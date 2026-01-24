Повсеместность технологической цивилизации, основанной на достижениях научного метода познания природы, — характерная черта современного мира. Человек постоянно вращается не только в материально-технической сфере, будучи окружен и непрестанно пользуясь электронными устройствами и механизмами, но и умом пребывает в мире технических или технологически сформированных понятий и представлений. Научно-техническому образу мышления, основанному на использовании численных характеристик и ориентированному на технические приложения, непросто ужиться с догматическим учением христианства и выбрать верное отношение между верой и знанием, между религией и наукой, между теологией и естественными, точными и техническими науками. Современный научно-технологический мир имеет немного общего с миром античной цивилизации, с которым столкнулись первые христиане и в столкновении с которым произошло оформление христианского Откровения в стройную, динамичную и глубокую систему святоотеческого богословия, для которого греческая философия послужила как формой, так и инструментом для выражения Истины. Одна из задач современного православного богословия состоит в выражении неизменных и вечно новых благодатных истин, содержимых Церковью, на языке, доступном для человека, взращенного и окруженного научно-технологической цивилизацией. Любой труд в этом направлении должен пройти по узкому пути верности Христовой Церкви, с одной стороны, и научной добросовестности с другой. Здесь неуместно и глубоко ошибочно подозрительное и неблагожелательное отношение между религиозным и научным знанием, принадлежащим разным пластам реального бытия и человеческого сознания.

Данная книга предназначена для введения в общий круг понятий современного фундаментального естествознания с его представлением об устройстве и эволюции Вселенной и места в ней человека, рассматриваемых с точки зрения христианского и — в отдельных местах — конкретно православного богословия. Книга разделена на три блока. В первом — «Наука и религия» — разбираются общие вопросы соотношения науки и религии, а также проблемы познаваемости Вселенной и характера физических законов с особым статусом математического знания. Этот блок служит как бы введением к двум остальным частям, устанавливая общие позиции соотношения научного и теологического знания. Второй блок посвящен строению и эволюции Вселенной и включает начальные сведения по теории относительности, квантовой механике, физике элементарных частиц и космологии, термодинамике и теории информации. В нем также затронуты теории, касающиеся спонтанного зарождения сложных структур и их описания математическими методами. Третья часть книги посвящена проблемам, связанным с сущностью жизни и сознания при попытке их анализа с позиций естественных наук. Несомненно, что изложение материала в этой части может и должно быть дополнено данными гуманитарно-исторических исследований, включая археологию, психологию, социологию, социальную антропологию и т.д., что, однако, выходит за пределы нашего труда.

При изложении материала автор старался дополнить каждый раздел анализом тех или иных научных теорий и сопровождающей их философии с точки зрения христианской теологии и метафизики. Опорой для этих рассуждений были как сочинения православных авторов, так и западных христианских теологов, представляющиеся приемлемыми с православной точки зрения. За небольшими исключениями эти рассуждения вторичны и имеют компилятивный характер — приводя их, автор ставил перед собой целью ознакомить читателя с современным научно-теологическим дискурсом (отсюда обширное цитирование первичной литературы). К сожалению, из-за разрыва научно-богословской традиции в советский период отечественной истории, контакт между православной теологией и естественно-научными дисциплинами весьма фрагментарен и бессистемен, что препятствует выработке сбалансированного и не испорченного предрассудками взаимодействия. Критическое изучение западной научно-теологической литературы позволяет не только избежать «изобретения велосипеда», но и выработать приемлемое с точки зрения Православия «прочтение» той или иной метафизической доктрины, основывающейся на естественно-научных теориях.

Иерей Сергий Кривовичев - Православие и естественные науки: учебник бакалавра теологии

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2022. — 464 с.

ISBN 978-5-6044877-3-0

Иерей Сергий Кривовичев - Православие и естественные науки: учебник бакалавра теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И РЕЛИГИЯ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

2. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ И ПОЗНАВАЕМОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ

3. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ

4. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И СТРОЕНИЕ АТОМА

5. КОСМОЛОГИЯ И ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

6. АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП: МЕСТО ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕЛЕННОЙ

7. МАТЕРИЯ, ЭНЕРГИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

8. ХАОС И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛОЖНОСТИ

9. ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ

10. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ

11. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

12. МОЗГ И СОЗНАНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Литература

Именной указатель

Предметный указатель

Об авторе