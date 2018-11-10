Иоанн Креститель имеет много имен. Его называют Пророком, другом Жениха, Светочем, Ангелом, Гласом, Илией, Крестителем Спасителя, Предвестником Судии и Предтечей Царя. Имя Пророк указывает на преимущество знания, Друг Жениха - на преимущество любви, Светильник горящий - на преимущество святости, Ангел - на преимущество девства, Глас - на преимущество смирения, Илия - на преимущество жара, Креститель - на преимущество дивной чести, Глашатай - на преимущество проповеди, Предтеча - на преимущество предуготовления.

Рождество Иоанна Крестителя было возвещено архангелом, о чем существует следующий рассказ. Некогда Царь Давид, как рассказано в Схоластической истории, желая улучшить богослужение, поставил двадцать четыре священника, один из которых считался главным и носил имя первосвященника. Царь поставил шестнадцать мужей из колена Елеазара и восемь мужей из колена Ифамара: каждый из них, согласно жребию, по очереди служил в течение недели, так что Авия, из колена которого происходил Захария, имел служение на восьмой неделе (1 Пар 24, 10). Захария и жена его были стары и не имели детей. Когда Захария вошел в храм Господень, чтобы возложить фимиам на жертвенник, и множество людей ожидали снаружи, ему явился архангел Гавриил. Захария испугался при виде его, но архангел сказал ему: Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя (Лк 1, 13). Ведь благим ангелам, как указывает Глосса, свойственно ласковыми речами успокаивать тех, кто напуган их появлением. Напротив, злые ангелы, принявшие облик ангелов света, наводят еще больший ужас на человека, ощутившего страх перед ними.

Итак, Гавриил возвестил Захарии, что у него родится сын, имя которому будет Иоанн. Он не будет пить вина и сикера (Лк 1, 1 $) и предъидет перед Господом в духе и силе Илии (Лк 1,17) - Иоанн назван Илией из-за места пребывания, поскольку оба жили в пустыне; из-за пищи, поскольку оба скудно питались; из-за внешнего облика, поскольку оба не заботились о своем одеянии; из-за служения, ведь оба были предтечами: один был предтечей Судии, другой - предтечей Спасителя; из-за ревности, поскольку глагол их пылал, подобно факелу.

Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том II

Москва, Издательство Францисканцев, 2018

Перевод выполнен с латинского оригинала по новейшему критическому изданию:

Jacobus de Voragine. Legenda Aurea - Goldene Legende / Hrsg. und ubersetzt von Bruno W. Hauptli. 2 Bds. Freiburg im Breisgau, 2014.

ISBN 978-5-89208-133-7

Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том II - Оглавление

Часть V. О праздниках, приходящихся на время странствия (продолжение)

