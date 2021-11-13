В 1933 году Альберт Эйнштейн переехал в Америку. Все свои величайшие открытия он уже совершил. Последние двадцать два года жизни он провел в Принстоне, в штате Нью-Джерси, в качестве приглашенной звезды среди сотрудников Института передовых исследований. Новое место вполне устраивало Эйнштейна, а все трудности он преодолевал по мере поступления. «Принстон — чудесный уголок и к тому же крайне занятный тихий омут, где крошечные полубоги на тонких ножках вершат свои церемонии», — заметил он как-то раз. Каждое утро начиналось у него с неспешной прогулки из дома на Мерсер-стрит, 112, в свой кабинет в институте. К этому времени он стал одним из самых знаменитых и к тому же самых узнаваемых людей на планете — с его неподражаемой седой гривой и в мешковатых штанах на подтяжках.

Через десять лет после прибытия в Принстон Эйнштейн нашел себе спутника для этих прогулок — человека много моложе, который рядом с вечно растрепанным Эйнштейном казался особенно элегантным: белый льняной костюм и шляпа в тон. Приятели оживленно болтали по-немецки сначала утром, всю дорогу до института, а затем под вечер, по пути домой. Человека в костюме узнавали далеко не все горожане, однако Эйнштейн разговаривал с ним как с равным — как с ученым, в одиночку совершившим понятийную революцию. Эйнштейн своей теорией относительности перевернул наши привычные представления о физическом мире, а его младший спутник Курт Гёдель столь же радикально переписал картину абстрактного мира математики.

Гёдель, которого часто называли величайшим логиком со времен Аристотеля, был фигурой странной и в конечном итоге трагической. Эйнштейн был веселый жизнелюб и душа компании, а Гёдель всегда отличался серьезностью, замкнутостью и пессимизмом. Эйнштейн обожал играть на скрипке, любил Бетховена и Моцарта, а у Гёделя были совсем иные вкусы: его любимым фильмом была диснеевская «Белоснежка и семь гномов», а когда его жена поставила в саду розового фламинго, он объявил, что это furchtbar herzig — «жуть какая прелесть». Эйнштейн был большим ценителем сытной немецкой кухни и никогда не боролся со своим здоровым аппетитом, а рацион ипохондрика Гёделя состоял из сливочного масла, детского питания и слабительных. И хотя в личной жизни Эйнштейна были свои драмы, друзья и коллеги знали его как человека с легким характером, который везде чувствует себя как дома. А у Гёделя, наоборот, была склонность к паранойе. Он верил в призраки, страшно боялся отравления газами из холодильника, отказывался выходить из дома, когда в город приезжали некоторые выдающиеся математики — по всей видимости, из опасения, что они попытаются его убить. «Хаос — это всегда лишь видимость», — повторял он: первая аксиома параноика.

Хотя другие сотрудники института считали мрачного логика тяжелым и неприступным, Эйнштейн твердил, что ходит на работу «только ради чести прогуляться до дома с Куртом Гёделем». Отчасти, вероятно, дело было в том, что Гёделя репутация Эйнштейна ничуть не смущала и он не стеснялся ставить под сомнение его идеи. Физик Фримен Дайсон, который тоже работал тогда в институте, отмечал: «Гёдель был... единственным из наших коллег, кто гулял и разговаривал с Эйнштейном на равных». Да, Эйнштейн и Гёдель словно стояли на ступень выше остального человечества, но верно и другое: по словам Эйнштейна, они оба стали «музейными экспонатами». Эйнштейн так и не принял квантовую теорию Нильса Бора и Вернера Гейзенберга. Гёдель полагал, что математические абстракции столь же реальны, как столы и стулья — а философы считают такие представления смешными и наивными. И Гёдель, и Эйнштейн утверждали, что мир не зависит от нашего сознания, однако рационально устроен и умопостигаем. Объединенные чувством интеллектуальной изоляции, они находили утешение в обществе друг друга. «Они больше ни с кем не хотели разговаривать, — говорил еще кто-то из сотрудников института. — Только друг с другом».

Многих интересовало, о чем же они беседуют. Резонно предположить, что одной из тем была политика. (Эйнштейн разделял взгляды Эдлая Стивенсона и в 1952 году был вне себя, когда узнал, что Гёдель решил голосовать за Дуайта Эйзенхауэра). Несомненно, говорили они и о физике. Гёдель был прекрасно подкован в этой области, он разделял недоверие Эйнштейна к квантовой теории, но скептически относился и к более старой идее физиков предложить взамен «единую теорию поля», которая объединила бы все известные взаимодействия в детерминистскую систему. Обоим нравились задачи «неподдельной важности», как называл их Эйнштейн, — задачи, относящиеся к базовым элементам реальности. Гёделя особенно занимала природа времени — вопрос философский, как говорил он другу. Как такая «загадочная и, по всей видимости, противоречивая» сущность, недоумевал он, может «формировать основу мира и нашего существования»? Эйнштейн обладал некоторыми профессиональными знаниями в этой области.

