Христианское воспитание детей - Учебное пособие

Как, собственно, происходит процесс роста, задумывались ли вы над этим? Гигантская 90-метровая секвойя вырастает из крошечного семени, едва достигающего 1,6 мм в диаметре. Яйцо самки кита можно увидеть только в микроскоп, а взрослый кит достигает в длину 30 метров, весит свыше 72 000 кг. Этот таинственный процесс был запрограммирован Богом и “включен” с самого начала, со дня сотворения мира. Физический рост живых организмов зависит от деления клеток; этот механизм хорошо изучен. Рост можно ускорять и замедлять. Но какое отношение это имеет к нашему курсу?

Многое из этого справедливо и в отношении духовного роста. Чтобы воспитать детей по-христиански, родителям нужно знать, что ускоряет, а что замедляет духовный рост. Здесь есть свои подводные камни. Настоящий курс задуман как пособие для родителей, которые хотят вырастить духовно зрелого и ответственного христианина. Мы расскажем вам, что питает юные ростки, а что, наоборот, губит их.

Мы хотим, чтобы из ростка выросло цветущее дерево и чтобы это дерево принесло плоды. Ведь речь идет о нашем ребенке, бесценном даре Господа; это - драгоценный саженец. Человек, созданный по образу и подобию Его Самого, - разве больший подарок смог бы нам сделать Господь? Воспитывать христианина — это и привилегия, и громадная ответственность.

Цель этого курса — дать вам ориентиры. Мы рассмотрим, что говорит Библия о воспитании детей, и приведем некоторые практические соображения, как претворить эти идеи в повседневной жизни. Мы надеемся, что наш курс поможет вам осознать огромное значение семьи, установить доверительные отношения с ребенком, понять, что значит ’’воспитывать по-христиански". Мы надеемся, что наш курс не покажется вам скучным или слишком длинным!