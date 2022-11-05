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Хлебосолов - Метафизические основания христианства

Хлебосолов - Метафизические основания христианства
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Series Богословская и церковно-историческая библиотека (14 books)
«И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем»
(Экклесиаст 1,13)
Человечество с давних времен обладает откровенными религиозными знаниями,, полученными от Бога. Но разум человека не способен сразу вместить эти знания, так как абсолютная истина, заключающаяся в божественном Откровении, не могла найти адекватного выражения в конечных формах при бесконечности ее содержания. Совершенное усвоение откровенных знаний во всей глубине требует постоянных усилий со стороны разума. Откровение служит ориентиром на пути творческих исканий человека, в нем заключается сокровенная истина и указывается, где и как следует ее искать. Тем самым человеческий разум побуждается к поискам истин божественного Откровения с помощью доступных для него опытных и умозрительных методов.
Стремление к более полному постижению смысла Священного Писания вызвало появление философии и науки. Но в процессе исторического развития человеческого знания они вступили в определенное противоречие с истинами Откровения. Это было связано с тем, что по мере развития опытного и рационального познания происходила дифференциация знаний и все более узкая специализация в исследовании отдельных явлений природы и человеческого духа. Философы и ученые, отвлекаясь от религиозных взглядов, занимались решением своих частных профессиональных задач. Это мешало им шире взглянуть на мир и понять наиболее общие принципы его устройства и развития. Однако человеческий разум не может ограничиться частичным знанием. Человеку требуется целостное мировоззрение, исходя из которого он понимает смысл жизни, определяет свое отношение к миру, формирует нравственные принципы поведения и общежития. Поэтому появилось мировоззрение, которое было построено на основании отрывочных философских и научных знаний и не совпадало с христианскими представлениями о мире.

Е. И. Хлебосолов - Метафизические основания христианства

(Серия «Богословская и церковноисторическая библиотека»)
СПб.: Алетейя, 2007 — 178 с.
ISBN 978-5-903354-19-1

Е. И. Хлебосолов - Метафизические основания христианства - Содержание

Введение
Глава 1. Христианское учение о познании
  • Общие принципы христианской гносеологии
  • Соотношение веры и знания
  • Познание как онтологический процесс соединения человека с Богом
  • Целостный характер духовного знания
  • Предмет знания
  • Реальность эмпирического мира
  • Реальность идеального мира
  • Реальность бытия Бога
  • Субъект и объект познания
  • Проблема гносеологической координации субъекта и объекта познания
  • Единство опытного и рационального познания в христианской гносеологии
  • Трансцендентный источник рационального знания
  • Диалектический характер мышления
  • Соотношение общего и единичного в познании
  • Познание истины
  • Эволюция процесса познания
Глава 2. Христианское учение о Боге и мире
  • Характер взаимоотношения Бога и мира, Абсолютного и относительного
  • Христианское учение о триединстве Бога
  • Понятие о Пресвятой Троице
  • Отличительные свойства Лиц Пресвятой Троицы
  • Предвечный замысел о мире
  • Логос как прообраз материального мира
  • Исполнение Божественного замысла
  • Характер взаимосвязи Бога со Своим творением
  • Создание материального мира «из ничего»
  • Соотношение всеобщего и единичного в мире и Боге
  • Часть и целое в объектах материального мира
  • Целостные свойства духовной Божественной природы
  • Историческое развитие мира
  • Идея телеологии
  • Онтологические причины необходимости эволюционного развития мира
  • Универсальный закон развития
  • Мир как органическое целое
  • Единство абсолютного и относительного бытия
Глава 3. Христианское учение о домостроительстве Божием
  • История появления мира и человека
  • Дни творения
  • Сотворение неба и земли
  • Сотворение растений и животных
  • Сотворение человека
  • Образ и подобие Божие в человеке
  • Грехопадение Адама как начало эволюционного развития жизни на земле
  • Смысл смерти
  • Воплощение, крестная смерть и воскресение Иисуса Христа
  • Начало создания единого организма Бога
  • Искупление человека от первородного греха и власти дьявола
  • Соединение Бога с человеком
  • Создание Церкви
  • Учение апостола Павла о Теле Христовом
  • Церковь как Тело Христово
  • Появление Тела Христова
  • Рост и развитие Тела Христова
  • Единство и многообразие членов Тела Христова
  • Церковь как дом, или жилище Бога
Глава 4. Метафизическая сущность нравственного учения христианства
  • Учение о свободе человека и предопределении Божием
  • Свобода Бога и человека
  • Воспитание человеческой свободы
  • Свобода человека в Боге
  • Учение о добре и зле
  • Метафизическая сущность добра и зла
  • Воспитание добра
  • Учение о любви
  • Онтологическая сущность любви
  • Любовь как совокупность добродетелей
Глава 5. Современная научная картина мира
  • Научная теория познания
  • Роль интуиции в научном познании
  • Источник и природа интуитивного знания
  • Единство духовного и опытно-рационального познания
  • Единая теория развития мира
  • Антропный принцип
  • Появление и эволюция Вселенной
  • Рождение Вселенной
  • Происхождение материи
  • Асимметрия Вселенной
  • Необратимость природных явлений
  • Общие тенденции развития физики
  • Эволюция органического мира
  • Появление жизни на Земле
  • Концепции возникновения жизни
  • Свойства живых организмов
  • Источник и природа жизни
  • Единство и взаимосвязь концепции появления живых организмов из неорганической материи и концепции вечности жизни
  • Появление разума на Земле
  • Происхождение человека
  • Закономерности биологической эволюции человека
  • Черты сходства и отличия человека и животных
  • Экологическая модель эволюции человека
  • Божественное и природное происхождение человека
  • Пути современного синтеза
Views 285
Rating 5.0 / 5
Added 05.11.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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