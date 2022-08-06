Иконы Владимира и Суздаля

Собрание древнерусской живописи Владимиро-Суздальского музея-заповедника — одно из самых известных в России. Музей хранит уникальные памятники XII и XIII веков, иконы письма Андрея Рублева и Симона Ушакова, замечательные произведения живописи XV—XVII веков, ценную коллекцию мстёрской иконописи. Среди музейных экспонатов — иконы со своей историей, почитаемые чудотворные образы, вклады. Наиболее ценная и значительная часть музейного собрания происходит из церковных «древлехранилищ» — ризниц храмов и монастырей владимирской земли.

Особенностью собрания Владимиро-Суздальского музея можно считать то, что в нем объединены музейные коллекции нескольких городов владимирской земли: прежде всего, Владимира и Суздаля, отчасти Александрова и Мстёры. Их самостоятельные собрания складывались главным образом в 1920-х годах, когда происходила национализация церковных древностей и передача их местным музеям. В 1958—1962 годах они объединились в единый музейный фонд, который впоследствии пополнялся новыми памятниками.

Начало местного музейного собирательства было положено еще в середине XIX века. В1854 году решением Владимирского губернского статистического комитета был основан «музей естественных и промышленных произведений». Первоначально музей существовал в качестве историко-промышленной выставки, где экспонировались главным образом образцы промышленного производства, дополненные материалами по местной этнографии, геологии и археологии. Постоянного помещения у музея не было: он размещался в здании мужской гимназии, затем в здании Дворянского собрания. К 1875 году общее количество его экспонатов достигало 300. Заведовал музеем до 1879 года известный владимирский краевед, историк Константин Никитич Тихо-нравов. Активный исследователь владимирского края, действительный член Императорских Русского Географического и Археологического обществ, он принимал участие в археологических раскопках, редактировал неофициальную часть «Владимирских губернских ведомостей».

Иконы Владимира и Суздаля

(Древнерусская живопись в музеях России)

М.: Северный паломник, 2006. — 576 с: ил.

ISBN 5-94431-127-4

Иконы Владимира и Суздаля - Содержание

М. А. Быкова - История собирания и изучения владимиро-суздальских икон

М. А. Быкова - Собрание икон Владимиро-Суздальского музея-заповедника

М. А. Bykova - History of Collecting and Study of Vladimir and Suzdal Icons

М. А. Bykova - Icons of the Vladimir and Suzdal Museum

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