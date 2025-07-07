Хэлворсон - Психология мотивации

Мы довольно четко делимся на два лагеря, иначе говоря – на два класса (по сути, получается, что большинство людей в любом обществе, на любой работе или в учебном заведении относятся к одному из этих двух классов). Разницу между обозначенными классами лучше всего проиллюстрировать, представив вам Джона и Рэя – двух наших самых ярких (и обладающих сильной волей) коллег, имена которых мы изменили, чтобы защитить невиновных (себя). Джон из тех людей, кого многие назовут «сложными», хотя он сам (и мы) предпочтет слово «скептик». Говорить, когда рядом Джон, непросто – в середине предложения он пере бьет вас, чтобы заявить, что все сказанное с самого начала было полной чепухой. Он всегда безукоризненно одет, аккуратно выбирает слова и никогда ничего не откладывает в долгий ящик.

По натуре он пессимистичен («защитный тип», позже мы объясним, что это такое) попытайтесь сказать ему, что все будет хорошо, и наблюдайте за тем, как ему станет неудобно за вас из-за того, что вы смотрите на вещи так безрассудно и наивно. Сейчас вам, наверное, кажется, что работать с Джоном – ужасная докука, и, без сомнения, так иногда и бывает. Но узнав его поближе, вы поймете, почему он работает именно так – он полон решимости никогда не ошибаться. Ему неприятна даже сама мысль об ошибке. (Говорили ли мы, что большую часть времени он немного встревожен? Это так.) В результате его работа обычно безупречна – идеи четко сформулированы и старательно подтверждены исследованиями, статистика так идеально собрана, что даже бухгалтер довольно улыбнулся бы. Он критикует нашу работу с искренним намерением помочь избежать ошибок. Его слова не всегда приятно выслушивать, но поверьте, это стоит делать. Рэй – полная противоположность Джону. Он настоящий «анти-Джон». Не знаю, беспокоило ли Рэя хоть что-нибудь и когда-нибудь.

Он так же умен и мотивирован, но подходит к работе (и жизни) с бесконечным оптимизмом, которому невозможно не завидовать. Он не распыляется по мелочам – мыслит большими категориями, но иногда эта легкость не оправдывает себя. Все свои вещи он был вынужден пометить надписью: «Если найдете это, звоните Рэю: 555-8797», поскольку всегда забывает, где их оставил. Во времена, когда каждый второкурсник готовит презентацию своей курсовой работы в PowerPoint со всеми мыслимыми прибамбасами, выступление Рэя сопровождалось двумя слайдами с заголовками и заметками на само клеящемся листке бумаги, и, если не считать стиля, то это была самая впечатляющая работа по количеству идей в том году. Работа Рэя креативна и полна новых идей – он не боится ступать нехожеными тропами и идти на интеллектуальный риск, даже несмотря на то, что иногда это пустая трата времени, тупик.

Хэлворсон Психология мотивации- Как глубинные установки влияют на наши желания и поступки

Х. Хэлворсон — «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 2013 145 стр

Хэлворсон - Психология мотивации - Содержание

Введение

Два типа хорошего (и плохого): стремление к успеху и желание избежать неудачи

Повысьте свое влияние

Дело презервативов

Практическая ценность

Часть 1

Глава 1

Почему мотивация бывает двух видов?

Что вас мотивирует?

Почему мотивация бывает доминирующей?

Люди не всегда настроены одинаково

Что привлекает ваше внимание?

Фотонные торпеды, огонь!

Почему две мотивации лучше, чем одна

Никто не застрахован от неудач

Глава 2

Постойте, а есть ли люди, которых мотивирует возможная неудача?

В каких целях вам сопутствует удача?

Нужный настрой для необходимой работы

Разве оптимисты не счастливее?

Глава 3

Искусство набора сотрудников

Креативность и новаторство

Дьявол в деталях

Скорость или тщательность

Стабильность или перемены

Переговоры

Предпринимательство

Кто здесь главный?

Глава 4

Что они знают и когда?

Младенчество

Дошкольный возраст

Раннее детство

Идеал или долг?

