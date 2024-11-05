Хрестоматия по гомилетике - ОЦАД
1 -2 ноября 2018 года в Сретенской духовной семинарии в Москве прошли курсы повышения квалификации для преподавателей дисциплин пастырской подготовки всех духовных школ Русской Православной Церкви. В курсах приняли участие более 70 преподавателей пастырского богословия, гомилетики и церковного права из 36 семинарий и академий. Программа была организована Учебным комитетом Русской Православной Церкви.
В рамках курсов повышения квалификации был представлен и новый учебник по гомилетике, а затем прошел семинар для преподавателей этого предмета. Общим пожеланием преподавателей стало издание соответствующей хрестоматии, которая содержала бы образцы проповедей разных эпох и могла бы иллюстрировать основные тезисы учебника. С этого времени началась интенсивная работа над подобной хрестоматией.
Хрестоматия по гомилетике. Учебное пособие для бакалавриата теологии
Сост.: Константин Аристов, иерей, Симеон (Томачинский), архимандрит.
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 256 с.
ISBN 978-5-6044871-5-0
Хрестоматия по гомилетике. Учебное пособие для бакалавриата теологии - Содержание
Предисловие
К главе 1
- Нагорная проповедь
- Проповедь апостола Петра (Деян. 2:14-36)
- Проповедь апостола Павла (Деян. 17:22-31)
- Отрывок из беседы святителя Василия Великого «К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений»
- Отрывок из слова четвертого о священстве святителя Иоанна Златоуста. Дар слова — оружие священника
- Отрывок из слова пятого о священстве святителя Иоанна Златоуста. Дар слова необходимо развивать.
- Отрывок из книги блаженного Августина, епископа Иппонского. «Христианская наука»
- Отрывок из «Правила пастырского» святителя Григория Двоеслова
- Митрополит Иларион. Отрывок из «Слова о Законе и Благодати»
- Архиепископ Феофан (Прокопович). Отрывок из «Духовного регламента»
- Святитель Филарет (Дроздов). Слово о Премудрости. (В храме святой мученицы Татианы при Императорском Московском университете, 1850 г.)
К главе 4
- Преподобный Феодор Студит. Огласительное поучение
- О благодарном перенесении скорбей нашей жизни
- Святитель Иннокентий (Борисов). Слово в Великую Пятницу
- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проповедь в понедельник первой седмицы Великого поста
- Митрополит Антоний (Храповицкий). Отрывок из слова при хиротонии епископа Иоанна (Максимовича)
- Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. Слово при монашеском постриге
- Святитель Григорий Богослов. Слово надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской (фрагмент)
- Святитель Филарет Московский. Беседа при гробе новопреставленной княжны Анастасии Михайловны Голицыной
К главе 5
- Святитель Кирилл Иерусалимский. Огласительное поучение десятое
- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проповедь в день памяти мученицы Татианы в домовом храме МГУ
- Митрополит Иларион (Алфеев). Семь слов Спасителя на кресте (проповедь на евангельское чтение)
- Протоиерей Василий Стойков, заслуженный профессор богословия СПбДА. Проповедь на апостольское чтение Недели 26-й по Пятидесятнице
- Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. Да не будут тебе бози инии! (Пример библейского содержания в проповеди).
