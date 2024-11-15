Джозеф Хендерсон - На порогe инициации

Не так много лет тому назад в своем «Разнообразии религиозного опыта» Уильям Джеймс предвосхитил совершенно новое, психологическое отношение к религиозному опыту. Оставив в стороне теологию, он принес пользу читателям своим беспристрастным отношением принятия ко всем формам религиозного опыта. Он не считал, что что-то может быть выше или ниже, лучше или хуже, чем другое, и хотя большую часть опыта представляли лица с патологиями, он не трактовал их опыт как здоровый или нездоровый.

Именно такого отношения я бы хотел достичь относительно вопроса смерти; на самом деле - вопроса смерти и воскрешения в целом. Именно этот вопрос не дает нам прийти к окончательной истине, но вокруг него группируется множество символических представлений, с помощью которых люди пытаются осмысленно достичь конца жизни. Конечно, стоит отметить, что первая реакция большинства людей на тему смерти вовсе не символическая, а болезненно буквальная.

Что станет со мной, когда я умру? И для этого нам стоит утвердить личную реакцию, соответствующую индивидуальной наклонности каждого человека, стоящего перед лицом страха смерти, в основе которого лежит страх Эго перед всем неизвестным. Так мне видится с психологической точки зрения.

Джозеф Льюис Хендерсон - Мудрость змея - Мифы о смерти, возрождении и воскрешении

Касталия, 2023. - 266 с.

ISBN 978-5-521-23753-1

Джозеф Льюис Хендерсон - Мудрость змея - Мифы о смерти, возрождении и воскрешении - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

МИФЫ О СМЕРТИ, ВОЗРОЖДЕНИИ И ВОСКРЕШЕНИИ

СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК КОСМИЧЕСКИЙ УЗОР: МИФЫ

СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК ЦИКЛЫ ПРИРОДЫ: МИФЫ

ИНИЦИАЦИЯ КАК ДУХОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: МИФЫ

ИНИЦИАЦИЯ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ: МИФЫ

МИФЫ О ВОСКРЕШЕНИИ

АПЕНДИКС