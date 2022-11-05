Хлебосолов - Метафизические основания христианства

«И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем»

(Экклесиаст 1,13)

Человечество с давних времен обладает откровенными религиозными знаниями,, полученными от Бога. Но разум человека не способен сразу вместить эти знания, так как абсолютная истина, заключающаяся в божественном Откровении, не могла найти адекватного выражения в конечных формах при бесконечности ее содержания. Совершенное усвоение откровенных знаний во всей глубине требует постоянных усилий со стороны разума. Откровение служит ориентиром на пути творческих исканий человека, в нем заключается сокровенная истина и указывается, где и как следует ее искать. Тем самым человеческий разум побуждается к поискам истин божественного Откровения с помощью доступных для него опытных и умозрительных методов.

Стремление к более полному постижению смысла Священного Писания вызвало появление философии и науки. Но в процессе исторического развития человеческого знания они вступили в определенное противоречие с истинами Откровения. Это было связано с тем, что по мере развития опытного и рационального познания происходила дифференциация знаний и все более узкая специализация в исследовании отдельных явлений природы и человеческого духа. Философы и ученые, отвлекаясь от религиозных взглядов, занимались решением своих частных профессиональных задач. Это мешало им шире взглянуть на мир и понять наиболее общие принципы его устройства и развития. Однако человеческий разум не может ограничиться частичным знанием. Человеку требуется целостное мировоззрение, исходя из которого он понимает смысл жизни, определяет свое отношение к миру, формирует нравственные принципы поведения и общежития. Поэтому появилось мировоззрение, которое было построено на основании отрывочных философских и научных знаний и не совпадало с христианскими представлениями о мире.

Е. И. Хлебосолов - Метафизические основания христианства

(Серия «Богословская и церковноисторическая библиотека»)

СПб.: Алетейя, 2007 — 178 с.

ISBN 978-5-903354-19-1

Е. И. Хлебосолов - Метафизические основания христианства - Содержание

Введение

Глава 1. Христианское учение о познании

Общие принципы христианской гносеологии

Соотношение веры и знания

Познание как онтологический процесс соединения человека с Богом

Целостный характер духовного знания

Предмет знания

Реальность эмпирического мира

Реальность идеального мира

Реальность бытия Бога

Субъект и объект познания

Проблема гносеологической координации субъекта и объекта познания

Единство опытного и рационального познания в христианской гносеологии

Трансцендентный источник рационального знания

Диалектический характер мышления

Соотношение общего и единичного в познании

Познание истины

Эволюция процесса познания

Глава 2. Христианское учение о Боге и мире

Характер взаимоотношения Бога и мира, Абсолютного и относительного

Христианское учение о триединстве Бога

Понятие о Пресвятой Троице

Отличительные свойства Лиц Пресвятой Троицы

Предвечный замысел о мире

Логос как прообраз материального мира

Исполнение Божественного замысла

Характер взаимосвязи Бога со Своим творением

Создание материального мира «из ничего»

Соотношение всеобщего и единичного в мире и Боге

Часть и целое в объектах материального мира

Целостные свойства духовной Божественной природы

Историческое развитие мира

Идея телеологии

Онтологические причины необходимости эволюционного развития мира

Универсальный закон развития

Мир как органическое целое

Единство абсолютного и относительного бытия

Глава 3. Христианское учение о домостроительстве Божием

История появления мира и человека

Дни творения

Сотворение неба и земли

Сотворение растений и животных

Сотворение человека

Образ и подобие Божие в человеке

Грехопадение Адама как начало эволюционного развития жизни на земле

Смысл смерти

Воплощение, крестная смерть и воскресение Иисуса Христа

Начало создания единого организма Бога

Искупление человека от первородного греха и власти дьявола

Соединение Бога с человеком

Создание Церкви

Учение апостола Павла о Теле Христовом

Церковь как Тело Христово

Появление Тела Христова

Рост и развитие Тела Христова

Единство и многообразие членов Тела Христова

Церковь как дом, или жилище Бога

Глава 4. Метафизическая сущность нравственного учения христианства

Учение о свободе человека и предопределении Божием

Свобода Бога и человека

Воспитание человеческой свободы

Свобода человека в Боге

Учение о добре и зле

Метафизическая сущность добра и зла

Воспитание добра

Учение о любви

Онтологическая сущность любви

Любовь как совокупность добродетелей

Глава 5. Современная научная картина мира