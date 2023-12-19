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Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра

протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, Educational

Учебник бакалавра

Прежде чем приступить к изучению курса догматического богословия, полезно задаться вопросом: что такое богословие? Каким образом Священное Писание и отцы Церкви понимают сущность и назначение богословия?

Следует отметить, что сами термины «богослов», «богословие», «богословствовать» не встречаются в Священном Писании. Вероятно, причина этого заключается в том, что античный греческий термин «богословие» был тесно связан с миром язычества: древние греки называли богословами тех, кто учил о богах.

В христианском лексиконе это слово появилось не сразу. Еще мужи апостольские (ближайшие ученики апостолов, жившие в I - начале II вв.), а таке апологеты второго столетия относились к нему настороженно, поскольку оно напоминало им о философских спекуляциях языческих мыслителей. Впервые в христианском значении слово «богословие» стал употреблять апологет второй половины II в. Афинагор Афинский. Окончательно слово «богословие» закрепилось в христианском словаре несколько позднее, в основном благодаря Александрийской богословской школе, а именно ее представителям Клименту Александрийскому и Оригену .

Первоначально этим термином христианские авторы обозначали учение о Святой Троице . Остальные аспекты вероучения (о творении мира, о Воплощении Бога Слова, о спасении, о Церкви,о Втором Пришествии и т.д.) в Древней Церкви относились к области Божественного домостроительства, или Божественной икономии т.е. деятельности Бога в творении, Промысле и спасении мира.

протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра

Изд. испр. и доп. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 456 с.

ISBN 978-5-906960-95-5

протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ В ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

    • РАЗДЕЛ I. ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК НАУКА

      • ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ДОГМАТИЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ

      • ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ДОГМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ

    • РАЗДЕЛ II. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ

      • ГЛАВА 1. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ В ПРАВОСЛАВНОМ ВЕРОУЧЕНИИ

      • ГЛАВА 2. ФОРМЫ ПРЕДАНИЯ

    • РАЗДЕЛ III. БОГОПОЗНАНИЕ И ЕГО ГРАНИЦЫ

      • ГЛАВА 1. БОГОПОЗНАНИЕ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА. ЕСТЕСТВЕННЫЙ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПУТИ БОГОПОЗНАНИЯ

      • ГЛАВА 2. ХАРАКТЕР И ГРАНИЦЫ БОГОПОЗНАНИЯ

  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О БОГЕ В САМОМ СЕБЕ

    • РАЗДЕЛ I. БЫТИЕ, СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА БОЖИИ

      • ГЛАВА 1. СВОЙСТВА СУЩЕСТВА БОЖИЯ

    • РАЗДЕЛ II. О БОГЕ, ТРОИЧНОМ В ЛИЦАХ

      • ГЛАВА 1. СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ О ТРОИЦЕ

      • ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДОГМАТА О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

      • ГЛАВА 3. ТРИАДОЛОГИЯ ВЕЛИКИХ КАППАДОКИЙЦЕВ

      • ГЛАВА 4. ЕДИНОСУЩИЕ ЛИЦ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ И ИХ РАЗЛИЧИЕ ПО ИПОСТАСНЫМ СВОЙСТВАМ

  • ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. О БОГЕ В ОБЩЕМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К МИРУ И ЧЕЛОВЕКУ

    • РАЗДЕЛ I. О БОГЕ КАК О ТВОРЦЕ И ПРОМЫСЛИТЕЛЕ МИРА

      • ГЛАВА 1. БОГ КАК ТВОРЕЦ МИРА

      • ГЛАВА 2. БОГ КАК ПРОМЫСЛИТЕЛЬ МИРА

      • ГЛАВА 3. МИР ДУХОВНЫЙ, ИЛИ АНГЕЛЬСКИЙ

    • РАЗДЕЛ II. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

      • ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

      • ГЛАВА 2. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

      • ГЛАВА 3. ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

      • ГЛАВА 4. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

      • ГЛАВА 5. СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ

    • РАЗДЕЛ III. О БОГЕ СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ

      • ГЛАВА 1. ГРЕХОПАДЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

      • ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О ЛИЦЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

    • РАЗДЕЛ IV. УЧЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ НАШЕГО СПАСЕНИЯ, ИЛИ О ТАИНСТВЕ ИСКУПЛЕНИЯ

      • ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СПАСЕНИИ И ИСКУПЛЕНИИ В СВЕТЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

      • ГЛАВА 2. ТЕОРИИ ИСКУПЛЕНИЯ

  • ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. О БОГЕ КАК ОСВЯТИТЕЛЕ, СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ

    • РАЗДЕЛ I. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О БОГЕ ОСВЯТИТЕЛЕ

      • ГЛАВА 1. НЕОБХОДИМОСТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ЛЮДЬМИ СПАСЕНИЯ

      • ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ КАК О СИЛЕ, НАС ОСВЯЩАЮЩЕЙ

    • РАЗДЕЛ II. О ЦЕРКВИ КАК ОРУДИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ГОСПОДЬ СОВЕРШАЕТ НАШЕ СПАСЕНИЕ

      • ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

      • ГЛАВА 3. СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

      • ГЛАВА 4. БОГОУЧРЕЖДЕННАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ

      • ГЛАВА 5. СОЮЗ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ ЗЕМНОЙ И ЦЕРКОВЬЮ НЕБЕСНОЙ

    • РАЗДЕЛ III. О ТАИНСТВАХ КАК СРЕДСТВАХ ОСВЯЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

      • ГЛАВА 1. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ

      • ГЛАВА 2. ДОГМАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ

    • РАЗДЕЛ IV. О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ

      • ГЛАВА 1. О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

      • ГЛАВА 2. О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА

  • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ»

  • СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛКАХ

Views 1 111
Rating 4.8 / 5
Added 19.12.2023
Author brat Artem
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4.8/5 (7)

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