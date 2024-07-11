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Хайдеггер - Преодоление метафизики и сущность нигилизма

Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy
История пра-бытия и преодоление метафизики учит не ставить себя во взаимосвязь с разумом и мировым процессом; вообще не мыслимо «метафизически». Единственность, редкость, смущение, мгновенность этой истории; время прохождения этой истории; долгое время, когда ничего не происходит и все оставлено на усмотрение существующего. Время, которое есть сущность пра-бытия, своя собственная истина, в которой берет свою основу – это бездно-основа. Пра-бытие – в своей истине определяет суть истории свободно – развеивает приоритет суще-бытующего и, тем самым, основанной на этом метафизики, которая якобы занимается только этим.
Пра-бытие – как опасность мышления – каждого мышления и, таким образом, каждого того мышления, которое не имеет представления о ключевой линии проекта, основывающего приоритет суще-бытующего над суще-бытностью. Преодоление – это не устранение и не вынос за скобки – примерно через «опровержение», непреложность всякой «философии». Знак переноса в просвете – это раскровение-раскрытие отвержения (со-бытие против (1) ср. стр. 5 и след.), оно совершенно из пра-бытия, в то время, как (1) из самого дальнего вырождения – познания суще-бытующего; (2) ср. стр. 8) ни одно, ни другое, и в то же время – оба сразу; (2) что «есть метафизика» – это развиднение – вытаскивание истории в покинутость бытием суще-бытного; единственность истории (содержательное следование тем – однако, все же еще самодеятельно). Прео-доление – это к постоянству содержания в истине пра-бытия, то есть к Вот-Тут-бытию; преодоление через посредство самого пра-бытия, «от нас только подготовка готовности к со-бытию», Спрашивающее Переотвечание, как перевод в основной настрой вслушивания – разбирание – вслушивание в смысл.
Как часто кажется, что бытие никогда не выполняет нечто против сущебытующего и для суще-бытующего – и эта «кажимость» не есть подлинное раскрытие; ведь что должно «раскрыть» и пра-бытие? Оно может быть проклято – как чистая мысль, которая становится полностью неэффективной, и это – при том, что к этому добавляются средства, обеспечивающие порядок (категории). Эта кажимость не является случайной; она проистекает из того, что уже заранее высчитывается от суще-бытующего как действующего (совершенного или сотворенного) – и то же самое притязание предъявляет к бытию.

Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма

пер. с нем. А.В.Перцев, О. А. Матвейчева
СПб.: Алетейя, 2024, 222 с.ISBN 978-5-00165-799-6