Рождение идеалов

Рождение моральных установок

Не все ориентиры созданы равными

Отрочество: переосмысление ценностей

Что происходит, когда человек игнорирует свои внутренние ориентиры?

Хорошо ли иметь четкие внутренние ориентиры?

Какой вы родитель?

Какой стиль воспитания лучше?

Работа с мотивацией ребенка

Взлеты и падения хорошего воспитания

Глава 5

Взгляд на любовь

Как сделать первый шаг

А что дальше?

Язык любви

И что же я за дурак?

Когда вас постигла неудача

Остаться или уйти?

Прости меня!

Какие пары лучше?

Когда оба стремятся к успеху: роман-ураган

Пара, склонная избегать ошибок: роман неспешный и стабильный

Когда один партнер стремится к успеху, а другой хочет избежать неудачи – разделяй и властвуй

Глава 6

Способов всегда несколько

Найти правильный уровень

Как сравнить три варианта?

Новое или хорошо проверенное старое?

По бездорожью или тротуару?

Слушаться разума или сердца?

Сколько времени это займет?

Что мы покупаем

Это может убедить их, но меня вам не обмануть

Пусть идет, как идет

Глава 7

Как управлять

Кто голосует?

Опасности власти

«Мы» или «они», «я» или «ты»?

Почему два сапога – пара?

Давайте жить дружно

Что происходит, когда группа непредсказуема?

Глава 8

Возрастные ключи

Культурные ключи

Карьерные и спортивные ключи

Поведенческие, выбираемые и чувственные ключи

Люди, настроенные на успех

Люди, стремящиеся избежать неудачи

Ценностные и речевые ключи

Любимые высказывания стремящихся избежать неудачи

Любимые высказывания стремящихся к успеху

Изменение мотивации, по крайней мере, на время

Что случится, если я это сделаю?

Составьте список

Вспоминайте прошлое или думайте о будущем

Установите рамки

Загляните «в другого себя»

Модели имеют значение

Знаменитости, настроенные на успех

Знаменитости, стремящиеся избежать неудачи

Девиз тоже важен

Примеры девизов для стремящихся к успеху

Примеры девизов для желающих избежать неудачи

Часть II

Глава 9

Дать им то, чего они хотят?

Если бокал подходит, пей из него

Ощутите соответствие

Два пути к убеждению

Когда это очень важно

Когда это, в сущности, не важно

А вы говорите на языке соответствия? Конечно, бегло!

Мы видим соответствие (вот и всё)

Соответствие справедливо

Глава 10

Как, правильно воздействуя на мотивацию, влиять на результаты работы

Ролевая модель-вдохновитель или история- предупреждение?

Делай, как они

Как выбрать стимул

Соответствие помогает выполнить задачу

Как приятно сделать дело

Глава 11

Как, используя правильное мотивационное послание, убеждать людей

Боремся с подростковым курением

Соответствие полезно для здоровья

Помогите финансировать социальные инициативы

Прекратите налоговые мошенничества

Почему сегодня соответствие важнее, чем прежде

Глава 12

Как, используя правильное мотивационное послание, влиять на то, что люди покупают

Соответствие заставит вас по-настоящему хотеть

5 из 5 потребителей предпочли соответствие

Обращение к новой аудитории через соответствие

Обращение к разным культурам через соответствие

Соответствие опустошает кошельки

Глава 13

1-й этап. Разберитесь с мотивацией

2-й этап. Разработайте соответствующий материал

3-й этап. Используйте выражения, создающие мотивационное соответствие

Метод подачи № 1. Напишите текст с акцентом на выигрыш или поражение

Метод подачи № 2. Подчеркивайте, почему или как

Метод подачи № 3. Используйте прилагательные или глаголы

Метод подачи № 4. Подчеркните, как добиться успеха или избежать неудачи

Метод подачи № 5. Подчеркивайте перемены или стабильность

Метод подачи № 6. Не упусти свой шанс или будь осторожен

Метод подачи № 7. Подчеркните чувства или аргументы

Метод подачи № 8. Жестикулируйте или ведите себя сдержанно

Метод подачи № 9. Подчеркивайте части или целое

Метод подачи № 10. Позвольте соответствию сдвинуться