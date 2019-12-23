Азбука понятий - выпуск 10

Начну с неоднозначного тезиса - России присуща свобода. Просто свобода эта республиканского, а не либерального характера. Многие люди в России, исповедуя либерализм, конечно же, идут на выборы, пытаются провести нравящиеся им партии в думы и советы и бьются за права человека. И даже иногда побеждают. Однако неуспех либерально-демократического проекта в России заставляет задуматься не только о том, почему не срабатывают обычные либеральные рецепты (как сделать так, чтобы они сработали, - это вопрос для либералов), но и о том, какие приемлемые альтернативы возможны.

Обычные кандидаты на такую альтернативу хорошо известны российской читающей и думающей публике. Это различные версии консервативной, националистической или религиозной мысли.

Но то, что называется классической республиканской традицией и тоже является альтернативой либерализму - хотя так же, как и он, подчеркивает ценности свободы и вольности, - не настолько хорошо представлено в СМИ и научно-популярной литературе. Ведь для понимания специфики российской версии долгой республиканской традиции надо для начала разобраться в том, чем республики Нового времени отличаются, например, от античных республик или республик эпохи Возрождения. Ну, и чем отличались попытки их осмысления.

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики

[Азбука понятий; вып. 10]

Санкт-Петербурге: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020 г. - 162 с.

ISBN 978-5-94380-301-7

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики - Содержание

Введение

Республиканизм и либерализм Что такое res риblica Классическое понимание Нововременное понимание республики О чем эта книга?

I. Республиканизм от Древнего Рима идо наших дней

1. Античность и Средние века

Римская концепция res риblica. что такое res?

Цицерон и Цезарь

Христианство

Основные координаты классического республиканизма

2. Неоримская версия республиканской традиции

Макиавелли

Контарини

3. Перехват термина res publica абсолютистами

Боден

Томас Гоббс

4. Накануне Французской революции

Влияние Английской революции

Монтескье

Руссо

Мабли

5. Зарождение либерализма

Переход к новой концепции свободы

II. Концепции классической и Нововременной республики в России

1. История словоупотребления

Вещи гражданские

Исключающий республиканизм

2. Судьбы российского республиканизма

Екатерина II

Великий Новгород в республиканском воображении XVIII века

Радищев

3. Республиканизм в России конца XVIII — начала XIX века

Французское влияние

Республиканизм в быту: декабризм как тип повседневного поведения

4. Важность республиканизма для России XX-XXI веков

III. Res publica сегодня

1. Переоткрытие республиканизма в конце XX века

2. Республиканизм Ханны Арендт

3. Специфика российского подхода к республиканизму

Внимание к публике

Внимание к вещам

Заключение

Благодарности

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Summary

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики - Республиканизм и либерализм

Философскую солидность термину «республиканизм» придал великий немецкий мыслитель Иммануил Кант (1724-1804). В трактате «К вечному миру» (1795) он определил его как систему политической репрезентации», когда представители, избранные народом, в парламенте принимают законы. Этим республиканизм отличается от деспотизма, когда исполнительная власть сама себе дает законы, по которым потом живет. Потому Кант считал конституционную монархию с парламентом лучшей формой правления и критически относился к Афинскому полису или к Риму республиканского периода. «Ни одна из древних так называемых республик, - писал Кант, - не знала этой системы [народного представительства], вследствие чего они необходимо должны были превратиться в деспотизм, который под верховной властью одного есть еще наиболее терпимый».

Кант писал уже после Французской революции, начавшейся в 1789 году, и во многом копировал представления ее деятелей о необходимости представительных институтов и выборов, когда народ избирает своих представителей в законодательный орган или на должности в исполнительной власти, а независимые суды защищают отдельного человека от поползновений власти необоснованно ограничить его права. Парламент, выборы, права человека - эти три столпа либерализма кажутся теперь естественными для современных республик, и Кант схватил это в своей теории, связав с республиканской традицией.

В действительности Канта можно назвать скорее протолибералом, чем республиканцем, ведь в 1795 году он уже защищает три основные элемента доктрины, которую через 30-50 лет везде в Европе будут называть либерализмом. Поэтому, с точки зрения многих, его определение принадлежит переходной эпохе, когда классические представления о том, что такое республика, просуществовавшие почти две тысячи лет, вследствие революционных преобразований XVIII века сменились новыми.

Зачем тогда читать книжку о том, что считалось республикой до Американской и Великой французской революций конца XVIII века, если эти представления, как кажется, явно устарели и описывают, как жили, например, Афинский полис, Римская республика, Великий Новгород или ренессансные города типа Венеции и Флоренции?

Обычно, помимо ненужной тяги к знанию истории, коей иногда страдают люди, есть два ответа на этот вопрос.

Во-первых, классический республиканизм стоит изучать потому, что он помогает увидеть, отчего не совсем хорошо (а с точки зрения некоторых - совсем плохо) работают формально-демократические механизмы, которые Россия ввела у себя, скопировав их с западных либеральных демократий в 1990-е годы. Парламент есть, но он не место для дискуссий, как сказал один из его бывших председателей. К тому же, при господстве в Думе одной партии - «партии власти», как ее называют журналисты, - этот парламент проводит законы в интересах правящих властей, часто не учитывая интересы официальной и «уличной» оппозиции.

Выборы есть, но критики называют российский политический режим электоральным (то есть выборным) авторитаризмом ф: при формальном равенстве всех партий одна получает нечестные преимущества и всегда потому побеждает на выборах. Права человека существуют на бумаге, зафиксированные в Конституции РФ, но попытайтесь защитить их в судах, если вы противостоите тем, кто имеет прямое отношение к власти, или когда власть считает, что вы занимаетесь чем-то, что мешает ей править. При отсутствии реально независимого суда (а критики российской политической системы указывают именно на это) шансы защитить эти права не очень велики.