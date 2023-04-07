Зубер-Яникум - Этапы формирования эсхатологического культа
Надежда Ефремовна Зубер-Яникум родилась 4 мая 1925 г. в Ленинграде. Ее отец Ефрем (Афраим) Абрамович Зубер был врачом-инфекционистом, полковником медицинской службы, мать Серафима Захаровна Зубер-Яникум заведовала рабфаком ЛЭТИ. Η. Е. училась в школе №2 Куйбышевского района (это бывшая «Анненшуле»). В 1941 г. она поступила на курсы РОКК’а и работала медсестрой сформированного в Вологде санитарного поезда, где ее отец был главврачом. В 1943 г. она окончила среднюю школу и уехала в Челябинск, год училась в медицинском институте, но в апреле 1944 г. вернулась в Ленинград и поступила на исторический факультет ЛГУ.
В университете Η. Е. встретилась с замечательными преподавателями. Профессор С. Я. Лурье читал курс истории Греции. Семинару профессора Б. А. Романова Η. Е. обязана умением работать с источниками. «Никогда не читайте историков, пока вы не познакомились с источниками, - учил Романов своих студентов, - дождитесь момента, когда источники сами заговорят с вами, только после этого начинайте читать других историков». Этому правилу Η. Е. следовала всю жизнь. Арабист М.В.Чураков читал лекции по новой и новейшей истории стран Ближнего и Среднего Востока. На III и IV курсе Η. Е. посещала его спецсеминары, посвященные истории Арабского халифата и Египта. М. В. стал руководителем ее дипломной работы.
В июне 1949 г., когда Η. Е. получила диплом историка, в стране началась кампания борьбы с космополитами, совпавшая с Ленинградским делом. Из университета уволили С. Я. Лурье, декана истфака Н. А. Корнатовского, подписавшего диплом Η. Е., арестовали. В течение года Н. Е. не могла устроиться на работу, год работала учителем в средней школе поселка Волосово, была школьным библиотекарем в Ленинграде и, наконец, стала преподавать историю в 167-й вечерней средней школе Кировского района, которая позднее объединилась со 164-й школой рабочей молодежи при Ждановском судостроительном заводе. В апреле 1955 г. она вступила в партию и в сентябре 1978 г. вышла на пенсию. Она стала прекрасным педагогом, но настоящим ее призванием была история.
Надежда Ефремовна Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона: Рукописи
СПб., 2002. - 444 с.
ISBN 5-893-29482-3
Надежда Ефремовна Зубер-Яникум - Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности от Кумрана до новозаветного канона: Рукописи - Содержание
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
Этика Нового Завета
Историческая школа и мифологи
Загадка христианства
Загадка происхождения христианства
Кумран
КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ
Догматическая хронология
Пророческий монотеизм
Маккавейские войны
Метод интерпретации и догматическая хронология
Реальные политики
Кумранские комментарии
Устав yahad, Дамасский документ и Комментарий к Хаваккуку
Учитель праведности в Дамасском документе
Иисус евангельского канона имеет прообразом Учителя праведности Дамасского документа
Доктрина искупления Yahad
Дуализм и социальная этика
Познание истины в Кумране и IV Евангелии
Познание истины
Искупительная жертва
Культ
Мидраш Мельхиседек
Чин Мельхиседека
Дополнение
Культ Учителя праведности в Дамасском документе
Суд
Догматическая хронология
Историческая хронология
Благословения патриархов и Флорилегиум
«Святой виноград Давида» в Дидахе
Учитель - гарант эсхатологической хронологии
ДИДАXЕ
Дуализм и социальная этика Дидахе
Κύριος
Мессианская терминология Дидахе
Иисус
Эсхатология Дидахе
Последние времена по Дидахе и Кумрану
Эсхатология Дидахе (продолжение)
Мессианская терминология Дидахе (продолжение)
Трапеза
Символика евхаристии Нового Завета
Обряд омовения в Дидахе
Троица
Проблема совмещения функций
Культ Учителя праведности
Дидахе и Павел
Пастырь Гермы
Дидахе, Послания и Евангелия
Датировка Дидахе
ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Выступление 27 года
Полемика Павла с Иаковом о «делах и вере»
Два крещения
Учитель праведности и Иисус Христос
Галилейская община, Иерусалимский центр, Павел
Пасха в культе воплощения Христа
Римская община
Сикарии
Апокрифические Евангелия
Иосиф Аримефийский
Три дня в Евангелии Петра
О датировке Евангелия Петра
Три стадии развития культа соответствуют трем формам культа
Гностики
КАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Сопоставление ессейско-христианского движения и с.-д
Иоанн Креститель
Образование Галилейской общины
Апостол Петр в евангельском каноне
Преображение Христа у синоптиков и отношение к нему Петра, Иакова и Иоанна
Предательство Иуды
Апостол Петр и Иуда Сикарий
К вопросу о наименовании Иуды «Симонов Искариот»
Тайная вечеря и миропомазание
Тайная вечеря в IV Евангелии
«Три дня» Первого послания к коринфянам в канонических Евангелиях и Евангелии Петра
Статус Христа в IV Евангелии
Статус Мельхиседека
Так менялось отношение к суду Божьему
«Мировой пожар»
Пилат
Евангелие от Луки
Иродиане
ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ
Возникновение ислама
Православная церковь
Свобода воли и выбора
Альтернатива: истина или выгода
ПРИЛОЖЕНИЕ. Η. Е. Зубер, А. Е. Грузов. К вопросу о датировке кумранского фрагмента Комментария на книгу пророка Исайи (4Q 161)
Сокращения
Литература
Указатель источников
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