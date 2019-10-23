Новое сканирование клуба An Exposition Of The Epistle To The Romans, by Robert Haldane Роберт Холдейн - Послание к Римлянам - Пояснительный комментарий Роберт Холдейн - Послание к Римлянам - главы 1-5 - Пояснительный комментарий Пер. с англ. - Белозеров И. — Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 552 с. ISBN 5-8404-0178-1

Роберт Холдейн - Послание к Римлянам - главы 1-5 - Пояснительный комментарий - Римлянам 4, 1-25

Эта глава прекрасно сочетается со всем тем, что ей предшествует. В первой главе апостол объявил, что “правда Божия” открывается в благовествовании, которое, поэтому, есть ко спасению всякому верующему. Он очень детально показал, что такой способ спасения является необходимым для человека, доказывая посредством обращения к факту и к Писанию, что как иудеи, так и язычники являются виновными перед Богом, и, что, следовательно, никто не может оправдаться, подчиняясь закону. Затем апостол возвратился к праведности, которую Бог предоставил в Своем Сыне. В этой четвертой главе он замечательно иллюстрирует эти истины, сначала устраняя возражение, которое могло возникнуть со стороны иудеев, относительно их великого прародителя Авраама, личность которого они так почитали. Пример Авраама, как человека, якобы оправдавшегося делами, мог привести их мысли, что он является исключением из того, что говорит апостол в своей доктрине по поводу иудеев и язычников. Опровергнув возражение, что касается этого особого случая Авраама, и подтвердив истину, которую он выдвинул при помощи свидетельства Давида, Павел извлекает пользу из истории самого Авраама, чтобы доказать то, что он утверждал ранее, и чтобы показать, что способ оправдания перед Богом для всех один, и что он не предусматривает никакого исключения и никакой разницы как для иудеев, так и для язычников.

Эта глава состоит из четырех частей. В первой части апостол, ссылаясь, как только что было замечено, на историю Авраама и на авторитет Давида, иллюстрирует свою доктрину оправдания через веру. Ничто не могло быть так хорошо рассчитано на то, чтобы убедить верующих, как из иудеев, так и из язычников, особенно первых, насколько тщетно ожидание тех, которые надеются на оправдание своим делами. Авраам был патриархом, святым в высшей степени, главой израильского народа, другом Божьим, отцом всех верующих, в семени которого должны были благословиться все народы. Давид был человеком по сердцу Богу, прародителем Мессии, Его великим прообразом, избранным и помазанным царем Израиля.

Итак, если Авраам не был оправдан делами, но праведностью, вмененной ему через веру, а Давид, говоря Духом Божьим, объявил, что единственный способ, которым человек может получить оправдание, это когда его грех покрыт вменением праведности, кто мог бы считать, что оправдание достигается какими-нибудь другими средствами? Этими двумя ссылками апостол также показывает, что способ оправдания был одним и тем же с самого начала, как во время Ветхого, так и Нового Завета. Он подразумевал это ранее, когда говорил, что закон и пророки свидетельствуют о правде Божьей, которая явилась ныне, и которая на всех верующих.

В других трех частях главы Павел показывает сначала, что обрезание, которому иудеи приписывали так много силы, никак не способствовало оправданию Авраама, и что праведность, вмененная ему, была дарована ему до обрезания, что является явным намерением доказать, что праведность должна вменяться всем верующим, несмотря на то, что они не обрезаны. Дальше апостол доказывает, что обетование наследства было даровано Аврааму не через послушание закону, но через ту праведность, которая дается по вере. Также он доказывает, что весь план оправдания был разработан таким образом, для того чтобы благословение, переданное через веру по безвозмездному Божьему благоволению, могло быть обеспечено всему семени Авраама, то есть, детям обетования (Римлянам 9, 8), иудеям ли или язычникам.

И, в заключение, Павел описывает веру Авраама и констатирует преимущество, проистекающее из демонстрации ее верующим, ради которых, главным образом, его вера и была показана. Следует особенно заметить, что здесь ни слова не говорится об освящении Авраама, хотя вся его история после ухода из его родной земли показывает замечательный пример святой жизни и общения. Его вера является тем, что делается явно видным. Таким образом, показывается, что дела, относящиеся либо к морали, либо к обрядам, либо к Евангелию, либо к закону, никак не являются причиной оправдания и ни в малейшей степени не способствуют обретению этого благословения. Вся эта глава особенно рассчитана на то, чтобы произвести глубокое впечатление на иудеев. И вне сомнения, приближается день, и вероятно он уже близок, когда они будут читать ее с большим интересом и извлекать из нее огромную пользу.

Роберт Холдейн - Послание к Римлянам - главы 6-10 - Пояснительный комментарий

Пер. с англ. — Белозеров И. — Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 680 с.

