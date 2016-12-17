Под философской теологией (гр. ЭеоХоуга, букв, «логос о Боге», т. е. «разумное знание о Нем», «богословие») понимается прежде всего богопознание, осуществляемое умом посредством рациональных методов с использованием понятийного и категориального аппарата философии; а также, во-вторых, изучение с помощью этого последнего условий для внерационального (сверхразумного) постижения Абсолюта через соприкосновение с Ним познающего ума философа, который прошел специальное катарсическое очищение и подготовку (эти последние также подлежат изучению), — как это реальной имело место в истории философии. Принято считать, что как основателем рациональной теологии, так и создателем самого термина теология является Платон (Гос., 379 а 5 и дал.); если с последним утверждением нельзя не согласиться, то первое мнение, кажется не столь бесспорным.

Стагирит обозначал термином философия, как особое ментальное состояние, так и специальную «науку о высших принципах», или «первую философию» (позже она получила название метафизики), трактующую божественное знание, в полном объеме доступное только богу (Мет. Е 1,1026 а 19). Кроме того, он называл теологами создателей историй о богах, вроде Гесиода или Ферекида (В 4,1000 а 9; L 6, 1071 b 7), противопоставляя им «фгхтшп», т. е. самых первых греческих философов-ионийцев. Тем самым сохраняется различие Антисфена, которое этот ученик Сократа проводил между многими богами «по установлению» имеется в виду «человеческому», и одним — «по природе» ((pDGSi 0ео<;), т. е., как Он есть; при этом под первыми понимаются не только боги, изображаемые в поэтических произведениях, но и боги греческих городов-государств.

Хлебников Георгий Владимирович - Античная философская теология

Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2014. 312 с.

ISBN 978-5-9710-0811-8

Хлебников Георгий Владимирович - Античная философская теология - Содержание

Предисловие. Определение философской теологии

Некоторые замечания о методе

Введение. Философская теология античности — постановка проблем

Глава 1. Теология досократиков

1. Предпосылки философской теологии античности

2. Философская теология Фалеса 2.1. Теологумены 2.2. Элементы аскезы и психотехники 2.3. Учение о душе

3. Анаксимандр: божественное беспредельное

4. Анаксимен: пневма бог

5. Огненный бог Гераклита 5.1. Божественный Огонь 5.2. Бог 5.3. Бог, Логос, Огонь и Единое 5.4. Гипнология 5.5. Душа 5.6. Аскеза 5.7. Этика

6. Философская теология Пифагора и ранних пифагорейцев 6.1. Теология и культ 6.2. Учение о душе 6.3. Проблема соотношения научного и религиозного знания в раннем пифагореизме 6.4. Психотехника пифагорейцев как схема развития человека в сверхчеловека 6.5. Элементы катарсиса и аскезы

7. Философская теология элеатов 7.1. Ксенофан из Колофона 7.2. Парменид 7.3. Зенон 7.4. Мелисс

8. Генезис теологии атомистов: божества Демокрита 8.1. Философская теология и онтология 8.2. Основные положения философско-теологической доктрины Демокрита 8.3. Учение о душе

9. Божественная философия Эмпедокла 9.1. Теология души

10. Бог-Ум и субстанция в философии Анаксагора 10.1. Ум, материя, бог в философии Анаксагора



Глава 2 . Сократ, Платон, Аристотель

1. Бог Сократа: пайдейя как синусия 1.1. Этические атрибуты бога в учении Сократа 1.2. Сократ как гражданин 1.3. Теология у сократиков

2. Платонизм. Бог как Демиург 2.1. Бог как Демиург 2.2. Платоновская теология: проблема монотеизма у Платона 2.3. Проблема нон-дискурсивного познания трансцендентного: соотношение знания и созерцания 2.4. Проблема нон-дискурсивного познания трансцендентного: религиозный эрос 2.5. Бог и эсхатологические судьбы души 2.6. Платон и мистерии 2.7. Гендерный аспект философии Платона

3. Аристотель: теология и ноология 3.1. Схематизм теологии, метафизики и психологии в аристотелизме 3.2. Неподвижный Перводвигатель как бог; Его атрибуты; бог и мир 3.3. Онтология отношения бога к миру и человеку 3.4. Проблема природы и посмертного существования душ и 3.5. София и философия: деифицирующая трансформация

