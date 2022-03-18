Психология кризисных и экстремальных ситуаций

Современный мир стал значительно сложнее и опаснее. На психику человека постоянно воздействуют стрессоры высокой интенсивности, вызывающие чувство тревоги и незащищённости. Закончился период гуманитарного благополучия человека, который длился после Второй мировой войны на протяжении полувека. За последние два десятилетия произошёл квантовый скачок в развитии общества: традиционное общество превратилось в «текучее» из-за стремительно меняющихся стереотипов жизни, вызванных множеством причин. Неустойчивая международная обстановка и потоки негативной информации в СМИ. Религиозно-этнические конфликты и террористические акты. Локальные войны и проблемы беженцев. Процессы глобализации и техногенные катастрофы. Психическое напряжение на работе и в транспорте. Ускорение темпа жизни и повышение требований к человеку. Расширение виртуального мира, публичности жизни в цифровом пространстве и информационные перегрузки. Жёсткое давление рекламы и современной моды. Изменение общественных стереотипов и привычных семейных ценностей. Появление новых видов зависимостей и «болезней цивилизации».

Этот перечень внешних факторов, вызывающих у человека «хроническое напряжение», можно продолжить. Их объединяет «модерность» происхождения. Все они связаны с новым временем, новым витком науки, техники, информационных технологий, а также с обнаружением новых пределов человеческих возможностей, что влечёт за собой трансформацию менталитетов и установок, эмоциональную уязвимость и рост психических нарушений. Так, депрессии, страхи, тревога, зависимости, «выгорание» и т. д. часто становятся маркерами современного человека. Однако кроме внешних факторов, связанных с трансформацией общества и издержками цивилизации, человеку приходится преодолевать и внутренние проблемы. Это прежде всего собственные индивидуальные кризисы, старые, как мир: возрастные, семейные, любовные, профессиональные, экзистенциальные и пр. К ним же относятся и трудные жизненные ситуации, которые становятся часто серьёзным вызовом и испытанием для человека: болезни, потери, травмы, насилие, смерть близких, утраты, эмиграция и т. д.

Как сохранить в современном мире стабильность, душевное здоровье, профессию, материальное благополучие и близких людей ? Как пережить давление среды и жизненные кризисы ? Какие ресурсы и способы совладания возможно задействовать ? Какова природа агрессии, аутоагрессии и социальной адаптации ? Как не сломаться и сделаться сильнее ? Почему, приняв вызов судьбы и преодолев его, человек становится интереснее и мудрее ? В чём движущая сила кризиса и глубинных переживаний ? Почему личностный рост всегда связан с болью ? Каковы причины возникновения психической травматизации и постстрессовых расстройств ? Как их обнаружить с помощью психодиагностики и почему нужна профессиональная психологическая помощь ? Почему специалисты экстремального профиля нуждаются в психологическом сопровождении ? Чтобы ответить на эти и целый ряд других важных вопросов, необходимо было разработать новое направление в клинической психологии — психологию кризисных и экстремальных ситуаций. Из-за сложности задачи нужно было осуществить междисциплинарный подход и привлечь разных ςπeциaлиcτoв: клинических и социальных психологов, врачей, физиологов, религиоведов, культурологов, журналистов, военных специалистов, судебных экспертов, спасателей.

Психология кризисных и экстремальных ситуаций

учебник

под ред. Н. С. Хрусталёвой

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 748 с.

ISBN 978-5-288-05830-1

Психология кризисных и экстремальных ситуаций - Оглавление

Предисловие

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

Глава 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ КРИЗИСЫ

Глава 3. ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Глава 4. ПСИХОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Глава 5. ЗАБОЛЕВАНИЕ С ВИТАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ: И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Глава 6. ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА

Глава 7. ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ

Глава 8. ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМАТИЗАЦИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Глава 9. ГОРЕ И УТРАТА

Глава 10. ПСИХОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

Глава 11. ПСИХОЛОГИЯ АГРЕССИИ

Глава 12. СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК КРАЙНЯЯ ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ АУТОАГРЕССИИ

Глава 13. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИИ

Глава 14. ПСИХОДИАГНОСТИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ

Глава 15. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Послесловие

Литература