«Протестантская Россия — что за чушь?» — иронически вопрошали в конце прошлого — начале нынешнего века, в разгар гонений на протестантов. И тогда же был дан ответ, суть которого можно повторить и сейчас: «Протестантская Россия — это Россия богобоязненная, работящая, непьющая, нелгущая и некрадущая». А это вовсе не чушь. И право же, с ней стоит познакомиться поближе.





Быть протестантом в России — значит быть в малом стаде малого стада, что очень непросто. И настала пора посмотреть, что в вероучении протестантов России отличает их от прочих христиан нашей страны, как к ним у нас относятся и как протестанты на это отношение реагируют. Однако сначала обратимся к упомянутым «некоторым данным».

Обычно число верующих устанавливается во время переписей. Так было в дореволюционной России: согласно данным последней из проводившихся в ней переписей, в 1913 году всё население Российской Империи составляло 159,2 млн человек и по вероисповедной принадлежности они

распределялись так:

православные — 103,4 млн, или 65%;

старообрядцы — 15,9 млн, или 10%;

католики — 12,7 млн, или 8% (католическая Польша входила тогда в состав Империи);

протестанты — 7,2 млн, или 4,5%;

мусульмане — 9,6 млн, или 6%;

иудаисты — 6,4 млн, или 4%.

Хотя эти данные иногда ставятся под сомнение (и в те времена любили приукрасить ситуацию, исказить её в пользу доминирующей церкви), они всё же. куда надёжнее тех, которыми пользовались позже. Из них следует, что протестанты и тогда были «малым стадом».

Игорь Подберезский - Быть протестантом в России

М. Издательство «Благовестник», 1996. — 382 с.

Игорь Подберезский - Быть протестантом в России - Содержание

Глава первая «Москва протестантская» (По протестантским церквам столицы)

Глава вторая Малое стадо (Есть ли в России религиозное пробуждение?)

Глава третья Срок давности (История протестантства в России)

Глава четвёртая «Избери жизнь» (Церковь евангельских христиан-баптистов)

Глава пятая Другие обители (Некоторые протестантские и околопротестантские церкви России)

Глава шестая Богово и кесарево (Отношения между церковью и государством в России)

Заключение

Литература