- Слово в день празднования 95-й годовщины основания Московской духовной академии
- Епископ Василий (Родзянко). Общий грех
- Архимандрит Симеон (Томачинский). Дафан и Авирон: проповедь на тропарь Великого канона
- Священномученик Серафим (Звездинский). Проповедь в Великую Субботу. (Проповедь, поясняющая богослужебные тексты)
- Священномученик Сергий Мечёв. Проповедь на Сретение Господне. (Проповедь, поясняющая обряд)
- Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Смирение — великая сила. (Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы)
- Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы
- Святитель Иоанн Златоуст. Беседа третья из цикла «О статуях»
К главе 6
- К параграфу 6.2. Слово в Неделю о мытаре и фарисее святителя Николая (Велимировича) Сербского. Евангелие об истинном и мнимом богомольце
- Пример классической гомилии
- Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Путь к вечному блаженству. Слово в Неделю 12-ю по Пятидесятнице
- Пример смешанной гомилии
- Святитель Игнатий (Брянчанинов). Поучение в двадцать седьмую неделю. Объяснение дневного Евангелия: Иисус бе уча на едином от сонмищ в субботу
- Пример смешанной гомилии
- Проповедь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Неделю 20-ю по Пятидесятнице и в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Храме Христа Спасителя в Москве
- Пример слова
- Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, на притчу о богаче и Лазаре. Жить нам предстоит вечно
- Пример слова
- Слово Святейшего Патриарха Кирилла за Божественной литургией в Духов день в Покровском домовом храме Московской духовной академии
- Примеры поучения
- Святитель Илия Минятий. Слово в Неделю 1-ю Великого поста. О предопределении
- Протоиерей Родион Путятин. Дней лет наших — семьдесят лет... (Пс. 89:10)
- Проповедь митрополита Антония Сурожского (Блум). «О любви»
- Пример поучения
- Протопресвитер Александр Шмеман. Пасха (посвящается о. Сергию Булгакову)
- Примеры дедуктивной проповеди
- Святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский и Симферопольский.
- Слово в день памяти святого князя Владимира
- Пример построения проповеди по схеме «Чаша»
- Проповедь митрополита Антония (Блума) Сурожского в Неделю 35-ю по Пятидесятнице. О Страшном суде
- Пример индуктивной проповеди
- Проповедь протоиерея Евгения Горячева, преподавателя Санкт-Петербургской православной духовной академии, произнесенная в день ее престольного праздника 9 октября 2014 года
- Примеры нарративной проповеди
- Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский. Слово о вере в Святую Церковь
- Проповедь протоиерея Александра Шаргунова. В Неделю о слепом
К главе 7
- Из уставных чтений. Слово святителя Григория Богослова на Пятидесятницу. (Слово 41)
- Пример импровизированной проповеди
- Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев). Речь воспитанникам Харьковской духовной семинарии в день храмового праздника святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 1883 год
- Пример экспромта
- Проповедь святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симферопольского «О скупости и о милостыне духовной»
- К главе 8
- Пример религиозно-проповеднического стиля
- Проповедь святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Перед Плащаницей
- Проповедь митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича). Духовное пробуждение
- Примеры публицистического стиля
- Проповедь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице
- Протопресвитер Александр Шмеман. Парадокс христианской веры
- Пример разговорного стиля проповеди
- Из проповеди Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). О посте
- Протоиерей Максим Козлов. Об истинном покаянии
К приложению
- Билли Грэм. Грех терпимости
Список использованной литературы
Хрестоматия по гомилетике. Учебное пособие для бакалавриата теологии - Протопресвитер Александр Шмеман. Пасха (посвящается о. Сергию Булгакову)
Христос воскресе! — Воистину воскресе! «Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество торжеств!»
Какие еще нужны слова? Действительно, сегодня пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство.
Но вот произносишь эти чудные слова, радуешься им, веришь в них, и тут же приходит сознание, сколько миллионов людей в эту торжественную ночь, в этот лучезарный день не слышат их, может быть, никогда не слышали. Скольким людям они ничего не говорят, ничего не возвещают, и сколько людей с враждой, со скепсисом, с иронией, слыша их, пожимают плечами.
Как можно радоваться, когда столько людей не знают этой радости, отворачиваются от нее, закрывают ей сердце? И как объяснить, как тронуть этим их сердце? Ведь, опять-таки, что мы можем доказать? Христос сказал про таких, что даже «если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31). Что же можем мы со своими бедными доказательствами? Но, быть может, вся сила, вся победная сила Пасхи именно в том, что доказать тут ничего нельзя, что весь бедный человеческий разум, все человеческие доказательства, как в одну, так и в другую сторону, оказываются здесь бессильными.
Вот в конце прошлого века в самом сердце России в семье священника растет мальчик Сергей, Сережа Булгаков. Растет, овеянный поэзией и красотой церковных служб, безотчетной, слепой, бездоказательной верой. Никаких вопросов, никаких доказательств. «Да они и не возникали, — писал он позже, — не могли возникнуть <...> в нас в самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы любили храм и красоту его служб. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися».