За несколько десятилетий до этого, в 1905 году, Эйнштейн доказал, что время в привычном понимании и ученых, и простых людей — лишь фикция. И это было далеко не единственное его достижение в тот год. В начале 1905 года двадцатипятилетний Эйнштейн работал инспектором в патентном бюро в Берне. Получить докторскую степень по физике ему не удалось, и он временно отказался от мыслей о карьере ученого, признавшись приятелю, что «вся эта комедия ему наскучила». Недавно он прочитал книгу Анри Пуанкаре, величайшего французского математика, где были сформулированы три фундаментальные нерешенные задачи науки. Первой из них был «фотоэлектрический эффект»: как ультрафиолетовое излучение выбивает электроны из поверхности металлической пластинки? На втором месте было «броуновское движение»: почему частички пыльцы в воде движутся хаотичными зигзагами? На третьем — «светоносный эфир», который якобы заполнял все пространство и служил средой для распространения световых волн подобно тому, как звуковые волны распространяются в воздухе, а океанские — в воде: почему никакие эксперименты не обнаружили доказательств, что Земля движется сквозь эфир?

Джим Холт - Идеи с границы познания. Эйнштейн, Гёдель и философия науки

Москва: Издательство ACT, 2020. — 448 с.

ISBN 978-5-17-115193-5

Джим Холт - Идеи с границы познания. Эйнштейн, Гёдель и философия науки - Содержание

Часть первая ИЗМЕНЧИВЫЙ ОБРАЗ ВЕЧНОСТИ

Глава первая. Когда Эйнштейн прогуливался с Гёделем

Глава вторая. Время — великая иллюзия?

Часть вторая ЧИСЛА В МОЗГЕ, В ОБЩЕСТВЕ И НА ПЛАТОНОВСКИХ НЕБЕСАХ

Гпава третья. С числами в ладу, или Нейрофизиология математики.

Глава четвертая. Дзета-гипотеза Римана и смех простых чисел

Глава пятая. Сэр Фрэнсис Гальтон, отец статистики и евгеники

Часть третья МАТЕМАТИКА ЧИСТАЯ И НЕЧИСТАЯ

Глава шестая. Роман с математикой

Глава седьмая. Аватары высшей математики

Глава восьмая. Бенуа Мандельброт и открытие фракталов

Часть четвертая БОЛЬШИЕ РАЗМЕРНОСТИ, АБСТРАКТНЫЕ КАРТЫ

Глава девятая. Геометрические создания

Глава десятая. Комедия красок

Часть пятая БЕСКОНЕЧНОСТЬ БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ

Глава одиннадцатая. Видения о бесконечном. Георг Кантор против Дэвида Фостера Уоллеса

Глава двенадцатая. Обожествление бесконечности.

Почему русские ей поклоняются, а французы нет

Глава тринадцатая. Опасная идея бесконечно малого

Часть шестая О ГЕРОИКЕ, ТРАГИЗМЕ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭПОХЕ

Гпава четырнадцатая. Парадокс Ады. Была ли дочь Байрона первым кодировщиком?

Глава пятнадцатая. Алан Тьюринг. Жизнь, логика и смерть

Гпава шестнадцатая. Доктор Стрейнджлав изобретает мыслящую машину

Глава семнадцатая. Умнее, счастливее, производительнее

Часть седьмая ИЗМЕНЧИВАЯ КАРТИНА КОСМОСА

Глава восемнадцатая. Войны вокруг теории струн. Равна ли красота истине?

Глава девятнадцатая. Эйнштейн, «призрачное действие» и реальность пространства

Глава двадцатая. Чем кончится Вселенная?

Часть восьмая ЭТЮДЫ НА СКОРУЮ РУКУ. КОРОТКИЕ ЭССЕ

Карлик-великан

Конец близок

Смерть. Так ли это плохо?

Зеркальная война1

Астрология и проблема демаркации

Гёдель против Конституции США

Закон наименьшего действия

Прекрасная теорема Эмми Нетер

Принудительна ли логика?

Проблема Ньюкома и парадокс выбора

Право на несуществование

Эй, кто-нибудь, поправьте Гейзенберга!

Излишняя самоуверенность и парадокс Монти Холла

Суровый закон эпонимии

Сознание камня

Часть девятая БОГ, СВЯТОСТЬ, ИСТИНА И ПРОЧАЯ ЧУШЬ

Гпава двадцать первая. Докинз и божественное

Гпава двадцать вторая. О святости в миру

Глава двадцать третья. Истина и референция: философские междоусобицы

Глава двадцать четвертая. Говори что угодно

Дополнительная литература

Благодарности