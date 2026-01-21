Хиллман - Нерешенные вопросы архетипической психологии
«Нерешенные вопросы архетипической психологии» — это путеводитель по внутреннему космосу человека от одного из самых смелых мыслителей XX века. Джеймс Хиллман учит нас не «лечить» душу, а слушать её. Книга предлагает новый взгляд на воображение как на главную созидательную силу. Через анализ образов, памяти и патологии автор ведет читателя к пониманию того, как архетипы структурируют нашу жизнь. Это книга для тех, кто ищет в психологии не сухие инструкции, а глубину, поэтику и подлинную встречу с тайной человеческой психики.
Джеймс Хиллман - Нерешенные вопросы архетипической психологии
«Касталия» (Москва), 2021
ISBN 978-5-521-15863-8
Джеймс Хиллман - Нерешенные вопросы архетипической психологии - Содержание
I. Заметка об истории
II. Покинутость ребенка
III. Потос: ностальгия вечного юноши
IV. Предательство
V. Раскол c разных точек зрения
VII. Три вида неудачи с точки зрения анализа
VII. Архетипическая модель торможения мастурбации
VIII. О психологии и парапсихологии
IX. Почему «архетипическая» психология?
X. Плотин, Фичино и Вико как предшественники архетипической психологии
XI. Архетипическая теория: К. Г. Юнг
XII. Методологические вопросы в исследовании сновидений
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