Хлебосолов - Метафизические основания христианства
«И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем»
(Экклесиаст 1,13)
Человечество с давних времен обладает откровенными религиозными знаниями,, полученными от Бога. Но разум человека не способен сразу вместить эти знания, так как абсолютная истина, заключающаяся в божественном Откровении, не могла найти адекватного выражения в конечных формах при бесконечности ее содержания. Совершенное усвоение откровенных знаний во всей глубине требует постоянных усилий со стороны разума. Откровение служит ориентиром на пути творческих исканий человека, в нем заключается сокровенная истина и указывается, где и как следует ее искать. Тем самым человеческий разум побуждается к поискам истин божественного Откровения с помощью доступных для него опытных и умозрительных методов.
Стремление к более полному постижению смысла Священного Писания вызвало появление философии и науки. Но в процессе исторического развития человеческого знания они вступили в определенное противоречие с истинами Откровения. Это было связано с тем, что по мере развития опытного и рационального познания происходила дифференциация знаний и все более узкая специализация в исследовании отдельных явлений природы и человеческого духа. Философы и ученые, отвлекаясь от религиозных взглядов, занимались решением своих частных профессиональных задач. Это мешало им шире взглянуть на мир и понять наиболее общие принципы его устройства и развития. Однако человеческий разум не может ограничиться частичным знанием. Человеку требуется целостное мировоззрение, исходя из которого он понимает смысл жизни, определяет свое отношение к миру, формирует нравственные принципы поведения и общежития. Поэтому появилось мировоззрение, которое было построено на основании отрывочных философских и научных знаний и не совпадало с христианскими представлениями о мире.
Е. И. Хлебосолов - Метафизические основания христианства
(Серия «Богословская и церковноисторическая библиотека»)
СПб.: Алетейя, 2007 — 178 с.
ISBN 978-5-903354-19-1
Е. И. Хлебосолов - Метафизические основания христианства - Содержание
Введение
Глава 1. Христианское учение о познании
- Общие принципы христианской гносеологии
- Соотношение веры и знания
- Познание как онтологический процесс соединения человека с Богом
- Целостный характер духовного знания
- Предмет знания
- Реальность эмпирического мира
- Реальность идеального мира
- Реальность бытия Бога
- Субъект и объект познания
- Проблема гносеологической координации субъекта и объекта познания
- Единство опытного и рационального познания в христианской гносеологии
- Трансцендентный источник рационального знания
- Диалектический характер мышления
- Соотношение общего и единичного в познании
- Познание истины
- Эволюция процесса познания
Глава 2. Христианское учение о Боге и мире
- Характер взаимоотношения Бога и мира, Абсолютного и относительного
- Христианское учение о триединстве Бога
- Понятие о Пресвятой Троице
- Отличительные свойства Лиц Пресвятой Троицы
- Предвечный замысел о мире
- Логос как прообраз материального мира
- Исполнение Божественного замысла
- Характер взаимосвязи Бога со Своим творением
- Создание материального мира «из ничего»
- Соотношение всеобщего и единичного в мире и Боге
- Часть и целое в объектах материального мира
- Целостные свойства духовной Божественной природы
- Историческое развитие мира
- Идея телеологии
- Онтологические причины необходимости эволюционного развития мира
- Универсальный закон развития
- Мир как органическое целое
- Единство абсолютного и относительного бытия
Глава 3. Христианское учение о домостроительстве Божием
- История появления мира и человека
- Дни творения
- Сотворение неба и земли
- Сотворение растений и животных
- Сотворение человека
- Образ и подобие Божие в человеке
- Грехопадение Адама как начало эволюционного развития жизни на земле
- Смысл смерти
- Воплощение, крестная смерть и воскресение Иисуса Христа
- Начало создания единого организма Бога
- Искупление человека от первородного греха и власти дьявола
- Соединение Бога с человеком
- Создание Церкви
- Учение апостола Павла о Теле Христовом
- Церковь как Тело Христово
- Появление Тела Христова
- Рост и развитие Тела Христова
- Единство и многообразие членов Тела Христова
- Церковь как дом, или жилище Бога
Глава 4. Метафизическая сущность нравственного учения христианства
- Учение о свободе человека и предопределении Божием
- Свобода Бога и человека
- Воспитание человеческой свободы
- Свобода человека в Боге
- Учение о добре и зле
- Метафизическая сущность добра и зла
- Воспитание добра
- Учение о любви
- Онтологическая сущность любви
- Любовь как совокупность добродетелей
Глава 5. Современная научная картина мира
- Научная теория познания
- Роль интуиции в научном познании
- Источник и природа интуитивного знания
- Единство духовного и опытно-рационального познания
- Единая теория развития мира
- Антропный принцип
- Появление и эволюция Вселенной
- Рождение Вселенной
- Происхождение материи
- Асимметрия Вселенной
- Необратимость природных явлений
- Общие тенденции развития физики
- Эволюция органического мира
- Появление жизни на Земле
- Концепции возникновения жизни
- Свойства живых организмов
- Источник и природа жизни
- Единство и взаимосвязь концепции появления живых организмов из неорганической материи и концепции вечности жизни
- Появление разума на Земле
- Происхождение человека
- Закономерности биологической эволюции человека
- Черты сходства и отличия человека и животных
- Экологическая модель эволюции человека
- Божественное и природное происхождение человека
- Пути современного синтеза
спасибо