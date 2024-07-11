Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма

Хайдеггер - Преодоление метафизики и сущность нигилизма
История пра-бытия и преодоление метафизики учит не ставить себя во взаимосвязь с разумом и мировым процессом; вообще не мыслимо «метафизически». Единственность, редкость, смущение, мгновенность этой истории; время прохождения этой истории; долгое время, когда ничего не происходит и все оставлено на усмотрение существующего. Время, которое есть сущность пра-бытия, своя собственная истина, в которой берет свою основу – это бездно-основа. Пра-бытие – в своей истине определяет суть истории свободно – развеивает приоритет суще-бытующего и, тем самым, основанной на этом метафизики, которая якобы занимается только этим.
Пра-бытие – как опасность мышления – каждого мышления и, таким образом, каждого того мышления, которое не имеет представления о ключевой линии проекта, основывающего приоритет суще-бытующего над суще-бытностью. Преодоление – это не устранение и не вынос за скобки – примерно через «опровержение», непреложность всякой «философии». Знак переноса в просвете – это раскровение-раскрытие отвержения (со-бытие против (1) ср. стр. 5 и след.), оно совершенно из пра-бытия, в то время, как (1) из самого дальнего вырождения – познания суще-бытующего; (2) ср. стр. 8) ни одно, ни другое, и в то же время – оба сразу; (2) что «есть метафизика» – это развиднение – вытаскивание истории в покинутость бытием суще-бытного; единственность истории (содержательное следование тем – однако, все же еще самодеятельно). Прео-доление – это к постоянству содержания в истине пра-бытия, то есть к Вот-Тут-бытию; преодоление через посредство самого пра-бытия, «от нас только подготовка готовности к со-бытию», Спрашивающее Переотвечание, как перевод в основной настрой вслушивания – разбирание – вслушивание в смысл.
Как часто кажется, что бытие никогда не выполняет нечто против сущебытующего и для суще-бытующего – и эта «кажимость» не есть подлинное раскрытие; ведь что должно «раскрыть» и пра-бытие? Оно может быть проклято – как чистая мысль, которая становится полностью неэффективной, и это – при том, что к этому добавляются средства, обеспечивающие порядок (категории). Эта кажимость не является случайной; она проистекает из того, что уже заранее высчитывается от суще-бытующего как действующего (совершенного или сотворенного) – и то же самое притязание предъявляет к бытию.
Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма
пер. с нем. А.В.Перцев, О. А. Матвейчева
СПб.: Алетейя, 2024, 222 с.ISBN 978-5-00165-799-6
Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма - Содержание
Преодоление метафизики
- 1. Преодоление «метафизики»
- 2. Преодоление метафизики
- 3. История пра-бытия и преодоление метафизики
- 4. Проклинание бытия
- 5. Метафизика и приоритет суще-бытующего. Бессилие и проклятость пра-бытия
- 6. Преодоление
- 7. К формированию текста
- 8. К верному пониманию всего в целом
- 9. Преодоление метафизики посредством пра-бытия
- 10. Преодоление, как история пра-бытия
- 11. Другое начало
- 12. Переход
- 13. Метафизика и вопрос о возможности
- 14. Вопрос о возможности как способ вопроса о сущности
- 15. Истина пра-бытия
- 16. «Истина»
- 17. Истина (просвет пра-бытия (событие) и правильность представления)
- 18. Суть истории (Geschichte)
- 19. К преодолению метафизики
- 20. Правильность
- 21. Преодоление «метафизики»
- 22. Преодоление «метафизики»
- 23. Преодоление
- 24. «Преодоление» и «человек»
- 25. Преодоление метафизики
- 26. Преодоление метафизики
- 27. Преодоление метафизики в ее конце
- 28. Преодоление метафизики
- 29. Пре-одоление единственно в другом начале
- 30. «Мировоззрение» – «Идеология»
- 31. Конец метафизики
- 32. Конец метафизики
- 33. Просвет пра-бытия
- 34. Ницше и конец западной метафизики
- 35. Конец метафизики как завершение в безусловное Ничто (Метафизика Ницше)
- 36. Метафизика Ницше как продолжение метафизики
- 37. Завершение метафизики. Установление ценности как нигилизм
- 38. Завершенность метафизики достигает законченности
- 39. Пра-бытие – (Со-бытие)
- 40. Метафизика
- 41. Метафизика
- 42. Завершение метафизики нового времени
- 43. Метафизика как история пра-бытия
- 44. Метафизическое заблуждение
- 45. Метафизика и «всеобщее»
- 46. Метафизика (ср. «Основные слова»)
- 47. Основные понятия (метафизики)
- 48. Пра-бытийно-историческая суть метафизики
- 49. Метафизика и «физика»
- 50. История бытия (Преодоление метафизики) – Бытие и время (вопрос бытия)
- 51. Метафизика
- 52. «Метафизическое»
- 53. Роль «науки» и философии как метафизики
- 54. К работе «Что такое метафизика?»