4. Греки и иррациональное, иррациональное как божественное; иррациональное как ультрарациональное 4.1. Средства и способы коммуникации богов и людей в гомеровской религии (феномен психической интервенции) 4.2. Феномен поссессивности (одержимости) — 1 4.3. Феномен одержимости («поссессивности») — 2 4.4. Онтологические импликации экстатических состояний 4.5. Душа и тело: посмертное существование 4.6. Платон и ультрарациональное 4.7. Сон как элемент иррационального у Платона



Глава 3. Философская теология в эпоху эллинизма

1. Общая характеристика интеллектуально-духовной ситуации

2. Формирование некоторых элементов теономной этической парадигмы

3. Философская теология Эпикура и Лукреция 3.1. Эпикур 3.2. Лукреций

4. Философская теология Стой 4.1. Бог и боги 4.2. Природа бога 4.3. Посидоний: теологическая рациональность 4.4. Отношение божественного и человеческого ума 4.5. Судьба и провидение (яроуокх, собственно «промысление») 4.6. Стоицизм и кинизм 4.7. Этика и духовные упражнения стоиков 4.8. Академическая критика Стои

5. Философская религия и теология Цицерона

6. Гностические миф и теология

7. Философская теология неопифагорейцев 7.1. Философская теология Нумения из Апамеи 7.2. Аполлоний Тианский

8. Неоплатонизм 8.1. П лотин 8.2. Платон и Плотин. Философская терапия в форме «заботы о себе» 8.3. Неоплатонизм и христианство о боге, вере, человеке и мире. Проблема разумного и сверхразумного познания у Плотина 8.4. Ритуал, символы и инициация как средства трансформации ичности в неоплатонизме 8.5. Божественные ритуалы и теургия в философской теологии неоплатонизма 8.6. Философская теология Прокла 8.7. Категория веры у Прокла и молитвы — у Ямвлиха 8.8. Философская теология Ямвлиха 8.9. Гиерокл: завершение неоплатонизма и античной философии

9. Философская теология в культуре эллинизма (на примере античного романа)

10. Античность и современность: проблема нон-дискурсивного познания

11. Античная философия и современность: влияние традиции 11.1. Терминологическое влияние платоновского дискурсана развитие философии

12. Античная философия и современная наука

Заключение. Античная философия как теология и образ жизни, нацеленный на комплексный катарсис и теозис адепта

Хлебников Георгий Владимирович - Античная философская теология - Введение

Философская теология античности — постановка проблем

В греческой философии существует одна осевая тема, лежащая в основе всех других — это тема бога и божественного, которая в свою очередь распадается на подтемы его познания, атрибутов и поиска пути к нему. На примере античности можно сказать, что любая система философии, заслуживающая этого названия, была прежде всего теологией, причем рациональной и философской теологией, не только утверждавшей, но и доказывающей свои тезисы. Существование порядка в мире, его закономерности и рациональность (космоса), понимаемая как познаваемость мира способностями человеческого разума, очевидно указывают на необходимость бытия разумной причины этого универсума, которая и отождествляется с богом, или божественным в той или иной форме. Эта естественная теология находит подтверждение в наличии онтологической иерархии различных видов бытия: неживой природы, растительного царства, живых существ, разумных индивидуумов, демонов (духов), мира богов и высшего бога, — создателя и пантократора всего сущего.

С этой мировой схемой внутренне связано понимание смысла и предназначения человеческой личности и жизни. Человек оказывается, как демонстрирует античная философская теология, двойственным динамичным существом, в земном, материальном теле которого находится автономная сущность более высокого порядка — душа, также скрывающая в себе еще более возвышенную и бессмертную природу, чем она сама, — божественный ум, находящийся в связи с вечным богом, высшим принципом всего мироздания.

Этот ум, бессмертная часть человеческой природы, рассматривается как самостоятельное духовное существо, демон, сосланный на землю и помещенный в тело, как в темницу, в качестве наказания и для искупления прегрешений, совершенных им в божественном мире. Эти провинности нанесли существенный вред прежде всего собственной природе демона и его способностям, исказив их и существенно ослабив. Он уже не в состоянии воспринимать и осознавать мир в его целостности,

в структурной связи высшего, божественного уровня с низшим, материальным, не осознает своего горнего происхождения и не понимает метафизических причин своих бед и страданий в этом мире.

