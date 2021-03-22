Хоркхаймер Макс - Затмение разума - К критике инструментального разума

Размышления, представленные в этой книге, - попытка связать ситуацию тупика, в котором оказалось современное философское мышление, с конкретной проблемой человеческого видения будущего. Экономические и социальные проблемы нашего времени обширно и со знанием дела освещены в работах других авторов разных стран. В этой книге избран другой под­ход. Ее цель - исследовать само понятие рациональности, лежащее в основе современной индустриальной культуры, с тем, чтобы понять, не свойственны ли ему некоторые су­щественные пороки. Сейчас, когда я пишу эти строки, демократические нации стоят перед задачей завершения победы своего оружия. Им предстоит выработать и осуществить на практике принципы человечности во имя тех жертв, которые были принесены в войне. Возможности, открывающиеся перед современным международным сообществом, превосходят ожидания всех философов и государственных деятелей, которые когда-либо пытались очертить в своих утопических программах идею подлинно гуманного общества.

И однако мы видим, что всеми владеет чувство страха и утраты иллюзий. Надежды человечества сегодня, похоже, дальше от своего осуществления, чем даже в те эпохи, когда первые гуманисты пытались на ощупь их только сформулировать. Пожалуй даже, по мере того, как техническое знание расширило горизонт человеческой мысли и деятельности, автономия человека как индивидуума, его способность сопротивления разрастающемуся аппарату манипулирования массами, сила его воображения, независимость его ума сузились. Рост технических возможностей в образовании сопровождается процессом дегуманизации. Таким образом, прогресс грозит свести на нет ту самую цель, которую он призван реализовать, - идею человека. Является эта ситуация необходимым этапом в глобальном восходящем развитии общества как целого или она приведет к повторной победе неоварварства, недавно потерпев­шего поражение на полях сражений, - зависит, по крайней мере отчасти, от нашей способности точно определить глубокие изменения, которые происходят сейчас в общественном сознании и в природе человека.

Последующие страницы представляют собой попытку пролить некоторый свет на философские импликации этих перемен. С этой целью казалось необходимым рассмотреть те преобладающие философские школы, в которых преломились определенные аспекты нашей цивилизации. Этим автор вовсе не намеревался предложить нечто вроде программы действий. Напротив, он полагает, что современная склонность воплощать всякую идею в действие или в активное воздержание от действия - один из симптомов нынешнего культурного кризиса: действие ради действия ни­коим образом не предпочтительнее мысли ради мысли, а, возможно, даже менее желательно. Прогресс, связанный с рационализацией, - так, как он понимается и осуществляется в нашей цивилизации, - по моему мнению, обнаруживает тенденцию к забвению самой сущности разума, именем которого этот прогресс освящен. Текст нескольких глав, составивших данную книгу, основывается частично на ряде публичных лекций, прочитанных в Колумбийском университете весной 1944 года. Пожалуй, способ изложения в большей степени отражает первоначальную структуру лекций, чем попытку более тесной увязки материала. Эти лекции были нацелены на то, чтобы конспективно представить некоторые аспекты все­охватывающей философской теории, разрабатывавшейся автором в течение нескольких последних лет в сотрудни­честве с Теодором В. Адорно. Было бы затруднительно определить, какие из идей возникли в его уме, а какие в моем; наша философия - одно целое. Неоценимым вкла­дом в работу послужила также постоянная помощь и советы по вопросам социологии моего друга Лео Лёвенталя. Наконец, как выражение неизменной признательности, я хочу сказать, что весь мой труд был бы немыслим без материальной поддержки и интеллектуальной солидарности, которую я находил в Институте социальных исследований на протяжении последних двух десятилетий.

Хоркхаймер Макс - Затмение разума - К критике инструментального разума

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. — 224 с.

ISBN 978-5-88373-263-7

Хоркхаймер Макс - Затмение разума - Содержание

I. Цели и средства

II. Конфликт между панацеями

III. Бунт природы

IV. Подъем и упадок индивида

V. О понятии философии