Хайдеггер Мартин - Ницше и пустота

И все это опять же не в особо избранные мгновения сознательного сосредоточения, нарочитого в чувствования, а только тогда, когда свое собственное существование – внутри своего труда, в нем. Только труд разверзает просторы, в какие вступит действительность этих гор. Череда трудов до конца погружена в ландшафт, в его совершающееся пребывание. Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывая от глаз, вот когда наступает время торжествовать философии. Вот когда она обязана вопрошать просто и существенно. Всякая мысль должна прорабатываться сурово и отчетливо. Тогда отпечатлеется труд мысли в языке – все равно как ели, высясь, противостоят буре. И эта философская работа протекает не как сторонние занятия чудака, засевшего в своем углу. Самое место ей – среди крестьянских трудов.

Молодой хозяин с великими усилиями затаскивает по склону горы тяжелые розвальни, чтобы, загрузив их буковыми поленьями, направить в опасный путь назад к своему двору; пастух медленно, раздумчиво бредет, гоня стадо вверх по склону горы; крестьянин, сидя в своей комнате, заготовляет в бессчетном количестве, по всем правилам искусства, кровельную дрань для крыши своего подворья, – и мой труд точно таков. В этом торжестве коренится непосредственная принадлежность его крестьянам. Горожанин думает, что идет «в народ», когда нисходит до длинного разговора с крестьянином. Когда же у меня бывает перерыв в работе и я сижу с крестьянами на скамье у печи или за столом в красном углу, то мы обычно вовсе не разговариваем. Мы курим трубки молча. Время от времени кто-то, бывает, и вымолвит слово – про то, что рубка леса подходит на этот год к концу, что прошлой ночью куница забралась в курятник, что хозяина двора Эмми разбил паралич, что завтра пора отелиться корове, что дело идет к перемене погоды… Горожанин, побывав, как говорится, в деревне, в лучшем случае «загорится». Мой же труд от начала и до конца несут и направляют эти горы, эти крестьяне. Порой труд в горах приходится надолго прерывать – там, внизу, надо преподавать, надо вести переговоры, писать отзывы, разъезжать с докладами. Но как только я возвращаюсь наверх, в первые же часы весь мир прежних вопросов вновь со всех сторон обступает меня в домике, и при этом в тех жесамых словесных отпечатленных, в которых я оставил его. Меня просто-напросто переносит в труд с его особым ритмом колебаний, и, в сущности, я вовсе не управляю его сокровенным законом. Жители города дивятся – как можно так долго оставаться одному среди однообразия крестьянской жизни.

Хайдеггер Мартин - Ницше и пустота

«Алгоритм», 2018 г. - 147 с.

(Философский поединок)

ISBN 978-5-907028-41-8

Хайдеггер Мартин - Ницше и пустота - Содержание

Вместо вступления

Часть I Слова Ницше «Бог мертв»

Часть II

Пять главных рубрик в мысли Ницше

Нигилизм как «обесценивание высших ценностей»

Нигилизм, nihil и ничто

Ницшевское понятие космологии и психологии

Происхождение нигилизма. Три его формы

Верховные ценности как категории

Нигилизм и человек западной истории

Новое полагание ценностей

Нигилизм как история

Полагание ценностей и воля к власти

Субъективность в ницшевском истолковании истории

Ницшевское «моральное» истолкование метафизики

Метафизика и антропоморфия

Тезис Протагора

Господство субъекта в Новое время

Cogito Декарта как cogito me cogitare

Декартово cogito sum

Метафизические основоположения Декарта и Протагора

Позиция Ницше в отношении Декарта

Внутренняя связь принципиальных позиций Декарта и Ницше

Сущностное определение человека и существо истины

Конец метафизики

Бытие как априори

Бытие как «идея»

Истолкование бытия как «идеи» и ценностное мышление

Проект бытия как воли к власти

Различение бытия и сущего и природа человека

Бытие как пустота и богатство

Вместо заключения

Примечания