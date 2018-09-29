В последние годы появилось несколько книг, посвященных церковной проповеди. Однако с появлением нового общесеминарского Учебного плана возникла особая необходимость в практическом учебнике по гомилетике, который соответствовал бы новой программе. Именно по этой причине в рамках общецерковного проекта по созданию новейших семинарских учебников под руководством митрополита Волоколамского Илариона была начата работа по написанию настоящего учебника гомилетики. По благословению председателя рабочей группы митрополита Илариона авторский коллектив было поручено возглавить ректору Курской духовной семинарии, преподавателю Московской духовной академии, кандидату филологических наук, архимандриту Симеону (Томачинскому). Основным автором выступил проректор по научно-богословской работе Киевской духовной академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук, профессор Владимир Викторович Бурега, который в 2004-2008 гг. преподавал гомилетику в Московской духовной академии и семинарии и опубликовал ряд исследований, посвященных теории и практике проповедничества. Также в создании учебника принимал участие преподаватель гомилетики Курской духовной семинарии, магистр богословия, иерей Константин Аристов. Специально для целей создания нового учебника профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, игумен Дионисий (Шленов) перевел с новогреческого труд Иоанна Фундулиса «Гомилетика», изданный в Салониках в 2002 г. Это позволило учесть в деле преподавания гомилетики опыт православной Греции.

Гомилетика - учебник бакалавра теологии - Владимир Бурега - архимандрит Симеон (Томачинский)

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2018. — 452 с.

ISBN 978-5-906960-00-9

Гомилетика - учебник бакалавра теологии - Владимир Бурега - архимандрит Симеон (Томачинский) - Содержание

Введение

Глава 1. Развитие гомилетики как науки

§ 1.1. Общие сведения о гомилетике

§ 1.2. Учение о проповеди в I—III вв.

§ 1.3. Теория проповеди в Восточной Церкви в IV-XV вв.

§ 1.4. Теория проповеди в Западной Церкви в IV-IX вв.

§ 1.5. Гомилетическая наука в Русской Православной Церкви

Глава 2. Понятие о проповеди

§ 2.1. Общее понятие о проповеди

§ 2.2. Проповедь и Библия

§ 2.3. Проповедь и Церковь

§ 2.4. Проповедь и ораторское искусство

Глава 3. Личность проповедника

§ 3.1. Проповедь как личное свидетельство

§ 3.2. Проповедь в слове и в деле

§ 3.3. Кто имеет право произносить проповедь?

Глава 4. Проповедь в контексте православного богослужения

§ 4.1. Проповедь как литургический акт

§ 4.2. Место произнесения проповеди

§ 4.3. Время произнесения литургийной проповеди

§ 4.4. Проповедь на неевхаристических богослужениях

Глава 5. Содержание проповеди

§ 5.1. Христоцентричность проповеди

§ 5.2. Вероучение и нравоучение в проповеди

§ 5.3. Библейское содержание в проповеди

§ 5.4. Литургическое предание как предмет проповеди

§ 5.5. Проповедь в честь Божией Матери

§ 5.6. Агиография в проповеди

§ 5.7. Публицистическое содержание в проповеди

Глава 6. Форма проповеди

§ 6.1. Халкидонский принцип по отношению к проповеди § 6.2. Композиция и план проповеди

§ 6.3. Классические формы проповеди

§ 6.4. Подходы к структуре проповеди в XX — начале XXI в.

Глава 7. Подготовка проповеди

§ 7.1. Таинственный процесс рождения проповеди

§ 7.2. Способы изложения проповеди

§ 7.3. Этапы подготовки проповеди

§ 7.4. Подготовка вступительной части проповеди

§ 7.5. Подготовка заключительной части проповеди

Глава 8. Произнесение проповеди

§ 8.1. Требования естественности

§ 8.2. Язык проповеди

§ 8.3. Стиль проповеди

§ 8.4. Голос проповедника

§ 8.5. Владение телом

§ 8.6. Продолжительность проповеди

Глава 9. Жизнь проповеди после ее рождения

§ 9.1. Жизнь проповеди после проповеди

§ 9.2. Анализ проповеди

Приложение 1. Гомилетика в католицизме и протестантизме

§ 1.1. Схоластическая проповедь

§ 1.2. Теория проповеди в эпоху Ренессанса

§ 1.3. Протестантские подходы к проповеди и католическая реформа

§ 1.4. Гомилетика в XVII-XVIII вв.

§ 1.5. Развитие теории проповеди в XIX в.

§ 1.6. Развитие гомилетики в XX в.

Приложение 2

Темы рефератов Темы докладов

Практические и творческие задания

Гомилетика - учебник бакалавра теологии - Владимир Бурега - архимандрит Симеон (Томачинский) - Введение

Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? (1 Кор. 14, 8). Если военачальник не сумеет вдохновить свое войско, кто пойдет на битву?

Это верно и в отношении духовной брани, где предводителем выступает священник. И поскольку слово — главное оружие в духовной битве, трудно преувеличить значение гомилетики, или искусства проповеди.

По сути, все обучение в семинарии должно вести к тому, чтобы пастырь мог словом созидать свою словесную паству и вести ее «на источники вод». Все изучаемые предметы — катехизис, догматическое богословие, история Церкви и т. д. — разумеется, важны и сами по себе, но для священника они имеют особое значение в его служении благовестия. Что толку, если пастырь знает все тонкости вероучения, но при этом не может рассказать о них своим прихожанам, не способен вдохновить их на трудную дорогу к Царствию Небесному, не умеет объяснить законы духовной жизни?

