Настоящая книга преимущественно культурологическая. Цель ее — выявить и систематизировать культурную реакцию на христианство. Задача — обозначить грани взаимодействия Благовестия и мира, неотъемлемыми сторонами которого выступают принятие и отторжение. В плане материала она конкретизируется через осмысление российского опыта и его репрезентацию в форме наиболее знаковых текстов, которые в совокупности охватывают прошлое и настоящее и побуждают читателя к размышлениям.

Россия — своеобразный ареал мировой культуры. В качестве самостоятельной цивилизации она входит в мировую историю довольно поздно, немногим более тысячи лет назад. Христианство к тому моменту уже прошло тысячелетнюю историю, пережив фазы зарождения, гонения и принятия, в результате чего были сформированы цивилизационные пространства европейского Востока и Запада. Своеобразие российского опыта может быть обозначено при условии выявления неких идентичностей в рецепции евангельского откровения.

Кроме того, всемирная история представляет собой наложение друг на друга нескольких временных потоков, в которых живут локальные культурно-исторические миры. Ритм жизни и стадии развития российской цивилизации не совпадают во времени даже с ближайшим историческим окружением. Эту историческую особенность также необходимо принимать во внимание. Цель нашей книги — выявить и презентовать читателю лишь основные моменты в эволюции отечественной рецепции христианства, обозначив общее и особенное в сравнении с мировым опытом.

Христианство: pro et contra, антология

2-е изд., испр. и доп.

Сост.: Д. К. Богатырев, А. М. Прилуцкий; вступ. статья Д. К. Богатырева

СПб.: РХГА, 2017. 1032 с.

(Русский Путь)

ISBN 978-5-88812-822-0

Христианство: pro et contra, антология - Содержание

От издателя

Д. К Богатырёв Новозаветное откровение во встречах с религиями и культурами

I ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ТЕКСТЫ

Повесть временных лет <Фрагменты>

Е. Е. Голубинский Сказание о посещении Руси апостолом Андреем <Фрагменты>

<Митрополит Иларион> Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона

<Нил Сорский> Предание старца Нила Пустынника своим ученикам; и всем полезно его иметь <Фрагмент>

Иосиф Волоцкий Просветитель <Фрагменты>

Стоглав <Фрагменты>

Повесть о новгородском Белом Клобуке

<Протопоп Аввакум> Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения <Фрагменты>

Челобитная протопопа Аввакума <Фрагменты>

Павел Алеппский Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву> <Фрагменты>

Сигизмунд Герберштейн <Религия русских>

Де ла Невилл Любопытные и новые известия о Московии <Фрагменты>

Адам Олеарий Описание путешествия в Московию <Фрагменты>

А. С. Хорошев «Батыевщина» и церковная проповедь непротивления

Пер-Арне Бодин Взгляд на русскую церковь в Швеции эпохи великодержавия

Духовный Регламент 1721 года <Фрагменты>

<Пространный Катехизис митрополита Филарета Дроздова>

Определение Святейшего Синода, от 20-22 февраля 1901 года № 557, с посланием верным чадам Православной Греко-российской Церкви о графе Льве Толстом

Послание святейшего Патриарха Тихона об анафематствовании большевиков

Декларация митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. о признании им советской власти

Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их

II ФИЛОСОФСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Я. Чаадаев Философические письма. Письмо первое <Фрагмент>

А. С. Хомяков Церковь одна (Опыт катехизического изложения учения о Церкви)

П. Д. Юркевич Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия <Фрагмент>

Н. Толстой Христианское учение <Фрагменты>

B. С. Соловьев Россия и Вселенская Церковь <Фрагменты>

Г. П, Федотов Трагедия древнерусской святости

C. Л. Франк Духовная пустота и встреча с живым Богом

И. А. Ильин О духовном компромиссе Об очищении души

Н. А. Бердяев Коммунизм и христианство Христианство и история О христианской истории и историческом христианстве

