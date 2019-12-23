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Хархордин - Республика

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Sociology Political Science
Series Азбука понятий (15 books)
Азбука понятий - выпуск 10
Начну с неоднозначного тезиса - России присуща свобода. Просто свобода эта республиканского, а не либерального характера. Многие люди в России, исповедуя либерализм, конечно же, идут на выборы, пытаются провести нравящиеся им партии в думы и советы и бьются за права человека. И даже иногда побеждают. Однако неуспех либерально-демократического проекта в России заставляет задуматься не только о том, почему не срабатывают обычные либеральные рецепты (как сделать так, чтобы они сработали, - это вопрос для либералов), но и о том, какие приемлемые альтернативы возможны.
Обычные кандидаты на такую альтернативу хорошо известны российской читающей и думающей публике. Это различные версии консервативной, националистической или религиозной мысли.
Но то, что называется классической республиканской традицией и тоже является альтернативой либерализму - хотя так же, как и он, подчеркивает ценности свободы и вольности, - не настолько хорошо представлено в СМИ и научно-популярной литературе. Ведь для понимания специфики российской версии долгой республиканской традиции надо для начала разобраться в том, чем республики Нового времени отличаются, например, от античных республик или республик эпохи Возрождения. Ну, и чем отличались попытки их осмысления.

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики

[Азбука понятий; вып. 10]
Санкт-Петербурге: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020 г. - 162 с.
ISBN 978-5-94380-301-7

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики - Содержание

Введение
  1. Республиканизм и либерализм
  2. Что такое res риblica Классическое понимание
  3. Нововременное понимание республики
  4. О чем эта книга?

I. Республиканизм от Древнего Рима идо наших дней

1. Античность и Средние века
  • Римская концепция res риblica. что такое res?
  • Цицерон и Цезарь
  • Христианство
  • Основные координаты классического республиканизма
2. Неоримская версия республиканской традиции
  • Макиавелли
  • Контарини
3. Перехват термина res publica абсолютистами
  • Боден
  • Томас Гоббс
4. Накануне Французской революции
  • Влияние Английской революции
  • Монтескье
  • Руссо
  • Мабли
5. Зарождение либерализма
  • Переход к новой концепции свободы

II. Концепции классической и Нововременной республики в России

1. История словоупотребления
  • Вещи гражданские
  • Исключающий республиканизм
2. Судьбы российского республиканизма
  • Екатерина II
  • Великий Новгород в республиканском воображении XVIII века
  • Радищев
3. Республиканизм в России конца XVIII — начала XIX века
  • Французское влияние
  • Республиканизм в быту: декабризм как тип повседневного поведения
4. Важность республиканизма для России XX-XXI веков

III. Res publica сегодня

1. Переоткрытие республиканизма в конце XX века
2. Республиканизм Ханны Арендт
3. Специфика российского подхода к республиканизму
  • Внимание к публике
  • Внимание к вещам
Заключение
Благодарности
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Summary

Олег Хархордин - Республика, или Дело публики - Республиканизм и либерализм

Философскую солидность термину «республиканизм» придал великий немецкий мыслитель Иммануил Кант (1724-1804). В трактате «К вечному миру» (1795) он определил его как систему политической репрезентации», когда представители, избранные народом, в парламенте принимают законы. Этим республиканизм отличается от деспотизма, когда исполнительная власть сама себе дает законы, по которым потом живет. Потому Кант считал конституционную монархию с парламентом лучшей формой правления и критически относился к Афинскому полису или к Риму республиканского периода. «Ни одна из древних так называемых республик, - писал Кант, - не знала этой системы [народного представительства], вследствие чего они необходимо должны были превратиться в деспотизм, который под верховной властью одного есть еще наиболее терпимый».
Кант писал уже после Французской революции, начавшейся в 1789 году, и во многом копировал представления ее деятелей о необходимости представительных институтов и выборов, когда народ избирает своих представителей в законодательный орган или на должности в исполнительной власти, а независимые суды защищают отдельного человека от поползновений власти необоснованно ограничить его права. Парламент, выборы, права человека - эти три столпа либерализма кажутся теперь естественными для современных республик, и Кант схватил это в своей теории, связав с республиканской традицией.
В действительности Канта можно назвать скорее протолибералом, чем республиканцем, ведь в 1795 году он уже защищает три основные элемента доктрины, которую через 30-50 лет везде в Европе будут называть либерализмом. Поэтому, с точки зрения многих, его определение принадлежит переходной эпохе, когда классические представления о том, что такое республика, просуществовавшие почти две тысячи лет, вследствие революционных преобразований XVIII века сменились новыми.
Зачем тогда читать книжку о том, что считалось республикой до Американской и Великой французской революций конца XVIII века, если эти представления, как кажется, явно устарели и описывают, как жили, например, Афинский полис, Римская республика, Великий Новгород или ренессансные города типа Венеции и Флоренции?
Обычно, помимо ненужной тяги к знанию истории, коей иногда страдают люди, есть два ответа на этот вопрос.
Во-первых, классический республиканизм стоит изучать потому, что он помогает увидеть, отчего не совсем хорошо (а с точки зрения некоторых - совсем плохо) работают формально-демократические механизмы, которые Россия ввела у себя, скопировав их с западных либеральных демократий в 1990-е годы. Парламент есть, но он не место для дискуссий, как сказал один из его бывших председателей. К тому же, при господстве в Думе одной партии - «партии власти», как ее называют журналисты, - этот парламент проводит законы в интересах правящих властей, часто не учитывая интересы официальной и «уличной» оппозиции.
Выборы есть, но критики называют российский политический режим электоральным (то есть выборным) авторитаризмом ф: при формальном равенстве всех партий одна получает нечестные преимущества и всегда потому побеждает на выборах. Права человека существуют на бумаге, зафиксированные в Конституции РФ, но попытайтесь защитить их в судах, если вы противостоите тем, кто имеет прямое отношение к власти, или когда власть считает, что вы занимаетесь чем-то, что мешает ей править. При отсутствии реально независимого суда (а критики российской политической системы указывают именно на это) шансы защитить эти права не очень велики.
Views 1 138
Rating 3.5 / 5
Added 23.12.2019
Author brat Warden
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3.5/5 (3)

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