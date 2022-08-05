Иконы Великого Новгорода XI — XVI веков

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник обладает уникальным собранием русской иконописи, включающим около полутора тысяч памятников XI — начала ХХ века. Основу коллекции составляют произведения, выполненные в лучших иконописных мастерских города, и в первую очередь, — в архиепископской мастерской. Они дают наиболее яркое представление о ведущих направлениях новгородской иконописи на всем протяжении ее развития. Кроме того, в собрании представлены памятники, отражающие вкусы различных слоев городского населения и жителей окраин Новгородской земли. Они свидетельствуют о художественном многообразии живописи древнего Новгорода и широком распространении приемов, выработанных в его ведущих иконописных мастерских.

Ранний этап в истории изучения живописи средневекового Новгорода представлен церковно-археологическими описаниями XIX века, среди которых наибольшей полнотой отличается двухтомный труд архимандрита Макария (Миролюбова, 1817-1894), вышедший в 1860 году. В первом томе «Археологического описания церковных древностей Новгорода и его окрестностей» приведены сведения о шестидесяти четырех храмах и монастырях, а в одном из разделов второго тома — о прославленных чудотворных образах и иконах с надписями, об устройстве иконостасов новгородских церквей. Широкое привлечение документальных материалов (летописных свидетельств, церковных и монастырских описей XVI—XVII вв.), точное указание местонахождения памятников и воспроизведение надписей делают исследование архимандрита Макария уникальным источником для изучения новгородских древностей, не утратившим своего значения до настоящего времени.

Ко второй половине XIX столетия относится и начало собирания новгородских икон. Основанный в 1865 году по инициативе секретаря губернского Статистического комитета протоиерея Н.Г. Богословского (1824-1892) Новгородский музей древностей включал в свою разнородную коллекцию и памятники иконописи. В 1880-1886 годах музей располагался во флигеле при Златоустовской башне кремля, где в одном зале «предметы старины были перемешаны с образцами современной кустарной и заводской промышленности».

К 1887 году экспозиция музея переместилась в Златоустовскую башню и была систематизирована: «предметам старины» отводился верхний этаж здания, отделу нумизматики и образцам кустарной и заводской промышленности — соответственно, второй и первый этажи; на лестнице находились предметы вооружения.

В 1893 году коллекции были размещены в двух специально построенных для музея флигелях при Златоустовской башне, и заняли три зала: «арсенальный», «исторических предметов и памятников быта» и самое большое помещение на втором этаже главного здания «теремного характера», которое было отведено церковным древностям. Под карнизом этого зала, в верхней части стен, единым фризом размещались тринадцать фресковых композиций, перенесенных из церкви Сергия Радонежского в кремле. Здесь же были представлены памятники иконописи, резного дерева, шитья и декоративно-прикладного искусства, колокола, рукописи и старопечатные книги. Такой способ показа икон, не обособленных от других «церковных древностей», был характерен для церковно-археологических музеев второй половины XIX столетия.

Иконы Великого Новгорода XI — начала XVI веков

(Древнерусская живопись в музеях России)

М.: Северный паломник, 2008.

ISBN 978-5-94431-264-8

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