В. В. Розанов Люди лунного света (Метафизика христианства) <Фрагмент>

О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира

П. А. Флоренский Записка о христианстве и культуре

А. В. Луначарский Христианство или коммунизм. Диспут с митрополитом А . Введенским

IІІ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

А. Н. Радищев Путешествие из Петербурга в Москву <Фрагменты>

А. И. Герцен Былое и думы <Фрагмент>

М. Е. Салтыков-Щедрин История одного города <Фрагменты>

Ф. М. Достоевский Дневник писателя. 1876 год. Глава вторая <Фрагмент> Дневник писателя. 1877 год. Глава первая <Фрагмент> Дневник писателя. 1873 год <Фрагмент> Дневник писателя. 1880 год <Фрагменты>

А. И. Куприн Анафема

IV РЕЛИГИЯ, ХРИСТИАНСТВО, ЦЕРКОВЬ В ДИСКУРСАХ СОВЕТСКОГО АТЕИЗМА

В. И. Ленин Отношение социалистического государства и коммунистической партии к религии и церкви. Полное отделение церкви от государства — требование пролетариата Религия не есть частное дело по отношению к рабочей партии Атеистическая пропаганда должна быть подчинена борьбе за уничтожение социальных корней религии Об отношении рабочей партии к религии Система атеистического воспитания трудящихся. Организация широкой антирелигиозной пропаганды Воинствующий атеизм и материализм

О. М. Фрейденберг Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии)

Ем. Ярославский Библия для верующих и неверующих <Фрагменты> История и теория атеизма <Фрагменты>

А. Ф. Горин Критика православного учения о нравственном идеале (Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. 1970 г.) <Фрагмент>

Г. П. Щепин Методологические проблемы научной критики Библии и библиолатрии (Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. 1981 г.) <Фрагмент>

Ю. П. Лунгу Научно-техническая революция и формирование атеистической убежденности (Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. 1974 г.) <Фрагмент>

А. А. Кусакин Становление и развитие массового атеизма на Дальнем Востоке СССР (Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. 1983 г.) <Фрагмент>

А. А. Осипов Откровенный разговор с верующими и неверующими.Размышления бывшего богослова

Н. С. Гордиенко Атеизм и религия в современной борьбе идей. Критика клерикального антикоммунизма <Фрагмент>

Л. Н. Семашко К анализу содержания понятия «эффективность» атеистического воспитания»

С. И. Шевченко Из опыта атеистического воспитания молодежи

A . А. Гайдис Особенности эволюции католического клерикального антикоммунизма Исторический материализм. Учебник для Высших партийных школ <Фрагмент>



ПРИЛОЖЕНИЕ

B. Н. Захаров Русская литература и христианство

И. А. Есаулов Религиозный вектор советской культуры

C. Л. Фирсов Христианство и Русская Православная Церковь в посткоммунистической России: новые вызовы и старые проблемы

В. Ю. Лебедев Модернизм в христианстве

Ф. Н. Козырев Христианство и половой вопрос

Д. А. Головушкин Христианский фундаментализм: концептуально-терминологическое пространство дискурса

А. М. Прилуцкий Христианство в постконфессиональном мире

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Христианство: pro et contra, антология - Дорогой читатель!

Дорогой читатель, Вы держите в руках очередную антологию серии «Русский Путь» — «Христианство: pro et contra». Она выделяется из общего ряда изданий серии. Во-первых, число публикаций «Русского Пути» превысило отметку в 100 томов, это своеобразный юбилей.

Во-вторых, книга не совсем обычна в тематическом плане. «Русский Путь» открылся в 1994 году антологией «Н. А. Бердяев: pro et contra», и в дальнейшем подавляющее большинство изданий серии были посвящены персоналиям. Сначала это были творцы отечественной культуры — философы, писатели, государствен но-политические деятели. Позднее предметом стала российская рефлексия зарубежных персоналий (Платона, Данте, Сервантеса, Паскаля, Руссо, Ницше и др.). Однако важнейшей задачей серии нам представляется переход от персоналий к реалиям. В числе таковых — конфессии, формы государственности, идеологии, универсалии культуры. Работа в этом направлении ведётся. Опубликованы книги, посвящённые культурологической рефлексии христианских конфессий — православию, католицизму и протестантизму.

