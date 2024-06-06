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Харрисон - Евреи, конфуцианцы и протестанты

Лоуренс Харрисон - Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Культура имеет значение. Если миру нужно было еще раз напомнить эту истину, то, надо полагать, авантюра Джорджа Буша в Ираке решила эту задачу. Каковы были шансы на то, что удастся создать прочную демократию — подразумевающую не только выборы, но и полный набор политических прав и гражданских свобод — в Ираке, арабской стране, не имеющей никакого опыта демократии, жители которой принадлежат к двум склонным к взаимным конфликтам исламским сектам, суннизму и шиизму, а также к отдельной этнолингвистической группе курдов, стремящейся к автономии, — и все это в пределах арабского
мира, в котором до сих пор ни одна страна не достигла демократической стабильности, несмотря на «арабскую весну»?
Иракская авантюра и столь же обескураживающий опыт в Афганистане поднимают вопрос, который не может не приводить в замешательство живущих в разных частях мира многочисленных сторонников мультикультурализма — идеи, что все культуры хотя и различны, но в сущности равны. Если культурные ценности, испытывающие мощное влияние ислама и различных его течений, служат препятствием на пути Ирака и Афганистана к демократической стабильности, социальной справедливости и процветанию, т.е. к достижению целей, провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека ООН, — то не означает ли это банкротства идеи мультикультурализма?
Более того, ценности, верования и установки некоторых других культур, как мы увидим дальше, способствуют достижению этих целей, и в этом отношении особенно выдающиеся результаты демонстрируют еврейская (иудейская), конфуцианская и протестантская культуры. (Я перечисляю их в этом порядке из соображений хронологии: еврейская культура — с соответствующими ценностями, верованиями и установками — существует примерно 40003, конфуцианская — 2500, а протестантская — 500 лет.) Эти, а также некоторые другие религиозные или этнические группы, такие как мусульмане-исмаилиты, католики баски, сикхи и мормоны, пользуются плодами того набора ценностей, который может быть назван «универсальной культурой прогресса» (Universal Progress Culture). Сюда входят, например, сосредоточенность на будущем, образование, успех, достоинство, бережливость и этичное поведение. В столь несхожих географических условиях, как Швеция, Гонконг и США, этот набор ценностей создает наиболее успешные общества — общества, получающие наибольший выигрыш от культурного капитала.

Лоуренс Харрисон - Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма

(Серия: Библиотека Фонда "Либеральная миссия")
Мысль, 2014. - 831 с.
ISBN: 978-5-244-01173-9, 978-1-4422-1963-2

Лоуренс Харрисон - Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма - Содержание

Введение
1. Определение культурного капитала
2. Почему именно евреи, конфуцианцы и протестанты?
3. Евреи
4. Конфуцианцы
5. Протестанты
6. Другие успешные культуры I
7 Другие успешные культуры II
8. Католическая Латинская Америка
9. Латиноамериканская иммиграция в США
10. Афроамериканцы
11. Что делать
Благодарности
Об авторе
Views 393
Rating 5.0 / 5
Added 06.06.2024
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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