Все полученные в семинарии знания не могут лежать мертвым грузом в голове у священника, а должны стать фундаментом его проповеди. По большому счету, оценивать итоги обучения в духовной школе нам бы следовало не по количеству усвоенной информации (в наш век Интернета получение нужных сведений не представляет никаких затруднений), а по тому, как она вербализируется будущим пастырем, насколько он способен донести до людей слово Божие — коротко говоря, по его проповеди. От избытка сердца говорят уста (Мф. 12,34). И речь идет не об извитии словес, не о «благочестивом многоречии», а о живом слове, которое острее всякого меча обоюдоострого (Евр. 4,12).

С другой стороны, некоторые представители нашего духовенства считают, будто сама по себе хиротония делает их выдающимися проповедниками. И даже приводят слова Христа в Евангелии: Когда же приведут вас в синагоги, к начальством и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить (Л к. 12,11 -12).

Однако в этих словах Христа речь идет об исповедании веры в совершенно особых обстоятельствах, в экстремальных условиях, когда нужно свидетельствовать о своем уповании перед лицом властей, не боясь смерти. Понятно, что такой подход не может распространяться на все случаи жизни. К церковной проповеди можно и должно готовиться, чтобы не подпасть под осуждение, ясно выраженное в Священном Писании: Проклят, кто дело Господне делает небрежно (Иер. 48,10).

Прекрасный пример усердной подготовки к проповеди мы видим в лице недавно почившего всероссийского пастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). По воспоминаниям его письмоводителя Татьяны Сергеевны Смирновой, отец Иоанн чрезвычайно ответственно подходил к проповедничеству и очень тщательно готовился к произнесению каждого слова с амвона. В еще не изданных мемуарах Т. С. Смирновой повествуется: «Отец Иоанн буквально вынашивал тему, но когда мысли ложились на бумагу, тут-то и начинались правки...».

После длительного процесса написания проповеди работа не заканчивалась. «Я заставала отца Иоанна за чтением проповеди с карандашом в руках, а в тетради появлялись какие-то черточки, точки и значки. Позднее, получив текст для прочтения, интересовалась значением этих пометок. На что он отвечал, что размышлял, как произносить проповедь, где сделать паузу, где повторить фразу, на чем акцентировать внимание слушающих», — пишет Т.С. Смирнова. Воспоминания переданы непосредственно Т. С. Смирновой авторам настоящего учебника.

Архимандрит Иоанн (Крестьянин), будучи уже всенародно почитаемым старцем, всегда выходил из алтаря, чтобы послушать проповеди молодых священников — настолько велико было его благоговение перед словом с амвона. И сам отец Иоанн перед произнесением проповеди всегда читал особую молитву преподобного Симеона Нового Богослова. В ней он просил Господа научить его произнести проповедь и для собственной пользы, и во спасение души слушающих.

Святитель Иоанн Златоуст в своих словах «О священстве» указывал, что пресвитеру наиболее надо заботиться о силе слова: «Это вместо лекарства, это вместо огня, это вместо железа; нужно ли прижечь или отсечь, необходимо употребить слово; если оно нисколько не подействует, то все прочее напрасно. Им мы восставляем падшую и укрощаем волнующуюся душу, отсекаем излишнее, восполняем недостающее и совершаем все прочее, что служит у нас к здравию души» (Слово 4).

Апостол Павел в послании к своему ученику Тимофею говорит: Занимайся чтением, наставлением, учением. И потом добавляет: Так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1 Тим. 4,13,16).

В своей знаменитой речи в афинском Ареопаге апостол Павел дал замечательный пример проповеди, обращенной к языческому миру с его скептицизмом и снобизмом. Такая проповедь всегда лежит в поле напряжения между двумя полюсами: максимальной доходчивостью и бескомпромиссным свидетельством, опорой на признанные слушателями авторитеты и возведением к принципиально новому пониманию вещей, похвалой слушателям и ненавязчивым обличением их нравов.

Апостол Павел не обратил всех афинян в истинную веру: большая часть как раз осталась при своих взглядах. Казалось бы, это провал проповедника, неудача, ошибка. Но слова апостола о воскресении все же не были тщетными: Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними (Деян. 17,34).

В наши дни замечательный пример проповедничества являет Святейший Патриарх Кирилл, который рассказывал, что избрал девизом своей жизни слова прокимна: «Благовестите день от дне спасение Бога нашего». Очевидно, что пример Предстоятеля Русской Церкви побуждает и все духовенство более усердно трудиться в этом направлении.

Церковная проповедь открыта не для одних лишь выдающихся ораторов — к ней призван каждый архиерей и священник. Смиренное сознание своего несовершенства вкупе с постоянным усердием в проповеднических трудах может принести даже значительно большие результаты, чем природная одаренность. Ведь и Демосфен, шепелявый от природы, лишь собственным старанием и постоянными упражнениями добился столь впечатляющих успехов на риторическом поприще, что его имя стало нарицательным. А Цицерон, хоть и блистал на ораторском возвышении, но был уловлен чрезмерным славолюбием, о чем повествует Плутарх: «Жажда славы способна смыть истинное знание точно краску, и долгим общением с толпой отпечатать в душе государственного мужа все ее страсти, если только он не бережет себя с величайшей бдительностью».