Идёт работа над антологиями по ключевым идеологиям — либерализму, социализму, национализму и консерватизму («Анархизм: pro et contra» уже опубликован). При подцержке Российского научного фонда (РНФ) организована подготовка книг, каждая из которых посвящена социокультурным рефлексиям важнейших духовных традиций в истории человечества — иудаизма, буддизма, христианства и ислама. Первая, отображающая отношение к христианству в истории российской цивилизации, перед Вами. В данном случае речь идёт не о конфессиональном разнообразии внутри христианства, а о рефлексии более фундаментальной, собственно религиозной идентичности. В том же ключе предполагается выстроить и книги об иудаизме, буддизме и исламе, чтобы они дополняли друг друга, создавая целостную картину восприятия религиозных влияний в российской культуре.

В-третьих, антологию можно рассматривать как попытку культурологического осмысления того, что не вписывается в ряд обычных явлений истории и культуры. Христианство — по крайне мере, с точки зрения самих христиан — метаисторично. Христианство — это вечность, раскрывающаяся во времени. Перед нами противоречие, которое также можно назвать антиномией или парадоксом. Богословие претендует на то, что может, зная сокровенную Истину, осмысливать и оценивать время и историю с точки зрения вечности — sub specie aeternitaties. Наш подход скромнее, он нацелен на выявление реакций культурной среды — как положительных, так и отрицательных. Этим обусловлен вполне соответствующий методологии исследования подзаголовок книги — «pro et contra».

Тем не менее книга подготовлена в РХГА. Поэтому, предваряя вопросы о самой возможности публикаций аргументов «contra» по отношению к христианству в издательстве ВУЗа, декларирующего приверженность христианским ценностям, отметим следующее. Истина христианства невместима без остатка никаким отдельным народом, никакой определённой культурой. Аргументы «против» были, есть и будут. В отношении фундаментальных вопросов веры у нас нет доказательств истинности, но имеются аргументы в пользу, которые человек свободно отвергает или принимает, руководствуясь при этом и разумом, и сердцем. Вера должна быть зрячей, в этом её принципиальное отличие от мифологической или идеологической убеждённости. В нашей стране, к сожалению, слишком долго поднимали на щит веру «простую», «не книжную», «детскую». Закончилось всё, как известно, большевистской катастрофой. Структура настоящей антологии соответствует основным эпохам восприятия христианства в России. Долгое время Россия была православным царством. Секуляризация привела в конце концов к относительно короткому периоду диктатуры государственного атеизма. Ныне мы живём в ситуации, которую можно оценить как постсекулярную.

Сложности формирования раздела «рго» были связаны с обилием интересных текстов, а раздела «contra», напротив, с малочисленностью таковых. Российская культура пока ещё не породила оригинальной противохристианской аргументации. Критика христианства имела в большей степени «практический» характер. Христианские и противохристианские мотивы, имевшие место в русской и советской художественной литературе, получили отражение в аналитических статьях современных исследователей. Современный дискурс дан абрисно, более подробно его, как и материалы других разделов антологии, планируется представить на сайте по адресу: URL: http://religio.rhga.ru/.

Современный этап исторического развития России характеризуется стремлением обрести новую культурную идентичность в новых геополитических условиях. В стране и в мире меняется отношение к христианству и к религии в целом. Отношение к Абсолютному выступает важнейшим элементом культурной идентичности, в какого Бога верит человек, таков он сам и есть. История, с одной стороны, не повторяется в смысле конкретных событий и процессов, а с другой стороны, периодически воспроизводит в обновлённых условиях некие парадигмальные, или матричные, установки мысли и действия. Вопрос об отношении к христианству является ключевым в формировании новой российской идентичности. Мы рассматриваем данную книгу как наш посильный вклад в тот «творческий консерватизм», о важности которого для судьбы России писали русские философы и богословы.