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Хрусталёв - Колдовство на Руси

Хрусталёв Денис - Колдовство на Руси
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Ведьмовские козни пронизывают русскую историю. Искони враг рода человеческого посягал на жителей и особенно правителей Руси. Форменный беспредел начался сразу после того, как московские князья прекратили междоусобицы и приступили к собиранию страны. Благочестивые государи подвергались непрестанным нападкам. Сами они, находясь под Господним покровительством, были недоступны для дьявольских каверз, но в заботах окружали себя сподвижниками, лишенными исключительной благодати. Через этих сподвижников действовал Сатана. А кроме того, бил по близким родственникам, беспечным женам, неизменно падучим на мед искушения, и детям малым, непричастным святых даров. Прародитель всех бед ранил куда мог, метя в государеву душу, душу страны, душу царствия земного, душу каждого православного христианина. И это вечный бой.

Параллельный мир духов незрим, но бесспорно существует, что подтверждается церковными канонами. Христианин не может сомневаться в его реальности, как и в том, что духи бывают добрыми и злыми, ангелами и демонами. Уже при крещении неофит признает приверженность добру. Святой отец вопрошает: «Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его?». Ответ: «Отрицаюся!» Эти формулы восходят к первому из «Тайноводственных поучений», приписываемых св. Кириллу Иерусалимскому (IV в.). В частности, там разъясняется: «...ты говоришь: и всею служения твоею. Служение же диаволу есть молитва, совершаемая в капищах: все бывающее для чествования бездушных идолов: зажигание свеч, или каждение при источниках и реках, так как иные, прельщены быв сновидениями или бесами, приходили на оные воды в чаянии обрести уврачевание и телесных недугов: или что иное такого рода: ты к сему не приобщайся. Птицегадание, чарование, предсказывания, или привески на шее против очес призора, или на листах написания, волхвования, или иные злые хитрости, и другие сим подобные непотребства, суть служения диаволу. Итак, бегай сего.» (I, 8)1. Так всегда, но потом проходят годы, человек слаб, а дьявол хитер — верность нарушить легко, он поможет.

Попущением Господним бесы искушают людей, которым ради спасения души необходимо следовать евангельским примерам, внимать предписаниям праведников. Порой бесы буквально захватывают, вселяются в того, кто дал повод или просто слаб. Более того, беса можно наслать, поклонившись ему, потребовав в качестве платы ущерб кому-то. Конечно, не на каждого они способны покуситься. Благочестивые, например, в полной безопасности. Хотя это самые лакомые жертвы.

Денис Григорьевич Хрусталёв - Колдовство на Руси. Политическая история от Крещения до «Антихриста»

(История и наука Рунета)

Москва: АСТ, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-17-147540-6

Денис Григорьевич Хрусталёв - Колдовство на Руси. Политическая история от Крещения до «Антихриста» - Содержание

Введение. Колдовство как политика

1. Время волхвов X–XIV вв.

2. Время ведьм XV–XVI вв.

3. Время чародеев XVI–XVII вв.

4. Время колдунов XVII в.

5. Время волшебников XVIII в .

Заключение. Свет Просвещения в апогее мракобесия

Сокращения

Библиография

Views 444
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2024
Author brat christifid
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