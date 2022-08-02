Иконы XIII-XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева

Музей имени Андрея Рублева в стенах древнего Спаса-Андроникова монастыря был создан после победы в Великой Отечественной войне, на волне признания советской властью за человеком новой формации, которого называли «советским», права на национальную гордость и даже отчасти - на религиозные убеждения. Новая политика власти могла и не затронуть судьбу архитектурного комплекса Андроникова монастыря, несмотря на то, что белокаменный монастырский собор был древнейшим зданием Москвы, а его росписи - последней работой великого русского художника Андрея Рублева. В конце XIV - начале XV века он был монахом этой обители, его почитали здесь за иноческий и творческий подвиг.

Было известно, что Андроников монастырь подлежал сносу. Разграбленный, разгромленный и осквернённый, потерявший все свои художественные ценности, он не имел надежды выжить. Но случилось непредвиденное. Петр Дмитриевич Барановский, один из ведущих исследователей и реставраторов древнерусской архитектуры, неожиданно нашел в архиве историка XVIII века Г.Ф. Миллера некий листок, содержащий копию с надписи на надгробном камне Андрея Рублева в Андрониковом монастыре. Об этом сенсационном открытии Барановский доложил научной общественности, которая выразила свое восхищение находкой, вспомнила о ленинском плане монументальной пропаганды, включавшем имя Андрея Рублева, и обратилась к властям с предложением поддержать начинание вождя. Памятником великому художнику должен был стать монастырь, где прошла его жизнь и где, как бесспорно подтвердилось, он был погребен.

Не откликнуться на этот призыв власти не решились.

Постановление Совета министров СССР об учреждении историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре было подписано 1О декабря 1947 года, в год празднования 800-летия Москвы. Через два года заповедник в правительственных документах уже был назван Музеем

имени Андрея Рублева. Ему определили штат из нескольких должностей, а директором нового московского учреждения культуры назначили руководителя Тбилисского городского сектора охраны памятников архитектуры Давида Ильича Арсенишвили (1905-1963). В цепи этих фантастических для советской действительности фактов необычным было и то, что Арсенишвили оказался именно тем человеком, который был необходим новоявленному музею для того, чтобы состояться, набрать силы и ожить, а не остаться учрежденным лишь на бумаге.

Музей имени Андрея Рублева был официально открыт 21 сентября 1960 года. Архитектурный ансамбль монастыря XV-XVII веков к этому моменту частично восстановили, отреставрировали стены, порталы и всходы собора, но завершение возвести не успели. Сохранились фотографии торжественного открытия, на одной из которых чиновники с высокого крыльца собора говорят приличные случаю речи, а ниже на ступенях стоит Д.И. Арсенишвили, за полтора года до этого события уволенный из музея, Н.А. Дёмина проработала здесь еще два года и тоже была вынуждена уйти, теснимая новым начальством. Такова была награда государства за подвижнический труд этих людей. Музей имени Андрея Рублева был официально открыт 21 сентября 1960 года. Архитектурный ансамбль монастыря XV-XVII веков к этому моменту частично восстановили, отреставрировали стены, порталы и всходы собора, но завершение возвести не успели. Сохранились фотографии торжественного открытия, на одной из которых чиновники с высокого крыльца собора говорят приличные случаю речи, а ниже на ступенях стоит Д.И. Арсенишвили, за полтора года до этого события уволенный из музея, Н.А. Дёмина проработала здесь еще два года и тоже была вынуждена уйти, теснимая новым начальством. Такова была награда государства за подвижнический труд этих людей.

Коллекция икон между тем стремительно росла. В 1960-1970-е годы она увеличилась более чем на тысячу предметов, благодаря экспедиционным находкам, фактически определившим ее важнейшее место в ряду других музейных собраний. Инициаторами экспедиций стали пришедшие в музей молодые сотрудники: научный сотрудник Г.В. Попов и реставратор К.Г. Тихомирова. Помимо главного хранителя В.В. Кириченко, их постоянными участниками были В.Н. Сергеев, А.С.Логинова, А.А. Салтыков, И.А. Кочетков и АМ Евсеева.

Коллекция музея продолжает расти. К настоящему времени ее составляют три с половиной тысячи икон ХIII-ХХ веков, около ста фрагментов стенописи XII-XVIII веков наиболее трех тысяч произведений прикладного искусства XI-XIX веков. Собрание дополняет археологический материал (результат раскопок на территории Андроникова монастыря), коллекция старопечатных книг (около тысячи единиц хранения) и несколько рукописей XIV-XVI веков.

