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Одинцова - Психология экстремальных ситуаций

Одинцова Мария - Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум для среднего профессионального образования
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Экстремальная психология как наука достаточно молода. Но она прошла огромный путь становления и развития от времен античности, а то и первобытного общества до наших дней. Психология как наука зарождалась на фоне многочисленных экстремальных событий XIX в. Душевные потрясения людей в революционных столкновениях, политических баталиях, войнах, кризисах, катастрофах, несчастных случаях на производствах, стихийных бедствиях и их последствия в виде психических расстройств нуждались не только в благоприятном излечении, но и в объяснении особенностей возникновения, протекания и социального вреда.
Как следствие, возникла необходимость разобраться в психологической сущности революций, войн, катастроф, их механизмах и последствиях для психологического здоровья человека. И уже в середине XIX в. в связи с исследованием последствий массовых железнодорожных катастроф появляется термин «травматический невроз». Начиная с описания его признаков у людей, пострадавших в результате железнодорожных катастроф, психиатры описывают и множество иных случаев проявления травматического невроза при других экстремальных ситуациях: падение с высоты, удар молнии, кораблекрушение, пожары, взрывы, душевные потрясения и т. п. Так, к 80-м гг. XX в. складывается уже четкое представление о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).
Активное развитие в конце XIX — начале XX в. военной психологии приводит к тому, что актуальными становятся не столько стратегические и тактические вопросы войны, сколько ее психологический аспект, стратегии воздействия на массы людей, психология бойца и т. д. И вопросы эти по сей день не теряют актуальности. В последние годы все более распространенными становятся случаи массовых беспорядков, терроризма, стихийных бедствий, техногенных катастроф, а также межнациональных конфликтов, в том числе и вооруженных. Эти экстремальные ситуации, включая военные действия, приводят к необходимости знать и постоянно изучать психологию поведения личности и группы в таких ситуациях, уметь оказать не только квалифицированную помощь, но и в отдельных случаях спрогнозировать, а иногда и предотвратить психологические и социальные последствия таких ситуаций.

Одинцова Мария - Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум для среднего профессионального образования

Москва : Издательство Юрайт, 2022. 303 с.
Снрия "Профессиональное образование"
ISBN 978-5-534-01915-5

Одинцова Мария - Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум для среднего профессионального образования - Оглавление

Предисловие
Раздел I ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
  • Глава 1. История и этапы становления экстремальной психологии
  • Глава 2. Понятия «экстремальные условия» и «экстремальные состояния»
  • Практикум
Раздел II ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
  • Глава 3. Экстремальные ситуации. Виды, особенности
  • Глава 4. Ситуации психологического и физического насилия
  • Глава 5. Экстремальные условия профессиональной деятельности
  • Практикум
Раздел III ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 6. Личность и группа в экстремальных ситуациях
  • Глава 7. Психологическое здоровье личности и экстремальные условия
  • Практикум
Раздел IV ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
  • Глава 8. Методологические проблемы психодиагностики экстремальных состояний личности
  • Глава 9. Психологическая помощь личности в экстремальных ситуациях
  • Практикум
Заключение
Список литературы
Глоссарий
ПРИЛОЖЕНИЯ
Views 463
Rating 3.0 / 5
Added 27.03.2022
Author brat Andron
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3.0/5 (2)

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