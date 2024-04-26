Настасья Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее

«Вот закончится постмодерн — тогда и заживем» — этот интернет-мем казался смешным, когда верилось, что эпоха постмодерна в силу самой своей природы не закончится никогда. Но сегодня это уже не смешно. О метамодерне как особом состоянии культуры заговорили после появления манифеста голландцев Тимо-теуса Вермюлена и Робина ван ден Аккера (2010); более известным, однако, стал появившийся позже манифест Люка Тёрнера (2011). Несмотря на наличие манифестов, речь идет не о каком-то частном художественном направлении, которое нуждается в самодекларировании; да и интенция обоих текстов — не провозглашение нового, а констатация уже происходящих в культуре изменений.

В этом смысле подлинным манифестом метамодернизма можно считать постоянно растущий посвященный ему сайт, который стал чем-то вроде самообновляющегося трактата в реальном времени — такая форма манифестирования конгениальна самому явлению. Сегодня термины метамодернизм и метамодерн все чаще применяются в самых разных областях культуры. Говорят о метамодернизме в философии, архитектуре, психологии, литературе. В русскоязычном интеллектуальном пространстве термин «метамодерн» обычно привлекается в контексте философии и неакадемической музыки — в связи с творчеством Славы КПСС, Cocorosie, Lovosero, OQJAV.

При этом до сих пор метамодерн остается скорее словесным мемом взрослеющих хипстеров, чем общепринятым термином научного сообщества. О метамодерне поет Монеточка, а в контекст искусствоведения и музыковедения в частности он до сих пор не вошел — и это, кстати, вполне в духе метамодерна: в отличие от постмодернизма, он не играет с категориями массового и элитарного, а полностью размывает их. Метамодерн — не стиль, но состояние культуры, не художественное направление, но глобальная ментальная парадигма. В то же время, метамодерн как состояние культуры порождает и определяет новые способы существования искусства — а значит, и его новую поэтику. Будем использовать слово метамодерн для определения состояния современной культуры и слово метамодернизм для определения искусства эпохи метамодерна.

как еще < неточно > называют метамодерн

новая душевность

новая искренность

новый романтизм

новый гуманизм

новый модернизм

пространство постискусства

космодернизм

перформатизм

реновализм

альтермодерн

постсовременность

гиперсовременность

постпостмодернизм

Настасья Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее

Издательство – Группа Компаний «РИПОЛ классик»

Москва – 2020 г. / 303 c.

ISBN 978-5-386-13540-9

Настасья Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее – Содержание

Введение

1.«СЫРОЕ»: метамодерн в себе после постмодернизма

Постирония

Конец цитирования

Возвращение аффекта

Новая меланхолия и новая эйфория

Искусство эпохи четвертой промышленной революции

Русский метамодерн

2. «ПРИГОТОВЛЕННОЕ»: метамодерн в музыке поворот 1970-х