Глава LXXXVI О Рождестве святого Иоанна Предтечи

О Рождестве святого Иоанна Предтечи Глава LXXXVII О святых Иоанне и Павле

О святых Иоанне и Павле Глава LXXXVIII О святом Папе Льве

О святом Папе Льве Глава LXXXIX О святом апостоле Петре

О святом апостоле Петре Глава ХС О святом апостоле Павле

О святом апостоле Павле Глава XCI. О семерых братьях

О семерых братьях Глава ХСИ О святой Феодоре

О святой Феодоре Глава ХСШ О святой Маргарите

О святой Маргарите Глава XCIV О святом Алексии

О святом Алексии Глава ХСV О святой Пракседе

О святой Пракседе Глава XCVI О святой Марии Магдалине

О святой Марии Магдалине Глава XCVII О святом Аполлинарии

О святом Аполлинарии Глава XCVIII О святой Христине

Глава XCIX О святом апостоле Иакове

О святом апостоле Иакове Глава С О святом Христофоре

О святом Христофоре Глава CI О семерых спящих

О семерых спящих Глава СII О святых Назарии и Цельсе

О святых Назарии и Цельсе Глава СIII О святом Папе Феликсе

О святом Папе Феликсе Глава CIV О святых Симплиции, Фаустине и Беатрисе

О святых Симплиции, Фаустине и Беатрисе Глава CV О святой Марфе

О святой Марфе Глава CVI О святых Абдоне и Сеннене

О святых Абдоне и Сеннене Глава СVII О святом Германе

О святом Германе Глава СVIII О святом Евсевии

О святом Евсевии Глава CIX О святых Маккавеях

О святых Маккавеях Глава СХ О святом Петре в оковах

О святом Петре в оковах Глава CXI О святом Папе Стефане

О святом Папе Стефане Глава СХII Об обретении мощей святого Стефана

Об обретении мощей святого Стефана Глава СХIII О святом Доминике

О святом Доминике Глава CXIV О святом Сиксте

О святом Сиксте Глава CXV О святом Донате

О святом Донате Глава CXVI О святых Кириаке, Ларге и Смарагде

О святых Кириаке, Ларге и Смарагде Глава CXVII О святом Лаврентии

О святом Лаврентии Глава CXVIII О святом Ипполите и его сподвижниках

О святом Ипполите и его сподвижниках Глава CXIX Об Успении Пресвятой Девы Марии

Об Успении Пресвятой Девы Марии Глава СХХ О святом Бернарде

О святом Бернарде Глава CXXI О святом Тимофее

О святом Тимофее Глава СХХІІ О святом Симфориане

О святом Симфориане Глава СХХІІІ О святом Варфоломее

О святом Варфоломее Глава CXXІV О святом Августине

О святом Августине Глава CXXV Об Усекновении главы святого Иоанна Предтечи

Об Усекновении главы святого Иоанна Предтечи Глава CXXVI О святых Феликсе и Адаукте

