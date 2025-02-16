Холл - Юнгианское толкование сновидений
На протяжении первых двух лет моей психиатрической практики я пытался сохранять нейтральное отношение к различным теориям толкования сновидений. Я надеялся, - полагая их все в равной степени ценными, - сохранить, в конечном итоге, возможность выявить преимущества и недостатки каждой на основе клинического наблюдения. И надеялся решить - по крайней мере для себя самого, - какая из «толкующих» теорий окажется наиболее предпочтительной.
Двумя главными претендентами в этом споре теорий были подходы к толкованию сновидений Фрейда и Юнга. На протяжении всего периода моей медицинской и психиатрической подготовки теориям Фрейда придавалось особое значение, когда речь заходила о снах, если, конечно, она вообще о них заходила. Во время психиатрической ординатуры в медицинском центре университета Дюка мой личностный анализ вел д-р Бингам Дай, последователь Салливана, который подчеркивал связь материала сновидения с ранними семейными паттернами и эго-идентичностью, основанной на этих взаимосвязях. Я до сих пор помню, что после семидесяти пяти часов анализа с ним я нетерпеливо заметил: «Я знаю о своем материнском комплексе, и у нас нет особой нужды искать его снова в сновидении!» Он дружески рассмеялся, зная (что впоследствии признал и я) разницу между знанием как когнитивным содержанием и знанием в смысле житейской мудрости. Когда я покидал университет Дюка, чтобы вернуться в Техас, последний совет д-ра Дая был: «Не погружайтесь очень глубоко в юнговскую теорию слишком быстро». Как мне кажется, он чувствовал мое последующее глубокое притяжение к взглядам Юнга.
В конечном итоге я уже не мог иметь дело со снами во внеюнговской перспективе. Все другие теории сновидений выглядели лишь частными проявлениями в контексте юнговского подхода, и я был не в силах загнать широкое видение Юнга в прокрустово ложе какой-либо подручной теории. Я стал убежденным юнгианцем.
Мой собственный юнгианский анализ оказался прежде всего моим главным наставником по части значения сновидений, за что я глубоко признателен аналитикам, работавшим со мной: Ривке Клюгеру, Дитер Бауманн, Мари-Луизе фон Франц и Эдварду Уитмонту. Работа с многими анализандами на протяжении ряда лет клинической практики принесла много подтверждающих данных. В 1977 году я опубликовал основную работу по истолкованию сновидений - «Клиническое использование сновидений: юнгианское истолкование и разыгрывание», в которой сравнивал юнгианскую теорию сновидений с другими известными теориями, выделяя различия и сходства. Кроме того, я сделал скромную попытку связать юнгианское толкование сновидений с лабораторными изучениями физиологического сна и сновидений.
Джеймс А. Холл - Юнгианское толкование сновидений – Практическое руководство
Перевод с английского Валерия Зеленского. - Москва, ИОИ, 2022. — 204 стр.
ISBN 978-5-88230-415-6
Джеймс А. Холл - Юнгианское толкование сновидений – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Глава 1. Основные понятия юнгианской психологии
Общие структуры
Связь между личным и объективным психическим
Комплекс и архетип
Структуры идентичности: эго и тень
Связующие структуры: анима/анимус и персона
Процесс индивидуации
Глава 2. Природа сновидений
Сновидения как компенсация
Использование неистолкованных сновидений
Толкование сновидения и имагинальные техники
Эго-идентичность и структура комплексов
Глава 3. Юнгианский подход к сновидениям
Амплификация образов
Контекст сновидения
Глава 4. Сновидения как диагностический инструментарий
Первоначальные сновидения в анализе
Сон 1:
Сон 2 (спустя две ночи):
Связанные образы в серии сновидений
Дифференциальная диагностика
Основные тезисы для запоминания
Глава 5. Вопросы техники
Перенос и контрперенос
Лечение в анализе
Редуктивный или проспективный анализ
Аффектированное эго и сновидения
Отсроченное истолкование и неистолкование
Совмещенная группа и индивидуальная терапия
Основные тезисы для запоминания
Глава 6. Эго-образы и комплексы в сновидениях
Идентификация комплексов
Структурные сдвиги: границы и ограничения
Связующие структуры и структуры идентичности
Персона
Тень
Анима/анимус
Самость и ось эго - самость
Архетипическая амплификация
Глава 7. Общие мотивы сновидений
Инцест
Оплакивание
Дома
Автомобили
Алкоголь и наркотики
Смерть
Змеи
Глава 8. Картография (структура) сновидений
Сон внутри сна
Сновидения о реальности «как она есть»
Пространственно-временные указатели
Явления синхронии
Глава 9. Символизм алхимии
Алхимические мотивы в сновидениях
Конъюнкция (сотшкИо): образы объединения
Глава 10. Сновидения и индивидуация
Природа невроза
Релятивизация эго
Индивидуирующее эго
Эго сновидения и эго бодрствования
Фокальное (очаговое) и подразумеваемое знание
Глава 11. О двух напряженных состояниях в толковании сновидений
Объективное и субъективное
Личное и архетипическое
Краткое подведение итогов
Примечания
Библиография на русском языке
В.В. Зеленский. Сон, исполненный «тайным» значеньем
Словарь юнгианских терминов
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