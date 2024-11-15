Джозеф Хендерсон - На порогe инициации

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Хендерсон - Мудрость Змея - Тень и самость - На порогe инициации

Хендерсон - Мудрость Змея
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah
Не так много лет тому назад в своем «Разнообразии религиозного опыта» Уильям Джеймс предвосхитил совершенно новое, психологическое отношение к религиозному опыту. Оставив в стороне теологию, он принес пользу читателям своим беспристрастным отношением принятия ко всем формам религиозного опыта. Он не считал, что что-то может быть выше или ниже, лучше или хуже, чем другое, и хотя большую часть опыта представляли лица с патологиями, он не трактовал их опыт как здоровый или нездоровый.
Именно такого отношения я бы хотел достичь относительно вопроса смерти; на самом деле - вопроса смерти и воскрешения в целом. Именно этот вопрос не дает нам прийти к окончательной истине, но вокруг него группируется множество символических представлений, с помощью которых люди пытаются осмысленно достичь конца жизни. Конечно, стоит отметить, что первая реакция большинства людей на тему смерти вовсе не символическая, а болезненно буквальная.
Что станет со мной, когда я умру? И для этого нам стоит утвердить личную реакцию, соответствующую индивидуальной наклонности каждого человека, стоящего перед лицом страха смерти, в основе которого лежит страх Эго перед всем неизвестным. Так мне видится с психологической точки зрения.

Джозеф Льюис Хендерсон - Мудрость змея - Мифы о смерти, возрождении и воскрешении

Касталия, 2023. - 266 с.
ISBN 978-5-521-23753-1

Джозеф Льюис Хендерсон - Мудрость змея - Мифы о смерти, возрождении и воскрешении - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
МИФЫ О СМЕРТИ, ВОЗРОЖДЕНИИ И ВОСКРЕШЕНИИ
СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК КОСМИЧЕСКИЙ УЗОР: МИФЫ
СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК ЦИКЛЫ ПРИРОДЫ: МИФЫ
ИНИЦИАЦИЯ КАК ДУХОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: МИФЫ
ИНИЦИАЦИЯ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ: МИФЫ
МИФЫ О ВОСКРЕШЕНИИ
АПЕНДИКС
Джозеф Хендерсон - Тень и СамостьДжозеф Хендерсон – авторитетный юнгианский психолог, близкий друг самого Юнга, чья работа была включена в важнейшую онтологию аналитической психологии «Человек и его символы». Книга «Тень и Самость» – это одна из самых крупных и самых важных работ Джозефа Хендерсона, в которой он развивает идею культурального анализа, обращается к самым разным явлениям человеческой культуры с позиции глубинной психологии и готовит почву для неизмеримо более широкого осмысления и понимания аналитической психологии.
Записи, собранные в этой книге, представляют собой мою работу в качестве психоаналитика с 1938 года, и их разнообразие — пожалуй, главная причина этой публикации. Но если и есть одна тема, которая олицетворяет целостность и растущий характер моих исследований и сегодня, то она заключается в отношении психологии к культуре. Пожалуй, лучше всего это заметно в двух работах, «Культурное бессознательное» и «Единство Души», но и в других это подразумевается.
Я обязан Дональду Санднеру за этот удобный термин, который он ввел в книге «Целебные символы Навахо» - «культурная переменная». Так же, как и отдельные люди могут быть невротичными, и культуры могут находиться в несбалансированном и одностороннем состоянии. Люди функционируют нормально, когда они объединяют в себе роли, как части семьи, так и части культурной традиции, как я предполагаю в «Единстве Души». Санднер пишет об этом состоянии:
«Семья и личность погружены в культуру, как рыба в океан... Объективность — это иллюзия, если рассматривать свою культуру с точки зрения другой».

Джозеф Хендерсон - Тень и Самость

М.: Клуб Касталия. 2018.— 300 с.