Наиболее обширную часть музейного собрания составляют иконы среднерусских художественных центров: Москвы, Твери, Ростова, Владимира, Суздаля, Переславля-Залесского, Рязани, Мурома, городов Верхнего Поволжья и многих малоизученных периферийных мастерских. Это так называемая в древности Залесская земля, города которой возникли позже древнейших русских политических и художественных центров - Киева и Великого Новгорода. Но именно этим городам предстояло взрастить сильное Русское государство и его национальную культуру.

Иконы XIII-XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева

М: Северный паломник, 2007. - 620 с. ил.

ISBN 5-94431 -203-3

В издании приведены иллюстрации около 600 икон.

Иконы XIII-XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева - ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Первая половина ХIII века. Ростов или Ярославль

Дерево, темпера; 123 х 83

кп 21 19

Происходит из церкви села Гавшинка близ Ярославля

Поступила в музей в 1976 году в дар от московского художника ВЯ. Ситникова, выкупившего икону у перекупщиков-«собирателей".

Раскрыта в 1976-1984 годах в мастерской музея МП. Баруздиным.

Древнейшим произведением иконописи в музейном собрании является икона первой половины ХIII века «Христос Вседержитель» (кат. № 1), написанная в Ростове или Ярославле. Сведения о происхождении памятника, сообщенные ее первым владельцем ВЯ. Ситниковым, подтвердили данную атрибуцию. Произведение создано до монгольского завоевания русских земель, в эпоху еще свободных и частых контактов с Византией. Древнейшим произведением иконописи в музейном собрании является икона первой половины ХIII века «Христос Вседержитель» (кат. № 1), написанная в Ростове или Ярославле. Сведения о происхождении памятника, сообщенные ее первым владельцем ВЯ. Ситниковым, подтвердили данную атрибуцию. Произведение создано до монгольского завоевания русских земель, в эпоху еще свободных и частых контактов с Византией.

Мощь образа Христа, выразительная объемность его лика и полуфигуры, богатая цветность палитры сходны с византийскими произведениями конца XII - первой половины ХШ века и свидетельствуют об общности художественных традиций всего восточно-христианского мира.

Вдоль стыка досок вставка нового грунта, проходящая через изображение лика и шеи. Утрачены первоначальный серебряный фон и часть живописного нимба, который почти вдвое уменьшен, а также живопись на крышке Евангелия, клаве и кайме у ворота, где по серебряному фону были изображены цветные камни и жемчуга (сохранился фрагмент в нижней части Евангелия). Золото, камни и ряды жемчужин, украшающие одеяние и книгу в настоящее время, как и золото фона, исполнены в XVI веке.

Полуфигурное изображение благословляющего Христа, левой рукой поддерживающего Евангелие у груди, является наиболее древним и устойчивым иконографическим типом Спасителя, известным с VI века. Можно наблюдать поразительное сходство позы Христа, жеста Его рук, положения книги на иконе с одной из древнейших византийских икон Пантократора, хранящейся в монастыре Святой Екатерины на Синае (Sinai, 1990. Ill. 2. Р. 1 36.). Само имя Христа - Вседержитель (греческое: Пантократор) - впервые названо в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 1, 8).

В начале VI века византийским богословием это божественное имя раскрывается «как всемогущее Основание всего сущего, сохраняющее, объемлющее, утверждающее, укрепляющее, пронизывающее и неразрывно с собой соединяющее всю вселенную".» (см.: Псевдо-Дионисий Ареопагит, 1991. С. 83).

Э.С. Смирнова предложила наиболее убедительную датировку и атрибуцию иконы из села Гавшинка. По ее мнению, особенностью живописи данного памятника является соединение двух традиций: византийского искусства, в его провинциальном варианте и русского. Живопись иконы отличают некоторая диспропорция фигуры, мощь формы и резкость контуров, что сообщает ей особую выразительность, родственную образному строю фольклора. Сходные решения характерны и для произведений так называемых «варварских» периферий. В ХIII веке система декоративно-плоскостного и красочного искусства восторжествовала на окраинах Византийской империи и получила своеобразный национальный отпечаток на Руси (Смирнова, 1988/2).