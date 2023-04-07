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Зубер-Яникум - Этапы формирования эсхатологического культа

Надежда Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, **Archaeology, History, **Jewish History

Надежда Ефремовна Зубер-Яникум родилась 4 мая 1925 г. в Ленинграде. Ее отец Ефрем (Афраим) Абрамович Зубер был врачом-инфекционистом, полковником медицинской службы, мать Серафима Захаровна Зубер-Яникум заведовала рабфаком ЛЭТИ. Η. Е. училась в школе №2 Куйбышевского района (это бывшая «Анненшуле»). В 1941 г. она поступила на курсы РОКК’а и работала медсестрой сформированного в Вологде санитарного поезда, где ее отец был главврачом. В 1943 г. она окончила среднюю школу и уехала в Челябинск, год училась в медицинском институте, но в апреле 1944 г. вернулась в Ленинград и поступила на исторический факультет ЛГУ.

В университете Η. Е. встретилась с замечательными преподавателями. Профессор С. Я. Лурье читал курс истории Греции. Семинару профессора Б. А. Романова Η. Е. обязана умением работать с источниками. «Никогда не читайте историков, пока вы не познакомились с источниками, - учил Романов своих студентов, - дождитесь момента, когда источники сами заговорят с вами, только после этого начинайте читать других историков». Этому правилу Η. Е. следовала всю жизнь. Арабист М.В.Чураков читал лекции по новой и новейшей истории стран Ближнего и Среднего Востока. На III и IV курсе Η. Е. посещала его спецсеминары, посвященные истории Арабского халифата и Египта. М. В. стал руководителем ее дипломной работы.

В июне 1949 г., когда Η. Е. получила диплом историка, в стране началась кампания борьбы с космополитами, совпавшая с Ленинградским делом. Из университета уволили С. Я. Лурье, декана истфака Н. А. Корнатовского, подписавшего диплом Η. Е., арестовали. В течение года Н. Е. не могла устроиться на работу, год работала учителем в средней школе поселка Волосово, была школьным библиотекарем в Ленинграде и, наконец, стала преподавать историю в 167-й вечерней средней школе Кировского района, которая позднее объединилась со 164-й школой рабочей молодежи при Ждановском судостроительном заводе. В апреле 1955 г. она вступила в партию и в сентябре 1978 г. вышла на пенсию. Она стала прекрасным педагогом, но настоящим ее призванием была история.

Надежда Ефремовна Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона: Рукописи

СПб., 2002. - 444 с.

ISBN 5-893-29482-3

Надежда Ефремовна Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона: Рукописи - Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

  • Этика Нового Завета

  • Историческая школа и мифологи

  • Загадка христианства

  • Загадка происхождения христианства

  • Кумран

КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ

  • Догматическая хронология

  • Пророческий монотеизм

  • Маккавейские войны

  • Метод интерпретации и догматическая хронология

  • Реальные политики

  • Кумранские комментарии

  • Устав yahad, Дамасский документ и Комментарий к Хаваккуку

  • Учитель праведности в Дамасском документе

  • Иисус евангельского канона имеет прообразом Учителя праведности Дамасского документа

  • Доктрина искупления Yahad

  • Дуализм и социальная этика

  • Познание истины в Кумране и IV Евангелии

  • Познание истины

  • Искупительная жертва

  • Культ

  • Мидраш Мельхиседек

  • Чин Мельхиседека

  • Дополнение

  • Культ Учителя праведности в Дамасском документе

  • Суд

  • Догматическая хронология

  • Историческая хронология

  • Благословения патриархов и Флорилегиум

  • «Святой виноград Давида» в Дидахе

  • Учитель - гарант эсхатологической хронологии

ДИДАXЕ

  • Дуализм и социальная этика Дидахе

  • Κύριος

  • Мессианская терминология Дидахе

  • Иисус

  • Эсхатология Дидахе

  • Последние времена по Дидахе и Кумрану

  • Эсхатология Дидахе (продолжение)

  • Мессианская терминология Дидахе (продолжение)

  • Трапеза

  • Символика евхаристии Нового Завета

  • Обряд омовения в Дидахе

  • Троица

  • Проблема совмещения функций

  • Культ Учителя праведности

  • Дидахе и Павел

  • Пастырь Гермы

  • Дидахе, Послания и Евангелия

  • Датировка Дидахе

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

  • Выступление 27 года

  • Полемика Павла с Иаковом о «делах и вере»

  • Два крещения

  • Учитель праведности и Иисус Христос

  • Галилейская община, Иерусалимский центр, Павел

  • Пасха в культе воплощения Христа

  • Римская община

  • Сикарии

  • Апокрифические Евангелия

  • Иосиф Аримефийский

  • Три дня в Евангелии Петра

  • О датировке Евангелия Петра

  • Три стадии развития культа соответствуют трем формам культа

  • Гностики

КАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

  • Сопоставление ессейско-христианского движения и с.-д

  • Иоанн Креститель

  • Образование Галилейской общины

  • Апостол Петр в евангельском каноне

  • Преображение Христа у синоптиков и отношение к нему Петра, Иакова и Иоанна

  • Предательство Иуды

  • Апостол Петр и Иуда Сикарий

  • К вопросу о наименовании Иуды «Симонов Искариот»

  • Тайная вечеря и миропомазание

  • Тайная вечеря в IV Евангелии

  • «Три дня» Первого послания к коринфянам в канонических Евангелиях и Евангелии Петра

  • Статус Христа в IV Евангелии

  • Статус Мельхиседека

  • Так менялось отношение к суду Божьему

  • «Мировой пожар»

  • Пилат

  • Евангелие от Луки

  • Иродиане

ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ

  • Возникновение ислама

  • Православная церковь

  • Свобода воли и выбора

  • Альтернатива: истина или выгода

ПРИЛОЖЕНИЕ. Η. Е. Зубер, А. Е. Грузов. К вопросу о датировке кумранского фрагмента Комментария на книгу пророка Исайи (4Q 161)

Сокращения

Литература

Указатель источников

Views 627
Rating 5.0 / 5
Added 07.04.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (7)

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