Но вот пришло время доказательств и вопросов. И из этого детства, безотчетного, бездоказательного, вышел этот искренний, горячий, честный русский мальчик — в безверие, в атеизм, в мир только доказательств, только разума. Сережа Булгаков, сын смиренного кладбищенского священника, стал профессором Сергеем Николаевичем Булгаковым, одним из вождей русской прогрессивной революционной интеллигенции, русского научного марксизма.
Германия, университет, дружба с вождями марксизма, первые научные труды, политическая экономия, слава, уважение, как тогда говорили, всей мыслящей России. Если кто-нибудь прошел весь путь вопросов и доказательств, так это действительно он. Если кто-либо постиг всю науку и ее якобы увенчание и вершину — марксизм, так это он. Если кто-либо отвернулся от бездоказательной, безотчетной веры, так это он. Несколько лет ученой славы, несколько толстых книг, сотни последователей.
Но вот, постепенно, одно за другим, рухнули и в пыль обратились эти доказательства, вдруг не осталось от них ничего. Что случилось — болезнь, умопомешательство, горе? Нет. Ничего не случилось внешне — житейски; случилось то, что душа, что глубина сознания перестала воспринимать эти плоские вопросы и эти плоские ответы. Вопросы перестали быть вопросами, ответы — ответами. Вдруг стало ясно, что все это ничего не доказывает — рынки, капитал, прибавочная стоимость... Что знают они, что могут сказать они о душе человеческой, о вечной ее неутоленности, о той неизбывной жажде, что не умирает никогда на последней глубине, в последних тайниках этой души?
И началось возвращение. Нет, не просто к безотчетной детской вере, не просто к детству. Нет, на всю жизнь остался Сергей Николаевич Булгаков ученым, профессором, философом, только теперь о другом стали вещать его книги, о другом, совсем о другом загремело его вдохновенное слово.
Я вспомнил о нем в этой сегодняшней пасхальной радости, потому что лучше всех, мне кажется, отвечает он нам всей своей жизнью, всем своим опытом на вопрос — как можно доказать? И вот — снимает этот вопрос, ибо он-то знал силу и немощь всех доказательств. Он-то уверился, что Пасха не в них и не от них.
Вот послушаем его в пасхальный день, под самый конец жизни. «Когда отверзаются двери, — говорит он, — и мы входим в сверкающий огнями храм, при пении ликующего пасхального гимна, сердце наше заливает ликующая радость, ибо Христос воскрес из мертвых. И тогда пасхальное чудо совершается в наших сердцах. Ибо мы видим Христово воскресение; очистив чувствие, мы зрим Христа блистающего и приступаем исходящу Христу из гроба яко Жениху. Мы тогда теряем сознание того, где мы находимся, выходим из себя самих; в остановившемся времени в сиянии белого луча пасхального погасают земные краски, и душа зрит только неприступный свет воскресения. «Ныне вся исполнишася света, небо и земля, и преисподняя». В пасхальную ночь дается человеку в предварении увидеть жизнь будущего века, вступить в Царство славы, в Царство Божье. Не имеет слов язык нашего мира, чтобы выразить в них откровение пасхальной ночи, это радость совершенная. Пасха — это жизнь вечная, состоящая в боговедении и богообщении. Она есть правда, мир и радость о Духе Святом. Было первое слово воскресшего Господа в явлении женщинам — “Радуйтесь!” (Мф. 28:9) И слово Его в явлении апостолам — “Мир вам”» (Лк. 24:36).
Это, повторяю вам, слова не ребенка, не простачка, еще не достигшего вопросов и доказательств, — это слова того, кто уже после вопросов, после доказательств. Это не доказательство Пасхи — это свет, сила и победа самой Пасхи в человеке.
Поэтому в эту светлейшую и радостнейшую ночь нам нечего доказывать. Мы только можем всему миру, всем дальним и ближним, из полноты этой радости, этого знания сказать: «Христос воскресе! — Воистину воскресе Христос!»
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