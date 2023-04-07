Зубер-Яникум - Этапы формирования эсхатологического культа

Надежда Ефремовна Зубер-Яникум родилась 4 мая 1925 г. в Ленинграде. Ее отец Ефрем (Афраим) Абрамович Зубер был врачом-инфекционистом, полковником медицинской службы, мать Серафима Захаровна Зубер-Яникум заведовала рабфаком ЛЭТИ. Η. Е. училась в школе №2 Куйбышевского района (это бывшая «Анненшуле»). В 1941 г. она поступила на курсы РОКК’а и работала медсестрой сформированного в Вологде санитарного поезда, где ее отец был главврачом. В 1943 г. она окончила среднюю школу и уехала в Челябинск, год училась в медицинском институте, но в апреле 1944 г. вернулась в Ленинград и поступила на исторический факультет ЛГУ.

В университете Η. Е. встретилась с замечательными преподавателями. Профессор С. Я. Лурье читал курс истории Греции. Семинару профессора Б. А. Романова Η. Е. обязана умением работать с источниками. «Никогда не читайте историков, пока вы не познакомились с источниками, - учил Романов своих студентов, - дождитесь момента, когда источники сами заговорят с вами, только после этого начинайте читать других историков». Этому правилу Η. Е. следовала всю жизнь. Арабист М.В.Чураков читал лекции по новой и новейшей истории стран Ближнего и Среднего Востока. На III и IV курсе Η. Е. посещала его спецсеминары, посвященные истории Арабского халифата и Египта. М. В. стал руководителем ее дипломной работы.

В июне 1949 г., когда Η. Е. получила диплом историка, в стране началась кампания борьбы с космополитами, совпавшая с Ленинградским делом. Из университета уволили С. Я. Лурье, декана истфака Н. А. Корнатовского, подписавшего диплом Η. Е., арестовали. В течение года Н. Е. не могла устроиться на работу, год работала учителем в средней школе поселка Волосово, была школьным библиотекарем в Ленинграде и, наконец, стала преподавать историю в 167-й вечерней средней школе Кировского района, которая позднее объединилась со 164-й школой рабочей молодежи при Ждановском судостроительном заводе. В апреле 1955 г. она вступила в партию и в сентябре 1978 г. вышла на пенсию. Она стала прекрасным педагогом, но настоящим ее призванием была история.

Надежда Ефремовна Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона: Рукописи

СПб., 2002. - 444 с.

ISBN 5-893-29482-3

Надежда Ефремовна Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона: Рукописи - Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Этика Нового Завета

Историческая школа и мифологи

Загадка христианства

Загадка происхождения христианства

Кумран

КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ

Догматическая хронология

Пророческий монотеизм

Маккавейские войны

Метод интерпретации и догматическая хронология

Реальные политики

Кумранские комментарии

Устав yahad, Дамасский документ и Комментарий к Хаваккуку

Учитель праведности в Дамасском документе

Иисус евангельского канона имеет прообразом Учителя праведности Дамасского документа

Доктрина искупления Yahad

Дуализм и социальная этика

Познание истины в Кумране и IV Евангелии

Познание истины

Искупительная жертва

Культ

Мидраш Мельхиседек

Чин Мельхиседека

Дополнение

Культ Учителя праведности в Дамасском документе

Суд

Догматическая хронология

Историческая хронология

Благословения патриархов и Флорилегиум

«Святой виноград Давида» в Дидахе

Учитель - гарант эсхатологической хронологии

ДИДАXЕ

Дуализм и социальная этика Дидахе

Κύριος

Мессианская терминология Дидахе

Иисус

Эсхатология Дидахе

Последние времена по Дидахе и Кумрану

Эсхатология Дидахе (продолжение)

Мессианская терминология Дидахе (продолжение)

Трапеза

Символика евхаристии Нового Завета

Обряд омовения в Дидахе

Троица

Проблема совмещения функций

Культ Учителя праведности

Дидахе и Павел

Пастырь Гермы

Дидахе, Послания и Евангелия

Датировка Дидахе

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Выступление 27 года

Полемика Павла с Иаковом о «делах и вере»

Два крещения

Учитель праведности и Иисус Христос

Галилейская община, Иерусалимский центр, Павел

Пасха в культе воплощения Христа

Римская община

Сикарии

Апокрифические Евангелия

Иосиф Аримефийский

Три дня в Евангелии Петра

О датировке Евангелия Петра

Три стадии развития культа соответствуют трем формам культа

Гностики

КАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Сопоставление ессейско-христианского движения и с.-д

Иоанн Креститель

Образование Галилейской общины

Апостол Петр в евангельском каноне

Преображение Христа у синоптиков и отношение к нему Петра, Иакова и Иоанна

Предательство Иуды

Апостол Петр и Иуда Сикарий

К вопросу о наименовании Иуды «Симонов Искариот»

Тайная вечеря и миропомазание

Тайная вечеря в IV Евангелии

«Три дня» Первого послания к коринфянам в канонических Евангелиях и Евангелии Петра

Статус Христа в IV Евангелии

Статус Мельхиседека

Так менялось отношение к суду Божьему

«Мировой пожар»

Пилат

Евангелие от Луки

Иродиане

ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ

Возникновение ислама

Православная церковь

Свобода воли и выбора

Альтернатива: истина или выгода

ПРИЛОЖЕНИЕ. Η. Е. Зубер, А. Е. Грузов. К вопросу о датировке кумранского фрагмента Комментария на книгу пророка Исайи (4Q 161)

Сокращения

Литература

Указатель источников