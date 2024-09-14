Хархордин - Общество, или Дружество других

Книга про общество, как кажется, должна неизбежно быть связана с наукой об обществе, то есть с социологией. Но помимо первого, современного значения слова «общество» - совокупность людей, живущих в какой-либо стране (например, мы говорим про «российское общество», про «американское общество», изучением отношений в которых и занимается социология), есть еще и пять других.

Они легко нам понятны, даже если не все из них привычны для использования в повседневной жизни. Так, второе значение часто кажется нам немного архаичным - оно указывает на определенный класс людей, характеризующийся высоким положением, образованием и манерами. Это «хорошее общество» и «высшее общество», в которое можно было ездить и там блистать, как в начальных строках романа Толстого «Война и мир», где изображается салон Анны Павловны Шерер. Это общество собиралось регулярно, например, на балы или приемы у отдельных знатных персон, членов Дворянского собрания определенной губернии. Но оно могло собраться и по особым поводам, как, например, на суд присяжных по делу Мити Карамазова, куда можно было попасть, только имея билет; однако стульев не хватило, потому что приехали члены столичного общества и много юристов, и все билеты были розданы, выпрошены и вымолены. В романе Достоевского, кроме «высшего» и «хорошего», упоминается также и эпитет «интеллигентное» общество; в его глазах можно было составить успешную репутацию или ее потерять0.

Третьим значением этого слова сейчас является круг знакомых, с которым кто-либо находится в тесном общении. Это ближайшее окружение человека, про которое мы можем сказать: «встречаться в чисто мужском обществе», «дурное общество», «общество его знакомых». Четвертое значение слова указывает на компанию, несколько людей, проводящих время вместе, так что вместо «я отправился в Петергоф в обществе х» можно сказать «я отправился в Петергоф в компании моих друзей» или «в компании Анны Павловны». Как пятое значение словарь приводит «организацию, союз людей, ставящих себе общие цели». Примерами здесь может быть как тайное общество масонов, так и, например, организация советского времени ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии и флоту) или современная общественная организация типа «Комитета солдатских матерей». Отдельным шестым значением словарь выделяет «сельскую общину в дореволюционной России» и приводит цитату историка Ключевского: «В древней Руси сельское общество называли миром и не знали слова община, как стали звать его в литературе прошлого столетия».

Разные науки или подразделы наук занимаются разными аспектами упомянутых в этих примерах ситуаций из жизни общества. Социологи, например, скажут, что если обществом в первом значении занимается макросоциология, то есть социология больших процессов национального уровня или процессов на уровне страны, то обществом во втором и шестом значениях занимается социология классов, или историческая социология; обществом в третьем и четвертом значениях - социальная психология или микросоциология, то есть социология повседневной жизни, или социология взаимодействия лицом к лицу, а обществом в пятом значении - социология организаций, или социология общественных движений и объединений.

Хархордин О. В. - Общество, или Дружество других

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2024. - 160 с.: ил. - [Азбука понятий; вып. 16].

ISBN 978-5-94380-376-5

Хархордин О. В. - Общество, или Дружество других – Содержание

О ЧЕМ ЭТА КНИГА

I. ГЕНЕАЛОГИЯ ОБЩЕСТВА В РОССИИ

1. Эпоха Екатерины II: как общество стало частью нашей жизни

2. Основные направления укоренения общества в российской жизни

3. Петровская эпоха

4. Параллели с европейским развитием понятий

II. ПЕРВЫЕ ДРЕВНЕРУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ

1. Много истоков

2. Общество и общение во Христе

3. Максим Грек и Федор Карпов

4. Община и обчина

5. Общение и общение

III. ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ

1. Тяга к истинному общению

2. Общество и общественность

3. Советская общественность

4. Общество и общественность после СССР

5. Общизм как триумф общения

IV. ТЕОРИИ ОБЩЕСТВА

1. Возникновение специального предмета для исследования

2. Ханна Арендт

3. Основные социологические школы

Макросоциология устойчивых обществ: структурный функционализм

Микросоциология — «понимающая» социология и символический интеракционизм

Общество как конфликт или столкновение

Радикальные концепции — общества нет?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодарности

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