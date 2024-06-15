Хатчинсон, Алекс – Выносливость - Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей

Знаменитая гоночная трасса «Формулы-1» национального автодрома Монцы уютно устроилась в лесах бывшего королевского парка к северо- востоку от Милана, а кабина спортивного комментатора на ней — бетонный островок, висящий в воздухе прямо над полотном. Сидя на этом головокружительном наблюдательном пункте, я пытаюсь придумать вразумительные комментарии для почти тринадцати миллионов человек со всего мира, многие из которых, чтобы посмотреть репортаж, специально поднялись с постели среди ночи. А я всё больше нервничаю.

Проходящий подо мной забег очень бурно и долго обсуждался, но уже близится к концу — и в его успех мало кто верил. Действующий олимпийский чемпион на марафонской дистанции Элиуд Кипчоге уже час сорок кружит по трассе, прячась от ветра за изысканно слаженным строем бегунов. И, что удивительно, он держит темп, позволяющий ему пробежать 42 км менее чем за два часа. Учтите, что мировой рекорд в марафоне составляет 2:02:57*, а счет при установке новых обычно идет на дающиеся очень нелегко секунды. Понятно, почему выступление Кипчоге не дает мне спокойно, без удивления и трепета, наблюдать за происходящим. На гигантских экранах передо мной мелькают подробные статистические данные о ходе его бега, но мои мысли уносятся прочь от цифр. Мне хочется выскользнуть из кабины и оказаться рядом с трассой, почувствовать звенящее напряжение толпы, услышать хриплое дыхание пробегающего мимо спортсмена, заглянуть ему в глаза, пока он все глубже погружается в неизвестность.

В 1991 году бывший бегун из команды Университета Аризоны Майкл Джойнер, учась в ординатуре в клинике Мэйо в Миннесоте, предложил провокационный умозрительный эксперимент. По мнению физиологов, пределы выносливости в беге определяют три параметра: аэробная выносливость (максимальное потребление кислорода, или VO2max, аналог объема автомобильного двигателя), экономичность бега (уровень его эффективности, аналог расхода бензина) и лактатный порог, который определяет, какую мощность «двигателя» вы можете поддерживать в течение долгого времени. Исследователи измеряли эти величины у многих профессиональных бегунов: те, как правило, демонстрировали очень хорошие значения по всем трем параметрам и исключительные — по одному или двум из них. Джойнер размышлял: что же произойдет, если один бегун будет обладать исключительными — но вполне доступными человеку — значениями по всем трем параметрам? Согласно расчетам исследователя, этот бегун сможет преодолеть марафон за 1:57:58.

Реакция на его статью, опубликованную в Journal of Applied Physiology, в основном была недоуменная. «Многие почесали в затылке», — вспоминает Джойнер. Установленный в 1988 году эфиопским бегуном Белайне Денсамо мировой рекорд на марафонской дистанции составил 2:06:50. Джойнер в середине 1980-х впервые предположил, что марафон можно пробежать менее чем за два часа, и тогда никто не обратил на эту нелепую (как казалось всем) идею внимания, а статью даже не принимали к публикации. Однако указанный Джойнером и на первый взгляд невозможный результат не был обычным предсказанием. Он оказался своего рода вызовом коллегам-ученым. В некотором смысле расчеты Джойнера стали апофеозом столетних попыток количественно оценить пределы человеческой выносливости. Уравнения говорили: смотрите, как быстро может бежать человек. Так чем же объясняется пропасть между теорией и реальностью? Был ли это вопрос времени и идеальный бегун еще не появился на свет, или не случилась та самая идеальная гонка? А может, мы чего-то не понимали о выносливости?

Хатчинсон, Алекс – Выносливость - Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей

Пер. с англ. Т. Землеруб ; [науч. ред. И. Нечаев]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-00169-482-3

Хатчинсон, Алекс – Выносливость – Содержание

Предисловие Малкольма Гладуэлла

Два часа: 6 мая 2017 года

Часть I. Разум и мышцы

Глава 1. Неумолимая минута

Глава 2. Человек-машина

Глава 3. Центральный регулятор

Глава 4. По собственному желанию

Два часа: 30 ноября 2016 года

Часть II. Пределы есть

Глава 5. Боль

Глава 6. Мышцы

Глава 7. Кислород

Глава 8. Жара

Глава 9. Жажда

Глава 10. Топливо

Два часа. 6 марта 2017 года

Часть III. Пределов нет

Глава 11. Тренировка мозга

Глава 12. Допинг для мозга

Глава 13. Убеждение

Два часа. 2 мая 2017 года

Благодарности

Послесловие

Примечания