1 -2 ноября 2018 года в Сретенской духовной семинарии в Москве прошли курсы повышения квалификации для преподавателей дисциплин пастырской подготовки всех духовных школ Русской Православной Церкви. В курсах приняли участие более 70 преподавателей пастырского богословия, гомилетики и церковного права из 36 семинарий и академий. Программа была организована Учебным комитетом Русской Православной Церкви.

В рамках курсов повышения квалификации был представлен и новый учебник по гомилетике, а затем прошел семинар для преподавателей этого предмета. Общим пожеланием преподавателей стало издание соответствующей хрестоматии, которая содержала бы образцы проповедей разных эпох и могла бы иллюстрировать основные тезисы учебника. С этого времени началась интенсивная работа над подобной хрестоматией.

Хрестоматия по гомилетике. Учебное пособие для бакалавриата теологии

Сост.: Константин Аристов, иерей, Симеон (Томачинский), архимандрит.

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 256 с.

ISBN 978-5-6044871-5-0

Хрестоматия по гомилетике. Учебное пособие для бакалавриата теологии - Содержание

Предисловие

К главе 1

Нагорная проповедь

Проповедь апостола Петра (Деян. 2:14-36)

Проповедь апостола Павла (Деян. 17:22-31)

Отрывок из беседы святителя Василия Великого «К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений»

Отрывок из слова четвертого о священстве святителя Иоанна Златоуста. Дар слова — оружие священника

Отрывок из слова пятого о священстве святителя Иоанна Златоуста. Дар слова необходимо развивать.

Отрывок из книги блаженного Августина, епископа Иппонского. «Христианская наука»

Отрывок из «Правила пастырского» святителя Григория Двоеслова

Митрополит Иларион. Отрывок из «Слова о Законе и Благодати»

Архиепископ Феофан (Прокопович). Отрывок из «Духовного регламента»

Святитель Филарет (Дроздов). Слово о Премудрости. (В храме святой мученицы Татианы при Императорском Московском университете, 1850 г.)

К главе 4

Преподобный Феодор Студит. Огласительное поучение

О благодарном перенесении скорбей нашей жизни

Святитель Иннокентий (Борисов). Слово в Великую Пятницу

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проповедь в понедельник первой седмицы Великого поста

Митрополит Антоний (Храповицкий). Отрывок из слова при хиротонии епископа Иоанна (Максимовича)

Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. Слово при монашеском постриге

Святитель Григорий Богослов. Слово надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской (фрагмент)

Святитель Филарет Московский. Беседа при гробе новопреставленной княжны Анастасии Михайловны Голицыной

К главе 5

Святитель Кирилл Иерусалимский. Огласительное поучение десятое

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проповедь в день памяти мученицы Татианы в домовом храме МГУ

Митрополит Иларион (Алфеев). Семь слов Спасителя на кресте (проповедь на евангельское чтение)

Протоиерей Василий Стойков, заслуженный профессор богословия СПбДА. Проповедь на апостольское чтение Недели 26-й по Пятидесятнице

Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. Да не будут тебе бози инии! (Пример библейского содержания в проповеди).

Слово в день празднования 95-й годовщины основания Московской духовной академии

Епископ Василий (Родзянко). Общий грех

Архимандрит Симеон (Томачинский). Дафан и Авирон: проповедь на тропарь Великого канона

Священномученик Серафим (Звездинский). Проповедь в Великую Субботу. (Проповедь, поясняющая богослужебные тексты)

Священномученик Сергий Мечёв. Проповедь на Сретение Господне. (Проповедь, поясняющая обряд)

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Смирение — великая сила. (Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы)

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы

Святитель Иоанн Златоуст. Беседа третья из цикла «О статуях»

К главе 6

К параграфу 6.2. Слово в Неделю о мытаре и фарисее святителя Николая (Велимировича) Сербского. Евангелие об истинном и мнимом богомольце

Пример классической гомилии

Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Путь к вечному блаженству. Слово в Неделю 12-ю по Пятидесятнице

