляет некоторые раны, восстанавливает достоинство и побуждает к восстаниям. Какой девиз лучше для автомобильных номерных знаков в Квебеке, чем “Je те souviens" — «Я помню»? Память о холокосте и рабстве необходимо передать следующим поколениям. Говорят, что серьёзное и повторяющееся насилие над детьми может стать причиной множественного расстройства личности; эту болезнь можно исцелить, вернув утраченную память о боли. Стареющие люди боятся болезни Альцгеймера, которая вызывает утрату памяти. Память занимает центральное место в самых серьёзных биохимических исследованиях мозга. Одно и то же слово объединяет поразительное множество тем и концепций.
И когда нечто кажется совершенно естественным и неизбежным, оно пробуждает моё любопытство. Почему так много различных вопросов и идей объединяет память? Один ведущий американский философ, Нельсон Гудман, посвятивший себя в равной мере искусству и науке, называл себя скептиком, аналитиком и конструкционистом. Что ж, я разделяю с ним эти склонности. Я выражаю скептическое удивление: почему так важно структурировать многие из задач современности именно в терминах памяти? Я задаюсь аналитическим вопросом: каковы те доминирующие принципы, что удерживают нас в границах памяти, побуждая нас рассматривать её как путь к решению многих жизненных проблем, от воспитания детей до патриотизма, от старения до тревожности? И мне интересно, какие конструкции лежат в основе таких принципов? Я не ищу банальных истин в духе «есть разные виды памяти». Я очарован тем, что есть одно явление, «память» — у которой так много разных видов.
Я не хочу сейчас вдаваться в пространные рассуждения о памяти и связанных с ней ужасах, таких, как геноцид или насилие над детьми. Скептиков не особо волнуют теории всего. Я хочу исследовать один отдельный случай: мышление в контексте памяти, и множественное расстройство личности прекрасно подходит для этой цели. Эта болезнь, которую двадцать пять лет назад в принципе не наблюдали, теперь распространилась по всей Северной Америке. Даже амнезия была включена в официальные диагностические критерии того, что недавно было переименовано в диссоциативное расстройство личности. Диссоциация личности на фрагменты вызывается (согласно современным теориям) давно позабытым пережитым насилием в детстве. Множественная личность — парадигматическая, хотя и крохотная, концепция памяти.
Мы можем получить некоторое представление о том, каким образом память вступила в игру благодаря тому, что теория множественных личностей, хотя и популярна сейчас, не нова. Одно из её предыдущих воплощений возникло в 1876 году, вместе с целым новым дискурсом памяти. Людей всегда завораживала память. В античной Греции, равно как и в поздние Средние века, искусство памяти было одним из самых почитаемых. Однако, наука о памяти появилась только во второй половине девятнадцатого века. Одно из течений этой науки, разработанное в первую очередь во Франции, было сосредоточено на патологической памяти, и множественные личности — часть этого течения. Я утверждаю, что развитие наук о памяти напрямую связано с современными проблемами и противоречиями в концепции памяти.
Ян Хакинг - Переписывание души - Множественная личность и науки о памяти
М.: Касталия, 2025. — 350 с.
ISBN 978-5-521-24419-5
Ян Хакинг - Переписывание души – Содержание
Предисловие
- Глава 1. Оно реально?
- Глава 2. На что это похоже?
- Глава 3. Движение
- Глава 4. Насилие над детьми
- Глава 5. Пол
- Глава 6. Причина
- Глава 7. Измерение
- Глава 8. Правда в памяти
- Глава 9. Шизофрения
- Глава 10. До памяти
- Глава И. Раздвоение личности
- Глава 12. Самая первая множественная личность
- Глава 13. Травма
- Глава 14. Науки о памяти
- Глава 15. Мемо-политика
- Глава 16. Разум и тело
- Глава 17. Неопределённость прошлого
- Глава 18. Ложное сознание
Библиография
Интересно, Ян Хакинг - это тот самый канадский философ-математик?
Похоже, что да https://analyticphilosophy.rhga.ru/authors/khaking-i-/
ХАКИНГ (Hacking) Ян (род. 18 февраля 1936, Ванкувер, Канада) – канадский философ, работавший в ряде университетов Европы и США. Сторонник научного реализма, философские исследования Хакинг строит на основе обобщения данных современной науки, в частности молекулярной биологии и ядерной физики. Опираясь на историю развития теории вероятностей, он показал, что структурные особенности и основная проблематика этой теории предопределены способом разработки понятия вероятности, который сложился в сер. 17 в. В противовес формалистскому подходу Р.Карнапа к логике статистического вывода Хакинг выступает в защиту прагматического анализа этой проблематики (развиваемого кембриджской школой Дж.Кейнса, Ф.Рамсея и Р.Б.Брейтуэйта) и стремится дать эмпирическое обоснование логики статистического вывода. Хакингу принадлежит ряд исследований по проблемам философии языка, модальной логики, философии математики и др. В 1980–90-е гг. активно участвовал в дискуссиях между сторонниками постмодернизма и представителями аналитической философии. По мнению Хакинга, антифундаменталистские и релятивистские аргументы Куайна, Дэвидсона, Куна и Фейерабенда не являются достаточно серьезными свидетельствами тупиковой ситуации современной философии и краха рациональности. Понятия рациональности и объективности, противопоставление истины заблуждению и т.п. можно сохранить в философии науки, если вывести дискуссии о рациональности и релятивизме за рамки сложившихся клише (парадигм, концептуальных каркасов, проблем несоизмеримости) и перевести разговор о них в новую плоскость, сделав ключевым понятие «стили разумного рассуждения». По своему содержанию это понятие является более неопределенным и диффузным по сравнению, напр., с «парадигмой» Куна: в рамках одного стиля, считает Хакинг, могут существовать различные миры объективного дискурса, как соизмеримые, так и несоизмеримые, тяготеющие к ассимиляции или взаимному отталкиванию. Идея стилей мышления, по мнению Хакинга, хорошо согласуется с методом пред положений и опровержений Поппера, т.к. открывает широкие возможности мыслить о все новых и новых объектах и проблемах.
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01ccf4833daa49861266b9cc
О, хорошо, нужно тогда будет посмотреть и эту книгу. Спасибо большое! И за книгу! За столь полный и развернутый ответ!