Роберт Райт – Моральное животное

Райт Роберт - Моральное животное
О человеке в «Происхождении видов» не сказано почти ни слова – книга и так получилась скандальной: чего стоит посягательство на библейскую историю сотворения мира и развенчание утешительной веры в божественную природу человека. Лишний раз дразнить общественность Дарвин не хотел, однако в конце последней главы не удержался и заметил, что в процессе изучения эволюции «много света будет пролито на происхождение человека и на его историю». И добавил, что «в будущем… откроется еще новое важное поле исследования… психология».
Как обычно бывает, до светлого будущего ученый не дожил. В 1960 году, через сто один год после первой публикации его эпохального труда, американский историк Джон Грин писал: «Что касается происхождения собственно человеческих качеств — тут Дарвин был бы разочарован, узнав, что обсуждение этих вопросов очень мало подвинулось с момента выхода его статьи «Происхождение человека и половой отбор». Его бы вогнали в уныние слова Джозефа Вайнера из антропологической лаборатории Оксфордского университета о том, что это «большая непостижимая тема, наше эволюционное понимание которой остается весьма скудным». В свете господствующих теперь представлений о человеке как о единственном животном, способном к сохранению и передаче культуры, даже Дарвин бы дрогнул и поддался соблазну вернуться к креационистской идее о том, что человек имеет принципиально иную природу, чем остальные животные».
Революция грянула через пару лет. С 1963 по 1974 год четверо ученых: Уильям Гамильтон, Джордж Уильямс, Роберт Триверс и Джон Мейнард Смит — высказали ряд идей, которые уточнили и дополнили теорию естественного отбора, существенно углубив представление эволюционных биологов о социальном поведении животных, и человека в том числе. Правда, поначалу о нашем виде почти не говорили, предпочитая обсуждать статистические аспекты самопожертвования среди муравьев и скрытую логику брачного поведения птиц. Даже в двух эпохальных трудах — «Социобиология» Эдварда Уилсона (1975) и «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза (1976), — где эти новые идеи были впервые четко сформулированы, о человеке почти не упоминалось. Докинз вообще обошел эту скользкую тему стороной, а Уилсон ограничился крошечной и довольно отвлеченной главой в самом конце книги.
Лишь с середины 1970-х годов стали намечаться положительные подвижки. Небольшая, но быстро разросшаяся группа ученых приняла концепцию «нового синтеза», выдвинутую Уилсоном, и начала активно внедрять ее в социальные науки с целью их реорганизации. Они анализировали эволюцию человека, собирали факты, проверяли гипотезы и, пройдя сквозь неизбежные неудачи, добились большого успеха — правда, продолжают упорно (и не без тайной сладострастной гордости) считать себя гонимым меньшинством, хотя оснований для этого уже нет. Сейчас их статьи охотно берут в авторитетные журналы по антропологии, психологии и психиатрии — не то что десять лет назад, когда их печатали лишь в никому не известных изданиях дарвинистского толка.
Медленно, но неуклонно новое мировоззрение пробивает себе дорогу — да, синтетическая теория эволюции — это не только научная теория, подтвержденная фактами, как, например, квантовая физика или молекулярная биология, но и особый взгляд на мир. Стоит однажды в ней разобраться (а сделать это гораздо проще, чем с двумя другими упомянутыми дисциплинами), и ваше восприятие социальной реальности поменяется раз и навсегда. Она помогает находить ответы на самые разные вопросы, касающиеся обыденных и возвышенных сторон нашей жизни: будь то ухаживания, любовь, секс (моногамны ли по своей природе мужчины и женщины? какие обстоятельства заставляют их хранить верность партнеру или нарушать ее?), дружба и вражда (какая эволюционная логика стоит за корпоративной и любой другой политикой?), эгоизм, самопожертвование и чувство вины (зачем в процессе эволюции у человека сформировался такой уникальный орган, как совесть? действительно ли он отвечает за «нравственное» поведение?), социальное положение и честолюбие (обусловлена ли иерархическая структура общества особенностями нашей природы?), разное отношение мужчин и женщин к карьере и дружбе (являемся ли мы заложниками своего пола?), расизм, ксенофобия, вражда (почему мы с такой легкостью отказываем в сострадании огромным группам людей?), обман, самообман и подсознание (возможна ли интеллектуальная честность?), психопатологии (естественны ли депрессии, неврозы, паранойя? если да, то как смягчить их проявления?), отношения между братьями и сестрами (почему к любви нередко примешивается ненависть?), влияние родителей на психическое здоровье детей (почему они причиняют вред? чьи интересы при этом преследуют?) и так далее.
Роберт Райт – Моральное животное
М.: Издательство АСТ, 2020. — 512 с.
ISBN 978-5-17-120106-7
Роберт Райт – Моральное животное – Содержание
Введение
Часть первая. Секс, романтические отношения и любовь
- Глава 1. Юный Дарвин и старая Англия. Перевод А. Чечиной
- Глава 2. Самцы и самки. Перевод А. Чечиной
- Глава 3. Мужчины и женщины. Перевод А. Чечиной
- Глава 4. Брачный рынок. Перевод А. Чечиной
- Глава 5. Женитьба Дарвина. Перевод К. Карповой
- Глава 6. Секрет семейного счастья по Дарвину. Перевод К. Карповой
Часть вторая. Социальные узы
- Глава 7. Семья. Перевод А. Чечиной
- Глава 8. Дарвин и дикари. Перевод А. Чечиной
- Глава 9. Друзья. Перевод А. Чечиной
- Глава 10. Совесть. Перевод А. Чечиной
Часть третья. Социальное противостояние
- Глава 11. Двадцать лет ожидания. Перевод А. Чечиной
- Глава 12. Социальный статус. Перевод К. Карповой
- Глава 13. Обман и самообман. Перевод К. Карповой
- Глава 14. Триумф Дарвина. Перевод К. Карповой
Часть четвертая. Мораль сей басни…
- Глава 15. Цинизм дарвинизма (и фрейдизма). Перевод К. Карповой
- Глава 16. Эволюционная этика. Перевод К. Карповой
- Глава 17. Обвиняя жертву. Перевод К. Карповой
- Глава 18. Дарвин постигает религию. Перевод К. Карповой
Приложение
- Типичные вопросы. Перевод А. Чечиной
- Благодарности. Перевод К. Карповой
Библиография
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