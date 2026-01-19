Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хендерсон – Молитва Псалмами

Дэниел Хендерсон, Главный редактор – Молитва Псалмами – Молитвенная жизнь, пропитанная Писанием, ведомая Святым Духом, основанная на поклонении
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
Музыка является одним из самых мощных средств коммуникации. Она находит отклик в нашем сердце, вызывая эмоции и душевный порыв.
Музыка вызывает возвышенные чувства, а иногда даже способна побуждать нас к действию, которое меняет наш жизненный путь. А ещё музыка пробуждает воспоминания.
У вас было когда-нибудь, чтобы, слушая по радио или в записи песню, вы вдруг вспоминали давно забытые моменты из вашей жизни? Песни часто связаны с воспоминаниями, а воспоминания пробуждают прошлые переживания, как плохие, так и хорошие. Представьте, если бы вы могли просмотреть всю свою жизнь и написать песню для каждого определяющего момента — каждой душевной боли, каждого торжества, испытания, сражения и победы. Бог уже написал эти песни. Для вас. И они собраны в книге Псалтирь.
Музыка была очень важной составляющей древнееврейского поклонения. Фактически, Псалтирь по праву может считаться оригинальным «сборником гимнов» Ветхого Завета. Все псалмы написаны в поэтической форме и чаще всего исполнялись как часть поклонения и праздничных событий Израиля. Неудивительно, что Бог, как величайший музыкант, чудесным образом вплетал темы радости и воспоминаний в Свои песни, как это делали и люди во многих музыкальных произведениях, написанных на протяжении веков.
Каждая из «песен» книги Псалтирь вызывает воспоминания о Божьем милосердии к Его народу, народу Израиля. Совокупно все они повествуют о том, как Бог на протяжении многих поколений трудился для Своей славы и блага Своего народа. Говоря современным языком, псалмы — это «музыкальное сопровождение» Божьей истории искупления.
Подобно тому, как песни, которые мы слушаем, возвращают нас к воспоминаниям о важных событиях в нашей жизни, так и Бог дал песни Своему народу, призывая людей помнить о Нём и Его путях. Тем не менее, эти песни или псалмы были написаны не только для древнего Израиля; они были созданы Богом и для нас. Господь дал богодухновенные песни для каждого периода нашей жизни. Каждый псалом имеет уникальную способность вдыхать жизнь и давать слова для нашего молитвенного общения с Творцом. Как стихи или мелодии песен позволяют нам выразить самые глубокие эмоции нашей души, прояснить или даже сделать более простыми какие-то сложные понятия, так и псалмы затрагивают наши глубинные чувства, особенно когда вовлекают нас в широкий голосовой регистр молитвы.

Дэниел Хендерсон, Главный редактор – Молитва Псалмами – Молитвенная жизнь, пропитанная Писанием, ведомая Святым Духом, основанная на поклонении

Псалмы 1-150. – Части 1-5. - Перевод: Ю. Дмитренко. – Денвер: Миссия «Стратегическое обновление», 2024. – 394 с.
ISBN 978-1-56773-16 5-1

Дэниел Хендерсон, Главный редактор – Молитва Псалмами – Содержание

Предисловие
Призыв к совместной молитве
Авторы-составители
Введение
Как пользоваться данным молитвенным пособием
Молитва псалмами — комментарии и молитвенное пособие
  • Часть 1 — Псалмы 1-40
  • Часть 2 — Псалмы 41-71
  • Части 3 и 4 — Псалмы 72-105
  • Часть 5 — Псалмы 106-150
Псалом 118
Приложения
I Категории псалмов
II Исторический контекст и структура псалмов
III Атрибуты Бога
О миссии «Стратегическое обновление» и Содружестве 6:4
Views 330
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books