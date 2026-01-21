«Нерешенные вопросы архетипической психологии» — это путеводитель по внутреннему космосу человека от одного из самых смелых мыслителей XX века. Джеймс Хиллман учит нас не «лечить» душу, а слушать её. Книга предлагает новый взгляд на воображение как на главную созидательную силу. Через анализ образов, памяти и патологии автор ведет читателя к пониманию того, как архетипы структурируют нашу жизнь. Это книга для тех, кто ищет в психологии не сухие инструкции, а глубину, поэтику и подлинную встречу с тайной человеческой психики.

Джеймс Хиллман - Нерешенные вопросы архетипической психологии

«Касталия» (Москва), 2021

ISBN 978-5-521-15863-8

Джеймс Хиллман - Нерешенные вопросы архетипической психологии - Содержание

I. Заметка об истории

II. Покинутость ребенка

III. Потос: ностальгия вечного юноши

IV. Предательство

V. Раскол c разных точек зрения

VII. Три вида неудачи с точки зрения анализа

VII. Архетипическая модель торможения мастурбации

VIII. О психологии и парапсихологии

IX. Почему «архетипическая» психология?

X. Плотин, Фичино и Вико как предшественники архетипической психологии

XI. Архетипическая теория: К. Г. Юнг

XII. Методологические вопросы в исследовании сновидений