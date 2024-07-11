Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма

История пра-бытия и преодоление метафизики учит не ставить себя во взаимосвязь с разумом и мировым процессом; вообще не мыслимо «метафизически». Единственность, редкость, смущение, мгновенность этой истории; время прохождения этой истории; долгое время, когда ничего не происходит и все оставлено на усмотрение существующего. Время, которое есть сущность пра-бытия, своя собственная истина, в которой берет свою основу – это бездно-основа. Пра-бытие – в своей истине определяет суть истории свободно – развеивает приоритет суще-бытующего и, тем самым, основанной на этом метафизики, которая якобы занимается только этим.

Пра-бытие – как опасность мышления – каждого мышления и, таким образом, каждого того мышления, которое не имеет представления о ключевой линии проекта, основывающего приоритет суще-бытующего над суще-бытностью. Преодоление – это не устранение и не вынос за скобки – примерно через «опровержение», непреложность всякой «философии». Знак переноса в просвете – это раскровение-раскрытие отвержения (со-бытие против (1) ср. стр. 5 и след.), оно совершенно из пра-бытия, в то время, как (1) из самого дальнего вырождения – познания суще-бытующего; (2) ср. стр. 8) ни одно, ни другое, и в то же время – оба сразу; (2) что «есть метафизика» – это развиднение – вытаскивание истории в покинутость бытием суще-бытного; единственность истории (содержательное следование тем – однако, все же еще самодеятельно). Прео-доление – это к постоянству содержания в истине пра-бытия, то есть к Вот-Тут-бытию; преодоление через посредство самого пра-бытия, «от нас только подготовка готовности к со-бытию», Спрашивающее Переотвечание, как перевод в основной настрой вслушивания – разбирание – вслушивание в смысл.

Как часто кажется, что бытие никогда не выполняет нечто против сущебытующего и для суще-бытующего – и эта «кажимость» не есть подлинное раскрытие; ведь что должно «раскрыть» и пра-бытие? Оно может быть проклято – как чистая мысль, которая становится полностью неэффективной, и это – при том, что к этому добавляются средства, обеспечивающие порядок (категории). Эта кажимость не является случайной; она проистекает из того, что уже заранее высчитывается от суще-бытующего как действующего (совершенного или сотворенного) – и то же самое притязание предъявляет к бытию.

Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма

пер. с нем. А.В.Перцев, О. А. Матвейчева

СПб.: Алетейя, 2024, 222 с.ISBN 978-5-00165-799-6

Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма - Содержание

Преодоление метафизики

1. Преодоление «метафизики»

2. Преодоление метафизики

3. История пра-бытия и преодоление метафизики

4. Проклинание бытия

5. Метафизика и приоритет суще-бытующего. Бессилие и проклятость пра-бытия

6. Преодоление

7. К формированию текста

8. К верному пониманию всего в целом

9. Преодоление метафизики посредством пра-бытия

10. Преодоление, как история пра-бытия

11. Другое начало

12. Переход

13. Метафизика и вопрос о возможности

14. Вопрос о возможности как способ вопроса о сущности

15. Истина пра-бытия

16. «Истина»

17. Истина (просвет пра-бытия (событие) и правильность представления)

18. Суть истории (Geschichte)

19. К преодолению метафизики

20. Правильность

21. Преодоление «метафизики»

22. Преодоление «метафизики»

23. Преодоление

24. «Преодоление» и «человек»

25. Преодоление метафизики

26. Преодоление метафизики

27. Преодоление метафизики в ее конце

28. Преодоление метафизики

29. Пре-одоление единственно в другом начале

30. «Мировоззрение» – «Идеология»

31. Конец метафизики

32. Конец метафизики

33. Просвет пра-бытия

34. Ницше и конец западной метафизики

35. Конец метафизики как завершение в безусловное Ничто (Метафизика Ницше)

36. Метафизика Ницше как продолжение метафизики

37. Завершение метафизики. Установление ценности как нигилизм

38. Завершенность метафизики достигает законченности

39. Пра-бытие – (Со-бытие)

40. Метафизика

41. Метафизика

42. Завершение метафизики нового времени

43. Метафизика как история пра-бытия

44. Метафизическое заблуждение

45. Метафизика и «всеобщее»

46. Метафизика (ср. «Основные слова»)

47. Основные понятия (метафизики)

48. Пра-бытийно-историческая суть метафизики

49. Метафизика и «физика»

50. История бытия (Преодоление метафизики) – Бытие и время (вопрос бытия)

51. Метафизика

52. «Метафизическое»

53. Роль «науки» и философии как метафизики

54. К работе «Что такое метафизика?»

