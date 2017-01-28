Чтобы не ошибаться по отношению к конкретным историческим обстоятельствам, религии должны вновь осознать себя и определиться с собственным подходом к окружающему миру и тем секулярным обстоятельствам, которые отныне являются их уделом. Совсем не очевидно, что расхождение с модернизмом и возможный или уже озвученный конфликт с ним должны повергать в панику. Их «отличия» от модернизма могут не зависеть от их собственной идентичности, и определенная корректировка позиции может быть произведена как результат такой встречи без всякого ущерба для религий. С другой стороны, невозможно a priori исключить, что именно то, что отличает религию, может в точности соответствовать тому, чего «недостает» современности по ее собственному признанию. И, наконец, почему бы не предположить, что те вызовы и провокации, с которыми сегодня сталкиваются религии, призваны не скомпрометировать их существование, но, напротив, открыть путь к спасительному обновлению и предоставить в будущем новые возможности?

Также очевидно, что в том цивилизационном пространстве, в котором существуют религии и которое их захлестывает, им всем противостоит и бросает вызов радикальная альтернатива. В общих чертах ее обычно и повсеместно называют «модернизмом». Едва ли не важнейшей характеристикой модернизма является его принципиально секулярный характер. Процессы автономизации и индивидуализации, критики и постоянного «подозрения» — все это в свое время способствовало приходу эпохи модернизма. Но следствием этого является также «разочарованность мира» и человека, секуляризация, полное обмирщение, которые могут выглядеть исключительно как открытое противостояние религии (религиям), несогласие с ней (с ними) или даже как вызов.

Международная академия религиозных исследований открыла трехлетнюю программу коллоквиумов, посвященных встрече и диалогу христианства с другими религиями. В связи с этим в 1995 г. в Афинах прошло совместное обсуждение основополагающего вопроса — христианство «перед лицом других религий». Уже на этом вводном этапе всем участникам обсуждения стало ясно, что — при всей своей важности — не одни только религии занимают культурное пространство сообществ, в которых они прогрессируют, излагают собственные доктрины и развивают свои институты.

Христианство, иудаизм и ислам: Верность и открытость

Ред. Жозеф Доре (Серия «Диалог»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 264 с.

ISBN 5-89647-091-6

Христианство, иудаизм и ислам: Верность и открытость - Содержание

Предисловие

Верность и открытость — фундаментальная проблема религий

Введение

Истоки библейского монотеизма (Ж-М. ван Канг)

Корни народа Израиля. Археологические данные

Этапы на пути к монотеизму

Первые этапы: Пенуэл, Гевал и Сихем

Исторические этапы на пути к монотеизму

Заключение

Отголоски дискуссии (С. Холл)

Иудаизм и современный мир

Иудаизм между христианством и исламом (А. Гертцберг)

Отголоски дискуссии (Г. Барт)

Иудаизм и вызовы современного мира (Г. Ригнер)

Традиция ислама вчера и сегодня

Коран и Сунна в исламе, «основные источники» (М Бормане) Описание Корана Передача Корана Значение Корана «Проблемы» Корана «Комментарии» к Корану Сунна и связанные с ней проблемы Направления и тенденции Заключение

Современный ислам перед лицом собственной традиции (М. Аркун) Введение Современный ислам перед лицом собственной традиции Понятия ислама и традиции Традиция и традиции в исламском мире Организующие принципы ортодоксии Всеобъемлющая исламская традиция Преимущество семиотического подхода Исторический и социологических подходы Богословское отношение Общая дискуссия

Исламское сознание у Мохаммеда Ар куна (К. Жефре) Мысль богословская и мысль критическая Подобие между тремя общинами Книги Статус Писания Соотнесение с историей Герменевтическая структура трех монотеистических религий



Христианство: верность и открытость

Восточное христианство и современный человек (Митрополит Г. Ходр)

Отголоски дискуссии (Л. Херан)

Пережитый опыт и текст как критерий христианской герменевтики (Г. Ведер)

Новозаветные предложения по естественному богословию Содержание вопроса Пережитый опыт и спасение. Христология Пережитый опыт и примиряющая благодать. Богословие Пережитый опыт и завершенное. Эсхатология Заключение Отголоски дискуссии (Г. Барт, М. Зеклер)



Три религии Книги перед лицом будущего

Христианство и иудаизм: двойное мессианское призвание? (М. Фесслер)

Риск верности в исламе и христианстве.

Вызов свободы (Э. Платти)

Мировые религии, мир и всеобщая этика (Г. Кюнг) Нет противоречия между укорененностью и открытостью Война цивилизаций? Иное решение: мир между религиями Дезориентация — мировая проблема К всеобщей этике, которая объединяет и связывает



Библиография

Отголоски дискуссии (О. Пеш)

Христианство, иудаизм и ислам: Верность и открытость - Предисловие - Верность и открытость — фундаментальная проблема религий

Размышления о христианстве в его отношениях с другими религиями, по крайней мере в контексте современности, обязательно породят множество исследований, встреч, обменов мнениями и дебатов, касающихся широкого спектра проблем верности истокам и открытости новому.

