Музыка является одним из самых мощных средств коммуникации. Она находит отклик в нашем сердце, вызывая эмоции и душевный порыв.

Музыка вызывает возвышенные чувства, а иногда даже способна побуждать нас к действию, которое меняет наш жизненный путь. А ещё музыка пробуждает воспоминания.

У вас было когда-нибудь, чтобы, слушая по радио или в записи песню, вы вдруг вспоминали давно забытые моменты из вашей жизни? Песни часто связаны с воспоминаниями, а воспоминания пробуждают прошлые переживания, как плохие, так и хорошие. Представьте, если бы вы могли просмотреть всю свою жизнь и написать песню для каждого определяющего момента — каждой душевной боли, каждого торжества, испытания, сражения и победы. Бог уже написал эти песни. Для вас. И они собраны в книге Псалтирь.

Музыка была очень важной составляющей древнееврейского поклонения. Фактически, Псалтирь по праву может считаться оригинальным «сборником гимнов» Ветхого Завета. Все псалмы написаны в поэтической форме и чаще всего исполнялись как часть поклонения и праздничных событий Израиля. Неудивительно, что Бог, как величайший музыкант, чудесным образом вплетал темы радости и воспоминаний в Свои песни, как это делали и люди во многих музыкальных произведениях, написанных на протяжении веков.

Каждая из «песен» книги Псалтирь вызывает воспоминания о Божьем милосердии к Его народу, народу Израиля. Совокупно все они повествуют о том, как Бог на протяжении многих поколений трудился для Своей славы и блага Своего народа. Говоря современным языком, псалмы — это «музыкальное сопровождение» Божьей истории искупления.

Подобно тому, как песни, которые мы слушаем, возвращают нас к воспоминаниям о важных событиях в нашей жизни, так и Бог дал песни Своему народу, призывая людей помнить о Нём и Его путях. Тем не менее, эти песни или псалмы были написаны не только для древнего Израиля; они были созданы Богом и для нас. Господь дал богодухновенные песни для каждого периода нашей жизни. Каждый псалом имеет уникальную способность вдыхать жизнь и давать слова для нашего молитвенного общения с Творцом. Как стихи или мелодии песен позволяют нам выразить самые глубокие эмоции нашей души, прояснить или даже сделать более простыми какие-то сложные понятия, так и псалмы затрагивают наши глубинные чувства, особенно когда вовлекают нас в широкий голосовой регистр молитвы.

Дэниел Хендерсон, Главный редактор – Молитва Псалмами – Молитвенная жизнь, пропитанная Писанием, ведомая Святым Духом, основанная на поклонении

Псалмы 1-150. – Части 1-5. - Перевод: Ю. Дмитренко. – Денвер: Миссия «Стратегическое обновление», 2024. – 394 с.

ISBN 978-1-56773-16 5-1

Дэниел Хендерсон, Главный редактор – Молитва Псалмами – Содержание

Предисловие

Призыв к совместной молитве

Авторы-составители

Введение

Как пользоваться данным молитвенным пособием

Молитва псалмами — комментарии и молитвенное пособие

Часть 1 — Псалмы 1-40

Часть 2 — Псалмы 41-71

Части 3 и 4 — Псалмы 72-105

Часть 5 — Псалмы 106-150

Псалом 118

Приложения

I Категории псалмов

II Исторический контекст и структура псалмов

III Атрибуты Бога

О миссии «Стратегическое обновление» и Содружестве 6:4