70 тысяч лет назад Homo sapiens все еще был незначительным животным, жившим своей жизнью где-то на задворках Африки. В последующие тысячелетия он преобразился во владыку планеты, в ужас экосистемы. Сегодня он стоит на грани превращения в бога, обретения не только вечной молодости, но и божественной способности творить и разрушать.

К сожалению, господство сапиенсов пока произвело мало того, чем мы могли бы гордиться. Мы подчинили себе окружающую среду, увеличили производство пищи, построили города и империи, связали все уголки Земли торговой сетью. Но разве страдания на планете стало меньше? Мощные революции, заметно расширявшие возможности человечества, далеко не всегда улучшали условия жизни отдельных людей и, как правило, причиняли ужасные несчастья другим живым существам.

Юваль Ной Харари - Sapiens. Краткая история человечества

Москва: Синдбад, 2020 г. — 520 с.

ISBN 978-5-905891-64-9

Юваль Ной Харари - Sapiens. Краткая история человечества

Часть первая. Когнитивная революция

Глава 1. Ничем не выделяющееся животное

Глава 2. Древо познания

Глава 3. Один день из жизни Адама и Евы

Глава 4. Потоп

Часть вторая. Аграрная революция

Глава 5. Величайший в истории обман

Глава 6. Строительство пирамид

Глава 7. Перегрузка памяти

Глава 8. История несправедлива

Часть третья. Объединение человечества

Глава 9. Вектор истории

Глава 10. Запах денег

Глава 11. Имперская мечта

Глава 12. Закон веры

Глава 13. Секрет успеха

Часть четвертая. Научная революция

Глава 14. Открытие невежества

Глава 15. Союз науки и власти

Глава 16. Кредо капитализма

Глава 17. Шестеренки промышленности

Глава 18. Перманентная революция

Глава 19. И зажили они счастливо

Глава 20. Конец Homo sapiens

Послесловие. Животные становятся богами

Благодарности

Примечания

Иллюстрации

Юваль Ной Харари - Sapiens. Краткая история человечества - Глава 1. Ничем не выделяющееся животное

Примерно 14 миллиардов лет назад появились материя, энергия, время и пространство: произошел Большой взрыв. Историей этих фундаментальных явлений Вселенной занимается физика.

Через 300 тысяч лет от начала своего бытия материя и энергия начали образовывать между собой сложные комплексы — атомы, а те стали комбинироваться в молекулы. Историей атомов, молекул и их взаимодействий занимается химия.

Примерно 4 миллиарда лет назад на планете Земля некие молекулы соединились в большие и сложные структуры — организмы. Историю органической жизни изучает биология.

Примерно 70 тысяч лет назад организмы, принадлежащие к виду Homo sapiens, породили нечто еще более изощренное — мы это называем культурой. И дальнейшей судьбой человеческих культур интересуется собственно наука история.

Ход человеческой истории определили три крупнейшие революции. Началось с когнитивной революции, 70 тысяч лет назад. Аграрная революция, произошедшая 12 тысяч лет назад, существенно ускорила прогресс. Научная революция — ей всего-то 500 лет — вполне способна покончить с историей и положить начало чему-то иному, небывалому. В этой книге рассказывается о том, как три революции отразились на людях и на других живых существах — верных спутниках людей.

***

Люди существовали задолго до начала истории. Животные, весьма схожие с современными людьми, впервые появились 2,5 миллиона лет тому назад, однако на протяжении бесчисленных поколений они никак не выделялись среди миллиардов иных существ, с которыми делили места обитания.

На прогулке по Восточной Африке пару миллионов лет назад вы могли бы наткнуться на вполне привычную сценку: нежные матери прижимают к груди младенцев, беззаботные ребятишки играют в грязи, пылкая молодежь возмущается диктатом условностей, а усталые старики просят оставить их в покое; мачо колотят себя кулаками в грудь, стремясь произвести впечатление на местную красотку, мудрые матриархи глядят на происходящее и знают, что все это они уже видели не раз. Те древние люди умели играть и любить, между ними складывались прочные отношения, они боролись за власть и статус — но так же вели себя и шимпанзе, бабуины, слоны. Люди ничем не отличались от животных. Никто, и в первую очередь сами люди, не мог бы предугадать, что их потомки пройдутся по Луне, расщепят атом, разгадают генетический код и создадут летописи. Это нужно обязательно помнить, когда мы обсуждаем доисторического человека: он был самым обычным животным и оказывал на экологическую среду не большее влияние, чем гориллы, жуки-светляки или медузы.

Биологи распределяют организмы по родам и видам. Животные одного вида (species) могут совокупляться друг с другом, давая плодовитое потомство. У лошадей и ослов имеется близкий общий предок и есть немало общих черт, однако они почти не проявляют взаимного сексуального интереса. Их можно принудить к половому акту, и в результате появится потомство — мулы, но потомство бесплодное. Значит, лошади и ослы принадлежат к разным видам. И напротив, бульдог и спаниель с виду непохожи, но они охотно спариваются, а их отпрыски смогут повязаться с другими собаками и породят следующее поколение щенков. Бульдоги и спаниели, таким образом, принадлежат к одному виду — это собаки.