ISBN 5-8404-0178-1 Стих 10: А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. После того, как апостол, объявил во втором стихе, что закон духа жизни освободил его от закона греха и смерти, и в 3-м и 4-м стихах объявил, как мы освобождаемся от закона, как закона греха, ему осталось показать, как мы освобождаемся от него, как от закона смерти. Он, соответственно делает это здесь и в следующем стихе. В 7-м и 8-м стихах он подтвердил свое заявление в 6-м стихе, что помышления плотские суть смерть. Теперь он иллюстрирует противоположное заявление, что помышления духовные суть жизнь. Апостол, однако, признает, что несмотря на общение верующего со Христом, тело мертво, но этому он противопоставляет двойное утешение вечной жизнью наших душ ввиду праведности Христа, и в следующем стихе, воскресением наших тел через живущего в нас Святого Духа. В этом стихе имеет место тройное противопоставление: первое, тела и души; второе, состояния смерти состоянию жизни; третье, греха праведности. Было необходимо устранить это возражение, ответ на которое апостол отвечает в этом стихе, особенно, когда он сказал, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Исходя из чего, могут спросить, случается ли так, что мы, которые в Нем, тем не менее, подвержены смерти, как другие люди? Он отвечает: “Если Иисус Христос в вас, то тело на самом деле мертво для греха, но дух жив для праведности”. Отсюда следует, что он обильно показывает, что временные трудности верующих, среди которых и телесная смерть не стоит сравнивать со славой, которая откроется им, и что тем временем все что происходит с ними содействует им ко благу. Слово “тело” следует в этом стихе воспринимать как очевидно из следую щего стиха, в его буквальном значении, и под слово “дух”, как противопоставляемое ему, означает душу, как в 16-м стихе, где проводится различие между нашим духом и Святым Духом. А если Христос в вас. Только что апостол заявил, что если же кто Духа Христова не имеет, то и не Его, но если Христос в нас, тогда следует то, о чем здесь говорится. Что касается Божественной природы Иисуса Христа, Он присутствует везде, но особым образом Он присутствует в верующих, как сказано (Ефесянам 3, 17): “Верою вселиться Христу в сердца ваши”. Это пребывание Христа означает две вещи, то есть, близкий и глубокий союз, который мы имеем с Ним, и Его деятельность в нас. Как Писания утверждают, что Иисус Христос, так же они убеждают нас, что мы в Нем (Римлянам 8, 1; 1-е Коринфянам 1, 30; 2-е Коринфянам 5, 17; Колоссянам 1, 27). И, таким образом, мы пребываем в Нем, и Он в нас (Иоанна 6, 56). Этот союз с Иисусом Христом необходим, для того чтобы Он мог действовать в нас. Ибо Он действует только в Своих членах, так что для этой цели мы должны быть соединены с Ним (Иоанна 15, 4). Посредством этого союза мы участвуем в Его благодати, потому что, так как мы в Нем и Он в нас, мы имеем в Нем все вместе. Наши грехи считаются Его грехами, и Его праведность нашей. Тот, кто преследует Его людей, преследует Его, касающийся их, касается зеницы ока Его. И как в этой жизни они участвуют в Его благодати, так в будущей жизни они будут участвовать в Его славе. Тело мертво. Несмотря на наш союз с Иисусом Христом, наши тела мертвы. В Писаниях говорится о трех видах смерти: один, в этой жизни, второй в конце этой жизни и третий, после этой жизни. Первый, это духовная смерть (Ефесянам 2, 1; Колоссянам 2, 13). Естественная смерть происходит во время отделения души от тела и после этой жизни, смерть вторая или вечная смерть, которая заключается в вечной погибели от лица Господа. Апостол здесь говорит только о второй или о естественной смерти, ибо верующие освобождены от первой и третьей. Он говорит, что тело мертво, чтобы показать, что самая низшая часть человека на какое-то время подвержена смерти, как сказано: “И возвратится прах в землю, чем он и был” (Екклесиаст 12, 7). Для греха. Люди умирают за грех Адама. “Одним человеком грех вошел в мир”, и Бог сказал: “Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь”. Но почему верующие умирают, так как смерть это наказание за грех, и что касается их, Бог освободил их от этого наказания? Ибо апостол показывает (глава 4), что их грехи не вменяются им, в 6й главе он показывает, что они умерли для греха, и в начале 8-й главы, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Иисус Христос также сделал полное удовлетворение для наказания за их грехи, грех был осужден в Его плоти. Апостол также говорит: “Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою”, но смерть одна из клятв закона. Таким образом, мы должны различать между смертью рассматриваемой самой по себе, и в ее природе, и как изменившую свою природу в Иисусе Христе, Господе нашем. Сама по себе смерть является наказанием за грех и клятвой закона, и она является таковой в отношении нечестивых и неверующих. Но ввиду того, что сделал Христос, для Его людей она больше не является наказанием за грех, но уничтожением греха. Она больше не является клятвой закона, но превратилась в благословение и стала переходом в вечную жизнь и входом в небесный рай.

Роберт Холдейн

Роберт Холдейн родился в 1764 году в богатой семье, владевшей частью местности под названием Глениглз, в Шотландии. Отец и дядя Роберта были известными моряками, и ожидалось, что Роберт и его брат посвятят, по крайней мере, часть своей жизни на служение Отчизне. Оба его родителя умерли, когда он был еще ребенком, но доброе влияние его матери и молитвы перед сном принесли огромную духовную пользу. Окончив среднюю школу в Эдинбурге, Роберт, как должно, поступил на службу в военно-морские силы Великобритании в 1780 году, где он служил артиллеристским офицером.

Бог, однако, имел план в отношении Роберта и его брата Джеймса. До того как поступить во флот, они познакомились с Дэвидом Боугом, пастором независимой церкви в Гемпшире (Англия). Он вдохновил молодых людей, которые чувствовали внутренний призыв к миссионерскому служению за границей, и, несомненно, оказал некоторое влияние на братьев. Также планы Роберта изменились в связи с окончанием войны: он оставил флот и вместо этого занял положение сельского землевладельца и джентльмена. Приблизительно в это время, в 1786 году он женился. Он стал специалистом по пересадке взрослых деревьев, дела его пошли в гору, но, несмотря на все его богатство и положение в обществе, он испытывал огромную неудовлетворенность. У одного из своих работников Роберт поинтересовался, в чем секрет его внутреннего мира, и узнал, что этот мир был результатом оправдания верой, которой тот располагал. Роберт пришел к тому, что увидел себя грешником, нуждавшимся в Божьей спасительной благодати. Вскоре он пересмотрел свою жизнь и посвятил себя, свои деньги и таланты на дело распространения Евангелия.