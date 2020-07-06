Хрестоматия — пособие для семинарских занятий. Вполне естественно, что помещаемые в ней тексты могут использоваться в качестве иллюстраций к лекционному курсу или дополнений к учебнику. Но главное ее назначение иное. Семинар — та школа, проходя которую студент постепенно осваивает •ремесло» историка-профессионала. Отличительной чертой последнего является умение анализировать источники.

Поэтому разбор источников на семинаре — основа основ всей университетской системы преподавания. И традиционное чтение «Законов Хаммурапи» или «Истории» Геродота (как и «Русской Правды»)) не столько готовит первокурсника к соответствующему экзамену, сколько к написанию выпускного дипломного сочинения. Работа с источниками не терпит суетливости.

Нет никакой нужды в том, чтобы «пройти» всю книгу за семестр, отведенный учебным планом на «Историю Древнего Востока». Преподаватель отбирает ограниченный круг тем для занятий, выделяя на каждую из них две-три недели. В параллельных группах одновременно могут читать египетские надписи и «Эпос о Гильгамеше», хеттские законы и Ветхий Завет, на любом из этих образцов обретая навыки источниковедения.

У одного из преподавателей вовсе не будет тем по Ирану, у другого — по Индии, у третьего — по Китаю. Любознательный студент может самостоятельно просмотреть все материалы, помещенные в хрестоматии. На семинарских занятиях ввиду ограниченности их во времени возможен углубленный анализ лишь некоторых из них. Обстоятельное и неспешное чтение источника помогает находить новые и новые пласты информации, способствует разъяснению темных мест.

Хрестоматия по истории Древнего Востока

Издательство – «Восточная литература» РАН – 400 с.

Москва – 1997 г.

ISBN 5-02-017942-6

Хрестоматия по истории Древнего Востока – Содержание

Предисловие

Египет

Месопотамия

Хеттское царство

Палестина

Иран

Индия

Китай

Хрестоматия по истории Древнего Востока – Надпись Тутанхамона

[Год царствования (такой-то)] , месяца 4 Половодья, числа 19 при величестве Хора, тельца крепкого, подобающего рождением, обеих владычиц (т.е. олицетворения обеих государственных богинь), доброго законами, успокоившего] Обе Земли, Хора золота, воздевшего венцы, умиротворившего богов, царя (и) государя [Неб-шепр-рэ], сына Рэ [Тут-анх-амуна Властителя Она Верховья], (кому) дано жить, как Рэ, вечно [вековечно], возлюбленного [Амон-Рэ], владыки престолов Обеих Земель, предстоящего Эп-эсове, Атому, владыки Обеих Земель, онского (т.е. города Она), Ра-[Хар]-Ах[т]а, П[та]хаб, (того), кто южнее стены своей, владыки Жизни Обеих Земель (т.е. запада Мэнфе) (и) Тховта, владыки слов божьих (т.е. иероглифической письменности), — да воссия[ет он] на [престоле] Хора [жив]ущих, как отец его Рэ, повседневно!

[Бог] добрый, сын Амуна, порождение тельца матери своей (т.е. того же Амуна), семя [б]лагое, яйцо [свят]ое, произведенный Амуном самим, [...] образовавшем?) его, родивший (т.е. соорудивший идол) родившего его: совокупились души (т.е. боги) Она, чтобы родить его, чтобы сотворить (т.е. произвести) царя вековечного, Хора, стойкого на вечность. Властитель добрый, творящий благое отц(ам) [сво]им богам всем, [у]твердил он (то), что обветшало, как памятник(и) пределов веко-вечности, устранил он грех по Обеим Землям, правда остается [...] [да]л [о]н быть лжи мерзостью (для) земли, как (в) раз ее первый (т.е. как в первое время ее бытия). Когда же воссияло величество его царем, [бы]ли храмы богов (и) богинь, начиная от Йэба [вплоть] до заводей Топи (т.е. Низовья), [...] [близ]ки к забвению.

Свя[ти]лища их были близки к уничтожению, являясь развалинами, поросшими растениями; покои их (были) как то, что не являлось (на свет), дворы их — дорогою пешеходной. Была земля как бы (в) болезни. Боги отвернулись (от) земли этой. Если посыла[ли войск]о в Палестину, чтобы расширить границы Египта, не являлось твердости их всяческой (т.е. никакой). Если молили бога, чтобы попросить вещь (т.е. совет) у него, не приходил он [...]. Если молились богине всякой (т.е. какой-либо) равным образом, не приходила она совсем: сердца их ослабли сами собою, нарушили они творенье. Но когда дни прошли после этого, воссияло [величество его н]а престоле отца своего: принял власть он над берегами (т.е. странами) Хора: Черноземье (т.е. Египет), Красноземье (т.е. песчаная чужбина) были под надзором его, земля всякая склонялась перед могуществом его.

(И) вот величество его (было) во дворце своем, что в доме А-шеп-ке-рэ10, как Рэ внутри неба. И величество его творило промышление (о) земле этой (т.е. об Египте), потребу (еже)дневную Обоих Берегов. И величество его держало совет с сердцем своим, изыскивая случай всякий превосходный, ища благое для отца своего Амуна, рождая (т.е. создавая) изображение его честное из светлого золота правильного (т.е. настоящего). Дал он сверх сотворенного прежде: родил (т.е. создал) он (кумир) отца своего Амуна на 13 носильных шестах, изображение его святое из светлого золота правильного (т.е. настоящего).

Дал он сверх сотворенного прежде: родил (т.е. создал) он (кумир) отца своего Амуна на 13 носильных шестах, изображение его святое из светлого золота, лазоревого камня, бирюзы, каменья всякого честного, а было величество бога этого честного на носильных шестах . Родил (т.е. создал) он (кумир) Птаха, (того), кто южнее стены своей, владыки Жизни Обеих Земель (т.е. запада Мэнфе), изображение его честное из светлого золота [на носильных шестах, изображение его святое из светлого золота, лазоревого камня, бирюзы, каменья всякого честного, а было величество бога этого честно(го) прежде на носильных шестах.