Джеймс Александр Холдейн - Ограниченное искупление - Изложение реформатской доктрины

Не стоит беспокоиться, что религия пострадает от дискуссии. Она может проходить в недолжном духе, может быть совершено много греха, когда мы отстаиваем истину, но это не что иное, как злоупотребление апостольским предписанием, гласящим, что нам должно непрестанно подвизаться за веру, однажды переданную святым. Среди бессмысленного красноречия против религиозных споров не стоит забывать, что Евангелие — это откровение характера Бога и, соответственно, если мы принимаем ложные представления о какой-либо части истины, нам должно, в той же степени заблуждаться в восприятии Того, Кому поклоняемся.

Это имеет непосредственное отношение к доктрине искупления. Вопрос о его природе и границах касается фундаментальных проблем. Действительно ли воплощение, страдание и смерть Сына Божьего — результат Божественного характера, требовавшего, что для того, чтобы милость была явлена виновным, необходимо полностью соблюсти требования справедливости? Действительно ли в плане спасения закон был возвеличен для того, чтобы ни одна йота или черта не пропали из него, пока все не исполнится? Действительно ли, что, хотя грешники и прощены, грех наказан столь явно, как если бы все человечество погибло? Действительно ли план спасения, в который хотят проникнуть ангелы, был задуман для того, чтобы доказать владычество Бога пред очами всех Его творений и сохранить их от впадения в соблазн презрения? Короче говоря, действительно ли искупление было искуплением (expiation) греха или спектаклем, цель которого — произвести впечатление на подданных Божественной власти?

В противовес многим и ясным заявлениям Слова Божьего, в которых грехи Его людей представлены возложенными на Христа, чтобы им облечься в Его совершенную праведность, согласно новой системе, хотя их считают праведными, все же они никогда не могут избавиться от вины. Вина не была возложена на их Главу и Поручителя; Его страдания и смерть, таким образом, стали просто неуместным намеком на значимость грехов.

Распространение новой теории искупления в Шотландии — это яркий пример тайно распространяемого заблуждения. Правильные воззрения на данный предмет были практически всеобщими среди учеников Христа, но закваска того, что распространилось повсеместно, была внесена тайно. Получив одобрение от тех, чья репутация, христианские знания и опыт получили высокую оценку в обществе, новое учение действовало постепенно и практически незаметно до тех пор, пока не распространилось во многих деноминациях, устраняя наиболее мощное препятствие на пути папства, которое вновь угрожает покрыть страну.

Как только меня проинформировали о необходимости второго издания данного труда, я услышал о критике доктора Пейна в отношении моей публикации. Согласно его системе, жертва Христова имеет одинаковое значение как для спасенных, так и для погибающих. Предмет первостепенной важности — это не спор о словах, он касается самой сути евангельской истины. От решения вопроса зависит вопрос: Божественная справедливость — это реальность или просто имя, сущность или тень?

Эдинбург, февраль, 1847.

Джеймс Александр Холдейн - Ограниченное искупление - Изложение реформатской доктрины

Одесса: Христианское просвещение, 2008 - 272 стр.

ISBN 978-5-8404-0197-Х

Джеймс Александр Холдейн - Ограниченное искупление - Изложение реформатской доктрины - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Глава 1. Пагубные последствия смешения метафизики с библейской истиной в исследовании доктрины о Христе

Глава 2. Опасность попыток устранить соблазн креста

Глава 3. Искупление

Глава 4. Общие замечания об искуплении

Глава 5. О единстве Христа и Его народа

Глава 6. Характер искупления

Глава 7. Пределы искупления

Глава 8. Следствия искупления

Глава 9. Явление божественной справедливости и истины в искуплении

Глава 10. Неуместность смешивания смерти, которой угрожают за непослушание, с осуждением падшего человека к возвращению в прах

Глава 11. Всеобщее искупление несовместимо с первым сообщением о милости и с отношением Бога к человечеству как до, так и после явления Христа

Глава 12. Совершенное соответствие всеобщих призывов Евангелия с доктриной искупления, которое совершено только за Церковь

Глава 13. О достаточности жертвы Христовой для всего человечества

Глава 14. Несовместимость всеобщего искупления с доктриной о заместительной жертве и ходатайстве Христа

Глава 15. Любовь Бога ко всему человечеству

Глава 16. Изучение Иоанна 3, 16-17

Глава 17. Влияние новой системы на доктрину оправдания верой

Глава 18. Замечания о божественном влиянии и естественной и нравственной неспособности

Глава 19. Переосмысление замечаний доктора Уордлоу о справедливости

Глава 20. Замечания в отношении некоторых отрывков произведения доктора Дженкина

Глава 21. Применение ко всему человечеству проявлений Божьей любви к Израилю как один из источников заблуждения о всеобщем искуплении

Глава 22. Отрывки из Слова Божьего, которые подтверждают, что искупление ограничено овцами Христовыми

Глава 23. Общие утверждения, на которых базируется доктрина о неограниченном искуплении

Глава 24. Следствия доктрины всеобщего искупления, проиллюстрированные настроениями, которые, судя по всему, начинают преобладать в Шотландии

Заключение

Джеймс Александр Холдейн - Ограниченное искупление - Изложение реформатской доктрины - Предисловие

Шотландия была особенно привилегированной со времен Реформации не только в том, что в ней были воспитаны многие верные и способные мужи, но и особенными условиями страны, которые приводили к распространению истины и повсеместному отделению от Римской церкви.

