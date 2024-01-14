Предлагаемая читателю книга - религиозное межконфессиональное издание для христианского воспитания детей. А названа она христианской азбукой, чтобы подчеркнуть: параллельно с изучением обычных азбучных истин необходимо постигать мудрость жизни, бытие Бога Творца, величие мироздания. С первых лет жизни дети должны пытаться осмыслить особенное место человека в природе и среди других живых существ.

Осознавая величественную роль на земле разумного существа, его исключительные возможности и преимущества общаться с Богом и ангелами, подрастающее поколение должно понимать и свою огромную ответственность перед Творцом за мир животных, екологическое состояние природы. Известно, что полученные в детстве знания - гарантия устойчивого нравственного характера личности на всю жизнь. И, может быть, наиболее важным остается искусство общения с подобными себе - младшими и старшими, образованными и простыми людьми. Отношение к родителям, братьям, сестрам и друзьям - также искусство, гарантирующее счастливое будущее и Божьи благословения.

Мы назвали азбуку христианской, потому что в небольших житейских повествованиях вы обязательно заметите принципы учения величайшего из учителей - Иисуса Христа, высказанные Им в притчах и подкрепленные библейскими цитатами. Дети должны привыкать к языку Библии, навсегда полюбить эту Священную Книгу.

Надеемся, что «Азбука» будет также интересной родителям и учителям религии. Мы попытались путем нехитрых рассказов, притчей, загадок и пословиц помочь и взрослым, возможно, по-другому увидеть своих детей и себя в роли воспитателей, подкорректировать привычные навыки восприятия. А самое главное - родители и учителя должны так представить детям Бога, чтобы они всем сердцем полюбили Его как Того, Кто создал наш чудесный мир для человека, установил всему мудрые законы и продолжает поддерживать во вселенной жизнь и гармонию. Исполняя Божьи принципы, человек, действительно, может быть счастлив.

Доброты, такта и мудрости желаем вам, дорогие родители и учителя! Успехов и усердия дорогим детям, изучающим азбучные истины Божества.

Христианская азбука - Чтение для детей и родителей

Львов: Международный Благотворительный Фонд «Людина та її світогляд», 2009. – 100 с.

ISBN 978-966-2275-16-2

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