Эта книга возникла в результате работы над одноименным проектом, предпринятым двадцать лет назад. В нее включены материалы исследований и археологических раскопок последних двух десятилетий, а также принципиально новые карты и иллюстрации. При написании книги была сделана попытка применить современное военное мышление к библейскому повествованию.

Мы руководствовались желанием изложить историю библейских военных событий в принятых терминах современной военной науки. Нам кажется, что благодаря такой манере изложения и многочисленным сравнениям можно в полной мере раскрыть военный талант многих полководцев, о которых рассказывает Библия, а также еще раз подчеркнуть действенность одних и тех же принципов войны на протяжении столетий.

Если в начале нашего исследования у нас и были некоторые сомнения относительно уместности применения современной военной логики к событиям, удаленным от нас на два-три тысячелетия, они рассеялись в процессе написания данной книги. При всех количественных изменениях, связанных с современным вооружением, те же самые основные законы — стратегия и тактика, которые действуют в современном военном искусстве, применялись и в войнах далекого прошлого.

Очень жесткие и четко определенные географические условия всегда были основным фактором в расчетах полководцев всех времен. В годы военной службы мы сами имели возможность вынести важные уроки из событий древности, размышляя над современными проблемами борьбы Израиля за независимость и обеспечения безопасности. Факторы, влиявшие на решения полководцев древней Иудеи и Израиля, сохраняют свое значение и для современных израильских военачальников.

Стратегическое положение Святой Земли как сухопутной перемычки между континентами в Восточном Средиземноморье с древних времен вынуждало ее жителей, которые боролись за независимость, создавать эффективную военную машину и время от времени умело использовать ее для защиты своей свободы. Только таким образом, а также используя в военных целях особенности местности, древние евреи смогли de facto удерживать власть над территорией Израиля на протяжении двенадцати столетий.

Эти военные подвиги маленького народа, которому зачастую противостояли значительно превосходящие силы, достойны, по нашему мнению, описания в современных терминах. Помимо того, что это позволяет понять военную подоплеку событий, которые составляют библейскую историю, критический анализ описанных в Библии войн позволяет вынести уроки, полезные и сегодня.

Многие ученые, придерживающиеся мнения о боговдохновенном характере Священного Писания, в то же время согласны с тем, что тексты Библии составлялись на основе разнообразных источников на протяжении многих столетий. Библия не является историческим сочинением или хроникой, хотя на ее страницах постоянно встречаются явные отсылки к хроникам иудейских или израильских царей. Цель Библии — учить и наставлять, используя, в исторических книгах, отдельные примеры, а не предоставлять полную и связную картину событий.

Хаим Херцог, Мордехай Гишон - Библейские сражения

Пер. с англ. Т. Лисицыной

Издательство – «ACT»: «Астрель» – 319 с.

Москва – 2005 г.

ISBN 5-17-026733-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-08531-7 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 1-85367-266-1 (англ.)

Хаим Херцог, Мордехай Гишон – Библейские сражения – Содержание

Список фотографий

Список иллюстраций

Список карт и схем

Условные обозначения на картах

Хронологическая таблица

Источники иллюстраций

Предисловие

Часть I (Мордехай Гишон)

Географическая и историческая обстановка

Походы Иисуса

Войны Судей

Создание государства и регулярной армии

Объединенная монархия

Юность Израиля

Израиль при Омри и Ахаве

Израиль после Ахава

Оборонительные сооружения Иудеи при Ровоаме

Иудея в правление Озии

Последнее столетие Иудеи

Часть II (Хаим Херцог)

Сражения первых Маккавеев

От свободы к независимости

Список сокращений

Примечания

Указатель

Хаим Херцог, Мордехай Гишон – Библейские сражения – Природные условия

Эрец Йисраэл — в библейской традиции Земля Обетованная Господом Аврааму как место, предназначенное для жительства еврейского народа, — с древнейших времен была местом постоянных войн, о которых мы имеем исторические свидетельства. Самым ранним из сохранившихся источников о военных действиях на этой земле большинство ученых считает повествование о египетском походе в Ханаан. Это надпись в гробнице Уни, военачальника фараона Пепи I, который похваляется покорением «земли тех, кто на песке» одновременно с суши и с моря.

Воины Уни с моря высадились за горами «Газельего Носа» и одержали победу над врагом еще до того, как другая часть египетского войска, продвигавшаяся по прибрежной равнине, прибыла на поле битвы, хотя сама угроза этого наступления в тылу врага, несомненно, внесла свой вклад в одержанную победу. Это произошло в XXIV столетии до нашей эры, страна «тех, кто на песке» — это современный Израиль, а «Газельим Носом», вероятно, назван мыс Кармил. Поход Уни состоялся задолго до расселения евреев на территории, которая почти тысячу лет являлась египетской провинцией Ханаан.

Однако надпись из гробницы военачальника — это первое описание геополитических факторов и особенностей, влиявших на судьбу Святой Земли на протяжении всей ее долгой и бурной истории. Прежде чем вдаваться в детали, скажем несколько слов о терминологии. Как сказано выше, Эрец Йисраэл — древнееврейское название Святой Земли, а под названием Ханаан она была известна в период, предшествующий иудейскому завоеванию. После разделения единого древнееврейского царства около 925 года до нашей эры северная часть сохранила название Израиль, а южная стала называться Иуда.

Со временем, после возвращения израильтян из вавилонского плена в 537 году, термин «Иуда» стал использоваться для обозначения всех земель евреев, в том числе и Хасмонейского царства с его часто менявшимися границами. До нашего времени дошла латинизированная форма — Иудея, название римской провинции после покорения ее Веспасианом и Титом (66—73 годы нашей эры). Затем провинция стада называться Сирия-Палестина, затем, при императоре Адриане, который после крупного восстания Бар Кохбы (132—135 годы нашей эры) тщетно пытался привести евреев к покорности в их родной земле, — Палестина.

На протяжении всей последующей истории эта территория сохраняла название Палее- тина, поскольку ни арабы, ни турки не дали ей другого имени. На страницах этой книги мы будем использовать термин «Палестина» как обозначение территории в географическом смысле, без учета политической обстановки в каждый конкретный момент. Названия Циси Трансиордания также используются в географическом смысле для обозначения земель соответственно к западу и к востоку от Иордана. Первая и самая главная геополитическая особенность, во все времена определявшая судьбу Святой Земли, — это географическое положение Палестины.

Эта территория является единственным сухопутным мостом, соединяющим Евразию и Африку. Между морем и пустыней не существует иного пути, кроме как по палестинским дорогам, проходящим вдоль западного и восточного берегов Иордана. Поэтому сильные мира сего готовы были идти на вооруженный конфликт для того, чтобы установить свою власть над этой стратегически важной территорией, которая была жизненно необходима для торговли в мирное время и переброски войск в период войны. Правители соседних земель очень неохотно отказывались от стремления присоединить этот важный перекресток к своим владениям.