Любая религия по своей природе соотнесена со своими источниками, т. е. с прошлым, которое обязательно будет ставиться под вопрос хотя бы нынешним положением дел. У нее нет шансов выжить, если она не будет со всей ответственностью спрашивать себя о возможности соединения верности тому, что составляет ее вечный исток, и открытости тому, что определяет ее нынешнюю востребованность и дает надежду на будущее, — вопросы, которые ставит перед ней современный мир. Если они оказываются полностью светскими, то неизбежно будут и критическими по отношению к религии.

Именно в свете таких рассуждений наш Академический совет и задумал второй коллоквиум о религиях. Он был посвящен в основном вопросам верности истокам и открытости миру и проходил в Шамбези — Женеве с 7 по 12 сентября 1996 г. Данная книга представляет собой публикацию материалов коллоквиума. Конечно, было решено не рассматривать названную проблему с точки зрения религии (религий) вообще. В 1995 г. мы определили, что какими бы ни были рассматриваемые вопросы, мы будем говорить в данном случае об ответах, которые дают на них конкретные религии. Но исключено также рассматривать эти вопросы только с точки зрения христианства, т. к. мы хотим во что бы то ни стало продолжить наши обсуждения с представителями других религий, являющимися по сути дела его партнерами.

Решение было следующим. Мы будем рассуждать, безусловно, о взаимосвязи верности и открытости, делая это в отношении самосознания религий в связи с их истоками и положением в современном мире. При этом основное внимание мы будем уделять авраамическим религиям, иначе называемым «религиями Книги».

Преимущество этого решения состояло не только в том, что мы обращались одновременно как к христианству, так и двум наиболее близким ему религиям, но и в том, что мы смогли коснуться проблемы «верность истокам — открытость новому» в контексте проблемы, существующей также и во взаимоотношениях трех религий. Ведь именно во взаимосвязи «старого и нового» определяет себя христианство в отношении иудаизма. Это относится и к исламу, стоящему перед лицом двух предшествующих ему по времени религий — иудаизму и христианству.

Таким образом, участники коллоквиума не останавливались лишь на позиции христианства в сравнении с иудаизмом и исламом. Мы предпочли размышление о проблеме, поставленной современным миром перед всеми религиями вместе и каждой в отдельности перед лицом двух других в конкретных условиях современности. Отсюда изначально задуманный план: иудаизм пред лицом современного мира, включающего в себя христианство и ислам — более поздние по времени возникновения; ислам перед лицом современного мира, который включает также иудаизм и христианство; христианство перед лицом современного мира, включающего в себя иудаизм, и ислам, возникший позже.

Поскольку, тем не менее, данное обсуждение должно было стать не просто историческим, событийным или статистическим исследованием, не только делом формального анализа, но и богословским мероприятием, т. е. одновременно критическим и исповедническим, то мы решили установить, по меньшей мере, три типа критериев оценки.

Критерий исторического характера уже был отмечен. В любом случае три указанные религии сходятся в исповедании единого Бога: одного и того же единственного Бога, живого и истинного. Было бы интересно спросить себя, что мы можем знать об этой общности в историческом плане.

Можно предположить, что возвращение к истокам, быть может, с некоторыми уточнениями, позволило бы всем сконцентрироваться на главном. Возможно, это дало бы шанс и в будущем как для диалога между тремя религиями, так и для своего рода очищения. Историческая рефлексия о времени истоков может быть еще более поучительна, поскольку, надо это признать, монотеизм в различных своих проявлениях нередко оказывался в разные эпохи источником великого насилия.

Второй критерий должен носить эпистемолого-герменевтический характер. Встреча с сегодняшними проблемами может открыть перспективу, если мы захотим «перечитать» прошлое, и это позволит нам хотя бы отчасти осознать себя как его результат.

Что касается конкретного «пережитого опыта» (Г. Ведер), то не исключается, что в наследии, переданном моей религиозной традицией, можно найти именно то, что позволит ответить на вопросы, которые в экзистенциальном плане задает настоящее и будущее. Если это так, то в этом может заключаться открытость новому, которая одновременно с этим покажет все значение верности тому прошлому, из которого происходит настоящее. И это может указать путь.

Третий критерий — этического порядка. В очередной раз перед человеком стоит задача показать свою ответственность по отношению к миру — как к собственной жизни, так и жизни других людей. Религии тоже призваны прежде всего к ответственности, которая не зависит ни от их взаимного противостояния, ни от их конфликта с современной действительностью. Эта ответственность исходит как из их собственного стремления желать благо человеку, так и из требования к каждому быть «братом своего брата».

По сути дела, общая идея состоит в том, что у религий сохранятся перспективы, если они в самой своей открытости

найдут причины и способы быть верными, если они окажутся способны внести свой особый вклад, отвечая на вопросы, которые все чаще и чаще встают перед каждым человеком как в частной, так и в общественной жизни.