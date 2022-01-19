Христианское воспитание детей - Учебное пособие
Как, собственно, происходит процесс роста, задумывались ли вы над этим? Гигантская 90-метровая секвойя вырастает из крошечного семени, едва достигающего 1,6 мм в диаметре. Яйцо самки кита можно увидеть только в микроскоп, а взрослый кит достигает в длину 30 метров, весит свыше 72 000 кг. Этот таинственный процесс был запрограммирован Богом и “включен” с самого начала, со дня сотворения мира. Физический рост живых организмов зависит от деления клеток; этот механизм хорошо изучен. Рост можно ускорять и замедлять. Но какое отношение это имеет к нашему курсу?
Многое из этого справедливо и в отношении духовного роста. Чтобы воспитать детей по-христиански, родителям нужно знать, что ускоряет, а что замедляет духовный рост. Здесь есть свои подводные камни. Настоящий курс задуман как пособие для родителей, которые хотят вырастить духовно зрелого и ответственного христианина. Мы расскажем вам, что питает юные ростки, а что, наоборот, губит их.
Мы хотим, чтобы из ростка выросло цветущее дерево и чтобы это дерево принесло плоды. Ведь речь идет о нашем ребенке, бесценном даре Господа; это - драгоценный саженец. Человек, созданный по образу и подобию Его Самого, - разве больший подарок смог бы нам сделать Господь? Воспитывать христианина — это и привилегия, и громадная ответственность.
Цель этого курса — дать вам ориентиры. Мы рассмотрим, что говорит Библия о воспитании детей, и приведем некоторые практические соображения, как претворить эти идеи в повседневной жизни. Мы надеемся, что наш курс поможет вам осознать огромное значение семьи, установить доверительные отношения с ребенком, понять, что значит ’’воспитывать по-христиански". Мы надеемся, что наш курс не покажется вам скучным или слишком длинным!
Христианское воспитание детей - Учебное пособие - Сборник учебных текстов
Москва, Духовное возрождение, 1998г. - 459 с.
ISBN 5-87727-005-2
Христианское воспитание детей - Учебное пособие - Сборник учебных текстов - Содержание
Введение в курс
Советы изучающим курс
РАЗДЕЛ I. РЕБЕНОК - ДАР БОЖИЙ
- Урок 1. Воспитание ребенка
- Приложение А. Молитвенное общение в семейном кругу
- Приложение Б. Примерные темы для молитвенного семейного общения
- Урок 2. Построение дома мудрости
- Урок 3. Модели воспитания
РАЗДЕЛ II. ПОЙМИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА
- Урок 4. Ребенок от рождения до 6-7 лет
- Урок 5. Отрочество (7-12 лет)
- Приложение В. Как рассказать ребенку о поле и размножении 202 Урок 6. Воспитание подростков
РАЗДЕЛ III. ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
- Урок 7. Взыскательность и взыскание
- Урок 8. Своенравный ребенок
- Урок 9. Мятежный подросток
РАЗДЕЛ IV. ДВИЖЕНИЕ К ЗРЕЛОСТИ
- Урок 10. Как научить ребенка ходить перед Богом
- Урок 11. Твердость в противостоянии миру
- Урок 12. Освобождение от родительской опеки
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