Моше Идель - Голем

Вопрос голема впервые заинтересовал меня еще в 1975 году, когда я готовил докторскую диссертацию о Каббале Авраама Абулафии. Его нестандартный подход к этой теме разжег мое любопытство, и, несмотря на то, что я посвятил голему лишь несколько страниц в своей диссертации, я продолжал собирать соответствующий материал из рукописей в течение многих лет. В 1988 году Еврейский музей предложил мне написать эссе для каталога выставки, посвященной голему и организованной г-жой Эмили Билски. Это и послужило причиной моего возвращения и более глубокого погружения в тему искусственного антропоида. В том эссе я кратко описал несколько новых текстов и идей, касающихся голема, которые здесь будут рассмотрены более подробно.

Исчерпывающее исследование темы голема невозможно, поскольку предполагает необходимость изучения колоссального объема материала, охватывающего практически всю еврейскую литературу. Я узнал о материале, которым пренебрегает современная наука, не только из рукописей; беседы с друзьями и коллегами помогли мне обнаружить новый материал и понять различные аспекты его содержания. Я хотел бы упомянуть тех, чья помощь в значительной степени способствовала обогащению данной книги. Это профессора Джозеф Хакер, Иегуда Лебес, Шломо Пинес, Исраэль Та-Шма и Сара Цфатман из Еврейского университета и профессора Сид 3. Лейман, Менахем Шмельцер и Эллиот Р. Вольфсон из Нью-Йорка. Институт микрофильмов еврейских рукописей [ІМНМ] в Еврейской национальной и университетской библиотеке Иерусалима во многих отношениях помог мне просматривать соответствующий материал.

Тот, кто изучает Каббалу или еврейскую мистику и магию в целом, обязан отдать должное важному вкладу Гершома Шолема в важнейшую оценку традиций, касающихся комплекса представлений о големе, и учитывать его намерение исследовать многие определенные темы. Шолем был заинтересован этой темой с 1933 года, писал и переписывал, а окончательный вариант его теорий о големе является шедевром эрудиции. Его основной вклад в эту тему был представлен в 1955 году на конференции Эранос в виде эссе, которое было опубликовано на немецком и переведено на английский. Двадцать лет спустя, профессор Йосеф Бен-Шломо под руководством Шолема, его бывшего учителя, подготовил версию эссе на иврите, добавил дополнительный материал и исправил некоторые незначительные ошибки. Версия на иврите является самым подробным и проработанным отчетом Шолема о големе.

Мы будем периодически обращаться к английскому переводу эссе, и хотя оно ничем не отличается от более поздней ивритской версии, мы воспользуемся дополнениями, найденными в этой версии, которые будут обозначены аббревиатурой названия эссе, «Образ Голема». Следует отметить, что кристаллизация идеи голема была частью попытки Шолема представить концепции еврейской мистики более широкой аудитории участников Эраноса. Но они не были заинтересованы или даже не смогли воспринять еврейские филологические и исторические трактовки вообще любой тематики. Таким образом, Шолем предпочел ограничиться лишь «одной идеей голема», которая, как мне кажется, является одной из наиболее сложных концепций. Возможно, подход Шолема и имел преимущество, подтолкнув ученых к феноменологическому отношению. Но боюсь, что такое сужение фокуса и презентация, ограниченная обстоятельствами, стали для вопроса о големе прокрустовым ложем.

Моше Идель - Голем

М., Касталия, 2022 г. - 319 с.

ISBN 978-5-521-16354-0

Моше Идель - Голем - Содержание

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ

ГОЛЕМ ГЛАЗАМИ ГЕРШОМА ШОЛЕМА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ

1. Древние аналогии

2. «Сефер Йецира»

3. Талмуд и Мидраши

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - СРЕДНЕВЕКОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

4. Темперирующая магия: геонические и рационалистические подходы

5. Голем в ашкеназском хасидизме

6. Дискуссии Северной Франции

7. Голем в экстатической каббале

8. Р. Йосеф бен Шалом Ашкенази

9. Психологические подтексты создания голема

10. Теософские интерпретации голема

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

11. Дискуссии ХѴІ-ХѴІІ веков на Западе

12. Взгляды р. Моше бен Яакова Кордоверо

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ - РАЗРАБОТКИ НАЧАЛА НОВОГО ВРЕМЕНИ И СОВРЕМЕННОСТИ

13. Р. Элиягу «Мастер Имени» из Хелма

14. Голем и Галаха

15. Голем и пол

16. Особенности техник создания Голема

17. Голем и хасидский мистицизм

18. Современные отголоски

19. Голем: воображаемый, антиномический и безмолвный

РЕЗЮМЕ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