Хайдеггер Мартин - Преодоление метафизики и сущность нигилизма - Содержание

Преодоление метафизики
  • 1. Преодоление «метафизики»
  • 2. Преодоление метафизики
  • 3. История пра-бытия и преодоление метафизики
  • 4. Проклинание бытия
  • 5. Метафизика и приоритет суще-бытующего. Бессилие и проклятость пра-бытия
  • 6. Преодоление
  • 7. К формированию текста
  • 8. К верному пониманию всего в целом
  • 9. Преодоление метафизики посредством пра-бытия
  • 10. Преодоление, как история пра-бытия
  • 11. Другое начало
  • 12. Переход
  • 13. Метафизика и вопрос о возможности
  • 14. Вопрос о возможности как способ вопроса о сущности
  • 15. Истина пра-бытия
  • 16. «Истина»
  • 17. Истина (просвет пра-бытия (событие) и правильность представления)
  • 18. Суть истории (Geschichte)
  • 19. К преодолению метафизики
  • 20. Правильность
  • 21. Преодоление «метафизики»
  • 22. Преодоление «метафизики»
  • 23. Преодоление
  • 24. «Преодоление» и «человек»
  • 25. Преодоление метафизики
  • 26. Преодоление метафизики
  • 27. Преодоление метафизики в ее конце
  • 28. Преодоление метафизики
  • 29. Пре-одоление единственно в другом начале
  • 30. «Мировоззрение» – «Идеология»
  • 31. Конец метафизики
  • 32. Конец метафизики
  • 33. Просвет пра-бытия
  • 34. Ницше и конец западной метафизики
  • 35. Конец метафизики как завершение в безусловное Ничто (Метафизика Ницше)
  • 36. Метафизика Ницше как продолжение метафизики
  • 37. Завершение метафизики. Установление ценности как нигилизм
  • 38. Завершенность метафизики достигает законченности
  • 39. Пра-бытие – (Со-бытие)
  • 40. Метафизика
  • 41. Метафизика
  • 42. Завершение метафизики нового времени
  • 43. Метафизика как история пра-бытия
  • 44. Метафизическое заблуждение
  • 45. Метафизика и «всеобщее»
  • 46. Метафизика (ср. «Основные слова»)
  • 47. Основные понятия (метафизики)
  • 48. Пра-бытийно-историческая суть метафизики
  • 49. Метафизика и «физика»
  • 50. История бытия (Преодоление метафизики) – Бытие и время (вопрос бытия)
  • 51. Метафизика
  • 52. «Метафизическое»
  • 53. Роль «науки» и философии как метафизики
  • 54. К работе «Что такое метафизика?»
  • 55. К работе «Что такое метафизика?». Ничто
  • 56. «О сущности причины». Основа – Свобода – Истина – Пра-бытие
  • 57. «Причина» и «Истина»
  • 58. Проект и вос-принятость к проекту
  • 59. «Основа»
  • 60. «Основа»
  • 61. О сущности основы
  • 62. Различение
  • 63. Метафизика и различение
  • 64. Метафизика
Преодоление метафизики. І Продолжение
I. РАЗЛИЧЕНИЕ
  • 65. Различение
  • 66. Различение (и вопрос о Ничто)
  • 67. Различение (Пра-бытие – это Ничто)
  • 68. Бытие и метафизика суще-бытующего – различение
  • 69. Различение и событие
  • 70. Различие бытия от суще-бытующего и о разнице обоих
  • 71. Различение и расторженность
  • 72. Метафизика («Бытие» – пустое слово)
  • 73. Различение
  • 74. Бытие и пра-бытие
  • 75. Различение – расторженность
  • 76. Различение
II. К ПОНЯТИЮ МЕТАФИЗИКИ
  • 77. Сообразное истории пра-бытия мышление и метафизика
  • 78. Преодоление «метафизики»
  • 79. Сопряженный с историей пра-бытия переход метафизики в другое начало истины пра-бытия
  • 80. Apriori
  • 81. Метафизика и априори
  • 82. «Априорный» характер «бытия» (ср. Основные слова)
  • 83. Метафизика и различение
  • 84. Метафизика
  • 85. «Метафизика»
  • 86. Сознание и бытие (современная метафизика)
  • 87. Метафизика и «теология»
  • 88. Отношение к бытию внутри истории, которую несет с собой метафизика
  • 89. «Метафизика» и мышление пра-бытия
  • 90. Метафизика как теология
  • 91. Метафизика и современное человечество
  • 92. Метафизика и «теология«
  • 93. Ницше и Гераклит («Метафизика» и первое начало философии)
  • 94. История пра-бытия. «Преодоление»