Джозеф Хендерсон - Тень и Самость - Содержание

Часть 1. Вклад в аналитическую психологию
  • Глава 1. Происхождение и современное развитие юнгианской психологии
  • Глава 2. Обзор Самости
  • Глава 3. Самость и индивидуация
  • Глава 4. Анализ переноса в аналитической психологии
  • Глава 5. Контрперенос
  • Глава 6. Единство психики: философия анализа
Часть II. Три научные конференции
  • Глава 7. Тень и Самость
Часть III. Культурные установки и культурное бессознательное
  • Глава 8. Культурное бессознательное
  • Глава 9. Истоки теории культурных установок
Часть IV. Вклад в религиозную мысль
  • Глава 10. Введение к работе Гарольда Коварда «Юнг и восточная мысль»
  • Глава 11. Религиозная дилемма в поликультурном обществе
  • Глава 12. Психология чисел
  • Глава 13. Четыре орлиных пера
  • Глава 14. Рецензия на книги Алана Уоттса «Психотерапия. Восток и Запад» и «Космическая радость просвещения»
Часть V. Американские индейцы в фактах и символах
  • Глава 15. Юнгианская ознакомительная лекция о культуре американских индейцев
  • Глава 16. Американский индеец: Шаман племени сиу
Часть VI. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА
  • Глава 17 . Инициация Гёте
  • Глава 18. Рецензия на работу Торнтона Уайлдера «Американские характеристики американской классической литературы»
  • Глава 19. Психология и истоки дизайна
  • Глава 20. Драма любви и смерти
  • Глава 21. Пространство сознания
  • Глава 22. Рисуночный метод в юнгианской терапии
Часть VII. Рецензии на фильмы
  • Глава 23. Архетипическая тема в трёх фильмах
  • Глава 24. Ностальгия?
  • Глава 25. Торжествующая персона
  • Глава 26. Социально-исторические фильмы
  • Глава 27. Земля свободных
  • Глава 28. Вечные дети
  • Глава 29. Антигерои мира кино
  • Глава 30. О, НЛО
  • Глава 31. Плетёный человек или супермен?
  • Глава 32. Два неординарных фильма
  • Глава 33. Стиль и мотив в двух фильмах
  • Глава 34. Ганди
Джозеф Хендерсон - На порогe инициацииСистема инициации нуждалась в повторном раскрытии своего значения, поскольку в ходе истории, её более чем какой либо другой комплекс знаний постигла судьба постепенного забвения. В данном исследовании будет представлено множество утерянных и вновь найденных документальных материалов, но для начала я хотел бы вкратце рассказать о том, как в двадцатом веке произошло повторное открытие инициации. Первым важным событием в процессе повторного открытия инициации стала публикация в 1909 году книги Арнольда ван Геннепа «Обряды перехода». До этого времени, исследования касающиеся инициации ограничивались простыми описанием жестоких методов изобретенных, предположительно, с целью запугивания юношей, которые должны были стать мужчинами. Ван Геннеп пришёл к выводу, что эти методы использовались в процессе воспитания, ускоряя взросление, и, что разнообразные обряды в каждом цикле, позволяли осуществлять переход от одной стадии к следующей. Он отметил, что инициация не была исключительно мужским обрядом гарантирующим допуск в Мужской Дом;2 девушкам, чтобы стать женщинами, также необходимо было пройти соответствующие обряды, начиная с ранних менструальных обрядов и заканчивая брачным ритуалом.
Ван Геннеп принадлежал к Французской Социологической Школе, среди членов которой был и Эмиль Дюркгейм, который (вместе с Ван Геннепом и Люсьеном Леви-Брюлем и Emile Doutte (вероятно, что речь идёт об Edmomd Doutte, т.к. не удалось найти ни одной работы автора Emile Doute)) показал, что религия и философия являются неотъемлемой частью социальной жизни человека. Социальная жизнь, как явление, возникла не по прихоти какого-то всемогущего вождя, не в результате экономической необходимости, и уж тем более не вследствие акта божественной воли. В этом смысле она уходит своими корнями в определенные достаточно простые «коллективные представления», проистекающие из присущего человечеству опыта групповой идентичности. Считалось, что коллективные представления проявляются в поведении цивилизованного человека точно так же как и в поведении первобытных людей.3 Таким образом Дюркгейм задал начальный импульс для развития психологии социальных обычаев и оказал большое влияние на дальнейшее развитие психологии и антропологии.

Джозеф Хендерсон - На порогe инициации

М: «Касталия», 2019 - 336 с.
ISBN 978-5-519-66865-1

Джозеф Хендерсон - На порогe инициации - Содержание

  • Вступление
  • ГЛАВА I. Возрождение Инициации
  • ГЛАВА II. Неинициированные
  • ГЛАВА III. Возвращение к Матери
  • ГЛАВА IV. Преобразование человека
  • ГЛАВА V. Проба Силы
  • ГЛАВА VI. Обряд прозрения
  • ГЛАВА VII. Пороги инициации
  • ГЛАВА VIII. Инициация и психология развития эго в подростковом возрасте
  • ГЛАВА IX. Инициация в процессе индивидуации
  • Приложение: Медведь как архетипический образ
Библиография основных источников
Ссылки на литературу
Views 386
Rating 5.0 / 5
Added 15.11.2024
Author AlexDigger
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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