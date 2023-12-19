Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра
Учебник бакалавра
Прежде чем приступить к изучению курса догматического богословия, полезно задаться вопросом: что такое богословие? Каким образом Священное Писание и отцы Церкви понимают сущность и назначение богословия?
Следует отметить, что сами термины «богослов», «богословие», «богословствовать» не встречаются в Священном Писании. Вероятно, причина этого заключается в том, что античный греческий термин «богословие» был тесно связан с миром язычества: древние греки называли богословами тех, кто учил о богах.
В христианском лексиконе это слово появилось не сразу. Еще мужи апостольские (ближайшие ученики апостолов, жившие в I - начале II вв.), а таке апологеты второго столетия относились к нему настороженно, поскольку оно напоминало им о философских спекуляциях языческих мыслителей. Впервые в христианском значении слово «богословие» стал употреблять апологет второй половины II в. Афинагор Афинский. Окончательно слово «богословие» закрепилось в христианском словаре несколько позднее, в основном благодаря Александрийской богословской школе, а именно ее представителям Клименту Александрийскому и Оригену .
Первоначально этим термином христианские авторы обозначали учение о Святой Троице . Остальные аспекты вероучения (о творении мира, о Воплощении Бога Слова, о спасении, о Церкви,о Втором Пришествии и т.д.) в Древней Церкви относились к области Божественного домостроительства, или Божественной икономии т.е. деятельности Бога в творении, Промысле и спасении мира.
протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра
Изд. испр. и доп. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 456 с.
ISBN 978-5-906960-95-5
протоиерей Олег Давыденков - Догматическое богословие - учебник бакалавра - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ В ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ I. ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК НАУКА
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ДОГМАТИЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ
ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ДОГМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ
РАЗДЕЛ II. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ
ГЛАВА 1. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ В ПРАВОСЛАВНОМ ВЕРОУЧЕНИИ
ГЛАВА 2. ФОРМЫ ПРЕДАНИЯ
РАЗДЕЛ III. БОГОПОЗНАНИЕ И ЕГО ГРАНИЦЫ
ГЛАВА 1. БОГОПОЗНАНИЕ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА. ЕСТЕСТВЕННЫЙ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПУТИ БОГОПОЗНАНИЯ
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕР И ГРАНИЦЫ БОГОПОЗНАНИЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О БОГЕ В САМОМ СЕБЕ
РАЗДЕЛ I. БЫТИЕ, СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА БОЖИИ
ГЛАВА 1. СВОЙСТВА СУЩЕСТВА БОЖИЯ
РАЗДЕЛ II. О БОГЕ, ТРОИЧНОМ В ЛИЦАХ
ГЛАВА 1. СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ О ТРОИЦЕ
ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДОГМАТА О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
ГЛАВА 3. ТРИАДОЛОГИЯ ВЕЛИКИХ КАППАДОКИЙЦЕВ
ГЛАВА 4. ЕДИНОСУЩИЕ ЛИЦ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ И ИХ РАЗЛИЧИЕ ПО ИПОСТАСНЫМ СВОЙСТВАМ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. О БОГЕ В ОБЩЕМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К МИРУ И ЧЕЛОВЕКУ
РАЗДЕЛ I. О БОГЕ КАК О ТВОРЦЕ И ПРОМЫСЛИТЕЛЕ МИРА
ГЛАВА 1. БОГ КАК ТВОРЕЦ МИРА
ГЛАВА 2. БОГ КАК ПРОМЫСЛИТЕЛЬ МИРА
ГЛАВА 3. МИР ДУХОВНЫЙ, ИЛИ АНГЕЛЬСКИЙ
РАЗДЕЛ II. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
ГЛАВА 2. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА 3. ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
ГЛАВА 4. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА 5. СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ
РАЗДЕЛ III. О БОГЕ СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ГЛАВА 1. ГРЕХОПАДЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О ЛИЦЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
РАЗДЕЛ IV. УЧЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ НАШЕГО СПАСЕНИЯ, ИЛИ О ТАИНСТВЕ ИСКУПЛЕНИЯ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СПАСЕНИИ И ИСКУПЛЕНИИ В СВЕТЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
ГЛАВА 2. ТЕОРИИ ИСКУПЛЕНИЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. О БОГЕ КАК ОСВЯТИТЕЛЕ, СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ
РАЗДЕЛ I. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О БОГЕ ОСВЯТИТЕЛЕ
ГЛАВА 1. НЕОБХОДИМОСТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ЛЮДЬМИ СПАСЕНИЯ
ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ КАК О СИЛЕ, НАС ОСВЯЩАЮЩЕЙ
РАЗДЕЛ II. О ЦЕРКВИ КАК ОРУДИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ГОСПОДЬ СОВЕРШАЕТ НАШЕ СПАСЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
ГЛАВА 3. СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
ГЛАВА 4. БОГОУЧРЕЖДЕННАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ
ГЛАВА 5. СОЮЗ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ ЗЕМНОЙ И ЦЕРКОВЬЮ НЕБЕСНОЙ
РАЗДЕЛ III. О ТАИНСТВАХ КАК СРЕДСТВАХ ОСВЯЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА 1. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ
ГЛАВА 2. ДОГМАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ
РАЗДЕЛ IV. О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ
ГЛАВА 1. О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА 2. О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ»
СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛКАХ
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