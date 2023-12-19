Учебник бакалавра

Прежде чем приступить к изучению курса догматического богословия, полезно задаться вопросом: что такое богословие? Каким образом Священное Писание и отцы Церкви понимают сущность и назначение богословия?

Следует отметить, что сами термины «богослов», «богословие», «богословствовать» не встречаются в Священном Писании. Вероятно, причина этого заключается в том, что античный греческий термин «богословие» был тесно связан с миром язычества: древние греки называли богословами тех, кто учил о богах.

В христианском лексиконе это слово появилось не сразу. Еще мужи апостольские (ближайшие ученики апостолов, жившие в I - начале II вв.), а таке апологеты второго столетия относились к нему настороженно, поскольку оно напоминало им о философских спекуляциях языческих мыслителей. Впервые в христианском значении слово «богословие» стал употреблять апологет второй половины II в. Афинагор Афинский. Окончательно слово «богословие» закрепилось в христианском словаре несколько позднее, в основном благодаря Александрийской богословской школе, а именно ее представителям Клименту Александрийскому и Оригену .

Первоначально этим термином христианские авторы обозначали учение о Святой Троице . Остальные аспекты вероучения (о творении мира, о Воплощении Бога Слова, о спасении, о Церкви,о Втором Пришествии и т.д.) в Древней Церкви относились к области Божественного домостроительства, или Божественной икономии т.е. деятельности Бога в творении, Промысле и спасении мира.

протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра

Изд. испр. и доп. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 456 с.

ISBN 978-5-906960-95-5

протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра - Содержание