Чтобы понять это, человеку необходимо очистить и усовершенствовать свои ум и тело, как показал Пифагор, так, чтобы вернуть себе хотя бы часть прежних качеств, т. е. из человеческого, полуживотного и ущербного состояния подняться на более высокий уровень, стать уже при жизни богоподобным существом, а после смерти — опять бессмертным и самосознающим демоном4. Общий принцип этого восхождения для всей античности отчеканен в известной номотетичной максиме Пифагора: «Следуй богу», т. е., выполняя предписания бога людям, подражай и уподобляйся ему в его качествах и совершенствах.

Следуя богу, следует стремиться, уподобиться ему настолько, насколько это оказывается возможным для данного индивида в его конкретной экзистенциальной ситуации. Бог, его атрибуты и качества являются той вечной парадигмой, которой, как учил Сократ6, люди сознательно или неосознанно следуют в своей жизни. Но для этого необходимо знать бога, иметь о нем адекватное, а не мифологически-антропоморфное представление, проецирующее на него исторически ограниченные, социально, этнически и субъективно обусловленные местом и временем представления людей. Но как получить о боге достоверные знания? Для этого нужно сначала стать достойным такого знания, очистить от страстей и пороков душу и тело, развить ум, познать себя, мир и критически оценить имеющиеся у людей представления о божественном. Иначе, считали античные философы, будет трудно отделить подлинные знания о боге от ложных, хотя, возможно, и широко распространенных.

Для самопознания и последующего познания мира и бога каждая философская школа античности разрабатывала свои виды психотехник, направленные на перфекцию души, развитие ума и пурификацию тела, которые, несмотря на культуральные различия, показывают типологическую диахроническую общность в рамках не только философской традиции, но и различных религиозных практик. Так, для очищения тела необходимы его омывания водой, умащения и воздержание от определенных видов пищи (прежде всего, мясной), брани, недостойных, порочных и преступных действий и, часто, иллегитимных или даже любых сексуальных контактов.

Выполнение этих предписаний предварительно очищает также душу и ум. Однако для более глубокой пурификации последних необходимы еще, как правило, молитвенные обращения к богу (богам), выполнение общепринятых ритуальных и сакральных действий, которые практиковали даже философы, демотически считавшиеся материалистами, например Эпикур7, а также особые упражнения, направленные на расширение сознания и развитие ума и воли. Они, как правило, для каждой философской школы свои. При этом очищение души и ума оказывает обратное позитивное воздействие и на «метафизическую» чистоту тела. Сравнение психотехник философов с аналогичными религиозными практиками показывает, наряду с различиями, также обширные совпадение, например, с многими требованиями ритуальной чистоты, культовыми и теургическими практиками.

Эти и другие вопросы философской теологии античности остаются всё еще недостаточно разработанными; нет прежде всего суммирования исследований по общей проблеме «иррационального» (и близкого ему нон-дискурсивного), формирующей, вероятно, концептуальный и смысловой фон философской теологии античности. Может быть, термин «ультрарациональное» был бы более точной интерпретацией фокусной семантики этого феномена, который, несомненно, имеет и смысловую структуру, и рационально понимаемые причины возникновения, и свои алгоритмы протекания. «Иррациональным» его делает трансцендентная природа явления, вне- или точнее сверхприродный характер вовлеченных в ситуацию активных агентов, оказывающих существенное воздействие на объекты хронотопа: людей, предметы, процессы, — но которые сами, по-видимому, не принадлежат к земной или, как говорили древние, подлунной сфере явлений.

Но сверхприродный, или сверхъестественный, еще не значит «иррациональный». Скорее можно предположить, что здесь активны факторы, расширяющие понимание рациональности. Вводящие в ее семантическое поле новые, возможно, парадоксальные для сциентистского мышления значения, расширяющие последнюю уже не горизонтально, а «вертикально», «запределивающие» и делающие ее имманентной «ультрарациональностью» божественного, проекцией которого она, возможно, является. В настоящей работе, не претендующей, разумеется, на освещение всех этих вопросов, ставится тем не менее задача репрезентации, систематизации и обобщения наиболее ценного фактического и концептуального материала, накопленного учеными, работающими в данной области философского знания.