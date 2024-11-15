Джозеф Хендерсон - На порогe инициации

Хендерсон - Мудрость Змея - Тень и самость - На порогe инициации
Не так много лет тому назад в своем «Разнообразии религиозного опыта» Уильям Джеймс предвосхитил совершенно новое, психологическое отношение к религиозному опыту. Оставив в стороне теологию, он принес пользу читателям своим беспристрастным отношением принятия ко всем формам религиозного опыта. Он не считал, что что-то может быть выше или ниже, лучше или хуже, чем другое, и хотя большую часть опыта представляли лица с патологиями, он не трактовал их опыт как здоровый или нездоровый.
Именно такого отношения я бы хотел достичь относительно вопроса смерти; на самом деле - вопроса смерти и воскрешения в целом. Именно этот вопрос не дает нам прийти к окончательной истине, но вокруг него группируется множество символических представлений, с помощью которых люди пытаются осмысленно достичь конца жизни. Конечно, стоит отметить, что первая реакция большинства людей на тему смерти вовсе не символическая, а болезненно буквальная.
Что станет со мной, когда я умру? И для этого нам стоит утвердить личную реакцию, соответствующую индивидуальной наклонности каждого человека, стоящего перед лицом страха смерти, в основе которого лежит страх Эго перед всем неизвестным. Так мне видится с психологической точки зрения.
Джозеф Льюис Хендерсон - Мудрость змея - Мифы о смерти, возрождении и воскрешении
Касталия, 2023. - 266 с.
ISBN 978-5-521-23753-1
Джозеф Льюис Хендерсон - Мудрость змея - Мифы о смерти, возрождении и воскрешении - Содержание
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
МИФЫ О СМЕРТИ, ВОЗРОЖДЕНИИ И ВОСКРЕШЕНИИ
СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК КОСМИЧЕСКИЙ УЗОР: МИФЫ
СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК ЦИКЛЫ ПРИРОДЫ: МИФЫ
ИНИЦИАЦИЯ КАК ДУХОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: МИФЫ
ИНИЦИАЦИЯ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ: МИФЫ
МИФЫ О ВОСКРЕШЕНИИ
АПЕНДИКС
Джозеф Хендерсон – авторитетный юнгианский психолог, близкий друг самого Юнга, чья работа была включена в важнейшую онтологию аналитической психологии «Человек и его символы». Книга «Тень и Самость» – это одна из самых крупных и самых важных работ Джозефа Хендерсона, в которой он развивает идею культурального анализа, обращается к самым разным явлениям человеческой культуры с позиции глубинной психологии и готовит почву для неизмеримо более широкого осмысления и понимания аналитической психологии.
Записи, собранные в этой книге, представляют собой мою работу в качестве психоаналитика с 1938 года, и их разнообразие — пожалуй, главная причина этой публикации. Но если и есть одна тема, которая олицетворяет целостность и растущий характер моих исследований и сегодня, то она заключается в отношении психологии к культуре. Пожалуй, лучше всего это заметно в двух работах, «Культурное бессознательное» и «Единство Души», но и в других это подразумевается.
Я обязан Дональду Санднеру за этот удобный термин, который он ввел в книге «Целебные символы Навахо» - «культурная переменная». Так же, как и отдельные люди могут быть невротичными, и культуры могут находиться в несбалансированном и одностороннем состоянии. Люди функционируют нормально, когда они объединяют в себе роли, как части семьи, так и части культурной традиции, как я предполагаю в «Единстве Души». Санднер пишет об этом состоянии:
«Семья и личность погружены в культуру, как рыба в океан... Объективность — это иллюзия, если рассматривать свою культуру с точки зрения другой».
Джозеф Хендерсон - Тень и Самость
М.: Клуб Касталия. 2018.— 300 с.
