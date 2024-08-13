Хайтун Сергей Давыдович - Феномен человека на фоне универсальной эволюции

Человека более всего интересует он сам — человек. И, как у больного усиливается интерес к своему организму, так у человечества перед лицом надвигающейся глобальной катастрофы резко возрастает интерес к общим проблемам бытия и эволюции. Одно дело, если она ведет ко всеобщей деградации и распаду всех структур. Тогда человечество, как бы оно ни напрягалось, обречено на гибель. Другое дело, если, напротив, эволюция ведет ко все более и более сложным структурам. Тогда наша цивилизация — закономерный этап в этой общей эволюции, и это сулит человечеству возможность прорыва в будущее. Изучение эволюции оборачивается изучением феномена человека, и наоборот.

Ваши выводы относительно феномена человека во многом определяются вашими эволюционными представлениями. В свое время на автора большое впечатление произвела знаменитая монография Пьера Тейяра де Шардена «Феномен человека» (1955), в которой были разгаданы многие загадки эволюции, прежде всего — ее мутовочный характер. Я не мог, однако, принять главного вывода Тейяра, который, будучи католиком, утверждал, что эволюция конечна и что она завершится, когда миллиарды людей сольются воедино в христианской любви в точке Омега, отождествляемой им с Иисусом Христом.

Сквозное рассмотрение эволюции наблюдаемого мира — от Большого взрыва нашей Метагалактики до био- и ноосферы на Земле — в рамках активно развиваемого в последние десятилетия универсального, или глобального, эволюционизма [Big History] 1^ позволяет выработать более трезвый взгляд на феномен человека, чему и посвящено настоящее исследование. В первых семи главах книги строится авторская эволюционная концепция, а в последней (восьмой) главе на этой основе излагается наше понимание феномена человека.

Рассмотрение неорганической, органической и социальной эволюции в едином ключе облегчает их осмысление. Для неорганической эволюции из-за ее сравнительно невысоких темпов2) не так очевиден факт эволюционного усложнения, зато здесь четко видно, что эволюция — это самоорганизация материи. Органическую эволюцию мы не видим изнутри, почему до сих пор можем только догадываться о механизмах рождения органических новаций (мутаций), что привело к неоправданно долгой жизни теории естественного отбора, возлагающей ответственность за (органическую) эволюцию на среду. Однако для органического мира несомненен сам факт эволюции в сторону усложнения и ее мутовочный характер. Сравнительно большая скорость социальной эволюции облегчает ее непосредственное наблюдение. Кроме того, мы наблюдаем здесь за рождением новаций изнутри, что укрепляет нашу уверенность в том, что источник новаций находится в самой эволюционирующей системе, а не в среде.

Сопоставление социальной эволюции с неорганической и органической позволяет понять, какие черты социальной эволюции «необязательны к употреблению», имея привходящий характер, а какие являются проявлением общих законов эволюции, игнорируя которые социум обрекает себя на гибель, подобно тому как мы обрекаем себя на гибель, пренебрегая законами тяготения. Становится понятно, что и социальная эволюция, подобно органической, происходит в сторону интенсификации метаболизмов и что не в нашей власти сколько- нибудь существенно затормозить темпы потребления энергии и потребления вообще. Можно, также, сделать вывод, что и социальная эволюция происходит мутовками и что, в частности, в XX в. возникла мутовка социально ориентированных политэкономических систем, включающая фашистскую, коммунистическую и кейнсианскую ветви, последняя из которых, как то обычно бывает и в органическом мире, оказалась в эволюционном плане наиболее выигрышной.

Хайтун Сергей Давыдович - Феномен человека на фоне универсальной эволюции

Μ.: КомКнига, 2005. — 536 с.

ISBN 5-484-00167-6

Хайтун Сергей Давыдович - Феномен человека на фоне универсальной эволюции - Содержание

Предисловие

Введение

Пролог

Глава 1. Энтропия

Глава 2. Закон возрастания энтропии

Глава 3. Энтропия и беспорядок

3.1. Проблема: две эволюции

3.2. Попытки решения

3.3. Авторское решение

Глава 4. Фундаментальная сущность эволюции

4.1. Эволюция как саморазвитие взаимодействий

4.2. Нефизические поля взаимодействий сотканы из физических

4.3. Эволюционный принцип минимакса

4.4. Прогрессивные и адаптивные самосборки

4.5. Фрактальность наблюдаемого мира

4.6. Фрактальность эволюции

4.7. Формообразующие факторы эволюции

4.8. Вектор и эволюция эволюции

4.9. Ускорение эволюции

Глава 5. Дихотомия система/среда в феномене эволюции

5.1. Истоки эволюционизма: эволюция как саморазвитие материи

5.2. Автогенез: эволюция движется внутренними взаимодействиями

5.3. Эктогенез: прогрессивная эволюция идет за счет среды

5.4. Обобщение концепции Дарвина и других на базе теорем Эшби и Гёделя

5.5. Эволюционная роль среды: авторская концепция

5.6. Почему выявление эволюционной роли среды происходит так трудно?

Глава 6. Космическая эволюция

6.1. Космология и принцип экономии сущностей

6.2. Гипотеза: Вселенная фрактальна, имея нулевую плотность

6.3. Первое следствие: Вселенная не переживала Большого взрыва

6.4. Второе следствие: наша Метагалактика не тождественна всей Вселенной

6.5. Большой взрыв нашей Метагалактики

6.6. Третье следствие: наша Метагалактика — черная дыра

6.7. Поправка: ускорение космологического расширения как возможное свидетельство размыкания нашей Метагалактики

6.8. Идея экспериментальной проверки авторской гипотезы

6.9. Авторская космологическая картина мира

6.10. Эволюция Вселенной

6.11. Эволюция нашей Метагалактики

6.12. Принцип экономии сущностей за работой

Глава 7. Эволюция Земли

7.1. Возникновение Солнечной системы

7.2. Возникновение и эволюция структуры Земли

7.3. Участие биосферы в эволюции Земли

7.4. Вектор эволюции Земли

Глава 8. Феномен человека

8.1. Человек на планете Земля

8.1.1. На острие вектора эволюции

8.1.2. Мутовка разумных существ

8.1.3. Мутовка «разумных систем»

8.2. Человек во Вселенной

8.2.1. Антропный принцип

8.2.2. Авторская редакция антропного принципа

8.2.3. Космические робинзоны?

8.3. Человек в социуме

8.3.1. Социум против индивида

8.3.2. Прогресс против индивида

8.3.3. Социум и эволюция

8.3.4. Индивид и эволюция

8.4. Будущее человека

8.4.1. Биологическое будущее: «человеческая» мутовка разумных существ

8.4.2. Космическое будущее: выход в Космос как альтернатива стагнации человечества на Земле

8.4.3. Энергетическое будущее: энергетика, построенная на круговороте тепла

8.4.4. Социально-экономическое будущее: «кейнсианизация» мировой экономики

Вместо заключения: инакомыслие как научная норма

Приложения

Литература

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