Возможно, ни одна развитая церковь не преуспела столько в поддержке прогресса религиозного знания, и вряд ли хотя бы в одной стране такого же размера распространение и проникновение верных и точных знаний великих доктрин Евангелия достигло подобных масштабов. Поводом к этому послужили, по милости Бога, не только стандарты Церкви, которые были библейскими, но и создание приходских школ, которые можно считать составной частью Церкви Шотландии.

Страна практически единодушно отождествляла себя с Церковью, единственными инакомыслящими были епископальные церкви. А поскольку такой религиозной свободы, как в Шотландии, не было нигде, то терпимость к этой группе была гарантирована по закону.

Практически с момента зарождения Церкви Шотландии существовала борьба за назначение служителей на свободные приходы. В результате судебных разбирательств, которые часто возникали в подобных случаях в царствование королевы Анны, право распределять приходы разделили между короной и землевладельцами, хотя считалось, что определенная часть общины должна выразить согласие с назначением на должность.

Осуществление патронажа постепенно привело в Церковь иной класс проповедников, и, хотя многие придерживались доктрины, преподаваемой в стандартах, прочие в своей проповеди в значительной степени отошли оттого, что подписали в качестве своего исповедания веры. Отсюда происходят отличия между евангельской и умеренной партией, между которыми постоянно возникали коллизии и разбирательства в церковных судах. Евангельские были наиболее популярными, они враждебно относились к системе патронажа и предпринимали все возможное, чтобы поддерживать народ в попытках воспрепятствовать утверждению на должностях умеренных.

Некоторое время евангельская, или ортодоксальная, партия доминировала, но, благодаря политическому и личному влиянию умеренные значительно усиливались. Чувствуя, что они не вызывают симпатии у народа, умеренные прилагали усилия, чтобы преумножить власть своей партии, принимая, благодаря системе патронажа, единомышленников, которые выступали против желаний народа.

Это привело к расколам. Сначала только четыре служителя оставили Церковь, но к ним присоединились и прочие, а Объединенный Синод оставался численной и уважаемой организацией. Сепаратисты сохраняли стандарты Церкви Шотландии, и, возможно, в некоторой мере благодаря им эти стандарты все еще имели авторитет по всей стране. В то же самое время партия умеренных в Церкви значительно усилилась и, благодаря старейшинам- мирянам, получила большинство в Генеральной Ассамблее. Они также очень настоятельно проповедовали доктрину, противоположную стандартам Церкви.

Возникли и другие группы инакомыслящих, но они почти повсюду придерживались доктрины, изложенной в Исповедании веры. В самой Церкви партия умеренных начала терять влияние, намного большее количество служителей открыто признавало свою приверженность доктрине, изложенной в стандартах, и перевес партии евангельских в Ассамблее был достигнут благодаря допуску служителей удаленных приходов, к голосованию в церковных судах. Это привело к недавнему отделению тех, которые назвались “Свободной Церковью Шотландии”.Перед этим внимание Сепаратистского Синода привлекло учение, которое проповедовали некоторые из его членов. Дискуссии по данному вопросу показали, что отличия касались тех аспектов, которые не выходили на поверхность ранее. Исповедание веры ясно ограничивает искупление Церковью, которую Христос возлюбил и за которую отдал Себя. Но, как оказалось, некоторые из Объединенного Синода придерживались всеобщего искупления. Данный взгляд широко распространился среди независимых церквей (Independents) и привел к отделению некоторых церквей от этой группы, не по причине неодобрения позиции неограниченного искупления, но из- за естественных последствий данного взгляда — исключения доктрины личного избрания и необходимости действия Святого Духа.

С первого взгляда может показаться невероятной связь между миссионерскими усилиями по евангелизации мира и все большим безразличием к сохранению правильной доктрины. Еще пятьдесят лет тому назад предпринималось очень мало шагов по распространению Евангелия среди народов. Довольные радостью обладания собственными привилегиями, верующие не чувствовали возложенной на них ответственности распространять познание истины. Их внимание было приковано к религиозной ситуации на родине, и те, кто чувствовал важность настоятельно подвизаться за веру, однажды переданную святым, пытались у себя на родине сохранить Евангелие в его чистоте и простоте. На этом поприще использовалась ревность наиболее преданных слуг Христовых. Но как только началось служение на миссионерских полях, сам предмет вопроса показал верующим свою важность. Были сформированы общества для проповеди Евангелия за рубежом, а также для его распространения на родине. Так открылось поле для деятельности, чем пользовались многие, кто прежде был доволен тем, что занимался своими собственными религиозными интересами и интересами своих близких друзей.