Пример смешанной гомилии

Святитель Игнатий (Брянчанинов). Поучение в двадцать седьмую неделю. Объяснение дневного Евангелия: Иисус бе уча на едином от сонмищ в субботу

Пример смешанной гомилии

Проповедь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Неделю 20-ю по Пятидесятнице и в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Храме Христа Спасителя в Москве

Пример слова

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, на притчу о богаче и Лазаре. Жить нам предстоит вечно

Пример слова

Слово Святейшего Патриарха Кирилла за Божественной литургией в Духов день в Покровском домовом храме Московской духовной академии

Примеры поучения

Святитель Илия Минятий. Слово в Неделю 1-ю Великого поста. О предопределении

Протоиерей Родион Путятин. Дней лет наших — семьдесят лет... (Пс. 89:10)

Проповедь митрополита Антония Сурожского (Блум). «О любви»

Пример поучения

Протопресвитер Александр Шмеман. Пасха (посвящается о. Сергию Булгакову)

Примеры дедуктивной проповеди

Святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский и Симферопольский.

Слово в день памяти святого князя Владимира

Пример построения проповеди по схеме «Чаша»

Проповедь митрополита Антония (Блума) Сурожского в Неделю 35-ю по Пятидесятнице. О Страшном суде

Пример индуктивной проповеди

Проповедь протоиерея Евгения Горячева, преподавателя Санкт-Петербургской православной духовной академии, произнесенная в день ее престольного праздника 9 октября 2014 года

Примеры нарративной проповеди

Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский. Слово о вере в Святую Церковь

Проповедь протоиерея Александра Шаргунова. В Неделю о слепом

К главе 7

Из уставных чтений. Слово святителя Григория Богослова на Пятидесятницу. (Слово 41)

Пример импровизированной проповеди

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев). Речь воспитанникам Харьковской духовной семинарии в день храмового праздника святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 1883 год

Пример экспромта

Проповедь святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симферопольского «О скупости и о милостыне духовной»

К главе 8

Пример религиозно-проповеднического стиля

Проповедь святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Перед Плащаницей

Проповедь митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича). Духовное пробуждение

Примеры публицистического стиля

Проповедь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице

Протопресвитер Александр Шмеман. Парадокс христианской веры

Пример разговорного стиля проповеди

Из проповеди Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). О посте

Протоиерей Максим Козлов. Об истинном покаянии

К приложению

Билли Грэм. Грех терпимости

Список использованной литературы

Хрестоматия по гомилетике. Учебное пособие для бакалавриата теологии - Протопресвитер Александр Шмеман. Пасха (посвящается о. Сергию Булгакову)

Христос воскресе! — Воистину воскресе! «Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество торжеств!»

Какие еще нужны слова? Действительно, сегодня пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство.

Но вот произносишь эти чудные слова, радуешься им, веришь в них, и тут же приходит сознание, сколько миллионов людей в эту торжественную ночь, в этот лучезарный день не слышат их, может быть, никогда не слышали. Скольким людям они ничего не говорят, ничего не возвещают, и сколько людей с враждой, со скепсисом, с иронией, слыша их, пожимают плечами.

Как можно радоваться, когда столько людей не знают этой радости, отворачиваются от нее, закрывают ей сердце? И как объяснить, как тронуть этим их сердце? Ведь, опять-таки, что мы можем доказать? Христос сказал про таких, что даже «если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31). Что же можем мы со своими бедными доказательствами? Но, быть может, вся сила, вся победная сила Пасхи именно в том, что доказать тут ничего нельзя, что весь бедный человеческий разум, все человеческие доказательства, как в одну, так и в другую сторону, оказываются здесь бессильными.

Вот в конце прошлого века в самом сердце России в семье священника растет мальчик Сергей, Сережа Булгаков. Растет, овеянный поэзией и красотой церковных служб, безотчетной, слепой, бездоказательной верой. Никаких вопросов, никаких доказательств. «Да они и не возникали, — писал он позже, — не могли возникнуть <...> в нас в самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы любили храм и красоту его служб. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися».