  • 95. Кант и метафизика
  • 96. «Метафизика» («Субъективность» и субстанциональность)
  • 97. Преодоление метафизики
  • 98. Сущность метафизики и ее преодоление
  • 99. Окончательное завершение метафизики
  • 100. Преодоление метафизики
  • 101. Окончательное завершение метафизики
  • 102. Метафизика – Полное завершение (Возврат к крайнему с начала)
  • 103. Изложение cogito
III. ИСКУССТВО И МЕТАФИЗИКА
  • 104. В лекциях «Происхождение художественного творения»
  • 105. «Искусство»
  • 106. С метафизикой заканчивается и «искусство»
IV. МЕТАФИЗИКА И «МИРОВОЗЗРЕНИЕ»
  • 107. Метафизика и мировоззрение
  • 108. Мировоззрение – это завершение метафизики
  • 109. Завершение метафизики (Ницше)
  • 110. «Мировоззрение»
  • 111. «Мировоззрение» и «философия»
  • 112. Мировоззрение (жизнь)
  • 113. Метафизика – мировоззрение. Истинное, Благое, Прекрасное
  • 114. Метафизика и мировоззрение – и мышление, сообразное истории пра-бытия
  • 115. Метафизика и мировоззрение
  • 116. Метафизика и мировоззрение
V. «БЫТИЕ И ВРЕМЯ» В ИСТОРИИ ПРА-БЫТИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНО ПЕРЕЖИВАЕТСЯ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ
  • 117. «Бытие и время» и метафизика
  • 118. Время и вечность
  • 119. К истории понятия времени
  • 120. Сущность времени
  • 121. Время и бытие
  • 122. Бытие и время
  • 123. «Бытие и время»
  • 124. Бытие и время
  • 125. «Смысл бытия»
  • 126. Бытие и время
  • 127. «Бытие и время»
  • 128. Бытие и понимание бытия и бытия
  • 129. Вот-Тут-бытие и «забота» – «настрой»
  • 130. Бытие и время
Преодоление метафизики. ІІ Продолжение
I. ЗАВЕРШЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ. БЫТИЙНАЯ ПОКИНУТОСТЬ И ЗАПУСТЕНИЕ БЫТИЯ
  • 131. Метафизика и «наука»
  • 132. В конце метафизики
  • 133. Начало и метафизика
  • 134. Соответствующая истории пра-бытия сущность полного завершения метафизики
  • 135. Соответствующее истории пра-бытия исполнение «Нового времени»
  • 136. Ничто и запустение
  • 137. Бытийная покинутость
  • 138. Покинутость бытия
  • 139. Бытийная покинутость суще-бытующего
  • 140. Махинативность-техника-пра-бытие
  • 141. «Техника»
  • 142. Махинативность
II. ПЕРВОПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ И ПЕРВОИЗНАЧАЛЬНАЯ СУТЬ ИСТИНЫ
  • 143. Преодоление
  • 144 Один из признаков метафизики
  • 145. Эпоха «теологий»
  • 146. Сущность метафизики
  • Теология и математика
  • 147. «Истина» и метафизика (Ступени истинного)
  • 148. Об определении сущности метафизики Нового времени в ее законченности
  • 149. Если бытие есть «воля»
  • 150. Метафизика и «система»
  • 151. Аpriori
  • 152. Первое начало и первопроисхождение метафизики
  • 153. Бытие как ἰδέα и разрушение ἀλήθεια
  • 154. ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα. Начало метафизики – и падение и крушение необоснованных ἀλήθεια
  • 155. Начало и конец метафизики
  • 156. «Усматривать» и «мыслить». Конец метафизики
  • 157. История бытия и метафизика
  • 158. «Мировоззрение» и «Метафизика»
  • 159. Animal rationale – absolutum (causa)
  • 160. Истина как очевидность. Метафизика нового времени (Лейбниц)
III. МЕТАФИЗИКА. ОТДЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТАФИЗИКИ
  • 161. Откуда возникает видимость, что соответствующее истории пра-бытия мышление есть только воспроизведение метафизики Гегеля?
  • 162. Гегелевская концепция истории
  • 163. Бытие – событие – начало
  • 164. Суще-бытующее в целом и ее целостность (Метафизика и пра-бытие)
СУЩНОСТЬ НИГИЛИЗМА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнения к: «Сущность нигилизма»
Послесловие редактора
Views 386
Rating 5.0 / 5
Added 11.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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