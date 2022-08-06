Иконы Мурома

Муром, впервые упомянутый под 862 годом в «Повести временных лет» наряду с Ростовом, Новгородом и Белоозером, принадлежит к числу старейших городов России. Роль Мурома в русской истории еще не получила должного отражения в трудах исследователей. Однако идеальный образ города, сохраненный в эпосе и средневековой литературе, прочно вошел в русское культурное сознание. Муром считается родиной богатыря Ильи; события и лица, связанные с его историей, упоминаются в знаменитых произведениях древнерусской литературы — «Сказании о Борисе и Глебе», «Слове о полку Игореве», «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище». Своеобразие культуры города связано и с почитанием местных святых — князя Константина с чадами, Петра и Февронии, Иулиании Лазаревской, которые стали героями целого ряда повестей XVI — XVII веков. В большинстве муромских произведений представлены идеальные образы древнерусских «святых жен», которые ярко и убедительно охарактеризовал известный русский филолог XIX века Ф.И. Буслаев1- Среди них — верная супруга святого князя Константина — Ирина, прекрасная Феврония — символ женской мудрости и верности, праведная Иулиания Осорьина, любящие сестры Мария и Марфа.

Время не пощадило памятники зодчества и искусства Мурома. Они погибали от вражеских нашествий и пожаров в ранний период его истории, уничтожались в новейшее время. Произведений, наполнявших когда-то многочисленные храмы Мурома, сохранилось немного. Однако в последнее время своеобразное художественное наследие города постепенно открывается широкому кругу любителей искусства. Муромские иконы, попадая в поле зрения исследователей и коллекционеров, вызывают особый интерес, а открытия реставраторов, раскрывающих новые памятники из Мурома, зачастую становятся сенсацией.

История Мурома таит множество загадок. Несмотря на наличие местных преданий, очевидно, восходящих к эпохе Муромского княжества, и на приведенное В.Н. Татищевым сообщение о некой муромской «летописи» или «топографии»', исследователи постоянно сталкиваются с недостатком сведений о ранней истории города. Сохранившиеся летописные упоминания о Муроме редки, порой противоречивы и отрывочны. Археологические исследования города носят эпизодический характер и несравнимы с размахом раскопок в городах-«ровесниках» — Новгороде и Ростове.

Иконы Мурома

(Древнерусская живопись в музеях России)

М.: Северный паломник, 2004. — 384 с.: ил.

ISBN 5-94431-149-5

Иконы Мурома - Содержание

О. А. Сухова - История и культура Мурома в IX-XVI веках

О. А. Сухова - Иконопись Мурома XVII — начала ХХ века

О. А. Сухова - Муромские иконы: источники, история изучения и реставрации

О. А. Sukhova - History and Culture of Murom from the Ninth to the Sixteenth Century

О. А. Sukhova - Murom Icons, Seventeenth to Early Twentieth Century

О. А. Sukhova - Study and Preservation of Murom Icons

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