- 55. К работе «Что такое метафизика?». Ничто
- 56. «О сущности причины». Основа – Свобода – Истина – Пра-бытие
- 57. «Причина» и «Истина»
- 58. Проект и вос-принятость к проекту
- 59. «Основа»
- 60. «Основа»
- 61. О сущности основы
- 62. Различение
- 63. Метафизика и различение
- 64. Метафизика
Преодоление метафизики. І Продолжение
I. РАЗЛИЧЕНИЕ
- 65. Различение
- 66. Различение (и вопрос о Ничто)
- 67. Различение (Пра-бытие – это Ничто)
- 68. Бытие и метафизика суще-бытующего – различение
- 69. Различение и событие
- 70. Различие бытия от суще-бытующего и о разнице обоих
- 71. Различение и расторженность
- 72. Метафизика («Бытие» – пустое слово)
- 73. Различение
- 74. Бытие и пра-бытие
- 75. Различение – расторженность
- 76. Различение
II. К ПОНЯТИЮ МЕТАФИЗИКИ
- 77. Сообразное истории пра-бытия мышление и метафизика
- 78. Преодоление «метафизики»
- 79. Сопряженный с историей пра-бытия переход метафизики в другое начало истины пра-бытия
- 80. Apriori
- 81. Метафизика и априори
- 82. «Априорный» характер «бытия» (ср. Основные слова)
- 83. Метафизика и различение
- 84. Метафизика
- 85. «Метафизика»
- 86. Сознание и бытие (современная метафизика)
- 87. Метафизика и «теология»
- 88. Отношение к бытию внутри истории, которую несет с собой метафизика
- 89. «Метафизика» и мышление пра-бытия
- 90. Метафизика как теология
- 91. Метафизика и современное человечество
- 92. Метафизика и «теология«
- 93. Ницше и Гераклит («Метафизика» и первое начало философии)
- 94. История пра-бытия. «Преодоление»
- 95. Кант и метафизика
- 96. «Метафизика» («Субъективность» и субстанциональность)
- 97. Преодоление метафизики
- 98. Сущность метафизики и ее преодоление
- 99. Окончательное завершение метафизики
- 100. Преодоление метафизики
- 101. Окончательное завершение метафизики
- 102. Метафизика – Полное завершение (Возврат к крайнему с начала)
- 103. Изложение cogito
III. ИСКУССТВО И МЕТАФИЗИКА
- 104. В лекциях «Происхождение художественного творения»
- 105. «Искусство»
- 106. С метафизикой заканчивается и «искусство»
IV. МЕТАФИЗИКА И «МИРОВОЗЗРЕНИЕ»
- 107. Метафизика и мировоззрение
- 108. Мировоззрение – это завершение метафизики
- 109. Завершение метафизики (Ницше)
- 110. «Мировоззрение»
- 111. «Мировоззрение» и «философия»
- 112. Мировоззрение (жизнь)
- 113. Метафизика – мировоззрение. Истинное, Благое, Прекрасное
- 114. Метафизика и мировоззрение – и мышление, сообразное истории пра-бытия
- 115. Метафизика и мировоззрение
- 116. Метафизика и мировоззрение
V. «БЫТИЕ И ВРЕМЯ» В ИСТОРИИ ПРА-БЫТИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНО ПЕРЕЖИВАЕТСЯ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ
- 117. «Бытие и время» и метафизика
- 118. Время и вечность
- 119. К истории понятия времени
- 120. Сущность времени
- 121. Время и бытие
- 122. Бытие и время
- 123. «Бытие и время»
- 124. Бытие и время
- 125. «Смысл бытия»
- 126. Бытие и время
- 127. «Бытие и время»
- 128. Бытие и понимание бытия и бытия
- 129. Вот-Тут-бытие и «забота» – «настрой»
- 130. Бытие и время
Преодоление метафизики. ІІ Продолжение
I. ЗАВЕРШЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ. БЫТИЙНАЯ ПОКИНУТОСТЬ И ЗАПУСТЕНИЕ БЫТИЯ
- 131. Метафизика и «наука»
- 132. В конце метафизики
- 133. Начало и метафизика
- 134. Соответствующая истории пра-бытия сущность полного завершения метафизики
- 135. Соответствующее истории пра-бытия исполнение «Нового времени»
- 136. Ничто и запустение
- 137. Бытийная покинутость
- 138. Покинутость бытия
- 139. Бытийная покинутость суще-бытующего
- 140. Махинативность-техника-пра-бытие
- 141. «Техника»
- 142. Махинативность
II. ПЕРВОПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ И ПЕРВОИЗНАЧАЛЬНАЯ СУТЬ ИСТИНЫ
- 143. Преодоление
- 144 Один из признаков метафизики
- 145. Эпоха «теологий»
- 146. Сущность метафизики
- Теология и математика
- 147. «Истина» и метафизика (Ступени истинного)
- 148. Об определении сущности метафизики Нового времени в ее законченности
- 149. Если бытие есть «воля»
- 150. Метафизика и «система»
- 151. Аpriori
- 152. Первое начало и первопроисхождение метафизики
- 153. Бытие как ἰδέα и разрушение ἀλήθεια
- 154. ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα. Начало метафизики – и падение и крушение необоснованных ἀλήθεια
- 155. Начало и конец метафизики
- 156. «Усматривать» и «мыслить». Конец метафизики
- 157. История бытия и метафизика
- 158. «Мировоззрение» и «Метафизика»
- 159. Animal rationale – absolutum (causa)
- 160. Истина как очевидность. Метафизика нового времени (Лейбниц)
III. МЕТАФИЗИКА. ОТДЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТАФИЗИКИ
- 161. Откуда возникает видимость, что соответствующее истории пра-бытия мышление есть только воспроизведение метафизики Гегеля?
- 162. Гегелевская концепция истории
- 163. Бытие – событие – начало
- 164. Суще-бытующее в целом и ее целостность (Метафизика и пра-бытие)
СУЩНОСТЬ НИГИЛИЗМА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнения к: «Сущность нигилизма»
Послесловие редактора
Большое спасибо!