Но вот пришло время доказательств и вопросов. И из этого детства, безотчетного, бездоказательного, вышел этот искренний, горячий, честный русский мальчик — в безверие, в атеизм, в мир только доказательств, только разума. Сережа Булгаков, сын смиренного кладбищенского священника, стал профессором Сергеем Николаевичем Булгаковым, одним из вождей русской прогрессивной революционной интеллигенции, русского научного марксизма.

Германия, университет, дружба с вождями марксизма, первые научные труды, политическая экономия, слава, уважение, как тогда говорили, всей мыслящей России. Если кто-нибудь прошел весь путь вопросов и доказательств, так это действительно он. Если кто-либо постиг всю науку и ее якобы увенчание и вершину — марксизм, так это он. Если кто-либо отвернулся от бездоказательной, безотчетной веры, так это он. Несколько лет ученой славы, несколько толстых книг, сотни последователей.

Но вот, постепенно, одно за другим, рухнули и в пыль обратились эти доказательства, вдруг не осталось от них ничего. Что случилось — болезнь, умопомешательство, горе? Нет. Ничего не случилось внешне — житейски; случилось то, что душа, что глубина сознания перестала воспринимать эти плоские вопросы и эти плоские ответы. Вопросы перестали быть вопросами, ответы — ответами. Вдруг стало ясно, что все это ничего не доказывает — рынки, капитал, прибавочная стоимость... Что знают они, что могут сказать они о душе человеческой, о вечной ее неутоленности, о той неизбывной жажде, что не умирает никогда на последней глубине, в последних тайниках этой души?

И началось возвращение. Нет, не просто к безотчетной детской вере, не просто к детству. Нет, на всю жизнь остался Сергей Николаевич Булгаков ученым, профессором, философом, только теперь о другом стали вещать его книги, о другом, совсем о другом загремело его вдохновенное слово.

Я вспомнил о нем в этой сегодняшней пасхальной радости, потому что лучше всех, мне кажется, отвечает он нам всей своей жизнью, всем своим опытом на вопрос — как можно доказать? И вот — снимает этот вопрос, ибо он-то знал силу и немощь всех доказательств. Он-то уверился, что Пасха не в них и не от них.

Вот послушаем его в пасхальный день, под самый конец жизни. «Когда отверзаются двери, — говорит он, — и мы входим в сверкающий огнями храм, при пении ликующего пасхального гимна, сердце наше заливает ликующая радость, ибо Христос воскрес из мертвых. И тогда пасхальное чудо совершается в наших сердцах. Ибо мы видим Христово воскресение; очистив чувствие, мы зрим Христа блистающего и приступаем исходящу Христу из гроба яко Жениху. Мы тогда теряем сознание того, где мы находимся, выходим из себя самих; в остановившемся времени в сиянии белого луча пасхального погасают земные краски, и душа зрит только неприступный свет воскресения. «Ныне вся исполнишася света, небо и земля, и преисподняя». В пасхальную ночь дается человеку в предварении увидеть жизнь будущего века, вступить в Царство славы, в Царство Божье. Не имеет слов язык нашего мира, чтобы выразить в них откровение пасхальной ночи, это радость совершенная. Пасха — это жизнь вечная, состоящая в боговедении и богообщении. Она есть правда, мир и радость о Духе Святом. Было первое слово воскресшего Господа в явлении женщинам — “Радуйтесь!” (Мф. 28:9) И слово Его в явлении апостолам — “Мир вам”» (Лк. 24:36).

Это, повторяю вам, слова не ребенка, не простачка, еще не достигшего вопросов и доказательств, — это слова того, кто уже после вопросов, после доказательств. Это не доказательство Пасхи — это свет, сила и победа самой Пасхи в человеке.

Поэтому в эту светлейшую и радостнейшую ночь нам нечего доказывать. Мы только можем всему миру, всем дальним и ближним, из полноты этой радости, этого знания сказать: «Христос воскресе! — Воистину воскресе Христос!»