55. К работе «Что такое метафизика?». Ничто

56. «О сущности причины». Основа – Свобода – Истина – Пра-бытие

57. «Причина» и «Истина»

58. Проект и вос-принятость к проекту

59. «Основа»

60. «Основа»

61. О сущности основы

62. Различение

63. Метафизика и различение

64. Метафизика

Преодоление метафизики. І Продолжение I. РАЗЛИЧЕНИЕ

65. Различение

66. Различение (и вопрос о Ничто)

67. Различение (Пра-бытие – это Ничто)

68. Бытие и метафизика суще-бытующего – различение

69. Различение и событие

70. Различие бытия от суще-бытующего и о разнице обоих

71. Различение и расторженность

72. Метафизика («Бытие» – пустое слово)

73. Различение

74. Бытие и пра-бытие

75. Различение – расторженность

76. Различение

II. К ПОНЯТИЮ МЕТАФИЗИКИ

77. Сообразное истории пра-бытия мышление и метафизика

78. Преодоление «метафизики»

79. Сопряженный с историей пра-бытия переход метафизики в другое начало истины пра-бытия

80. Apriori

81. Метафизика и априори

82. «Априорный» характер «бытия» (ср. Основные слова)

83. Метафизика и различение

84. Метафизика

85. «Метафизика»

86. Сознание и бытие (современная метафизика)

87. Метафизика и «теология»

88. Отношение к бытию внутри истории, которую несет с собой метафизика

89. «Метафизика» и мышление пра-бытия

90. Метафизика как теология

91. Метафизика и современное человечество

92. Метафизика и «теология«

93. Ницше и Гераклит («Метафизика» и первое начало философии)

94. История пра-бытия. «Преодоление»

95. Кант и метафизика

96. «Метафизика» («Субъективность» и субстанциональность)

97. Преодоление метафизики

98. Сущность метафизики и ее преодоление

99. Окончательное завершение метафизики

100. Преодоление метафизики

101. Окончательное завершение метафизики

102. Метафизика – Полное завершение (Возврат к крайнему с начала)

103. Изложение cogito

III. ИСКУССТВО И МЕТАФИЗИКА

104. В лекциях «Происхождение художественного творения»

105. «Искусство»

106. С метафизикой заканчивается и «искусство»

IV. МЕТАФИЗИКА И «МИРОВОЗЗРЕНИЕ»

107. Метафизика и мировоззрение

108. Мировоззрение – это завершение метафизики

109. Завершение метафизики (Ницше)

110. «Мировоззрение»

111. «Мировоззрение» и «философия»

112. Мировоззрение (жизнь)

113. Метафизика – мировоззрение. Истинное, Благое, Прекрасное

114. Метафизика и мировоззрение – и мышление, сообразное истории пра-бытия

115. Метафизика и мировоззрение

116. Метафизика и мировоззрение

V. «БЫТИЕ И ВРЕМЯ» В ИСТОРИИ ПРА-БЫТИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНО ПЕРЕЖИВАЕТСЯ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ

117. «Бытие и время» и метафизика

118. Время и вечность

119. К истории понятия времени

120. Сущность времени

121. Время и бытие

122. Бытие и время

123. «Бытие и время»

124. Бытие и время

125. «Смысл бытия»

126. Бытие и время

127. «Бытие и время»

128. Бытие и понимание бытия и бытия

129. Вот-Тут-бытие и «забота» – «настрой»

130. Бытие и время

Преодоление метафизики. ІІ Продолжение

I. ЗАВЕРШЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ. БЫТИЙНАЯ ПОКИНУТОСТЬ И ЗАПУСТЕНИЕ БЫТИЯ

131. Метафизика и «наука»

132. В конце метафизики

133. Начало и метафизика

134. Соответствующая истории пра-бытия сущность полного завершения метафизики

135. Соответствующее истории пра-бытия исполнение «Нового времени»

136. Ничто и запустение

137. Бытийная покинутость

138. Покинутость бытия

139. Бытийная покинутость суще-бытующего

140. Махинативность-техника-пра-бытие

141. «Техника»

142. Махинативность

II. ПЕРВОПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ И ПЕРВОИЗНАЧАЛЬНАЯ СУТЬ ИСТИНЫ

143. Преодоление

144 Один из признаков метафизики

145. Эпоха «теологий»

146. Сущность метафизики

Теология и математика

147. «Истина» и метафизика (Ступени истинного)

148. Об определении сущности метафизики Нового времени в ее законченности

149. Если бытие есть «воля»

150. Метафизика и «система»

151. Аpriori

152. Первое начало и первопроисхождение метафизики

153. Бытие как ἰδέα и разрушение ἀλήθεια

154. ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα. Начало метафизики – и падение и крушение необоснованных ἀλήθεια

155. Начало и конец метафизики

156. «Усматривать» и «мыслить». Конец метафизики

157. История бытия и метафизика

158. «Мировоззрение» и «Метафизика»

159. Animal rationale – absolutum (causa)

160. Истина как очевидность. Метафизика нового времени (Лейбниц)

III. МЕТАФИЗИКА. ОТДЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТАФИЗИКИ

161. Откуда возникает видимость, что соответствующее истории пра-бытия мышление есть только воспроизведение метафизики Гегеля?

162. Гегелевская концепция истории

163. Бытие – событие – начало

164. Суще-бытующее в целом и ее целостность (Метафизика и пра-бытие)

СУЩНОСТЬ НИГИЛИЗМА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнения к: «Сущность нигилизма»

Послесловие редактора