Липатова - Господь Вседержитель

Иконами Вседержителя называют те, на которых представлен Иисус Христос как Владыка жизни и Вершитель судеб мира. Этот образ является одним из центральных во всем православном искусстве. Всемогущий Господь, Который воплотился, чтобы спасти человека и даровать ему вечную жизнь в Царстве Небесном, обращается к молящемуся. Он благословляет правой рукой, а в левой держит книгу, символ Благой Вести. Его фигура выступает из золотого фона иконы, наполненного светом, а лик, обрамленный прядями густых волос, прекрасен и полон величия.
Сохранившиеся до наших дней иконы Христа Вседержителя поистине многочисленны — это и самостоятельные произведения, и образы, входившие в составвысоких иконостасов. В росписях храмов фигура благословляющего Спасителя неизменно занимала центральное место высоко в куполе. В доме каждого православного христианина перед иконой Вседержителя, как перед лицом Самого Бога, стояли во время чтения ежедневных молитв утром и вечером.
Иконография Вседержителя не богата вариантами и деталями, однако, каждый образ, создававшийся художниками в иконописи, монументальной живописи и декоративно-прикладном искусстве, был индивидуален, имел свои особенности и трактовку. В некоторых памятниках Христос представлен, прежде всего, как строгий, грозный Небесный Судья, в других — как Утешитель, исполненный милосердия и сострадания.
Образы Бога Вседержителя — это изображения совершенного Богочеловека Иисуса Христа, выражающие Его духовную власть над миром. По учению Церкви, Христос является Мессией, Спасителем, Который был послан на землю Своим Небесным Отцом для искупления людских грехов. Сын Божий родился по плоти от Девы Марии, принял человеческую природу, которая неслитно, нераздельно и неизменно соединилась с Его Божественной Сущностью. Господь пришел, чтобы указать людям путь к спасению, открыть для Них врата Небесного Царства, которые были затворены после грехопадения Адама и Евы. Для этого Христос претерпел страдания и принял мученическую смерть на кресте. На третий день после погребения, преодолев закон смерти, «смертию смерть поправ», Господь воскрес. Телесное воскресение, немыслимое для обычного человека, стало возможным для всемогущего и бессмертного Господа. Не случайно иконы Вседержителя столь торжественны и триумфальны. На них Господь, победивший смерть и даровавший возможность вечной жизни людям, призывает к Себе, указывая путь ко спасению через Евангелие, которое Он держит в руках.
Русская икона - Светлана Николаевна Липатова - Господь Вседержитель
СПб.: Метропресс :ООО «Метропресс», 2013 — 76 с.
ISBN 978-5-00000-008-3
Русская икона - Светлана Николаевна Липатова - Господь Вседержитель - Содержание
СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ
No comments yet. Be the first!