О святых Феликсе и Адаукте Глава CXXVII О святых Сабиниане и Сабине

Глава CXXVIII О святом Лупе

О святом Лупе Глава CXXIX О святом Мамертине

О святом Мамертине Глава СХХХ О святом Эгидии

О святом Эгидии Глава CXXXI О Рождестве Пресвятой Девы Марии

О Рождестве Пресвятой Девы Марии Глава СХХХП О святых Корнелии и Киприане

О святых Корнелии и Киприане Глава СХХХШ О святом Ламберте

О святом Ламберте Глава CXXXTV О святом Адриане

О святом Адриане Глава CXXXV О святых Горгонии и Дорофее

О святых Горгонии и Дорофее Глава CXXXVI О святых Проте и Иакинфе

Глава CXXXVІI О Воздвижении Святого Креста

Глава CXXXVIII О святом Иоанне Златоусте

О святом Иоанне Златоусте Глава CXXXIX О святой Евфимии

О святой Евфимии Глава CXL О святом апостоле Матфее

О святом апостоле Матфее Глава CXLI О святом Маврикии и его сподвижниках

О святом Маврикии и его сподвижниках Глава CXLII О святой Иустине

О святой Иустине Глава CXLIII О святых Косме и Дамиане

О святых Косме и Дамиане Глава CXLIV О святом епископе Фурсее

О святом епископе Фурсее Глава CXLV О святом Михаиле

О святом Михаиле Глава CXLVI О святом Иерониме

О святом Иерониме Глава CXLVII О святом Ремигии

О святом Ремигии Глава CXLVIII О святом Леодегарии

О святом Леодегарии Глава CXLIX О святом Франциске

О святом Франциске Глава CL О святой Пелагии

О святой Пелагии Глава CLI О святой Маргарите, прозванной Пелагием

О святой Маргарите, прозванной Пелагием Глава CLII О святой Таисии

О святой Таисии Глава СLIII О святом Дионисии

О святом Дионисии Глава CLIV О святом Каликсте

О святом Каликсте Глава CLV О святом Леонарде

О святом Леонарде Глава CLVI О святом евангелисте Луке

О святом евангелисте Луке Глава CLVII О святых Хрисанфе и Дарии

О святых Хрисанфе и Дарии Глава CLVIII О святых одиннадцати тысячах дев

О святых одиннадцати тысячах дев Глава CLIX Об апостолах Симоне и Иуде

Об апостолах Симоне и Иуде Глава CLX О святом Квентине

О святом Квентине Глава CLXI О святом Евстафии

О святом Евстафии Глава CLXII О торжестве Всех Святых

О торжестве Всех Святых Глава CLXIII О поминовении душ усопших верных

Глава CLXIV О четверых Венценосных мучениках

Глава CLXV О святом Феодоре

О святом Феодоре Глава CLXVI О святом Мартине

О святом Мартине Глава CLXVII О святом Брикции

О святом Брикции Глава CLXVIII О святой Елизавете

О святой Елизавете Глава CLXIX О святой Цецилии

О святой Цецилии Глава CLXX О святом Клименте

О святом Клименте Глава CLXXI О святом Хрисогоне

О святом Хрисогоне Глава CLXXII О святой Екатерине

О святой Екатерине Глава CLXXIII О святом Сатурнине

О святом Сатурнине Глава CLXXIV О святом Иакове Рассеченном

О святом Иакове Рассеченном Глава CLXXV О святом авве Пасторе

О святом авве Пасторе Глава CLXXVI О святом авве Иоанне

О святом авве Иоанне Глава CLXXVII О святом авве Моисее

О святом авве Моисее Глава CLXXVIII О святом авве Арсении

О святом авве Арсении Глава CLXXIX О святом авве Агафоне

О святом авве Агафоне Глава CLXXX О святых Варлааме и Иосафате

О святых Варлааме и Иосафате Глава CLXXXI О святом Папе Пелагии

О святом Папе Пелагии Глава CLXXXII Об освящении церкви

Комментарии

Алфавитный указатель имен авторов и названий сочинений

Библиографический указатель

Библиографические сокращения

Список иллюстраций

Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том II - О святом Папе Льве

Папа Лев, как рассказано в Книге чудес Пречистой Девы Марии, однажды служил мессу в церкви Санта Мария Маджоре. Когда он по чину причащал верных, некая матрона поцеловала Папе руку, из-за чего в нем возгорелось сильное плотское желание. Но муж Божий сам над собой совершил отмщение: в тот же день он тайно отсек соблазнившую его руку и бросил ее прочь. Однако народ стал роптать на то, что Верховный понтифик не служит мессу согласно обычаю. Тогда Лев обратился к Пречистой Деве и полностью вверил себя Ее заботам. Пречистая Дева тотчас явилась ему и Своими священными руками полностью восстановила отсеченную длань. Ободрив Папу, Она велела ему идти и принести жертву Ее Сыну. Лев объявил народу, что с ним произошло, и показал всем невредимую руку.

Лев созвал Халкидонский собор и на нем постановил, что только девы могут постригаться в монахини. На соборе было также утверждено, что Деву Марию следует именовать Матерью Божией. В то самое время Аттила опустошал Италию. Святой Лев три дня и три ночи неустанно молился в церкви Апостолов. Затем он обратился к окружающим, говоря: «Кто хочет следовать за мной, да следует!» Папа отправился навстречу Аттиле, и тот, увидев его, немедля сошел с коня.

Склонившись к ногам Папы, Аттила сказал, что тот может просить все, что пожелает. Папа попросил Аттилу оставить пределы Италии и освободить захваченных пленных. Когда же соратники Аттилы стали порицать вождя, сетуя, что победитель целого мира покорился священнослужителю, Аттила ответил: «Я думал о себе и о вас, ибо видел, как за его правым плечом встал могучий воин, державший в поднятой руке меч. Тот воин сказал мне: «Если не подчинишься ему, погибнешь со всем войском!».

Святой Лев написал Фабиану, епископу Константинопольскому, послание против Евтихия и Нестория и положил его на гробницу апостола Петра. Усердно постясь и молясь, Папа сказал: «Ты, кому вверена Церковь, исправь и дополни в этом послании то, в чем я ошибся как человек». После сорокадневной молитвы Папе явился святой Петр, сказавший: «Прочел и исправил». Взяв послание, Лев увидел, что рукой апостола в текст внесены исправления и дополнения.

В другой раз Папа сорок дней стоял у гробницы святого Петра, соблюдая пост и вознося молитвы, чтобы испросить себе отпущение грехов. Святой Петр явился Папе и сказал: «Я молился за тебя Господу, и Он отпустил все твои грехи. Тебе надлежит дать ответ лишь о совершенных тобой рукоположениях: рукополагал ли ты только достойных, или нет». Папа Лев скончался в лето Господне 460-е.