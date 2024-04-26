Настасья Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее

Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее
«Вот закончится постмодерн — тогда и заживем» — этот интернет-мем казался смешным, когда верилось, что эпоха постмодерна в силу самой своей природы не закончится никогда. Но сегодня это уже не смешно. О метамодерне как особом состоянии культуры заговорили после появления манифеста голландцев Тимо-теуса Вермюлена и Робина ван ден Аккера (2010); более известным, однако, стал появившийся позже манифест Люка Тёрнера (2011). Несмотря на наличие манифестов, речь идет не о каком-то частном художественном направлении, которое нуждается в самодекларировании; да и интенция обоих текстов — не провозглашение нового, а констатация уже происходящих в культуре изменений.
В этом смысле подлинным манифестом метамодернизма можно считать постоянно растущий посвященный ему сайт, который стал чем-то вроде самообновляющегося трактата в реальном времени — такая форма манифестирования конгениальна самому явлению. Сегодня термины метамодернизм и метамодерн все чаще применяются в самых разных областях культуры. Говорят о метамодернизме в философии, архитектуре, психологии, литературе. В русскоязычном интеллектуальном пространстве термин «метамодерн» обычно привлекается в контексте философии и неакадемической музыки — в связи с творчеством Славы КПСС, Cocorosie, Lovosero, OQJAV.
При этом до сих пор метамодерн остается скорее словесным мемом взрослеющих хипстеров, чем общепринятым термином научного сообщества. О метамодерне поет Монеточка, а в контекст искусствоведения и музыковедения в частности он до сих пор не вошел — и это, кстати, вполне в духе метамодерна: в отличие от постмодернизма, он не играет с категориями массового и элитарного, а полностью размывает их. Метамодерн — не стиль, но состояние культуры, не художественное направление, но глобальная ментальная парадигма. В то же время, метамодерн как состояние культуры порождает и определяет новые способы существования искусства — а значит, и его новую поэтику. Будем использовать слово метамодерн для определения состояния современной культуры и слово метамодернизм для определения искусства эпохи метамодерна.
как еще < неточно > называют метамодерн
новая душевность
новая искренность
новый романтизм
новый гуманизм
новый модернизм
пространство постискусства
космодернизм
перформатизм
реновализм
альтермодерн
постсовременность
гиперсовременность
постпостмодернизм
Настасья Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее
Издательство – Группа Компаний «РИПОЛ классик»
Москва – 2020 г. / 303 c.
ISBN 978-5-386-13540-9
Настасья Хрущева – Метамодерн в музыке и вокруг нее – Содержание
Введение
1.«СЫРОЕ»: метамодерн в себе после постмодернизма
- Постирония
- Конец цитирования
- Возвращение аффекта
- Новая меланхолия и новая эйфория
- Искусство эпохи четвертой промышленной революции
- Русский метамодерн
2. «ПРИГОТОВЛЕННОЕ»: метамодерн в музыке поворот 1970-х
- Возвращения и уходы
- Сентиментальный минимализм
- Протометамодерн: Эрик Сати и поэтика несовершенного опуса
- Новый дилетантизм и поэтика незначительного
- «Новая простота» и ее сложности
- Тихие песни Валентина Сильвестрова: романсовый код
- Песня колхозника о Москве Леонида Десятникова: метаплакат
- Canto ostinato Симеона тен Хольта: неосознанный манифест метамодерна
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