Липатова - Господь Вседержитель

Иконами Вседержителя называют те, на которых представлен Иисус Хри­стос как Владыка жизни и Вершитель судеб мира. Этот образ является одним из центральных во всем православном искусстве. Всемогущий Господь, Кото­рый воплотился, чтобы спасти человека и даровать ему вечную жизнь в Царстве Небесном, обращается к молящемуся. Он благословляет правой рукой, а в ле­вой держит книгу, символ Благой Вести. Его фигура выступает из золотого фона иконы, наполненного светом, а лик, об­рамленный прядями густых волос, пре­красен и полон величия.

Сохранившиеся до наших дней иконы Христа Вседержителя поистине много­численны — это и самостоятельные про­изведения, и образы, входившие в составвысоких иконостасов. В росписях хра­мов фигура благословляющего Спаси­теля неизменно занимала центральное место высоко в куполе. В доме каждого православного христианина перед ико­ной Вседержителя, как перед лицом Са­мого Бога, стояли во время чтения еже­дневных молитв утром и вечером.

Иконография Вседержителя не бога­та вариантами и деталями, однако, каж­дый образ, создававшийся художниками в иконописи, монументальной живопи­си и декоративно-прикладном искусстве, был индивидуален, имел свои особенно­сти и трактовку. В некоторых памятни­ках Христос представлен, прежде всего, как строгий, грозный Небесный Судья, в других — как Утешитель, исполненный милосердия и сострадания.

Образы Бога Вседержителя — это изо­бражения совершенного Богочеловека Иисуса Христа, выражающие Его ду­ховную власть над миром. По учению Церкви, Христос является Мессией, Спа­сителем, Который был послан на землю Своим Небесным Отцом для искупле­ния людских грехов. Сын Божий родил­ся по плоти от Девы Марии, принял че­ловеческую природу, которая неслитно, нераздельно и неизменно соединилась с Его Божественной Сущностью. Гос­подь пришел, чтобы указать людям путь к спасению, открыть для Них врата Не­бесного Царства, которые были затво­рены после грехопадения Адама и Евы. Для этого Христос претерпел страдания и принял мученическую смерть на кре­сте. На третий день после погребения, преодолев закон смерти, «смертию смерть поправ», Господь воскрес. Телесное вос­кресение, немыслимое для обычного че­ловека, стало возможным для всемогуще­го и бессмертного Господа. Не случай­но иконы Вседержителя столь торжественны и триумфальны. На них Господь, победивший смерть и даровавший воз­можность вечной жизни людям, призы­вает к Себе, указывая путь ко спасению через Евангелие, которое Он держит в руках.

Русская икона - Светлана Николаевна Липатова - Господь Вседержитель

СПб.: Метропресс :ООО «Метропресс», 2013 — 76 с.

ISBN 978-5-00000-008-3