Джозеф Хендерсон - Тень и Самость - Содержание
Часть 1. Вклад в аналитическую психологию
- Глава 1. Происхождение и современное развитие юнгианской психологии
- Глава 2. Обзор Самости
- Глава 3. Самость и индивидуация
- Глава 4. Анализ переноса в аналитической психологии
- Глава 5. Контрперенос
- Глава 6. Единство психики: философия анализа
Часть II. Три научные конференции
- Глава 7. Тень и Самость
Часть III. Культурные установки и культурное бессознательное
- Глава 8. Культурное бессознательное
- Глава 9. Истоки теории культурных установок
Часть IV. Вклад в религиозную мысль
- Глава 10. Введение к работе Гарольда Коварда «Юнг и восточная мысль»
- Глава 11. Религиозная дилемма в поликультурном обществе
- Глава 12. Психология чисел
- Глава 13. Четыре орлиных пера
- Глава 14. Рецензия на книги Алана Уоттса «Психотерапия. Восток и Запад» и «Космическая радость просвещения»
Часть V. Американские индейцы в фактах и символах
- Глава 15. Юнгианская ознакомительная лекция о культуре американских индейцев
- Глава 16. Американский индеец: Шаман племени сиу
Часть VI. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА
- Глава 17 . Инициация Гёте
- Глава 18. Рецензия на работу Торнтона Уайлдера «Американские характеристики американской классической литературы»
- Глава 19. Психология и истоки дизайна
- Глава 20. Драма любви и смерти
- Глава 21. Пространство сознания
- Глава 22. Рисуночный метод в юнгианской терапии
Часть VII. Рецензии на фильмы
- Глава 23. Архетипическая тема в трёх фильмах
- Глава 24. Ностальгия?
- Глава 25. Торжествующая персона
- Глава 26. Социально-исторические фильмы
- Глава 27. Земля свободных
- Глава 28. Вечные дети
- Глава 29. Антигерои мира кино
- Глава 30. О, НЛО
- Глава 31. Плетёный человек или супермен?
- Глава 32. Два неординарных фильма
- Глава 33. Стиль и мотив в двух фильмах
- Глава 34. Ганди
Система инициации нуждалась в повторном раскрытии своего значения, поскольку в ходе истории, её более чем какой либо другой комплекс знаний постигла судьба постепенного забвения. В данном исследовании будет представлено множество утерянных и вновь найденных документальных материалов, но для начала я хотел бы вкратце рассказать о том, как в двадцатом веке произошло повторное открытие инициации. Первым важным событием в процессе повторного открытия инициации стала публикация в 1909 году книги Арнольда ван Геннепа «Обряды перехода». До этого времени, исследования касающиеся инициации ограничивались простыми описанием жестоких методов изобретенных, предположительно, с целью запугивания юношей, которые должны были стать мужчинами. Ван Геннеп пришёл к выводу, что эти методы использовались в процессе воспитания, ускоряя взросление, и, что разнообразные обряды в каждом цикле, позволяли осуществлять переход от одной стадии к следующей. Он отметил, что инициация не была исключительно мужским обрядом гарантирующим допуск в Мужской Дом;2 девушкам, чтобы стать женщинами, также необходимо было пройти соответствующие обряды, начиная с ранних менструальных обрядов и заканчивая брачным ритуалом.
Ван Геннеп принадлежал к Французской Социологической Школе, среди членов которой был и Эмиль Дюркгейм, который (вместе с Ван Геннепом и Люсьеном Леви-Брюлем и Emile Doutte (вероятно, что речь идёт об Edmomd Doutte, т.к. не удалось найти ни одной работы автора Emile Doute)) показал, что религия и философия являются неотъемлемой частью социальной жизни человека. Социальная жизнь, как явление, возникла не по прихоти какого-то всемогущего вождя, не в результате экономической необходимости, и уж тем более не вследствие акта божественной воли. В этом смысле она уходит своими корнями в определенные достаточно простые «коллективные представления», проистекающие из присущего человечеству опыта групповой идентичности. Считалось, что коллективные представления проявляются в поведении цивилизованного человека точно так же как и в поведении первобытных людей.3 Таким образом Дюркгейм задал начальный импульс для развития психологии социальных обычаев и оказал большое влияние на дальнейшее развитие психологии и антропологии.
Джозеф Хендерсон - На порогe инициации
М: «Касталия», 2019 - 336 с.
ISBN 978-5-519-66865-1
Джозеф Хендерсон - На порогe инициации - Содержание
- Вступление
- ГЛАВА I. Возрождение Инициации
- ГЛАВА II. Неинициированные
- ГЛАВА III. Возвращение к Матери
- ГЛАВА IV. Преобразование человека
- ГЛАВА V. Проба Силы
- ГЛАВА VI. Обряд прозрения
- ГЛАВА VII. Пороги инициации
- ГЛАВА VIII. Инициация и психология развития эго в подростковом возрасте
- ГЛАВА IX. Инициация в процессе индивидуации
- Приложение: Медведь как архетипический образ
Библиография основных источников
Ссылки на литературу
спасибо