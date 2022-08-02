Иконы XIII-XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева
Музей имени Андрея Рублева в стенах древнего Спаса-Андроникова монастыря был создан после победы в Великой Отечественной войне, на волне признания советской властью за человеком новой формации, которого называли «советским», права на национальную гордость и даже отчасти - на религиозные убеждения. Новая политика власти могла и не затронуть судьбу архитектурного комплекса Андроникова монастыря, несмотря на то, что белокаменный монастырский собор был древнейшим зданием Москвы, а его росписи - последней работой великого русского художника Андрея Рублева. В конце XIV - начале XV века он был монахом этой обители, его почитали здесь за иноческий и творческий подвиг.
Было известно, что Андроников монастырь подлежал сносу. Разграбленный, разгромленный и осквернённый, потерявший все свои художественные ценности, он не имел надежды выжить. Но случилось непредвиденное. Петр Дмитриевич Барановский, один из ведущих исследователей и реставраторов древнерусской архитектуры, неожиданно нашел в архиве историка XVIII века Г.Ф. Миллера некий листок, содержащий копию с надписи на надгробном камне Андрея Рублева в Андрониковом монастыре. Об этом сенсационном открытии Барановский доложил научной общественности, которая выразила свое восхищение находкой, вспомнила о ленинском плане монументальной пропаганды, включавшем имя Андрея Рублева, и обратилась к властям с предложением поддержать начинание вождя. Памятником великому художнику должен был стать монастырь, где прошла его жизнь и где, как бесспорно подтвердилось, он был погребен.
Не откликнуться на этот призыв власти не решились.
Постановление Совета министров СССР об учреждении историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре было подписано 1О декабря 1947 года, в год празднования 800-летия Москвы. Через два года заповедник в правительственных документах уже был назван Музеем
имени Андрея Рублева. Ему определили штат из нескольких должностей, а директором нового московского учреждения культуры назначили руководителя Тбилисского городского сектора охраны памятников архитектуры Давида Ильича Арсенишвили (1905-1963). В цепи этих фантастических для советской действительности фактов необычным было и то, что Арсенишвили оказался именно тем человеком, который был необходим новоявленному музею для того, чтобы состояться, набрать силы и ожить, а не остаться учрежденным лишь на бумаге.
Музей имени Андрея Рублева был официально открыт 21 сентября 1960 года. Архитектурный ансамбль монастыря XV-XVII веков к этому моменту частично восстановили, отреставрировали стены, порталы и всходы собора, но завершение возвести не успели. Сохранились фотографии торжественного открытия, на одной из которых чиновники с высокого крыльца собора говорят приличные случаю речи, а ниже на ступенях стоит Д.И. Арсенишвили, за полтора года до этого события уволенный из музея, Н.А. Дёмина проработала здесь еще два года и тоже была вынуждена уйти, теснимая новым начальством. Такова была награда государства за подвижнический труд этих людей.
Коллекция икон между тем стремительно росла. В 1960-1970-е годы она увеличилась более чем на тысячу предметов, благодаря экспедиционным находкам, фактически определившим ее важнейшее место в ряду других музейных собраний. Инициаторами экспедиций стали пришедшие в музей молодые сотрудники: научный сотрудник Г.В. Попов и реставратор К.Г. Тихомирова. Помимо главного хранителя В.В. Кириченко, их постоянными участниками были В.Н. Сергеев, А.С.Логинова, А.А. Салтыков, И.А. Кочетков и АМ Евсеева.
Коллекция музея продолжает расти. К настоящему времени ее составляют три с половиной тысячи икон ХIII-ХХ веков, около ста фрагментов стенописи XII-XVIII веков наиболее трех тысяч произведений прикладного искусства XI-XIX веков. Собрание дополняет археологический материал (результат раскопок на территории Андроникова монастыря), коллекция старопечатных книг (около тысячи единиц хранения) и несколько рукописей XIV-XVI веков.
Наиболее обширную часть музейного собрания составляют иконы среднерусских художественных центров: Москвы, Твери, Ростова, Владимира, Суздаля, Переславля-Залесского, Рязани, Мурома, городов Верхнего Поволжья и многих малоизученных периферийных мастерских. Это так называемая в древности Залесская земля, города которой возникли позже древнейших русских политических и художественных центров - Киева и Великого Новгорода. Но именно этим городам предстояло взрастить сильное Русское государство и его национальную культуру.
Иконы XIII-XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева
М: Северный паломник, 2007. - 620 с. ил.
ISBN 5-94431 -203-3
В издании приведены иллюстрации около 600 икон.
Иконы XIII-XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева - ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
Первая половина ХIII века. Ростов или Ярославль
Дерево, темпера; 123 х 83
кп 21 19
Происходит из церкви села Гавшинка близ Ярославля
Поступила в музей в 1976 году в дар от московского художника ВЯ. Ситникова, выкупившего икону у перекупщиков-«собирателей".
Раскрыта в 1976-1984 годах в мастерской музея МП. Баруздиным.
Древнейшим произведением иконописи в музейном собрании является икона первой половины ХIII века «Христос Вседержитель» (кат. № 1), написанная в Ростове или Ярославле. Сведения о происхождении памятника, сообщенные ее первым владельцем ВЯ. Ситниковым, подтвердили данную атрибуцию. Произведение создано до монгольского завоевания русских земель, в эпоху еще свободных и частых контактов с Византией.
Мощь образа Христа, выразительная объемность его лика и полуфигуры, богатая цветность палитры сходны с византийскими произведениями конца XII - первой половины ХШ века и свидетельствуют об общности художественных традиций всего восточно-христианского мира.
Вдоль стыка досок вставка нового грунта, проходящая через изображение лика и шеи. Утрачены первоначальный серебряный фон и часть живописного нимба, который почти вдвое уменьшен, а также живопись на крышке Евангелия, клаве и кайме у ворота, где по серебряному фону были изображены цветные камни и жемчуга (сохранился фрагмент в нижней части Евангелия). Золото, камни и ряды жемчужин, украшающие одеяние и книгу в настоящее время, как и золото фона, исполнены в XVI веке.
Полуфигурное изображение благословляющего Христа, левой рукой поддерживающего Евангелие у груди, является наиболее древним и устойчивым иконографическим типом Спасителя, известным с VI века. Можно наблюдать поразительное сходство позы Христа, жеста Его рук, положения книги на иконе с одной из древнейших византийских икон Пантократора, хранящейся в монастыре Святой Екатерины на Синае (Sinai, 1990. Ill. 2. Р. 1 36.). Само имя Христа - Вседержитель (греческое: Пантократор) - впервые названо в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 1, 8).
В начале VI века византийским богословием это божественное имя раскрывается «как всемогущее Основание всего сущего, сохраняющее, объемлющее, утверждающее, укрепляющее, пронизывающее и неразрывно с собой соединяющее всю вселенную".» (см.: Псевдо-Дионисий Ареопагит, 1991. С. 83).
Э.С. Смирнова предложила наиболее убедительную датировку и атрибуцию иконы из села Гавшинка. По ее мнению, особенностью живописи данного памятника является соединение двух традиций: византийского искусства, в его провинциальном варианте и русского. Живопись иконы отличают некоторая диспропорция фигуры, мощь формы и резкость контуров, что сообщает ей особую выразительность, родственную образному строю фольклора. Сходные решения характерны и для произведений так называемых «варварских» периферий. В ХIII веке система декоративно-плоскостного и красочного искусства восторжествовала на окраинах Византийской империи и получила своеобразный национальный отпечаток на Руси (Смирнова, 1988/2).
No comments yet. Be the first!