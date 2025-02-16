На протяжении первых двух лет моей психиатрической практики я пытался сохранять нейтральное отношение к различным теориям толкования сновидений. Я надеялся, - полагая их все в равной степени ценными, - сохранить, в конечном итоге, возможность выявить преимущества и недостатки каждой на основе клинического наблюдения. И надеялся решить - по крайней мере для себя самого, - какая из «толкующих» теорий окажется наиболее предпочтительной.

Двумя главными претендентами в этом споре теорий были подходы к толкованию сновидений Фрейда и Юнга. На протяжении всего периода моей медицинской и психиатрической подготовки теориям Фрейда придавалось особое значение, когда речь заходила о снах, если, конечно, она вообще о них заходила. Во время психиатрической ординатуры в медицинском центре университета Дюка мой личностный анализ вел д-р Бингам Дай, последователь Салливана, который подчеркивал связь материала сновидения с ранними семейными паттернами и эго-идентичностью, основанной на этих взаимосвязях. Я до сих пор помню, что после семидесяти пяти часов анализа с ним я нетерпеливо заметил: «Я знаю о своем материнском комплексе, и у нас нет особой нужды искать его снова в сновидении!» Он дружески рассмеялся, зная (что впоследствии признал и я) разницу между знанием как когнитивным содержанием и знанием в смысле житейской мудрости. Когда я покидал университет Дюка, чтобы вернуться в Техас, последний совет д-ра Дая был: «Не погружайтесь очень глубоко в юнговскую теорию слишком быстро». Как мне кажется, он чувствовал мое последующее глубокое притяжение к взглядам Юнга.

В конечном итоге я уже не мог иметь дело со снами во внеюнговской перспективе. Все другие теории сновидений выглядели лишь частными проявлениями в контексте юнговского подхода, и я был не в силах загнать широкое видение Юнга в прокрустово ложе какой-либо подручной теории. Я стал убежденным юнгианцем.

Мой собственный юнгианский анализ оказался прежде всего моим главным наставником по части значения сновидений, за что я глубоко признателен аналитикам, работавшим со мной: Ривке Клюгеру, Дитер Бауманн, Мари-Луизе фон Франц и Эдварду Уитмонту. Работа с многими анализандами на протяжении ряда лет клинической практики принесла много подтверждающих данных. В 1977 году я опубликовал основную работу по истолкованию сновидений - «Клиническое использование сновидений: юнгианское истолкование и разыгрывание», в которой сравнивал юнгианскую теорию сновидений с другими известными теориями, выделяя различия и сходства. Кроме того, я сделал скромную попытку связать юнгианское толкование сновидений с лабораторными изучениями физиологического сна и сновидений.

Джеймс А. Холл - Юнгианское толкование сновидений – Практическое руководство

Перевод с английского Валерия Зеленского. - Москва, ИОИ, 2022. — 204 стр.

ISBN 978-5-88230-415-6

Джеймс А. Холл - Юнгианское толкование сновидений – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Глава 1. Основные понятия юнгианской психологии

Общие структуры

Связь между личным и объективным психическим

Комплекс и архетип

Структуры идентичности: эго и тень

Связующие структуры: анима/анимус и персона

Процесс индивидуации

Глава 2. Природа сновидений

Сновидения как компенсация

Использование неистолкованных сновидений

Толкование сновидения и имагинальные техники

Эго-идентичность и структура комплексов

Глава 3. Юнгианский подход к сновидениям

Амплификация образов

Контекст сновидения

Глава 4. Сновидения как диагностический инструментарий

Первоначальные сновидения в анализе

Сон 1:

Сон 2 (спустя две ночи):

Связанные образы в серии сновидений

Дифференциальная диагностика

Основные тезисы для запоминания

Глава 5. Вопросы техники

Перенос и контрперенос

Лечение в анализе

Редуктивный или проспективный анализ

Аффектированное эго и сновидения

Отсроченное истолкование и неистолкование

Совмещенная группа и индивидуальная терапия

Основные тезисы для запоминания

Глава 6. Эго-образы и комплексы в сновидениях

Идентификация комплексов

Структурные сдвиги: границы и ограничения

Связующие структуры и структуры идентичности

Персона

Тень

Анима/анимус

Самость и ось эго - самость

Архетипическая амплификация

Глава 7. Общие мотивы сновидений

Инцест

Оплакивание

Дома

Автомобили

Алкоголь и наркотики

Смерть

Змеи

Глава 8. Картография (структура) сновидений

Сон внутри сна

Сновидения о реальности «как она есть»

Пространственно-временные указатели

Явления синхронии

Глава 9. Символизм алхимии

Алхимические мотивы в сновидениях

Конъюнкция (сотшкИо): образы объединения

Глава 10. Сновидения и индивидуация

Природа невроза

Релятивизация эго

Индивидуирующее эго

Эго сновидения и эго бодрствования

Фокальное (очаговое) и подразумеваемое знание

Глава 11. О двух напряженных состояниях в толковании сновидений

Объективное и субъективное

Личное и архетипическое

Краткое подведение итогов

Примечания

Библиография на русском языке

В.В. Зеленский. Сон, исполненный «тайным» значеньем

Словарь юнгианских терминов